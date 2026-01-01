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Αναπτύξτε το OpenClaw σε 3 εύκολα βήματα
Εγκαταστήστε το OpenClaw με 1 κλικ
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Το OpenClaw είναι έτοιμο για χρήση
Ένας agent. Ατελείωτες ροές εργασίας.
Προσωπικός βοηθός παραγωγικότητας
Βοηθός πωλήσεων
Βοηθός προγραμματισμού
Ερευνητής
Σχεδιαστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ειδικός υποστήριξης
OpenClaw με Hostinger έναντι άλλων παρόχων
Γιατί να αναπτύξω το OpenClaw με την Hostinger;
Ρύθμιση με 1 κλικ
Προεγκατεστημένες μονάδες AI
Ιδιωτικό και ασφαλές από προεπιλογή
Ρύθμιση και δοκιμή για εσάς
Λειτουργεί 24/7
Το AI σας αποκτά το δικό του inbox
Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στο OpenClaw;
Ρυθμίστε το OpenClaw με τον σωστό τρόπο (αυτό που κανείς δεν σας λέει)
Οδηγός OpenClaw + WordPress: Το δοκίμασα και οι δυνατότητες είναι ΑΠΕΙΡΕΣ!
Οι 5 κορυφαίες περιπτώσεις χρήσης του OpenClaw (τις δοκίμασα όλες!)
Συχνές ερωτήσεις για το OpenClaw Hostinger
Χρειάζομαι τεχνικές γνώσεις για να εγκαταστήσω το OpenClaw;
Καθόλου. Το OpenClaw με 1 κλικ έχει σχεδιαστεί για άτομα που δεν έχουν αγγίξει ποτέ server στη ζωή τους. Η ανάπτυξη με 1 κλικ χειρίζεται ολόκληρη την εγκατάσταση — από το περιβάλλον server έως τη διαμόρφωση του AI. Απλώς επιλέξτε το πακέτο σας, κάντε κλικ στην ανάπτυξη και ο προσωπικός σας AI βοηθός είναι διαθέσιμος μέσα σε λίγα λεπτά. Χωρίς προγραμματισμό, χωρίς γραμμές εντολών, χωρίς περίπλοκους πίνακες ελέγχου
Πώς λειτουργούν οι μονάδες AI και χρειάζεται να δημιουργήσω εξωτερικούς λογαριασμούς;
Οι μονάδες AI σας έρχονται προ-ενσωματωμένες και έτοιμες προς χρήση αμέσως μετά την παραλαβή. Σε αντίθεση με μια τυπική ρύθμιση του OpenClaw, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμούς σε παρόχους AI όπως το OpenAI ή το Anthropic, να δημιουργήσετε κλειδιά API ή να χειριστείτε οποιαδήποτε τεχνική διαμόρφωση. Απλά αγοράστε μονάδες μέσω του πίνακα ελέγχου της Hostinger και ο βοηθός σας ενεργοποιείται αμέσως. Όταν χρειαστείτε περισσότερες, συμπληρώστε τις μονάδες απευθείας από τον ίδιο πίνακα ελέγχου - είναι τόσο απλό.
Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;
Φυσικά. Κάθε OpenClaw instance εκτελείται στο δικό του απομονωμένο περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα και οι συζητήσεις σας είναι πλήρως διαχωρισμένα από άλλους χρήστες. Κλειδώνουμε κάθε container για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εξωτερικές αλλαγές και κάθε περίπτωση έρχεται με μια προσαρμοσμένη, υψηλής πολυπλοκότητας πύλη ασφαλείας που δημιουργείται από προεπιλογή. Αποκτάτε προστασία επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα μόνοι σας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του OpenClaw με 1 κλικ και της λειτουργίας του OpenClaw σε ένα VPS;
Με ένα VPS, έχετε πλήρη πρόσβαση στο root και πλήρη έλεγχο του server - αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Το OpenClaw με 1 κλικ αφαιρεί όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Αναλαμβάνουμε την υποδομή, διατηρούμε την παρουσία σας στην τελευταία σταθερή έκδοση και προσθέτουμε επιπλέον επίπεδα ασφάλειας - έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε πλήρως στη χρήση του AI βοηθού σας και όχι στη διαχείριση ενός server. Αν είστε προγραμματιστής που επιθυμεί πλήρη προσαρμογή, τα πακέτα VPS OpenClaw μας ταιριάζουν καλύτερα.
Τι μπορώ να κάνω πραγματικά με το OpenClaw;
Το OpenClaw είναι ο προσωπικός σας βοηθός AI που λειτουργεί 24/7, ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός. Μπορείτε να το συνδέσετε με τις αγαπημένες σας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων - συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Telegram, Slack και Discord - και να το χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσετε καθημερινές εργασίες, να διαχειριστείτε συνομιλίες σε διάφορες πλατφόρμες, να χειριστείτε leads, να εκτελέσετε αυτοματισμούς browser και πολλά άλλα. Σκεφτείτε το ως ένα ψηφιακό μέλος της ομάδας που δεν κοιμάται ποτέ και είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει.