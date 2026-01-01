Το email API με ένα πραγματικό εισερχόμενο πίσω από αυτό.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Ένα εισερχόμενο. Κάθε τρόπο για να χτίσετε.
MCP server
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Διασύνδεση γραμμής εντολών
REST API και webhooks
Βιβλιοθήκες & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Δώστε στον πράκτορα σας ένα πραγματικό inbox
Μια ταυτότητα
Πραγματικές συνομιλίες
Μνήμη ενσωματωμένη
Απλή τιμολόγηση ανά γραμματοκιβώτιο
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών
Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Υποστήριξη πελατών 24/7
Οφέλη:
Οφέλη:
Οφέλη:
Οφέλη:
Οφέλη:
Οφέλη:
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Κατασκευασμένο για τις ροές εργασίας των προγραμματιστών
JSON
Αντιδράστε σε πραγματικό χρόνο
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Αναζήτηση και ταξινόμηση από κώδικα
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Script it από το τερματικό σας
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Πλήρης έλεγχος των ροών εργασίας σας
API κλειδιά
Webhook endpoints
Ημερολόγια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το Hostinger Mail API
Τι είναι το Hostinger Mail API;
Το Hostinger Mail API είναι η προγραμματιζόμενη επιφάνεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εφαρμογές, ιστότοπους και υπηρεσίες backend. Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάγνωση, αναζήτηση, οργάνωση, απάντηση και αυτοματοποίηση ενός πραγματικού γραμματοκιβωτίου μέσω SDK, CLI, REST API και webhooks.
Τι μπορεί να κάνει ο Hostinger Mail MCP server;
Ο Live Hostinger Mail MCP server παρέχει συμβατά εργαλεία γραμματοκιβωτίων για τους πράκτορες AI που μπορούν να καλέσουν απευθείας. Οι πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να διαβάσουν συνομιλίες, να αναζητήσουν μηνύματα, να σχεδιάσουν απαντήσεις, να διαχωρίσουν εισερχόμενα μηνύματα και να εκτελέσουν ροές εργασίας για τα εισερχόμενα.
Είναι αυτό ένα μεγάλο όγκο transactional email API;
Το Hostinger Mail API συνδυάζει την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφαρμογών και τον έλεγχο πραγματικών συνημμένων σε μία προγραμματιζόμενη επιφάνεια. Είναι κατασκευασμένο για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προϊόντων και ροών εργασίας και όχι για παράδοση μεγάλης ποσότητας.
Ποιες γλώσσες και διεπαφές υποστηρίζονται;
Τα SDK πρώτου μέρους είναι διαθέσιμα για Node.js, PHP και Python. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή γραμμής εντολών ή να καλέσετε το REST API απευθείας από οποιαδήποτε γλώσσα που υποστηρίζει HTTP.
Μπορώ να εγγραφώ σε εκδηλώσεις γραμματοκιβωτίων;
Τα Webhooks επιτρέπουν στην εφαρμογή σας να ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες γραμματοκιβωτίων και να ξεκινά ροές εργασίας χωρίς να ελέγχει επανειλημμένα για αλλαγές.
Πώς μπορώ να πάρω ένα κλειδί API;
Συνδεθείτε στο hPanel, ανοίξτε την περιοχή API και δημιουργήστε ένα κλειδί για την ολοκλήρωσή σας. Διατηρήστε το κλειδί ασφαλές και μην το δεσμεύσετε στον πηγαίο κώδικα σας.
Πού μπορώ να βρω τα έγγραφα;
Επισκεφτείτε την τεκμηρίωση του Hostinger Mail API για οδηγίες εγκατάστασης, αναφορές API και λεπτομέρειες ενσωμάτωσης.
Μπορώ να το χρησιμοποιήσω στην εφαρμογή ή στον ιστότοπό μου;
Yes. Use the REST API, SDKs, or CLI to send email and control a real inbox from any app, website, or backend. Agents through MCP are supported but optional.