Αυτοματοποιημένη Αλληλογραφία

Email σχεδιασμένο για AI agents. Σταματήστε τη διαχείριση των εισερχομένων - αφήστε τους agents να το χειριστούν.

Στείλτε, λάβετε και αντιδράστε αυτόματα.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

AI agents λειτουργούν άμεσα. Το παραδοσιακό email δεν λειτουργεί.

Πρακτορική αλληλογραφία
Παραδοσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εναύσματα

Άμεσες webhook callbacks
Polling ή εύθραυστο IDLE

Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Ενσωματωμένες λίστες επιτρεπόμενων/αποκλεισμένων
Δημιουργήστε τα δικά σας φίλτρα

Αυτοματοποίηση

Καθαρό REST API
Χαμηλού επιπέδου SMTP και IMAP

Ασφάλεια εισερχομένων

Απομονωμένα εισερχόμενα ανά εκπρόσωπο
Κοινό γραμματοκιβώτιο, πραγματικός κίνδυνος

Ενσωματώσεις

Agentic εργαλεία με ένα κλικ
Χειροκίνητη ρύθμιση ανά εργαλείο

Συνδεσιμότητα Stack

MCP server
Σύντομα
Χωρίς υποστήριξη MCP

Έλεγχος πρόσβασης

Κανόνες επιπέδου Domain και email
Δεν υπάρχουν εγγενείς κανόνες σε επίπεδο πράκτορα.

Μετατρέψτε το email σε αυτοματοποιημένη ενέργεια

Αυτοματοποιημένη προσέγγιση

Στείλτε εξατομικευμένη προσέγγιση, αξιολογήστε απαντήσεις και μεταφέρετε αυτόματα θερμούς υποψήφιους πελάτες στο CRM σας.

Διαχείριση υποστήριξης

Αναλύστε εισερχόμενα email υποστήριξης και στείλτε τα στο σωστό άτομο άμεσα.

Κράτηση και προγραμματισμός

Διαχειριστείτε αιτήματα συναντήσεων, επιβεβαιώστε κρατήσεις και στείλτε υπενθυμίσεις αυτόματα μέσω email.

Αυτοματοποίηση εισερχομένων

Ταξινομήστε, απαντήστε, αναθέστε και αρχειοθετήστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματα.

Επαλήθευση λογαριασμού

Λάβετε κωδικούς επαλήθευσης και email επιβεβαίωσης για να διατηρήσετε τις ροές εργασίας των πρακτόρων σε εξέλιξη.

Αποκτήστε Agentic Mail με Πακέτο Business Premium

48 μήνες
Premium Business Email
Αποκτήστε 48 μήνες με 95,52 € (κανονική τιμή 287,52 €). Τιμή ανανέωσης 3,99 €/μήνα.
5,99  €
1,99  € /μήνα
Πρακτορική Αλληλογραφία
ΝΕΟ
50 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
50 κανόνες προώθησης
30 email aliases
3 000 email/ημέρα ανά mailbox
Αποκτήστε επιπλέον αποθηκευτικό χώρο οποιαδήποτε στιγμή
Δωρεάν domain για 1 έτος
AI Βοηθός Mailbox - Kodee
Ισχυρή αναζήτηση email με AI
Έξυπνες απαντήσεις email με AI
Άμεσες περιλήψεις email με AI
Δημιουργία κειμένου με AI όποτε σας έρχεται έμπνευση
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Γίνετε ένας από τους εκατομμύρια ικανοποιημένους πελάτες

Η Hostinger είναι μακράν η πιο ευρεία και οικονομικά προσιτή υπηρεσία για domains, WordPress hosting και υπηρεσίες email.

Jules Huldin

Όταν χρησιμοποιώ έναν πάροχο email, θέλω όλη η εμπειρία να είναι εντελώς απρόσκοπτη, χωρίς διακοπές, εύκολη ανανέωση κ.λπ. Και έχω αυτή την εμπειρία με την Hostinger.

Claudine Mayer

Η καλύτερη, φθηνότερη και ισχυρότερη εταιρεία hosting, domain και email.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Συχνές ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το email της Hostinger για AI agents.

Τι είναι το agentic email και σε τι διαφέρει από το κανονικό email;

Το Agentic email είναι υποδομή email σχεδιασμένη ειδικά για πράκτορες AI και ροές εργασίας αυτοματισμού. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες email είναι κατασκευασμένες για ανθρώπους – παθητικά inboxes όπου τα μηνύματα περιμένουν να διαβαστούν. Το Agentic Mail αντιμετωπίζει το email ως ένα ενεργό, προγραμματιζόμενο επίπεδο – με προτεραιότητα τα webhooks, βασισμένο σε API, και κατασκευασμένο για να χειρίζεται προγραμματική αποστολή και λήψη χωρίς περιορισμούς platform, rate limits, ή τον κίνδυνο να επισημανθεί για δραστηριότητα με γνώμονα την AI.

Σε ποιους απευθύνεται το Hostinger Agentic Mail;

Το agentic email της Hostinger είναι κατασκευασμένο για προγραμματιστές και δημιουργούς αυτοματισμών που χρειάζονται ένα αξιόπιστο επίπεδο email για τους πράκτορες AI και τις ροές εργασίας τους.

Αν δημιουργείτε με OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, ή παρόμοια εργαλεία, και έχετε φτάσει σε αδιέξοδο με τους παραδοσιακούς παρόχους email που μπλοκάρουν τον αυτοματισμό σας - αυτό είναι για εσάς.

Είναι επίσης για τους ίδιους τους πράκτορες. Είτε ο πράκτοράς σας χρειάζεται μια αποκλειστική διεύθυνση για cold outreach, υποστήριξη πελατών, ροές κρατήσεων ή επεξεργασία εγγράφων, το agent mail του δίνει ένα πραγματικό, προγραμματιζόμενο inbox για να εργαστεί.

Πώς λειτουργούν τα webhooks με το email του πράκτορα;

Κάθε φορά που φτάνει ένα email, το Agentic Mail ενεργοποιεί ένα webhook αμέσως. Χωρίς polling, χωρίς καθυστέρηση. Ο agent ή το εργαλείο αυτοματισμού σας λαμβάνει την ενεργοποίηση και μπορεί να ενεργήσει άμεσα, είτε αυτό είναι η ανάλυση του μηνύματος, η ενεργοποίηση μιας ροής εργασιών στο n8n, είτε η μεταβίβασή του σε έναν LangChain agent.

Ποια automation tools και agent frameworks υποστηρίζει το Agentic Mail;

Το agent mail της Hostinger λειτουργεί με OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier και άλλες πλατφόρμες αυτοματισμού. Προκατασκευασμένες δεξιότητες είναι διαθέσιμες για τα πιο κοινά stacks, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε μέσα σε λίγα λεπτά. Πλήρης πρόσβαση API και ένας MCP server θα είναι επίσης διαθέσιμα σύντομα για πιο βαθιές, προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.

Μπορώ να ελέγχω με ποιους αποστολείς αλληλεπιδρούν οι πράκτορές μου;

Ναι. Οι λίστες επιτρεπόμενων και αποκλεισμένων σάς επιτρέπουν να ορίσετε ακριβώς ποια domains ή διευθύνσεις email μπορούν να φτάσουν στο inbox του agent σας, τόσο σε επίπεδο domain όσο και σε επίπεδο μεμονωμένου email. Αυτό διατηρεί τις ροές εργασίας σας εστιασμένες και προστατευμένες από ανεπιθύμητο θόρυβο ή κατάχρηση.

Είναι το Agentic Mail ένα ξεχωριστό προϊόν που πρέπει να αγοράσω;

Όχι, το Agentic Mail είναι ενσωματωμένο στο Hostinger Business Email. Έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες Agentic ως μέρος του Premium Business Email, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.

Υπάρχει ένα πλήρες API διαθέσιμο για προγραμματική διαχείριση email;

Πλήρης πρόσβαση στο API είναι μια επερχόμενη λειτουργία. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα σας δώσει πλήρη προγραμματικό έλεγχο για την αποστολή, λήψη και διαχείριση των εισερχομένων του agent σας - δεν απαιτείται UI. Εν τω μεταξύ, τα webhooks και τα prebuilt skills καλύπτουν τις πιο κοινές περιπτώσεις χρήσης αυτοματισμού αυτή τη στιγμή.

