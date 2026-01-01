Αναπτύξτε το 9router με εγκατάσταση ενός κλικ.
AI API proxy δρομολόγησης που μειώνει το κόστος των token και διανέμει αιτήματα σε 40+ παρόχους LLM αυτόματα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για 9router
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με 9router
Το 9router είναι ένας self-hosted AI API proxy που βρίσκεται ανάμεσα στα εργαλεία κωδικοποίησης AI και σε οποιονδήποτε πάροχο LLM. Εκθέτει ένα OpenAI-compatible endpoint ώστε εργαλεία όπως τα Claude Code, Cursor, Cline και Copilot να συνδέονται χωρίς επαναδιαμόρφωση. Το RTK Token Saver συμπιέζει μεγάλες εξόδους εργαλείων — git diffs, grep results, directory trees — πριν φτάσουν στο μοντέλο, μειώνοντας τα input tokens κατά 20–40% ανά αίτημα. Η αυτόματη δρομολόγηση εφεδρείας (fallback routing) περνά διαδοχικά από παρόχους συνδρομής, προϋπολογισμού και δωρεάν επιπέδου (free-tier) κατά σειρά προτεραιότητας όταν εξαντλούνται τα όρια.
Η self-hosting εγκατάσταση του 9router στο VPS σας διατηρεί όλα τα διαπιστευτήρια παρόχου και τους κανόνες δρομολόγησης υπό τον έλεγχό σας. Διαχειρίζεστε λογαριασμούς μέσω ενός web dashboard, ορίζετε προϋπολογισμούς token ανά μοντέλο, και διανέμετε αιτήματα σε πολλούς λογαριασμούς με round-robin scheduling — μειώνοντας το κόστος χωρίς να αγγίξετε τις διαμορφώσεις των εργαλείων AI σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του 9router
Συμπίεση token RTK
Συμπιέζει τις εξόδους κλήσεων εργαλείων, όπως git diffs και directory trees, πριν την αποστολή στο model, εξοικονομώντας 20–40% των input tokens ανά request.
Δρομολόγηση πολλαπλών παρόχων
Δρομολογεί αιτήματα σε 40+ παρόχους LLM με αυτόματη εναλλαγή από επί πληρωμή σε δωρεάν επίπεδα, όταν εξαντληθούν οι ποσοστώσεις συνδρομής.
Χρονοπρογραμματισμός Round-robin
Διανέμει αιτήματα σε πολλούς λογαριασμούς ανά πάροχο για να μεγιστοποιήσει τη χρήση της ποσόστωσης πριν επαναφερθούν τα μηνιαία όρια.
API συμβατό με OpenAI
Endpoint άμεσης αντικατάστασης στο /v1, έτσι ώστε οποιοδήποτε εργαλείο που υποστηρίζει το πρωτόκολλο OpenAI να συνδέεται χωρίς επαναδιαμόρφωση.
Λειτουργία σπηλαιάνθρωπου
Εισάγει συνοπτικές οδηγίες εξόδου σε εξερχόμενες προτροπές για να μειώσει το μήκος απόκρισης του μοντέλου έως και 65%.
Γιατί να τρέχω 9router στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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