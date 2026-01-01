Hermes Agent

Αυτοματοποιήστε τις καθημερινές εργασίες με το Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Ασφαλές από προεπιλογή

Προστατέψτε τον αντιπρόσωπό σας με ενσωματωμένη απομόνωση, ενημερώσεις ασφαλείας και μέτρα προστασίας από την πρώτη κιόλας μέρα.

Συντήρηση χωρίς χέρια

Αναλαμβάνουμε ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας και ελέγχους συμβατότητας, ώστε ο εκπρόσωπός σας να παραμένει έτοιμος για χρήση.

Έτοιμο για Telegram

Ξεκινήστε αμέσως να συνομιλείτε με τον εκπρόσωπό σας, έχοντας ήδη συνδεθεί στο Telegram.

Εύχρηστο οπτικό περιβάλλον χρήστη

Διαχειριστείτε τον πράκτορα Hermes μέσω μιας οπτικής διεπαφής, χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση.

Επιλέξτε το πρόγραμμα Hermes Agent που σας ταιριάζει

10.000+ πράκτορες της Hermes έχουν ήδη ξεκινήσει
71% έκπτωση
Εφαρμογές αυτοματισμού τεχνητής νοημοσύνης
18,99
5,49/μήνα
Ξεκινήστε
Ανανεώνεται με 10,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.

Διαχειριζόμαστε για εσάς

Εκκινήστε την εφαρμογή που έχετε επιλέξει χωρίς εγκατάσταση, συντήρηση ή διαχείριση υποδομής.

Περιλαμβάνεται στο πακέτο σας

Έτοιμο από την πρώτη στιγμή
Δεν απαιτείται συντήρηση
Περιλαμβάνεται οπτική διεπαφή
Περιλαμβάνεται πρόσβαση CLI
Ενσωματωμένη σύζευξη Telegram
Περιλαμβάνονται μονάδες τεχνητής νοημοσύνης
Χρησιμοποιήστε το ChatGPT σας
Περιλαμβάνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο
Προρυθμισμένο email πράκτορα
Διαχειριζόμενη ασφάλεια για εσάς
71% έκπτωση
Εφαρμογές αυτοματισμού τεχνητής νοημοσύνης
18,99
5,49/μήνα
Ξεκινήστε
Ανανεώνεται με 10,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.

Διαχειριζόμαστε για εσάς

Εκκινήστε την εφαρμογή που έχετε επιλέξει χωρίς εγκατάσταση, συντήρηση ή διαχείριση υποδομής.

Περιλαμβάνεται στο πακέτο σας

Έτοιμο από την πρώτη στιγμή
Δεν απαιτείται συντήρηση
Περιλαμβάνεται οπτική διεπαφή
Περιλαμβάνεται πρόσβαση CLI
Ενσωματωμένη σύζευξη Telegram
Περιλαμβάνονται μονάδες τεχνητής νοημοσύνης
Χρησιμοποιήστε το ChatGPT σας
Περιλαμβάνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο
Προρυθμισμένο email πράκτορα
Διαχειριζόμενη ασφάλεια για εσάς

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορεί να κάνει για εσάς ο πράκτορας Hermes

Προσωπικός βοηθός

Προσωπικός βοηθός

Διατηρήστε τις εργασίες, τις υπενθυμίσεις και τις συνομιλίες οργανωμένες. Ο εκπρόσωπός σας τα μαθαίνει και τα θυμάται όλα.

Βοηθός κωδικοποίησης

Βοηθός κωδικοποίησης

Γράψτε και εντοπίστε σφάλματα πιο γρήγορα με έναν agent που μπορεί να μάθει τον κώδικά σας.

Ερευνητής

Ερευνητής

Συνοψίστε τα θέματα και συγκρίνετε τις επιλογές με το πλαίσιο που διατηρείται σε όλες τις συνεδρίες.

Βοηθός πωλήσεων

Βοηθός πωλήσεων

Προσελκύστε υποψήφιους πελάτες και αξιολογήστε υποψήφιους πελάτες στην δική σας υποδομή.

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Γιατί να ξεκινήσετε με το Managed Hermes στο Hostinger;

Γιατί να ξεκινήσετε με το Managed Hermes στο Hostinger;

Ρύθμιση με 1 κλικ

Ξεκινήστε τον αυτόνομο αντιπρόσωπό σας άμεσα, χωρίς να απαιτείται κωδικός. Η προ-συσκευασμένη ρύθμισή μας σάς μεταφέρει από την εγγραφή στον αυτοματισμό με ένα κλικ.
Ξεφύγετε από την ταλαιπωρία του API. Διαχειριστείτε και ανανεώστε τις μονάδες AI απευθείας από τον πίνακα ελέγχου σας, χωρίς εγγραφές τρίτων, πολύπλοκα κλειδιά ή μη αυτόματη σύνδεση μετά την εγκατάσταση.
Προστατέψτε τα δεδομένα σας με απομόνωση κλειδωμένου κοντέινερ και μια προσαρμοσμένη πύλη ασφαλείας που βοηθά στη μείωση των εξωτερικών κινδύνων και στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών από την πρώτη κιόλας ημέρα.
Ξεκινήστε αμέσως την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον εκπρόσωπό σας, με ενσωματωμένο το Telegram από την πρώτη κιόλας μέρα και χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση webhooks ή API.
Διαχειριστείτε και αλληλεπιδράστε με τον Hermes Agent μέσω μιας οπτικής διεπαφής, χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση.
Διατηρήστε τον έλεγχο από τον προγραμματιστή όταν τον χρειάζεστε. Χρησιμοποιήστε το CLI για να εκτελέσετε προσαρμοσμένα σενάρια ή να εμβαθύνετε στην διαχειριζόμενη πλατφόρμα σας.
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Επιλέξτε πώς θα εκτελέσετε τον Πράκτορα Hermes

Επιλέξτε διαχειριζόμενη έκδοση για ευκολότερη εγκατάσταση και μηδενική συντήρηση ή επιλέξτε VPS για πλήρη έλεγχο και προσαρμογή.
Διαχειριζόμενος πράκτορας Hermes
Πράκτορας Hermes σε VPS

Ρύθμιση

Ρύθμιση με ένα κλικ
Προεγκατεστημένο πρότυπο, έτοιμο για εκκίνηση

Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης

Ενσωματωμένο και έτοιμο για χρήση
Ενσωματωμένο και έτοιμο για χρήση

Πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων

Ενσωματωμένη αντιστοίχιση Telegram
Σύνδεση χρησιμοποιώντας το τερματικό

Ελεγχος

Διεπαφή ιστού, πλήρης πρόσβαση σε τερματικό
Πλήρης πρόσβαση root, απόλυτος έλεγχος διακομιστή

Ασφάλεια

SSL, ενημέρωση και τείχος προστασίας — διαχειριζόμαστε εμείς
Προστασία από τείχος προστασίας και DDoS (αυτοδιαχειριζόμενη)
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Βασικά χαρακτηριστικά του Hermes Agent

Βασικά χαρακτηριστικά του Hermes Agent

Βρόχος αυτοβελτίωσης μάθησης

Δημιουργεί και βελτιώνει δεξιότητες από κάθε αλληλεπίδραση, χτίζοντας μια βάση ικανοτήτων που βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Διατηρεί τις δεξιότητες, το ιστορικό συνεδριών και τις αναμνήσεις μέσω επανεκκινήσεων και αναβαθμίσεων, έτσι ώστε η γνώση να μεταφέρεται σε όλες τις αναπτύξεις.
Συνδεθείτε ταυτόχρονα με Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal και email, χωρίς να διαχειρίζεστε ξεχωριστά bots.
Χρησιμοποιήστε το OpenRouter ή συνδεθείτε απευθείας με Anthropic, OpenAI και προσαρμοσμένα τελικά σημεία για ευέλικτη πρόσβαση σε μοντέλα.
Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες εργασίες με το ενσωματωμένο cron scheduler και εκτελέστε παράλληλες ροές εργασίας με υποστήριξη subagent.

Ξεκινήστε σήμερα την Hermes Agent

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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Συχνές ερωτήσεις για τον πράκτορα Hermes Hostinger

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον διαχειριζόμενο πράκτορά μας Hermes.

Καθόλου. Το Managed Hermes έχει σχεδιαστεί για όσους δεν έχουν αγγίξει ποτέ διακομιστή. Η ανάπτυξη με 1 κλικ χειρίζεται τα πάντα—από το περιβάλλον διακομιστή μέχρι τη διαμόρφωση της τεχνητής νοημοσύνης. Απλώς κάντε κλικ στην ανάπτυξη και ο βοηθός σας είναι διαθέσιμος σε λίγα λεπτά. Χωρίς κωδικοποίηση, χωρίς γραμμές εντολών και χωρίς τεχνικούς πονοκεφάλους.

Οι μονάδες σας είναι προενσωματωμένες για ένα ξεκίνημα χωρίς προβλήματα—δεν απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή πολύπλοκα κλειδιά API. Απλώς ανανεώστε την πιστωτική σας κάρτα απευθείας από τον πίνακα ελέγχου σας και ξεκινήστε την αυτοματοποίηση άμεσα. Ωστόσο, η επιλογή είναι δική σας: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενσωματωμένες μονάδες για μέγιστη απλότητα ή να συνδέσετε χειροκίνητα τους δικούς σας εξωτερικούς λογαριασμούς από παρόχους όπως το OpenAI ή το Anthropic μέσω API, αν προτιμάτε.

Απολύτως. Κάθε πράκτορας της Hermes λειτουργεί σε απομονωμένο περιβάλλον, διατηρώντας τα δεδομένα και τις συνομιλίες σας εντελώς ιδιωτικά. Ασφαλίζουμε κάθε κοντέινερ για να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρέχουμε μια προσαρμοσμένη πύλη ασφαλείας από προεπιλογή. Λαμβάνετε προστασία επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα.

Ένα VPS σας παρέχει πρόσβαση root, αλλά σας καθιστά υπεύθυνους για την εγκατάσταση, την ασφάλεια και τις ενημερώσεις. Το Managed Hermes εξαλείφει αυτή την πολυπλοκότητα. Εμείς χειριζόμαστε την υποδομή, τις ενημερώσεις και τα αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σας και όχι στη διαχείριση ενός διακομιστή. Εάν χρειάζεστε πλήρη προσαρμογή περιβάλλοντος, ένα VPS είναι η καλύτερη επιλογή. Για όλους τους άλλους, το Managed είναι η καλύτερη επιλογή.

Το Hermes είναι ένας αυτοβελτιούμενος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί 24/7, ακόμα και όταν ο φορητός υπολογιστής σας είναι κλειστός. Σε αντίθεση με τα στατικά εργαλεία, διαθέτει έναν βρόχο αυτοδιδασκαλίας και μόνιμη μνήμη, που σημαίνει ότι μαθαίνει από την εμπειρία και βελτιώνει τις δεξιότητές του καθώς το χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να το συνδέσετε με εφαρμογές όπως το Telegram για να αυτοματοποιήσετε εργασίες, να χειριστείτε υποψήφιους πελάτες και να εκτελέσετε αυτοματισμούς προγράμματος περιήγησης. Σκεφτείτε το ως ένα μέλος ψηφιακής ομάδας που δεν κοιμάται ποτέ και γίνεται πιο πολύτιμο με την πάροδο του χρόνου.

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