Το Hostinger Ecommerce είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων με επίκεντρο το ecommerce, που σας δίνει τον έλεγχο ολόκληρης της online επιχείρησής σας από ένα ενιαίο dashboard.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πλατφόρμες που ξεκινούν με μια ιστοσελίδα, το Hostinger Ecommerce ξεκινά με την επιχείρησή σας – εσείς ρυθμίζετε πρώτα τα προϊόντα, τις πληρωμές και τις λειτουργίες σας, και μετά επιλέγετε πού και πώς θα πουλήσετε – τη δική σας ιστοσελίδα, τα social media, τα marketplaces, ή μέσω ενός απλού κοινόχρηστου συνδέσμου. Το Hostinger Ecommerce δεν είναι δεσμευμένο σε ένα μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι η επιχείρησή σας μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε βρίσκονται οι πελάτες σας.