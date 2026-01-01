Το Hermes είναι ένας αυτοβελτιούμενος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί 24/7, ακόμα και όταν ο φορητός υπολογιστής σας είναι κλειστός. Σε αντίθεση με τα στατικά εργαλεία, διαθέτει έναν βρόχο αυτοδιδασκαλίας και μόνιμη μνήμη, που σημαίνει ότι μαθαίνει από την εμπειρία και βελτιώνει τις δεξιότητές του καθώς το χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να το συνδέσετε με εφαρμογές όπως το Telegram για να αυτοματοποιήσετε εργασίες, να χειριστείτε υποψήφιους πελάτες και να εκτελέσετε αυτοματισμούς προγράμματος περιήγησης. Σκεφτείτε το ως ένα μέλος ψηφιακής ομάδας που δεν κοιμάται ποτέ και γίνεται πιο πολύτιμο με την πάροδο του χρόνου.