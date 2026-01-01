Το Baikal είναι ένας ελαφρύς, self-hosted CalDAV και CardDAV server χτισμένος πάνω στην γνωστή βιβλιοθήκη sabre/dav PHP. Παρέχει ένα ιδιωτικό «σπίτι» για ημερολόγια, εκδηλώσεις, εργασίες και επαφές που συγχρονίζονται με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook και οποιονδήποτε άλλο client που υποστηρίζει τα standard πρωτόκολλα CalDAV και CardDAV.

Το self-hosting του Baikal στο δικό σας VPS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα προγραμματισμού ομάδας εντός της υποδομής σας αντί για μια υπηρεσία ημερολογίου τρίτου μέρους. Το αποτύπωμα είναι σκόπιμα μικρό - ένα ενιαίο PHP container υποστηριζόμενο από SQLite ή MySQL - ώστε να χωράει άνετα σε ένα μικρό VPS, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει πολλούς χρήστες, κοινόχρηστα βιβλία διευθύνσεων και λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης μέσω του ενσωματωμένου admin UI.