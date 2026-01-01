Αναπτύξτε το Bichon με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος αρχειοθέτης email Rust με IMAP, OAuth2 και full-text search για μακροπρόθεσμη διατήρηση mailbox.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bichon
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bichon
Το Bichon είναι ένας open-source email archiving server γραμμένος σε Rust. Συνδέεται με λογαριασμούς IMAP, κατεβάζει μηνύματα σταδιακά χρησιμοποιώντας συγχρονισμό βάσει UID, δημιουργεί ένα ευρετήριο αναζήτησης πλήρους κειμένου Tantivy και παρέχει ένα καθαρό REST API με ενσωματωμένο WebUI για αναζήτηση, περιήγηση και εξαγωγή αρχειοθετημένου ταχυδρομείου.
Το self-hosting του Bichon στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε αρχειοθετημένο μήνυμα, συνημμένο και διαπιστευτήριο εντός της υποδομής που ελέγχετε. Τα διαπιστευτήρια λογαριασμού κρυπτογραφούνται εν ηρεμία με AES-256-GCM, τα OAuth 2.0 tokens ανανεώνονται αυτόματα και πολλαπλά mailboxes κατεβάζονται ταυτόχρονα - καθιστώντας το Bichon μια γρήγορη, ιδιωτική εναλλακτική λύση έναντι των εμπορικών email archiving services χωρίς τέλη ανά mailbox.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bichon
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Ευρετηρίαση με την υποστήριξη του Tantivy σε σώματα μηνυμάτων, κεφαλίδες και συνημμένα επιστρέφει αποτελέσματα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου με φίλτρα όψεων και ομαδοποίηση νημάτων.
Συγχρονισμός IMAP και OAuth2
Συνδέεται σε οποιονδήποτε IMAP server χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (PLAIN/LOGIN) ή OAuth 2.0 (XOAUTH2), με αυτόματη ανανέωση token για λογαριασμούς Gmail και Microsoft.
Προσαυξητική αρχειοθέτηση
Ο σταδιακός συγχρονισμός βασισμένος σε UID κατεβάζει μόνο νέα μηνύματα σε κάθε πέρασμα, διατηρώντας χαμηλή τη χρήση εύρους ζώνης και αποθηκευτικού χώρου σε πολλά ταυτόχρονα mailbox.
Κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια
Όλα τα διαπιστευτήρια IMAP και OAuth είναι κρυπτογραφημένα σε κατάσταση αδράνειας με AES-256-GCM, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που προέρχεται από τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης που ορίστηκε κατά την ανάπτυξη.
Πολλαπλών χρηστών RBAC
Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων σάς επιτρέπει να παραχωρείτε δικαιώματα ανά λογαριασμό σε επιπρόσθετους χρήστες για κοινόχρηστες αρχειοθήκες, με ένα πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου των συμβάντων πρόσβασης.
Γιατί να τρέχω Bichon στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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