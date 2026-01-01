Το Bichon είναι ένας open-source email archiving server γραμμένος σε Rust. Συνδέεται με λογαριασμούς IMAP, κατεβάζει μηνύματα σταδιακά χρησιμοποιώντας συγχρονισμό βάσει UID, δημιουργεί ένα ευρετήριο αναζήτησης πλήρους κειμένου Tantivy και παρέχει ένα καθαρό REST API με ενσωματωμένο WebUI για αναζήτηση, περιήγηση και εξαγωγή αρχειοθετημένου ταχυδρομείου.

Το self-hosting του Bichon στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε αρχειοθετημένο μήνυμα, συνημμένο και διαπιστευτήριο εντός της υποδομής που ελέγχετε. Τα διαπιστευτήρια λογαριασμού κρυπτογραφούνται εν ηρεμία με AES-256-GCM, τα OAuth 2.0 tokens ανανεώνονται αυτόματα και πολλαπλά mailboxes κατεβάζονται ταυτόχρονα - καθιστώντας το Bichon μια γρήγορη, ιδιωτική εναλλακτική λύση έναντι των εμπορικών email archiving services χωρίς τέλη ανά mailbox.