Αναπτύξτε Hermes Agent με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοβελτιούμενος πράκτορας AI με ενσωματωμένο βρόχο μάθησης, επικοινωνία πολλαπλών πλατφορμών και 200+ υποστηριζόμενα μοντέλα LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hermes Agent
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hermes Agent
Ο Hermes Agent είναι ένας αυτοβελτιούμενος AI agent που δημιουργήθηκε από την Nous Research, ο οποίος δημιουργεί δεξιότητες από την εμπειρία και τις βελτιώνει κατά τη χρήση. Σε αντίθεση με τους στατικούς AI βοηθούς, δημιουργεί μια επίμονη μνήμη η οποία γίνεται πιο πολύτιμη με την πάροδο του χρόνου. Συνδέεται ταυτόχρονα με Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal και email σε λειτουργία gateway, με υποστήριξη για OpenRouter, OpenAI, Anthropic και προσαρμοσμένα LLM endpoints.
Η αυτο-φιλοξενία του Hermes Agent στο VPS σας διατηρεί όλα τα API keys, το ιστορικό συνομιλιών και το επιχειρηματικό πλαίσιο στη δική σας υποδομή, με αποκλειστικούς πόρους για web browsing, code execution και multi-agent workflows που λειτουργούν χωρίς εξωτερικό throttling.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hermes Agent
Πίνακας διαχείρισης βασισμένος στο πρόγραμμα περιήγησης
Διαχειριστείτε config, API keys, sessions και δεξιότητες από ένα πλήρες web dashboard παράλληλα με το in-browser terminal.
Αυτοβελτιούμενος Βρόχος Μάθησης
Ο πράκτορας δημιουργεί και βελτιώνει δεξιότητες από κάθε αλληλεπίδραση, με μια λειτουργία Skills Hub για την κοινή χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων δυνατοτήτων σε όλες τις αναπτύξεις.
Μηνύματα πολλαπλών πλατφορμών
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ μοντέλα LLM
Δρομολογήστε αιτήματα μέσω του OpenRouter ή συνδεθείτε απευθείας με τα Anthropic, OpenAI και προσαρμοσμένα endpoints για μέγιστη ευελιξία.
Ενσωματωμένο Task Scheduler
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Γιατί να τρέξω Hermes Agent στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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