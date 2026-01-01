Ασφαλές από προεπιλογή
Συντήρηση χωρίς χέρια
Έτοιμο για Telegram
Εύχρηστο οπτικό περιβάλλον χρήστη
Επιλέξτε το πρόγραμμα Hermes Agent που σας ταιριάζει
Διαχειριζόμαστε για εσάς
Περιλαμβάνεται στο πακέτο σας
Διαχειριζόμαστε για εσάς
Περιλαμβάνεται στο πακέτο σας
Τι μπορεί να κάνει για εσάς ο πράκτορας Hermes
Προσωπικός βοηθός
Διατηρήστε τις εργασίες, τις υπενθυμίσεις και τις συνομιλίες οργανωμένες. Ο εκπρόσωπός σας τα μαθαίνει και τα θυμάται όλα.
Βοηθός κωδικοποίησης
Γράψτε και εντοπίστε σφάλματα πιο γρήγορα με έναν agent που μπορεί να μάθει τον κώδικά σας.
Ερευνητής
Συνοψίστε τα θέματα και συγκρίνετε τις επιλογές με το πλαίσιο που διατηρείται σε όλες τις συνεδρίες.
Βοηθός πωλήσεων
Προσελκύστε υποψήφιους πελάτες και αξιολογήστε υποψήφιους πελάτες στην δική σας υποδομή.
Γιατί να ξεκινήσετε με το Managed Hermes στο Hostinger;
Ρύθμιση με 1 κλικ
Προεγκατεστημένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης
Ασφαλές από προεπιλογή
Έτοιμο για Telegram
Εύχρηστο οπτικό περιβάλλον χρήστη
Πρόσβαση CLI πράκτορα Hermes
Επιλέξτε πώς θα εκτελέσετε τον Πράκτορα Hermes
Βασικά χαρακτηριστικά του Hermes Agent
Βρόχος αυτοβελτίωσης μάθησης
Επίμονη μνήμη
Μηνύματα σε πολλαπλές πλατφόρμες
200+ μοντέλα LLM
Ενσωματωμένος προγραμματιστής εργασιών
Συχνές ερωτήσεις για τον πράκτορα Hermes Hostinger
Χρειάζομαι τεχνικές γνώσεις για να δημιουργήσω έναν πράκτορα της Hermes;
Καθόλου. Το Managed Hermes έχει σχεδιαστεί για όσους δεν έχουν αγγίξει ποτέ διακομιστή. Η ανάπτυξη με 1 κλικ χειρίζεται τα πάντα—από το περιβάλλον διακομιστή μέχρι τη διαμόρφωση της τεχνητής νοημοσύνης. Απλώς κάντε κλικ στην ανάπτυξη και ο βοηθός σας είναι διαθέσιμος σε λίγα λεπτά. Χωρίς κωδικοποίηση, χωρίς γραμμές εντολών και χωρίς τεχνικούς πονοκεφάλους.
Πώς λειτουργούν οι μονάδες τεχνητής νοημοσύνης; Χρειάζομαι εξωτερικούς λογαριασμούς;
Οι μονάδες σας είναι προενσωματωμένες για ένα ξεκίνημα χωρίς προβλήματα—δεν απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή πολύπλοκα κλειδιά API. Απλώς ανανεώστε την πιστωτική σας κάρτα απευθείας από τον πίνακα ελέγχου σας και ξεκινήστε την αυτοματοποίηση άμεσα. Ωστόσο, η επιλογή είναι δική σας: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενσωματωμένες μονάδες για μέγιστη απλότητα ή να συνδέσετε χειροκίνητα τους δικούς σας εξωτερικούς λογαριασμούς από παρόχους όπως το OpenAI ή το Anthropic μέσω API, αν προτιμάτε.
Είναι τα δεδομένα μου ιδιωτικά και ασφαλή;
Απολύτως. Κάθε πράκτορας της Hermes λειτουργεί σε απομονωμένο περιβάλλον, διατηρώντας τα δεδομένα και τις συνομιλίες σας εντελώς ιδιωτικά. Ασφαλίζουμε κάθε κοντέινερ για να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρέχουμε μια προσαρμοσμένη πύλη ασφαλείας από προεπιλογή. Λαμβάνετε προστασία επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Managed Hermes και του Hermes Agent σε VPS;
Ένα VPS σας παρέχει πρόσβαση root, αλλά σας καθιστά υπεύθυνους για την εγκατάσταση, την ασφάλεια και τις ενημερώσεις. Το Managed Hermes εξαλείφει αυτή την πολυπλοκότητα. Εμείς χειριζόμαστε την υποδομή, τις ενημερώσεις και τα αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σας και όχι στη διαχείριση ενός διακομιστή. Εάν χρειάζεστε πλήρη προσαρμογή περιβάλλοντος, ένα VPS είναι η καλύτερη επιλογή. Για όλους τους άλλους, το Managed είναι η καλύτερη επιλογή.
Τι μπορώ να κάνω με έναν Managed Hermes Agent;
Το Hermes είναι ένας αυτοβελτιούμενος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί 24/7, ακόμα και όταν ο φορητός υπολογιστής σας είναι κλειστός. Σε αντίθεση με τα στατικά εργαλεία, διαθέτει έναν βρόχο αυτοδιδασκαλίας και μόνιμη μνήμη, που σημαίνει ότι μαθαίνει από την εμπειρία και βελτιώνει τις δεξιότητές του καθώς το χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να το συνδέσετε με εφαρμογές όπως το Telegram για να αυτοματοποιήσετε εργασίες, να χειριστείτε υποψήφιους πελάτες και να εκτελέσετε αυτοματισμούς προγράμματος περιήγησης. Σκεφτείτε το ως ένα μέλος ψηφιακής ομάδας που δεν κοιμάται ποτέ και γίνεται πιο πολύτιμο με την πάροδο του χρόνου.