Hostinger Ecommerce

Πουλήστε παντού. Διαχειριστείτε τα όλα σε ένα μέρος.

Συνδέστε τα προϊόντα σας, τις παραγγελίες, το απόθεμα και τα κανάλια πωλήσεων σε έναν απλό πίνακα ελέγχου

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Πουλήστε παντού. Διαχειριστείτε τα όλα σε ένα μέρος.

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Ονομάστε την επιχείρησή σας

Ονομάστε την επιχείρησή σας

Επιλέξτε το όνομα του καταστήματός σας και δημιουργήστε την επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου σας μέσα σε λίγα λεπτά.
Μετατρέψτε τις εικόνες προϊόντων σε καταχωρίσεις

Μετατρέψτε τις εικόνες προϊόντων σε καταχωρίσεις

Ανεβάστε μια εικόνα προϊόντος, και το AI βοηθάει να γράψετε την περιγραφή, να προτείνει τιμολόγηση, και να ετοιμάσετε το προϊόν σας για να πουλήσετε πιο γρήγορα.
Συνδέστε κάθε τρόπο που πουλάτε

Συνδέστε κάθε τρόπο που πουλάτε

Δέχεστε πληρωμές μέσω του ιστότοπου, των social media και γρήγορων συνδέσμων, χωρίς να αλλάζετε εργαλεία.
Επεκταθείτε σε νέους τρόπους πώλησης

Επεκταθείτε σε νέους τρόπους πώλησης

Προσθέστε περισσότερους τρόπους για να προσεγγίσετε πελάτες καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, διατηρώντας παράλληλα τα προϊόντα, τις παραγγελίες και τις λειτουργίες συνδεδεμένα.
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Μία πλατφόρμα για κάθε τύπο προϊόντος

Ψηφιακά προϊόντα
Για Horizons

Πουλήστε όπου ψωνίζουν οι πελάτες

Δημιουργήστε το online κατάστημά σας με το Horizons ή το Website Builder, ή μοιραστείτε έναν γρήγορο σύνδεσμο και ξεκινήστε να πουλάτε άμεσα.

Πουλήστε όπου ψωνίζουν οι πελάτες

Λειτουργήστε το από ένα dashboard

Λειτουργήστε το από ένα dashboard. Διαχειριστείτε πολλαπλές επιχειρήσεις Ecommerce και προσθέστε περισσότερους τρόπους πώλησης καθώς αναπτύσσεστε.

Λειτουργήστε το από ένα dashboard

Πληρώστε 0% προμήθειες συναλλαγών

Αποδεχτείτε 100+ τρόπους πληρωμής και κρατήστε ό,τι κερδίζετε. Η Hostinger δεν παίρνει μερίδιο από τις πωλήσεις σας.

Πληρώστε 0% προμήθειες συναλλαγών

Παραδώστε άμεσα

Στείλτε ψηφιακά προϊόντα σε πελάτες αυτόματα μετά την αγορά.

Παραδώστε άμεσα
Πουλήστε όπου οι πελάτες σας ψωνίζουν

Πουλήστε όπου οι πελάτες σας ψωνίζουν

Πουλήστε μέσω γρήγορων συνδέσμων

Δημιουργήστε γρήγορους συνδέσμους για τα προϊόντα σας και μοιραστείτε τους σε DMs, email, εφαρμογές συνομιλίας ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πουλήστε στην ιστοσελίδα σας

Δημιουργήστε ένα επώνυμο online κατάστημα με το Horizons ή το Website Builder, όπου οι πελάτες μπορούν να ανακαλύψουν τα προϊόντα σας και να αγοράσουν απευθείας.
Σύντομα διαθέσιμο

Πουλήστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συνδεθείτε με τα TikTok Shops, τη Meta και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς οι ενσωματώσεις γίνονται διαθέσιμες.

Προσαρμοσμένα κανάλια πωλήσεων

Δημιουργήστε προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά καταστήματα, συνδέστε τα αγαπημένα σας εργαλεία και επεκτείνετε την επιχείρησή σας με μια ανοιχτή πλατφόρμα Ecommerce.

Όπου κι αν ξεκινάτε, υπάρχει ένα πλάνο για αυτό

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Υποστήριξη πελατών 24/7

25% έκπτωση
Starter
Για πωλητές στα social media που χρειάζονται έναν γρήγορο, οικονομικό τρόπο για να αρχίσουν να λαμβάνουν παραγγελίες.
3,99
2,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 12 μήνες με 35,88€ (κανονική τιμή 47,88€). Τιμή ανανέωσης 2,99€/μήνα.
Πουλήστε έως και 5 προϊόντα

Πλεονεκτήματα Starter:

Πουλήστε φυσικά και ψηφιακά προϊόντα
Δεχτείτε 100+ ασφαλείς τρόπους πληρωμής
Πληρώστε 0% προμήθειες συναλλαγών της Hostinger
Δημιουργήστε περιγραφές προϊόντων και προτεινόμενες τιμές από εικόνες με AI
Δημιουργήστε συνδέσμους ολοκλήρωσης αγοράς με το Hostinger.store
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Δημοφιλέστερο
50% έκπτωση
Growth
Για πωλητές που χτίζουν μια επώνυμη επιχείρηση σε πολλά καταστήματα και ιστοσελίδες.
13,99
6,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 12 μήνες με 83,88€ (κανονική τιμή 167,88€). Τιμή ανανέωσης 10,99€/μήνα.
Πουλήστε έως και 300 προϊόντα
Διαχειριστείτε έως και 3 επιχειρήσεις
Συνδέστε έως και 3 κανάλια πωλήσεων ανά επιχείρηση

Τα πάντα στο Starter, συν:

Πώληση συνδρομών με τις βιτρίνες Horizons
Πουλήστε custom merch με εκτύπωση κατά παραγγελία
Δωρεάν προσαρμοσμένο domain για 1 έτος
Επώνυμο επαγγελματικό email
Premium Hosting
300+ βελτιστοποιημένα για κινητά πρότυπα
AI Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
Λογαριασμοί πελατών και ιστορικό παραγγελιών
Κεντρικοποιημένο απόθεμα σε όλα τα καταστήματα
Kodee AI - διαχειριστείτε το κατάστημά σας μέσω chat
33% έκπτωση
Scale
Για πωλητές που διαχειρίζονται πολλαπλά brands και καταστήματα, με προηγμένες ανάγκες σύνδεσης.
26,99
17,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 12 μήνες με 215,88€ (κανονική τιμή 323,88€). Τιμή ανανέωσης 21,99€/μήνα.
Πουλήστε απεριόριστα προϊόντα
Διαχειριστείτε απεριόριστες επιχειρήσεις
Συνδέστε απεριόριστα κανάλια πωλήσεων

Όλα όσα υπάρχουν στο Growth, συν:

Συνδέσεις API
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
Κλιμακούμενο hosting
Πολύγλωσση υποστήριξη 24/7 κατά προτεραιότητα
25% έκπτωση
Starter
Για πωλητές στα social media που χρειάζονται έναν γρήγορο, οικονομικό τρόπο για να αρχίσουν να λαμβάνουν παραγγελίες.
3,99
2,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 12 μήνες με 35,88€ (κανονική τιμή 47,88€). Τιμή ανανέωσης 2,99€/μήνα.
Πουλήστε έως και 5 προϊόντα

Πλεονεκτήματα Starter:

Πουλήστε φυσικά και ψηφιακά προϊόντα
Δεχτείτε 100+ ασφαλείς τρόπους πληρωμής
Πληρώστε 0% προμήθειες συναλλαγών της Hostinger
Δημιουργήστε περιγραφές προϊόντων και προτεινόμενες τιμές από εικόνες με AI
Δημιουργήστε συνδέσμους ολοκλήρωσης αγοράς με το Hostinger.store
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Δημοφιλέστερο
50% έκπτωση
Growth
Για πωλητές που χτίζουν μια επώνυμη επιχείρηση σε πολλά καταστήματα και ιστοσελίδες.
13,99
6,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 12 μήνες με 83,88€ (κανονική τιμή 167,88€). Τιμή ανανέωσης 10,99€/μήνα.
Πουλήστε έως και 300 προϊόντα
Διαχειριστείτε έως και 3 επιχειρήσεις
Συνδέστε έως και 3 κανάλια πωλήσεων ανά επιχείρηση

Τα πάντα στο Starter, συν:

Πώληση συνδρομών με τις βιτρίνες Horizons
Πουλήστε custom merch με εκτύπωση κατά παραγγελία
Δωρεάν προσαρμοσμένο domain για 1 έτος
Επώνυμο επαγγελματικό email
Premium Hosting
300+ βελτιστοποιημένα για κινητά πρότυπα
AI Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος
Λογαριασμοί πελατών και ιστορικό παραγγελιών
Κεντρικοποιημένο απόθεμα σε όλα τα καταστήματα
Kodee AI - διαχειριστείτε το κατάστημά σας μέσω chat
33% έκπτωση
Scale
Για πωλητές που διαχειρίζονται πολλαπλά brands και καταστήματα, με προηγμένες ανάγκες σύνδεσης.
26,99
17,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 12 μήνες με 215,88€ (κανονική τιμή 323,88€). Τιμή ανανέωσης 21,99€/μήνα.
Πουλήστε απεριόριστα προϊόντα
Διαχειριστείτε απεριόριστες επιχειρήσεις
Συνδέστε απεριόριστα κανάλια πωλήσεων

Όλα όσα υπάρχουν στο Growth, συν:

Συνδέσεις API
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
Κλιμακούμενο hosting
Πολύγλωσση υποστήριξη 24/7 κατά προτεραιότητα
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Εργαστείτε πιο γρήγορα με εργαλεία ecommerce με AI

Εξοικονομήστε χρόνο με εργαλεία AI που σας βοηθούν να γράφετε, να βελτιστοποιείτε, να ενημερώνετε και να βελτιώνετε το κατάστημά σας καθώς πουλάτε.

Λάβετε βοήθεια και ενεργήστε σε δευτερόλεπτα

Το Kodee είναι ο 24/7 βοηθός AI σας. Ζητήστε του να ενημερώσει τις τιμές, να πραγματοποιήσει μια flash sale, να διορθώσει το SEO και να βοηθήσει με τις καθημερινές επιχειρηματικές εργασίες σε δευτερόλεπτα, χωρίς να χρειάζονται τεχνικές δεξιότητες.

Λάβετε βοήθεια και ενεργήστε σε δευτερόλεπτα
Γίνετε ορατοί online

Ένα dashboard για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας

Γίνετε ορατοί online

Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένα εργαλεία SEO ώστε οι αγοραστές να βρουν τα προϊόντα σας.

Μάθετε τι πουλάει

Παρακολουθήστε πωλήσεις, παραγγελίες και μέση αξία παραγγελίας σε ένα μέρος.

Φέρτε πίσω τους αγοραστές

Χρησιμοποιήστε μάρκετινγκ μέσω email και Meta Pixel για να επαναφέρετε τους αγοραστές, να ανακτήσετε τα εγκαταλελειμμένα καλάθια και να δημιουργήσετε κοινό για μελλοντικές καμπάνιες.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Αυτή η εταιρεία έχει εξαιρετικά φιλικά προς τον χρήστη χαρακτηριστικά στη λειτουργία επεξεργασίας ιστοσελίδας. Επίσης, όταν προσθέτετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, τα βήματα είναι απλά και χωρίς άγχος.

Mitul

Review provider

Οι servers είναι απίστευτα γρήγοροι - το e-commerce site μου φορτώνει σε 1,8 δευτερόλεπτα σταθερά. Το hPanel τους είναι διαισθητικό και κάνει τη διαχείριση ιστοσελίδων απλή, ακόμα και για αρχάριους.

Andrea King

Review provider

Το Hostinger είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα web design. Είναι εύκολο στη χρήση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε AI για να σχεδιάσετε μεμονωμένα μέρη της διάταξης της σελίδας σας. Σίγουρα θα συνιστούσα το Hostinger για τη σχεδίαση ενός ecommerce ή portfolio website.

Πουλήστε παντού, με τα πάντα συνδεδεμένα.

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Συχνές ερωτήσεις για το Hostinger Ecommerce

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε ή να αναπτύξετε την επιχείρηση ecommerce σας με τη Hostinger

Τι είναι το Hostinger Ecommerce;

Το Hostinger Ecommerce είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων με επίκεντρο το ecommerce, που σας δίνει τον έλεγχο ολόκληρης της online επιχείρησής σας από ένα ενιαίο dashboard.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πλατφόρμες που ξεκινούν με μια ιστοσελίδα, το Hostinger Ecommerce ξεκινά με την επιχείρησή σας – εσείς ρυθμίζετε πρώτα τα προϊόντα, τις πληρωμές και τις λειτουργίες σας, και μετά επιλέγετε πού και πώς θα πουλήσετε – τη δική σας ιστοσελίδα, τα social media, τα marketplaces, ή μέσω ενός απλού κοινόχρηστου συνδέσμου. Το Hostinger Ecommerce δεν είναι δεσμευμένο σε ένα μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι η επιχείρησή σας μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε βρίσκονται οι πελάτες σας.

Σε ποιους απευθύνεται το Hostinger Ecommerce solution;

Το Hostinger Ecommerce είναι φτιαγμένο για πωλητές σε κάθε στάδιο – από την πρώτη σας πώληση μέχρι τη διαχείριση μιας επιχείρησης πολλαπλών καναλιών.

  • Πωλητές για πρώτη φορά. Θέλετε να πουλήσετε online χωρίς τον τεχνικό πονοκέφαλο ή τα δαπανηρά πρόσθετα; Θα είστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.
  • Πωλητές στα social media. Εάν πουλάτε αυτή τη στιγμή μέσω Instagram DMs, WhatsApp ή TikTok, το Hostinger Ecommerce σας προσφέρει μια σωστή ρύθμιση καταστήματος — απλή, γρήγορη και χωρίς πολυπλοκότητα.
  • Πωλητές πολλαπλών καναλιών. Πουλάτε ήδη σε πολλά μέρη και έχετε κουραστεί να διαχειρίζεστε ξεχωριστά εργαλεία; Το Hostinger Ecommerce συγκεντρώνει τα προϊόντα, το απόθεμα και τις παραγγελίες σας σε ένα ενιαίο dashboard.

Δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες. Ονομάστε την επιχείρησή σας, προσθέστε το πρώτο σας προϊόν, ρυθμίστε τις πληρωμές και επιλέξτε πώς θέλετε να πουλήσετε – είτε πρόκειται για τη δική σας ιστοσελίδα, ένα υπάρχον κατάστημα, είτε απλώς έναν σύνδεσμο που μπορεί να κοινοποιηθεί. Τα εργαλεία είναι εκεί για να αναλάβουν τη δύσκολη δουλειά, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Χρειάζεται να έχω ιστοσελίδα για να ξεκινήσω να πουλάω;

Όχι – και αυτό είναι που κάνει το Hostinger Ecommerce διαφορετικό. Μπορείτε να ξεκινήσετε να πουλάτε αμέσως δημιουργώντας έναν γρήγορο σύνδεσμο προϊόντος – ένα απλό, κοινόχρηστο URL που οδηγεί τους πελάτες απευθείας στο προϊόν σας, χωρίς να χρειάζεστε website. Μοιραστείτε το στο WhatsApp, στο Instagram, ή σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι χρησιμοποιείτε ήδη. Όταν είστε έτοιμοι να προσθέσετε ένα website ή να συνδέσετε επιπλέον κανάλια πωλήσεων, αυτή η επιλογή είναι πάντα διαθέσιμη.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μία ιστοσελίδα ecommerce με την Hostinger;

Έχετε τρεις τρόπους να δημιουργήσετε το κατάστημά σας – επιλέξτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα, χωρίς να χρειάζεται κωδικοποίηση.

  • Drag-and-drop ecommerce website builder. Απλώς περιγράψτε την επιχείρησή σας στο AI και αποκτήστε μια έτοιμη ιστοσελίδα σε δευτερόλεπτα – στη συνέχεια προσαρμόστε την για να την κάνετε δική σας, μετακινώντας στοιχεία με drag-and-drop.
  • Vibe code το online κατάστημά σας με το Horizons. Δημιουργήστε το κατάστημά σας μέσω συνομιλίας. Περιγράψτε το όραμά σας, βελτιώστε το μέσω συνομιλίας – το AI δημιουργεί τα πάντα για εσάς.
  • Ecommerce website templates. Προτιμάτε ένα γρήγορο ξεκίνημα; Επιλέξτε από μια βιβλιοθήκη έτοιμων ecommerce templates – επιλέξτε ένα που ταιριάζει στο brand σας και προσαρμόστε το για να το κάνετε πραγματικά δικό σας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Hostinger Ecommerce αν έχω ήδη μια ιστοσελίδα;

Ναι. Σκεφτείτε το Hostinger Ecommerce ως την κουζίνα που τροφοδοτεί το εστιατόριό σας – χειρίζεται τα προϊόντα, το απόθεμα και τις παραγγελίες σας στα παρασκήνια, ενώ η ιστοσελίδα σας είναι απλώς μία από τις τραπεζαρίες στις οποίες μπαίνουν οι πελάτες. Συνδέστε την υπάρχουσα ιστοσελίδα σας – είτε είναι χτισμένη με το Hostinger Website Builder, το Horizons vibe coding builder, το WordPress, είτε με άλλη πλατφόρμα – και όλα λειτουργούν από το ίδιο μέρος. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερα κανάλια πωλήσεων παράλληλα με την υπάρχουσα ιστοσελίδα σας χωρίς να ξεκινήσετε από την αρχή.

Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλαπλά κανάλια πωλήσεων;

Ναι. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Hostinger Ecommerce. Είτε πουλάτε στον ιστότοπο, στο TikTok, στο Instagram, είτε σε μια αγορά όπως το Etsy ή το Amazon, σας παρέχει κεντρική διαχείριση αποθεμάτων για όλα τα καταστήματά σας - που σημαίνει ότι τα προϊόντα, το απόθεμα και οι παραγγελίες σας διαχειρίζονται όλα από ένα ενιαίο dashboard. Τέρμα πια η εναλλαγή μεταξύ εργαλείων ή η ανησυχία για το απόθεμα που δεν είναι συγχρονισμένο.

Τι μπορώ να πουλήσω με τη Hostinger Ecommerce;

Σχεδόν τα πάντα. Φυσικά προϊόντα, ψηφιακά downloads (όπως eBooks, μουσική ή templates), υπηρεσίες που απαιτούν κρατήσεις, προϊόντα print-on-demand και προσφορές βάσει συνδρομής. Όποιο κι αν είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο, υπάρχει ένα πλάνο φτιαγμένο για αυτό.

Δεν είστε σίγουροι τι να πουλήσετε ακόμα; Έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με ιδέες για trending προϊόντα για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την εξειδίκευσή σας.

Υπάρχουν χρεώσεις συναλλαγών;

Κανένα. Κρατάτε το 100% αυτών που κερδίζετε. Το Hostinger Ecommerce δεν χρεώνει τέλη συναλλαγής πλατφόρμας, έτσι, είτε επεξεργάζεστε την πρώτη σας πώληση είτε την χιλιοστή σας, κάθε δολάριο πηγαίνει απευθείας σε εσάς.

Ποιες μέθοδοι πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες μου;

Μπορείτε να δεχτείτε 100+ μεθόδους πληρωμής παγκοσμίως, όπως Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay και Google Pay), PayPal, RazorPay και Alipay - όλα με μια ασφαλή, ολοκληρωμένη εμπειρία ολοκλήρωσης αγοράς.

Πώς λειτουργεί η αποστολή;

Για φυσικά προϊόντα, μπορείτε να συνδέσετε το Shippo για να αυτοματοποιήσετε ολόκληρη τη διαδικασία εκπλήρωσης παραγγελιών - εκτυπώστε ετικέτες σε δευτερόλεπτα, προσφέρετε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και στείλτε με περισσότερους από 40 μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των DHL, FedEx και UPS. Για προϊόντα print-on-demand, το Printful αναλαμβάνει αυτόματα την παραγωγή και την αποστολή μόλις γίνει μια παραγγελία.

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