OpenClaw

Ο δικός σας πράκτορας AI. Ιδιωτικός, πάντα ενεργός και διαθέσιμος σε 60 δευτερόλεπτα.

Με μία μόνο εγκατάσταση, χειρίζεται τις καθημερινές σας εργασίες όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμα και όταν κοιμάστε.
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Άμεση ρύθμιση

Το OpenClaw είναι εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση, φέρνοντας τους AI agents σε όλους. Χωρίς δύσκολη ορολογία, χωρίς πολυπλοκότητα, απλώς μια γρήγορη διαδρομή προς τον πρώτο σας αυτοματισμό.

Μηδενική συντήρηση

Το Managed OpenClaw χειρίζεται όλα τα θέματα ασφάλειας, ενημερώσεων και αντιγράφων ασφαλείας. Οι AI agents σας παραμένουν σε λειτουργία 24/7 χωρίς καμία χειροκίνητη εργασία.

Ενσωματωμένα εργαλεία

Το OpenClaw διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για ένα εύκολο ξεκίνημα — μοντέλα AI, περιήγηση στο web και ένα agentic mailbox, όλα ενσωματωμένα.

Επιλέξτε το πακέτο σας

100.000+ agents έχουν ήδη αναπτυχθεί
71% έκπτωση
Εφαρμογές αυτοματισμού τεχνητής νοημοσύνης
18,99
5,49/μήνα
Ξεκινήστε
Ανανεώνεται με 10,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.

Διαχειριζόμαστε για εσάς

Εκκινήστε την εφαρμογή που έχετε επιλέξει χωρίς εγκατάσταση, συντήρηση ή διαχείριση υποδομής.

Περιλαμβάνεται στο πακέτο σας

Έτοιμο από την πρώτη στιγμή
Δεν απαιτείται συντήρηση
Περιλαμβάνεται οπτική διεπαφή
Περιλαμβάνεται πρόσβαση CLI
Ενσωματωμένη σύζευξη Telegram
Περιλαμβάνονται μονάδες τεχνητής νοημοσύνης
Χρησιμοποιήστε το ChatGPT σας
Περιλαμβάνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο
Προρυθμισμένο email πράκτορα
Διαχειριζόμενη ασφάλεια για εσάς
71% έκπτωση
Εφαρμογές αυτοματισμού τεχνητής νοημοσύνης
18,99
5,49/μήνα
Ξεκινήστε
Ανανεώνεται με 10,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.

Διαχειριζόμαστε για εσάς

Εκκινήστε την εφαρμογή που έχετε επιλέξει χωρίς εγκατάσταση, συντήρηση ή διαχείριση υποδομής.

Περιλαμβάνεται στο πακέτο σας

Έτοιμο από την πρώτη στιγμή
Δεν απαιτείται συντήρηση
Περιλαμβάνεται οπτική διεπαφή
Περιλαμβάνεται πρόσβαση CLI
Ενσωματωμένη σύζευξη Telegram
Περιλαμβάνονται μονάδες τεχνητής νοημοσύνης
Χρησιμοποιήστε το ChatGPT σας
Περιλαμβάνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο
Προρυθμισμένο email πράκτορα
Διαχειριζόμενη ασφάλεια για εσάς

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Αναπτύξτε το OpenClaw σε 3 εύκολα βήματα

Η χειροκίνητη ρύθμιση του OpenClaw μπορεί να διαρκέσει ώρες. Με την Hostinger, η εκκίνηση γίνεται αμέσως, δεν χρειάζεται να μάθετε τίποτα νέο.

Εγκαταστήστε το OpenClaw με 1 κλικ

Ξεκινήστε το πακέτο σας και θα αναλάβουμε τη ρύθμιση αυτόματα. Δεν απαιτείται τεχνική εμπειρία.

Επιλέξτε που θέλετε να συνομιλήσετε

Συνδεθείτε μέσω Telegram ή WhatsApp και ξεκινήστε τη συζήτηση με τον βοηθό AI σας σε δευτερόλεπτα.

Το OpenClaw είναι έτοιμο για χρήση

Δεν απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση, ο βοηθός σας OpenClaw AI είναι live και έτοιμος να ξεκινήσει να εργάζεται.
Ξεκινήστε

Ένας agent. Ατελείωτες ροές εργασίας.

Προσωπικός βοηθός παραγωγικότητας

Μία ιδρυτής συνέδεσε το iMessage και το Ημερολόγιο Google. Τώρα ταξινομεί τα μηνύματά της, προγραμματίζει εκ νέου συναντήσεις και την ενημερώνει κάθε πρωί.

Βοηθός πωλήσεων

Ένας σύμβουλος συνέδεσε τον agent με το Telegram. Προσδιορίζει τα leads, καταγράφει τις επαφές και συντάσσει αυτόματα επακόλουθα.

Βοηθός προγραμματισμού

Μια ομάδα dev δημιούργησε έναν review agent για κώδικα σε 5 λεπτά. Εντοπίζει σφάλματα, προτείνει βελτιώσεις, και μείωσε το χρόνο άσκοπων συνομιλιών από ώρες σε λεπτά.

Ερευνητής

Η PM ζητά από τον agent της να συγκρίνει τα εργαλεία πριν από κάθε απόφαση για τον προμηθευτή. Συνοψίζει τα trade0offs και επισημαίνει την τιμολόγηση, αντικαθιστώντας τις χρονοβόρες διαδικασίες

Σχεδιαστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ένας δημιουργός έδωσε στο OpenClaw πρόσβαση στον φάκελο με τα πρόχειρά του. Μετατρέπει πρόχειρες σημειώσεις σε έτοιμες αναρτήσεις και τις βάζει στην σειρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τέρμα πια τα πρωινά με κενή σελίδα.

Ειδικός υποστήριξης

Μια ομάδα e-commerce διοχέτευσε την υποστήριξη του Discord μέσω του OpenClaw. Τώρα διαχειρίζεται το 60% των αιτημάτων πριν τα δει ένας άνθρωπος.

OpenClaw με Hostinger έναντι άλλων παρόχων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του OpenClaw στη Hostinger και των ανταγωνιστών; Εστιάζουμε στην απλότητα, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τον AI agent σας σε δευτερόλεπτα.
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Άλλος πάροχος
Έτοιμο σε δευτερόλεπτα
Χειροκίνητη εγκατάσταση και ρύθμιση περιβάλλοντος
Δεν απαιτείται καμία διαμόρφωση
Απαιτούνται κλειδιά API
Προεγκατεστημένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης
Απαιτούνται εξωτερικοί λογαριασμοί API
Διαχείριση οπτικών πρακτόρων
Όχι
Διαχειριζόμενη υποδομή
Αυτοδιαχειριζόμενο
24/7 υποστήριξη από ειδικούς
Οχι
Ενσωματώσεις καναλιών με ένα κλικ
Ναί
Ξεκινήστε

Γιατί να αναπτύξω το OpenClaw με την Hostinger;

Ρύθμιση με 1 κλικ

Εκκινήστε το OpenClaw άμεσα. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.

Προεγκατεστημένες μονάδες AI

Οι βοηθοί AI χρησιμοποιούν μονάδες για να παράγουν απαντήσεις και να ολοκληρώνουν εργασίες. Τους έχουμε ήδη προσθέσει για εσάς, ώστε να μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το OpenClaw αμέσως.

Ιδιωτικό και ασφαλές από προεπιλογή

Το OpenClaw τρέχει σε ένα private vault, έτσι ώστε τα δεδομένα και τα αρχεία καταγραφής συνομιλιών σας να παραμένουν ιδιωτικά.

Ρύθμιση και δοκιμή για εσάς

Λαμβάνετε μια σταθερή, επαληθευμένη έκδοση του OpenClaw από την αρχή. Εμείς αναλαμβάνουμε τις δοκιμές και τη συμβατότητα.

Λειτουργεί 24/7

Ο βοηθός σας στο OpenClaw παραμένει συνδεδεμένος όλο το εικοσιτετράωρο, χειριζόμενος εργασίες και συνομιλίες ακόμα και όταν εσείς είστε εκτός σύνδεσης.

Το AI σας αποκτά το δικό του inbox

Αντί να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας email, μπορείτε να επιλέξετε ένα ξεχωριστό mailbox OpenClaw για καλύτερη ασφάλεια.

Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στο OpenClaw;

Ρυθμίστε το OpenClaw με τον σωστό τρόπο (αυτό που κανείς δεν σας λέει)

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Ρυθμίστε το OpenClaw σας σήμερα

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.
Ξεκινήστε
Ρυθμίστε το OpenClaw σας σήμερα

Συχνές ερωτήσεις για το OpenClaw Hostinger

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το 1-Click OpenClaw μας.

Καθόλου. Το OpenClaw με 1 κλικ έχει σχεδιαστεί για άτομα που δεν έχουν αγγίξει ποτέ server στη ζωή τους. Η ανάπτυξη με 1 κλικ χειρίζεται ολόκληρη την εγκατάσταση — από το περιβάλλον server έως τη διαμόρφωση του AI. Απλώς επιλέξτε το πακέτο σας, κάντε κλικ στην ανάπτυξη και ο προσωπικός σας AI βοηθός είναι διαθέσιμος μέσα σε λίγα λεπτά. Χωρίς προγραμματισμό, χωρίς γραμμές εντολών, χωρίς περίπλοκους πίνακες ελέγχου

Οι μονάδες AI σας έρχονται προ-ενσωματωμένες και έτοιμες προς χρήση αμέσως μετά την παραλαβή. Σε αντίθεση με μια τυπική ρύθμιση του OpenClaw, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμούς σε παρόχους AI όπως το OpenAI ή το Anthropic, να δημιουργήσετε κλειδιά API ή να χειριστείτε οποιαδήποτε τεχνική διαμόρφωση. Απλά αγοράστε μονάδες μέσω του πίνακα ελέγχου της Hostinger και ο βοηθός σας ενεργοποιείται αμέσως. Όταν χρειαστείτε περισσότερες, συμπληρώστε τις μονάδες απευθείας από τον ίδιο πίνακα ελέγχου - είναι τόσο απλό.

Φυσικά. Κάθε OpenClaw instance εκτελείται στο δικό του απομονωμένο περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα και οι συζητήσεις σας είναι πλήρως διαχωρισμένα από άλλους χρήστες. Κλειδώνουμε κάθε container για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εξωτερικές αλλαγές και κάθε περίπτωση έρχεται με μια προσαρμοσμένη, υψηλής πολυπλοκότητας πύλη ασφαλείας που δημιουργείται από προεπιλογή. Αποκτάτε προστασία επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα μόνοι σας.

Με ένα VPS, έχετε πλήρη πρόσβαση στο root και πλήρη έλεγχο του server - αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Το OpenClaw με 1 κλικ αφαιρεί όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Αναλαμβάνουμε την υποδομή, διατηρούμε την παρουσία σας στην τελευταία σταθερή έκδοση και προσθέτουμε επιπλέον επίπεδα ασφάλειας - έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε πλήρως στη χρήση του AI βοηθού σας και όχι στη διαχείριση ενός server. Αν είστε προγραμματιστής που επιθυμεί πλήρη προσαρμογή, τα πακέτα VPS OpenClaw μας ταιριάζουν καλύτερα.

Το OpenClaw είναι ο προσωπικός σας βοηθός AI που λειτουργεί 24/7, ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός. Μπορείτε να το συνδέσετε με τις αγαπημένες σας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων - συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Telegram, Slack και Discord - και να το χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσετε καθημερινές εργασίες, να διαχειριστείτε συνομιλίες σε διάφορες πλατφόρμες, να χειριστείτε leads, να εκτελέσετε αυτοματισμούς browser και πολλά άλλα. Σκεφτείτε το ως ένα ψηφιακό μέλος της ομάδας που δεν κοιμάται ποτέ και είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει.

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