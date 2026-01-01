Έκπτωση έως 69% για Baikal

Ανάπτυξη Baikal με εγκατάσταση ενός κλικ.

Ελαφρύς self-hosted CalDAV και CardDAV server για συγχρονισμό ημερολογίων, εργασιών και επαφών σε κάθε συσκευή.
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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
7,99  € /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ανάπτυξη Baikal με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Baikal

Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Baikal

Το Baikal είναι ένας ελαφρύς, self-hosted CalDAV και CardDAV server χτισμένος πάνω στην γνωστή βιβλιοθήκη sabre/dav PHP. Παρέχει ένα ιδιωτικό «σπίτι» για ημερολόγια, εκδηλώσεις, εργασίες και επαφές που συγχρονίζονται με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook και οποιονδήποτε άλλο client που υποστηρίζει τα standard πρωτόκολλα CalDAV και CardDAV.

Το self-hosting του Baikal στο δικό σας VPS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα προγραμματισμού ομάδας εντός της υποδομής σας αντί για μια υπηρεσία ημερολογίου τρίτου μέρους. Το αποτύπωμα είναι σκόπιμα μικρό - ένα ενιαίο PHP container υποστηριζόμενο από SQLite ή MySQL - ώστε να χωράει άνετα σε ένα μικρό VPS, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει πολλούς χρήστες, κοινόχρηστα βιβλία διευθύνσεων και λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης μέσω του ενσωματωμένου admin UI.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Baikal

CalDAV και CardDAV

Συγχρονισμός ημερολογίου και επαφών συμβατός με πρότυπα με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, και οποιονδήποτε άλλο CalDAV/CardDAV client.

Πολυχρηστικοί λογαριασμοί

Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών με τα δικά τους ημερολόγια, εργασίες και βιβλία διευθύνσεων, όλα διαχειριζόμενα από ένα ενιαίο διαχειριστικό web UI.

Κοινόχρηστες συλλογές

Μοιραστείτε συγκεκριμένα ημερολόγια ή βιβλία διευθύνσεων με άλλους χρήστες στην ίδια εγκατάσταση για τον προγραμματισμό της ομάδας και συγχρονισμό επαφών.

Ελαφρύ αποτύπωμα

Ένα ενιαίο PHP container που εκτελεί sabre/dav σε SQLite ή MySQL - αρκετά μικρό για να τρέχει παράλληλα με άλλες αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σε ένα μέτριο VPS.

Διαχειριστικό web UI

Διαχειριστείτε χρήστες, ημερολόγια, βιβλία διευθύνσεων και βασικές ρυθμίσεις server από έναν ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, αντί να επεξεργάζεστε αρχεία config.

Γιατί να τρέχω Baikal στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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