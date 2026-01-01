Ανάπτυξη Baikal με εγκατάσταση ενός κλικ.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Baikal
Το Baikal είναι ένας ελαφρύς, self-hosted CalDAV και CardDAV server χτισμένος πάνω στην γνωστή βιβλιοθήκη sabre/dav PHP. Παρέχει ένα ιδιωτικό «σπίτι» για ημερολόγια, εκδηλώσεις, εργασίες και επαφές που συγχρονίζονται με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook και οποιονδήποτε άλλο client που υποστηρίζει τα standard πρωτόκολλα CalDAV και CardDAV.
Το self-hosting του Baikal στο δικό σας VPS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα προγραμματισμού ομάδας εντός της υποδομής σας αντί για μια υπηρεσία ημερολογίου τρίτου μέρους. Το αποτύπωμα είναι σκόπιμα μικρό - ένα ενιαίο PHP container υποστηριζόμενο από SQLite ή MySQL - ώστε να χωράει άνετα σε ένα μικρό VPS, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει πολλούς χρήστες, κοινόχρηστα βιβλία διευθύνσεων και λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης μέσω του ενσωματωμένου admin UI.
Βασικά χαρακτηριστικά του Baikal
CalDAV και CardDAV
Συγχρονισμός ημερολογίου και επαφών συμβατός με πρότυπα με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, και οποιονδήποτε άλλο CalDAV/CardDAV client.
Πολυχρηστικοί λογαριασμοί
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών με τα δικά τους ημερολόγια, εργασίες και βιβλία διευθύνσεων, όλα διαχειριζόμενα από ένα ενιαίο διαχειριστικό web UI.
Κοινόχρηστες συλλογές
Μοιραστείτε συγκεκριμένα ημερολόγια ή βιβλία διευθύνσεων με άλλους χρήστες στην ίδια εγκατάσταση για τον προγραμματισμό της ομάδας και συγχρονισμό επαφών.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Ένα ενιαίο PHP container που εκτελεί sabre/dav σε SQLite ή MySQL - αρκετά μικρό για να τρέχει παράλληλα με άλλες αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σε ένα μέτριο VPS.
Διαχειριστικό web UI
Διαχειριστείτε χρήστες, ημερολόγια, βιβλία διευθύνσεων και βασικές ρυθμίσεις server από έναν ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, αντί να επεξεργάζεστε αρχεία config.
Γιατί να τρέχω Baikal στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.