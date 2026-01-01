Το Artalk είναι ένα self-hosted σύστημα σχολίων που αποτελείται από έναν αποδοτικό Go server και ένα minimal vanilla JavaScript widget που ενσωματώνεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή blog με ένα μόνο script tag. Σε αντίθεση με τις cloud-based πλατφόρμες σχολίων, το Artalk διατηρεί όλα τα σχόλια, τα δεδομένα χρήστη και το ιστορικό συντονισμού σε υποδομή που ελέγχετε εσείς — χωρίς πρόσβαση τρίτων, χωρίς συλλογή δεδομένων και χωρίς συνδρομές.

Το backend υποστηρίζει SQLite out of the box με προαιρετική μετεγκατάσταση σε MySQL ή PostgreSQL καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Εργαλεία συντονισμού, ειδοποιήσεις μέσω email, social login, φιλτράρισμα spam, CAPTCHA και ένα πλήρες admin sidebar περιλαμβάνονται όλα. Το self-hosting σε ένα VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα των σχολίων σας ακολουθούν τις πολιτικές διατήρησης και απορρήτου σας, και όχι τους όρους παροχής υπηρεσιών μιας πλατφόρμας.