Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή τη συνεργασία με την Hostinger. Σήμερα, έχει γίνει όχι μόνο η κύρια κινητήρια δύναμη της εταιρείας μου, αλλά και μια πηγή απλότητας και αποτελεσμάτων για τους μαθητές μου.
Οι περισσότεροι από τους μαθητές μου δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ ιστότοπο στη ζωή τους, αλλά χάρη στο εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων με τεχνητή νοημοσύνη της Hostinger, ξεκίνησαν με επιτυχία τις πρώτες τους σελίδες και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι.
Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα εκπαιδευτικής συνεργασίας
Τι είναι το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Hostinger;
Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Hostinger είναι μια συνεργασία βασισμένη στην απόδοση, ειδικά σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς, δημιουργούς μαθημάτων και ιδρύματα. Βασίζεται σε μια απλή ιδέα: οι μαθητές σας χρειάζονται αξιόπιστα εργαλεία για να δημιουργήσουν πραγματικά έργα στο διαδίκτυο και εσείς ανταμείβεστε όταν τους συνδέετε με μία από τις καλύτερες πλατφόρμες στον κλάδο. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσεται παράλληλα με το κοινό σας.
Ποιος μπορεί να γίνει συνεργάτης;
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό αν δημιουργείτε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το κοινό σας περιλαμβάνει μαθητές που ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: ανάπτυξη ή προγραμματισμός ιστοσελίδων, εργαλεία και αυτοματοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό μάρκετινγκ, κώδικα vibe, ελεύθερη εργασία και επιχειρηματικότητα ή για να κερδίσετε χρήματα στο διαδίκτυο.
Δεν χρειάζεστε τεράστιο αριθμό ακολούθων. Η αλληλεπίδραση έχει μεγαλύτερη σημασία από την εμβέλεια - μια εξαιρετικά αξιόπιστη κοινότητα 1.000 μαθητών μπορεί να ξεπεράσει ένα παθητικό κοινό 1 εκατομμυρίου. Αν οι προτάσεις σας έχουν βαρύτητα, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.
Τι είδους συνεργασίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας καλύπτει δύο κύριους τύπους συνεργασίας. Μαθήματα με επικεφαλής τον Influencer & τον Εκπαιδευτικό (B2C) — για μεμονωμένους δημιουργούς, εκπαιδευτές και influencers που διδάσκουν μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, κοινοτήτων ή καναλιών περιεχομένου. Και Προγράμματα με επικεφαλής το Ίδρυμα (B2B) — για πανεπιστήμια, εταιρείες EdTech, σχολές προγραμματισμού και πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης που θέλουν να ενσωματώσουν το Hostinger στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών τους ή στους φοιτητικούς πόρους.
Είτε είστε μεμονωμένος δημιουργός με 1.000 ακόλουθους είτε ένα ίδρυμα που εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές, υπάρχει μια θέση για εσάς σε αυτό το πρόγραμμα.
Πώς μπορούν οι μαθητές μου να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα;
Οι μαθητές σας αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία αιχμής με τεχνητή νοημοσύνη που τους επιτρέπουν να δημιουργούν ιστότοπους, να ξεκινούν επιχειρήσεις και να υλοποιούν έργα — ακόμη και χωρίς προηγούμενη τεχνική εμπειρία. Η πλατφόρμα της Hostinger έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τους αρχάριους από την ιδέα στην πραγματική ιστοσελίδα μέσα σε λίγα λεπτά, όχι σε μήνες.
Μαθαίνοντας με εργαλεία που χρησιμοποιούν πραγματικά οι επαγγελματίες, οι μαθητές σας αποκτούν ένα πραγματικό, πρακτικό πλεονέκτημα. Δεν ολοκληρώνουν απλώς ασκήσεις — κατασκευάζουν πράγματα που λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο. Αυτή είναι μια ουσιαστική αναβάθμιση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών ψηφιακού μάρκετινγκ, ανάπτυξης ιστοσελίδων, επιχειρηματικότητας ή επικεντρωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ποια προϊόντα Hostinger θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές μου;
Η Hostinger προσφέρει ένα πλήρες οικοσύστημα εργαλείων που είναι κατάλληλα για μαθητές σε κάθε στάδιο — από τη δημιουργία του πρώτου τους ιστότοπου έως την ανάπτυξη σύνθετων ροών εργασίας αυτοματισμού. Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών σας, οι μαθητές σας μπορούν να εργαστούν με φιλοξενία ιστοσελίδων και φιλοξενία WordPress για να ξεκινήσουν οποιοδήποτε είδος ιστότοπου ή ιστολογίου. Το AI Website Builder για να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο επαγγελματικής εμφάνισης σε λίγα λεπτά χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση. Το Hostinger Horizons, ένα εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν και να αναπτύσσουν εφαρμογές ιστού απλώς περιγράφοντας τι θέλουν. Φιλοξενία VPS για πιο προηγμένα έργα και προσαρμοσμένα περιβάλλοντα διακομιστή. Φιλοξενία Node.js για εφαρμογές που βασίζονται σε JavaScript. Αυτο-φιλοξενούμενο n8n για αυτοματοποίηση ροής εργασίας, ιδανικό για αυτοματοποίηση και μαθήματα που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη. OpenClaw με ένα κλικ για γρήγορη ανάπτυξη δημοφιλών εφαρμογών χωρίς χειροκίνητη ρύθμιση. και εγγραφή domain και Email Hostinger για να δημιουργήσετε μια επαγγελματική διαδικτυακή παρουσία από την πρώτη κιόλας μέρα.
Ό,τι και αν καλύπτει το μάθημά σας, υπάρχει ένα προϊόν Hostinger που ταιριάζει φυσικά στο μαθησιακό ταξίδι.
Τι διαφημιστικό υλικό και υποστήριξη θα λάβω;
Ως εκπαιδευτικός συνεργάτης, λαμβάνετε ένα πλήρες κιτ εργαλείων που θα σας βοηθήσει να προωθήσετε αποτελεσματικά τη Hostinger από την πρώτη κιόλας μέρα. Αυτό περιλαμβάνει έτοιμα banner και δημιουργικά που μπορείτε να ενσωματώσετε απευθείας στο μάθημα ή το περιεχόμενό σας, συνοπτικές παρουσιάσεις προϊόντων με σαφείς επισκοπήσεις των προϊόντων της Hostinger, ώστε να μπορείτε να μιλήσετε γι' αυτά με σιγουριά, διοχέτευση τεχνογνωσίας και στρατηγικών με την καλύτερη απόδοση με βάση τα αποτελέσματα των κορυφαίων συνεργατών μας, καθοδήγηση σχετικά με τις ενσωματώσεις προϊόντων, ώστε η Hostinger να ενσωματωθεί φυσικά στα μαθήματα και τις ενότητες σας, έναν πίνακα ελέγχου παρακολούθησης απόδοσης με ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στις παραπομπές, τις μετατροπές και τις προμήθειές σας, και έναν αφοσιωμένο υπεύθυνο συνεργατών — ένα πραγματικό άτομο στο πλευρό σας για να υποστηρίξει την ανάπτυξή σας και να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συνεργασία.
Έχω ήδη έναν λογαριασμό συνεργάτη της Hostinger — είναι διαφορετικό αυτό;
Ναι — το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας είναι ένα ξεχωριστό, διακριτό πρόγραμμα από το τυπικό πρόγραμμα συνεργατών της Hostinger. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς και ιδρύματα, με διαφορετική εμπειρία ένταξης, ειδική υποστήριξη και πόρους προσαρμοσμένους στους δημιουργούς εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Εάν έχετε ήδη έναν τυπικό λογαριασμό συνεργατών και πιστεύετε ότι είστε κατάλληλοι για αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση.
Πώς μπορώ να γίνω συνεργάτης;
Η έναρξη είναι απλή. Αρχικά, συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας σε αυτήν τη σελίδα — χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Η ομάδα μας εξετάζει στη συνέχεια την αίτησή σας και επικοινωνεί μαζί σας για τα επόμενα βήματα. Μόλις εγκριθεί, θα έχετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου συνεργατών σας, σε διαφημιστικό υλικό και σε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε την προώθηση του Hostinger στο περιεχόμενό σας.
Έχω υποβάλει την αίτησή μου — τι θα συμβεί στη συνέχεια;
Η ομάδα συνεργασιών μας θα εξετάσει προσεκτικά την αίτησή σας, συνήθως εντός λίγων εργάσιμων ημερών. Εάν το προφίλ σας ταιριάζει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email με λεπτομέρειες σχετικά με την έγκρισή σας και τα επόμενα βήματα ένταξης.