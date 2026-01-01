Εγκαταστήστε το OpenClaw με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προσωπικός AI βοηθός που λειτουργεί στον δικό σας VPS με ενοποιημένο έλεγχο σε WhatsApp, Telegram, Slack, Discord και άλλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenClaw
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenClaw
Το OpenClaw είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη προσωπική πλατφόρμα βοηθού AI που συνδέεται με τα κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων που ήδη χρησιμοποιείτε — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage και Microsoft Teams — μέσω μιας ενιαίας πύλης που λειτουργεί στη δική σας υποδομή. Σε αντίθεση με τους βοηθούς που βασίζονται στο cloud, το OpenClaw διατηρεί όλες τις συνομιλίες, το πλαίσιο και τα δεδομένα υπό τον έλεγχό σας, παραμένοντας πάντα διαθέσιμο σε κάθε πλατφόρμα.
Η αρχιτεκτονική της πύλης υποστηρίζει πολλούς παρόχους μοντέλων AI, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic Claude και OpenAI, ώστε να επιλέγετε το μοντέλο που ταιριάζει σε κάθε εργασία. Οι φωνητικές δυνατότητες, η αυτοματοποίηση περιηγητή και μια επεκτάσιμη πλατφόρμα δεξιοτήτων σημαίνουν ότι το OpenClaw μπορεί να χειριστεί τα πάντα, από γρήγορες απαντήσεις μηνυμάτων έως σύνθετες αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenClaw
Πολυκαναλικά μηνύματα
Ένας βοηθός προσβάσιμος σε WhatsApp, Telegram, Slack, Discord και 10+ άλλες πλατφόρμες από μία ενιαία πύλη.
Πολλαπλοί πάροχοι AI
Εναλλαγή μεταξύ Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini και άλλων μοντέλων ανάλογα με την εκάστοτε εργασία.
Έλεγχος Φωνής & Browser
Το Always-on Talk Mode και η αποκλειστική αυτοματοποίηση του Chrome επιτρέπουν φωνητικές αλληλεπιδράσεις και εκτέλεση εργασιών μέσω web.
Διαδραστικός καμβάς
Οπτικοί χώροι εργασίας που καθοδηγούνται από πράκτορες επιτρέπουν στον βοηθό να αποδίδει πλούσιες διαδραστικές διεπαφές πέρα από απλές απαντήσεις κειμένου.
Επεκτάσιμη πλατφόρμα δεξιοτήτων
Προσθέστε ομαδοποιημένες, διαχειριζόμενες ή προσαρμοσμένες δεξιότητες σε επίπεδο χώρου εργασίας για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του βοηθού χωρίς να χρειάζεται να τον ανακατασκευάσετε από την αρχή.
Γιατί να τρέξω OpenClaw στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.