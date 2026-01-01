Αναπτύξτε το Paperclip με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ενορχήστρωσης AI ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία αυτόνομων οργανισμών πρακτόρων με καθορισμένους ρόλους, ιεραρχίες στόχων και ελέγχους προϋπολογισμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Paperclip
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Paperclip
Το Paperclip είναι μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης self-hosted που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε αυτόνομες οργανώσεις με τεχνητή νοημοσύνη (AI). Αντί να διαχειρίζεστε μεμονωμένα chatbots, το Paperclip δίνει στους AI agents σας καθορισμένους ρόλους, γραμμές αναφοράς και ιεραρχίες στόχων, ώστε να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων. Εσείς ορίζετε μηνιαίους προϋπολογισμούς ανά agent, διατηρείτε αμετάβλητα ίχνη ελέγχου (audit trails) κάθε απόφασης και διατηρείτε πάντα τη δυνατότητα παράκαμψης σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.
Η λειτουργία του Paperclip στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα, τη μνήμη των agent και τα διαπιστευτήρια API εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας. Εσείς παρέχετε τα δικά σας API keys για Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο agent runtime - χωρίς ενδιάμεση προσαύξηση στο κόστος των μοντέλων και χωρίς να απαιτείται εξωτερική συνδρομή SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Paperclip
Ιεραρχικά οργανωτικά διαγράμματα
Ορίστε ρόλους πρακτόρων, τίτλους και γραμμές αναφοράς που αντικατοπτρίζουν μια πραγματική εταιρική δομή, επιτρέποντας συντονισμένη αυτόνομη λειτουργία σε όλα τα τμήματα.
Σύστημα διαδοχής στόχων
Παρακολουθήστε τις εργασίες από την αποστολή της εταιρείας, μέσω των στόχων της ομάδας, έως τις αναθέσεις σε μεμονωμένους πράκτορες, διασφαλίζοντας ότι κάθε ενέργεια πράκτορα ευθυγραμμίζεται με τους κορυφαίους επιχειρηματικούς στόχους.
Έλεγχοι προϋπολογισμού ανά πράκτορα
Ρυθμίστε μηνιαία όρια δαπανών API ανά χρήστη με αυτόματη παύση στο 100% και ήπιες προειδοποιήσεις στο 80%, αποτρέποντας ανεξέλεγκτο κόστος χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση.
Αμετάβλητο ίχνος ελέγχου
Κάθε ενέργεια πράκτορα και κλήση εργαλείου καταγράφεται σε ένα απαραβίαστο σύστημα δελτίων, παρέχοντάς σας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία για αυτόνομες αποφάσεις.
Φέρτε τον δικό σας Agent
Υποστηρίζει Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, και οποιοδήποτε προσαρμοσμένο script με ένα interface heartbeat, ώστε να επιλέγετε το καλύτερο μοντέλο για κάθε ρόλο χωρίς lock-in.
Πολυεταιρική απομόνωση
Διαχειριστείτε ξεχωριστούς οργανισμούς AI για πολλαπλές επιχειρήσεις από μία μόνο ανάπτυξη, με πλήρη απομόνωση δεδομένων μεταξύ κάθε εταιρείας.
Γιατί να τρέξω Paperclip στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.