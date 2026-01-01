Το Paperclip είναι μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης self-hosted που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε αυτόνομες οργανώσεις με τεχνητή νοημοσύνη (AI). Αντί να διαχειρίζεστε μεμονωμένα chatbots, το Paperclip δίνει στους AI agents σας καθορισμένους ρόλους, γραμμές αναφοράς και ιεραρχίες στόχων, ώστε να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων. Εσείς ορίζετε μηνιαίους προϋπολογισμούς ανά agent, διατηρείτε αμετάβλητα ίχνη ελέγχου (audit trails) κάθε απόφασης και διατηρείτε πάντα τη δυνατότητα παράκαμψης σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.

Η λειτουργία του Paperclip στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα, τη μνήμη των agent και τα διαπιστευτήρια API εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας. Εσείς παρέχετε τα δικά σας API keys για Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο agent runtime - χωρίς ενδιάμεση προσαύξηση στο κόστος των μοντέλων και χωρίς να απαιτείται εξωτερική συνδρομή SaaS.