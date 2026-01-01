Ο Hermes Agent είναι ένας αυτοβελτιούμενος AI agent που δημιουργήθηκε από την Nous Research, ο οποίος δημιουργεί δεξιότητες από την εμπειρία και τις βελτιώνει κατά τη χρήση. Σε αντίθεση με τους στατικούς AI βοηθούς, δημιουργεί μια επίμονη μνήμη η οποία γίνεται πιο πολύτιμη με την πάροδο του χρόνου. Συνδέεται ταυτόχρονα με Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal και email σε λειτουργία gateway, με υποστήριξη για OpenRouter, OpenAI, Anthropic και προσαρμοσμένα LLM endpoints.

Η αυτο-φιλοξενία του Hermes Agent στο VPS σας διατηρεί όλα τα API keys, το ιστορικό συνομιλιών και το επιχειρηματικό πλαίσιο στη δική σας υποδομή, με αποκλειστικούς πόρους για web browsing, code execution και multi-agent workflows που λειτουργούν χωρίς εξωτερικό throttling.