Live API · SDKs · MCP server

Το email API με ένα πραγματικό εισερχόμενο πίσω από αυτό.

Αποστολή, ανάγνωση, αναζήτηση και απάντηση: ένα API, ένα κλειδί
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Hostinger Mail API
Συνδεδεμένοι
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Αποδεκτό, μήνυμα σε ουρά

Ένα εισερχόμενο. Κάθε τρόπο για να χτίσετε.

Εργαστείτε απευθείας με το REST API, εισάγετε ένα SDK πρώτου μέρους, στείλτε το από το CLI ή συνδέστε έναν πράκτορα AI μέσω του ζωντανού διακομιστή MCP. Είναι το ίδιο γραμματοκιβώτιο κάτω.

MCP server

Δώστε στους πράκτορες σας εργαλεία για ανάγνωση, αποστολή, αναζήτηση και λειτουργία ενός πραγματικού γραμματοκιβωτίου.

Node.js SDK

Προσθέστε ροές εργασίας αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εισερχομένων σε εφαρμογές JavaScript και TypeScript με μια εμπειρία φυσικού προγραμματιστή.

PHP SDK

Συνδέστε ιστότοπους και υπηρεσίες backend σε ενέργειες γραμματοκιβωτίων χωρίς να δημιουργήσετε έναν πελάτη API από το μηδέν.

Python SDK

Δημιουργήστε αυτοματισμούς, ροές εργασίας δεδομένων και εργαλεία συνεργατών γύρω από ένα πραγματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διασύνδεση γραμμής εντολών

Ελέγξτε και διαχειριστείτε τις ροές εργασίας γραμματοκιβωτίων από το τερματικό, τα σενάρια και τις εργασίες CI.

REST API και webhooks

Καλέστε απευθείας την προγραμματιζόμενη επιφάνεια, απαντήστε σε συμβάντα γραμματοκιβωτίων και στείλτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προϊόντων όταν χρειάζεται η εφαρμογή σας.

Βιβλιοθήκες & CLI

Εγκαταστήστε έναν πελάτη πρώτου μέρους και κάντε την πρώτη σας κλήση σε λίγα λεπτά.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Ο πλήρως τυπωμένος πελάτης για το Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agnostic PHP πελάτη.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python client για το Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Διαχειριστείτε το ταχυδρομείο απευθείας από το τερματικό σας.

Δώστε στον πράκτορα σας ένα πραγματικό inbox

Ένα σημείο αποστολής δεν είναι αρκετό. Η εφαρμογή ή ο πράκτορας σας λαμβάνει ένα λειτουργικό γραμματοκιβώτιο, με διεύθυνση, θέματα και ιστορικό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μέσω MCP, SDK ή REST.

Μια ταυτότητα

Μια πραγματική, επαληθεύσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε για υπηρεσίες, να λαμβάνετε επιβεβαιώσεις και να ενεργείτε για λογαριασμό σας.

Πραγματικές συνομιλίες

Απαντήσεις με νήματα, συνημμένα και νήματα πολλών μερών, με ένα ανθρώπινο στη βολή όποτε θέλετε ένα.

Μνήμη ενσωματωμένη

Κάθε μήνυμα είναι ένα επίμονο, αναζητήσιμο αρχείο που ο πράκτορας σας μπορεί να κοιτάξει πίσω για να κατανοήσει το πλαίσιο και την παρακολούθηση.

Απλή τιμολόγηση ανά γραμματοκιβώτιο

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει πλήρη πρόσβαση API, SDK, CLI, MCP και webhook. Η αποστολή είναι κατασκευασμένη για email προϊόντων και συναλλαγών σε μέτριο όγκο.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Υποστήριξη πελατών 24/7

48 μήνες σχέδιο
87% έκπτωση
Starter
Καλύτερα για: πλευρικά έργα και πρωτότυπα
2,99
0,39/μήνα
Πάρτε το κλειδί API σας
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 1,59€/μήνα για 48 μήνες.
Πρόσβαση API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & γεγονότα γραμματοκιβωτίων
1 000 email/ημέρα ανά mailbox
1 mailbox περιλαμβάνεται
5 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
5 κανόνες προώθησης
5 email aliases

Οφέλη:

Agent Mail: αφιερωμένη διεύθυνση πράκτορα + εργαλεία MCP
Δημοφιλέστερο
75% έκπτωση
Standard
Καλύτερο για: ανάπτυξη εφαρμογών και ολοκληρώσεων
3,99
0,99/μήνα
Πάρτε το κλειδί API σας
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 2,79€/μήνα για 48 μήνες.
Πρόσβαση API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & γεγονότα γραμματοκιβωτίων
3 000 email/ημέρα ανά mailbox
1 mailbox περιλαμβάνεται
20 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
20 κανόνες προώθησης
10 email aliases

Οφέλη:

Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Agent Mail: αφιερωμένη διεύθυνση πράκτορα + εργαλεία MCP
67% έκπτωση
Premium
Καλύτερο για: εργασιακά φορτία παραγωγής
5,99
1,99/μήνα
Πάρτε το κλειδί API σας
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 3,99€/μήνα για 48 μήνες.
Πρόσβαση API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & γεγονότα γραμματοκιβωτίων
3 000 email/ημέρα ανά mailbox
1 mailbox περιλαμβάνεται
50 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
50 κανόνες προώθησης
30 email aliases

Οφέλη:

Δωρεάν domain για 1 έτος
Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Agent Mail: αφιερωμένη διεύθυνση πράκτορα + εργαλεία MCP
87% έκπτωση
Starter
Καλύτερα για: πλευρικά έργα και πρωτότυπα
2,99
0,39/μήνα
Πάρτε το κλειδί API σας
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 1,59€/μήνα για 48 μήνες.
Πρόσβαση API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & γεγονότα γραμματοκιβωτίων
1 000 email/ημέρα ανά mailbox
1 mailbox περιλαμβάνεται
5 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
5 κανόνες προώθησης
5 email aliases

Οφέλη:

Agent Mail: αφιερωμένη διεύθυνση πράκτορα + εργαλεία MCP
Δημοφιλέστερο
75% έκπτωση
Standard
Καλύτερο για: ανάπτυξη εφαρμογών και ολοκληρώσεων
3,99
0,99/μήνα
Πάρτε το κλειδί API σας
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 2,79€/μήνα για 48 μήνες.
Πρόσβαση API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & γεγονότα γραμματοκιβωτίων
3 000 email/ημέρα ανά mailbox
1 mailbox περιλαμβάνεται
20 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
20 κανόνες προώθησης
10 email aliases

Οφέλη:

Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Agent Mail: αφιερωμένη διεύθυνση πράκτορα + εργαλεία MCP
67% έκπτωση
Premium
Καλύτερο για: εργασιακά φορτία παραγωγής
5,99
1,99/μήνα
Πάρτε το κλειδί API σας
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 3,99€/μήνα για 48 μήνες.
Πρόσβαση API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & γεγονότα γραμματοκιβωτίων
3 000 email/ημέρα ανά mailbox
1 mailbox περιλαμβάνεται
50 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
50 κανόνες προώθησης
30 email aliases

Οφέλη:

Δωρεάν domain για 1 έτος
Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Agent Mail: αφιερωμένη διεύθυνση πράκτορα + εργαλεία MCP

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Προστασία από spam, ιούς και phishing
Αποκτήστε πρόσβαση στο email από οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή
Παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα των mailboxes με αρχεία καταγραφής ελέγχου
Διατηρήστε τα δεδομένα ασφαλή με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Μεταφέρετε εύκολα τα email σας
Προώθηση email σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση email
Προστασία από spam, ιούς και phishing
Αποκτήστε πρόσβαση στο email από οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή
Παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα των mailboxes με αρχεία καταγραφής ελέγχου
Διατηρήστε τα δεδομένα ασφαλή με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Μεταφέρετε εύκολα τα email σας
Προώθηση email σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση email

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Κατασκευασμένο για τις ροές εργασίας των προγραμματιστών

Χρησιμοποιήστε τη διεπαφή που ταιριάζει στο στοίχημα σας και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε μεταξύ των SDK, CLI, REST και webhooks χωρίς να αλλάξετε το υποκείμενο γραμματοκιβώτιο.

JSON

Αντιδράστε σε πραγματικό χρόνο

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Εγγραφείτε σε γεγονότα γραμματοκιβωτίων με webhooks και ενεργοποιήστε τη λογική σας τη στιγμή που φτάνει το μήνυμα, χωρίς κύκλους ψηφοφορίας για να babysit.

Node.js

Αναζήτηση και ταξινόμηση από κώδικα

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Ερωτήστε το γραμματοκιβώτιο με τον τρόπο που σκέφτεται η ροή εργασίας σας: ανά αποστολέα, θέμα ή κατάσταση.

Shell

Script it από το τερματικό σας

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
Η CLI μιλάει για το ίδιο API, οπότε ό, τι μπορεί να κάνει η εφαρμογή σας, μπορείτε επίσης να κάνετε από τις εργασίες shell, scripts και CI.

Πλήρης έλεγχος των ροών εργασίας σας

Διαχειριστείτε τα πιστοποιητικά, ακολουθήστε τις δραστηριότητες παράδοσης στα αρχεία καταγραφής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ολοκληρώστε τις ολοκληρώσεις χωρίς να εγκαταλείπετε τον πίνακα ελέγχου.

API κλειδιά

Δημιουργήστε κλειδιά για νέα έργα και ανακαλέστε τα όταν περιστρέφετε τα πιστοποιητικά.

Webhook endpoints

Διαχειριστείτε τα endpoints που λαμβάνουν τα συμβάντα του γραμματοκιβωτίου σας.

Ημερολόγια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ελέγξτε τη δραστηριότητα παράδοσης όταν πρέπει να εντοπίσετε ένα μήνυμα.
Εικόνα Agentic Mail για αυτοματοποιημένες ροές εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Hostinger Mail για προγραμματιστές

Βάλτε ένα πραγματικό inbox πίσω από τον κώδικα σας

Δημιουργήστε ένα κλειδί API, συνδέστε την εφαρμογή ή τον πράκτορα, στείλτε το πρώτο σας email και ξεκινήστε την κατασκευή.

Πάρτε το κλειδί API σας
Διαβάστε τα έγγραφα

Το Hostinger Mail API

Απαντήσεις σχετικά με το Mail API, MCP server, SDKs, CLI, REST API, και webhooks.

Το Hostinger Mail API είναι η προγραμματιζόμενη επιφάνεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εφαρμογές, ιστότοπους και υπηρεσίες backend. Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάγνωση, αναζήτηση, οργάνωση, απάντηση και αυτοματοποίηση ενός πραγματικού γραμματοκιβωτίου μέσω SDK, CLI, REST API και webhooks.

Ο Live Hostinger Mail MCP server παρέχει συμβατά εργαλεία γραμματοκιβωτίων για τους πράκτορες AI που μπορούν να καλέσουν απευθείας. Οι πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να διαβάσουν συνομιλίες, να αναζητήσουν μηνύματα, να σχεδιάσουν απαντήσεις, να διαχωρίσουν εισερχόμενα μηνύματα και να εκτελέσουν ροές εργασίας για τα εισερχόμενα.

Το Hostinger Mail API συνδυάζει την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφαρμογών και τον έλεγχο πραγματικών συνημμένων σε μία προγραμματιζόμενη επιφάνεια. Είναι κατασκευασμένο για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προϊόντων και ροών εργασίας και όχι για παράδοση μεγάλης ποσότητας.

Τα SDK πρώτου μέρους είναι διαθέσιμα για Node.js, PHP και Python. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή γραμμής εντολών ή να καλέσετε το REST API απευθείας από οποιαδήποτε γλώσσα που υποστηρίζει HTTP.

Τα Webhooks επιτρέπουν στην εφαρμογή σας να ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες γραμματοκιβωτίων και να ξεκινά ροές εργασίας χωρίς να ελέγχει επανειλημμένα για αλλαγές.

Συνδεθείτε στο hPanel, ανοίξτε την περιοχή API και δημιουργήστε ένα κλειδί για την ολοκλήρωσή σας. Διατηρήστε το κλειδί ασφαλές και μην το δεσμεύσετε στον πηγαίο κώδικα σας.

Επισκεφτείτε την τεκμηρίωση του Hostinger Mail API για οδηγίες εγκατάστασης, αναφορές API και λεπτομέρειες ενσωμάτωσης.

Yes. Use the REST API, SDKs, or CLI to send email and control a real inbox from any app, website, or backend. Agents through MCP are supported but optional.

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