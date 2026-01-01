Το Apache Answer είναι μια πλατφόρμα ερωτήσεων και απαντήσεων ανοιχτού κώδικα, χτισμένη με Go και React, σχεδιασμένη να βοηθά ομάδες και κοινότητες να μοιράζονται γνώσεις μέσω μιας αναζητήσιμης, οργανωμένης διεπαφής ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε αντίθεση με τα γενικά φόρουμ, κάθε στοιχείο - κατηγοριοποίηση με ετικέτες, φήμη, εργαλεία εποπτείας και το σύστημα προσθηκών - είναι ειδικά κατασκευασμένο για τη δομημένη καταγραφή και ανάκτηση γνώσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Apache Answer διατηρεί την εσωτερική γνώση του οργανισμού σας στην δική σας υποδομή, απαλλαγμένο από κόστη αδειοδότησης ανά χρήστη και πρόσβαση δεδομένων από τρίτους. Καθώς η κοινότητά σας αναπτύσσεται, εσείς ελέγχετε τη διαμόρφωση, τις ενσωματώσεις και την κλιμάκωση χωρίς να περιορίζεστε από τον οδικό χάρτη λειτουργιών ή τα επίπεδα τιμολόγησης ενός παρόχου SaaS.