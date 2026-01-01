Το OpenClaw είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη προσωπική πλατφόρμα βοηθού AI που συνδέεται με τα κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων που ήδη χρησιμοποιείτε — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage και Microsoft Teams — μέσω μιας ενιαίας πύλης που λειτουργεί στη δική σας υποδομή. Σε αντίθεση με τους βοηθούς που βασίζονται στο cloud, το OpenClaw διατηρεί όλες τις συνομιλίες, το πλαίσιο και τα δεδομένα υπό τον έλεγχό σας, παραμένοντας πάντα διαθέσιμο σε κάθε πλατφόρμα.

Η αρχιτεκτονική της πύλης υποστηρίζει πολλούς παρόχους μοντέλων AI, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic Claude και OpenAI, ώστε να επιλέγετε το μοντέλο που ταιριάζει σε κάθε εργασία. Οι φωνητικές δυνατότητες, η αυτοματοποίηση περιηγητή και μια επεκτάσιμη πλατφόρμα δεξιοτήτων σημαίνουν ότι το OpenClaw μπορεί να χειριστεί τα πάντα, από γρήγορες απαντήσεις μηνυμάτων έως σύνθετες αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.