Το 9router είναι ένας self-hosted AI API proxy που βρίσκεται ανάμεσα στα εργαλεία κωδικοποίησης AI και σε οποιονδήποτε πάροχο LLM. Εκθέτει ένα OpenAI-compatible endpoint ώστε εργαλεία όπως τα Claude Code, Cursor, Cline και Copilot να συνδέονται χωρίς επαναδιαμόρφωση. Το RTK Token Saver συμπιέζει μεγάλες εξόδους εργαλείων — git diffs, grep results, directory trees — πριν φτάσουν στο μοντέλο, μειώνοντας τα input tokens κατά 20–40% ανά αίτημα. Η αυτόματη δρομολόγηση εφεδρείας (fallback routing) περνά διαδοχικά από παρόχους συνδρομής, προϋπολογισμού και δωρεάν επιπέδου (free-tier) κατά σειρά προτεραιότητας όταν εξαντλούνται τα όρια.

Η self-hosting εγκατάσταση του 9router στο VPS σας διατηρεί όλα τα διαπιστευτήρια παρόχου και τους κανόνες δρομολόγησης υπό τον έλεγχό σας. Διαχειρίζεστε λογαριασμούς μέσω ενός web dashboard, ορίζετε προϋπολογισμούς token ανά μοντέλο, και διανέμετε αιτήματα σε πολλούς λογαριασμούς με round-robin scheduling — μειώνοντας το κόστος χωρίς να αγγίξετε τις διαμορφώσεις των εργαλείων AI σας.