Αναπτύξτε το Artalk με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ self-hosted σύστημα σχολίων με Go backend και ένα JavaScript widget 40 KB που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε website.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Artalk
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Artalk
Το Artalk είναι ένα self-hosted σύστημα σχολίων που αποτελείται από έναν αποδοτικό Go server και ένα minimal vanilla JavaScript widget που ενσωματώνεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή blog με ένα μόνο script tag. Σε αντίθεση με τις cloud-based πλατφόρμες σχολίων, το Artalk διατηρεί όλα τα σχόλια, τα δεδομένα χρήστη και το ιστορικό συντονισμού σε υποδομή που ελέγχετε εσείς — χωρίς πρόσβαση τρίτων, χωρίς συλλογή δεδομένων και χωρίς συνδρομές.
Το backend υποστηρίζει SQLite out of the box με προαιρετική μετεγκατάσταση σε MySQL ή PostgreSQL καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Εργαλεία συντονισμού, ειδοποιήσεις μέσω email, social login, φιλτράρισμα spam, CAPTCHA και ένα πλήρες admin sidebar περιλαμβάνονται όλα. Το self-hosting σε ένα VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα των σχολίων σας ακολουθούν τις πολιτικές διατήρησης και απορρήτου σας, και όχι τους όρους παροχής υπηρεσιών μιας πλατφόρμας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Artalk
Ενσωματώστε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα
Ένα μόνο απόσπασμα JavaScript 40 KB συνδέει οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή στατικό blog με την Artalk instance σας — χωρίς να απαιτείται εξάρτηση από framework ή build step.
Διαχείριση πολλαπλών ιστοσελίδων
Μία εγκατάσταση Artalk διαχειρίζεται σχόλια σε πολλούς ιστότοπους με ξεχωριστούς λογαριασμούς διαχειριστή, ουρές συντονισμού και ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ανά ιστότοπο.
Spam και CAPTCHA
Οι ενσωματωμένες ενσωματώσεις φιλτραρίσματος spam Akismet, Tencent και Aliyun, καθώς και οι επιλογές CAPTCHA εικόνας, ολισθητήρα, reCAPTCHA, hCaptcha και Turnstile, προστατεύουν τις ενότητες σχολίων από ρομπότ.
Κοινωνική Σύνδεση
Οι σχολιαστές πιστοποιούνται μέσω GitHub, Google, Discord και 20 άλλων παρόχων OAuth, μειώνοντας την τριβή ενώ συνδέουν τα σχόλια με πραγματικές ταυτότητες.
Πλαϊνή μπάρα διαχειριστή
Μια ενσωματωμένη πλαϊνή μπάρα επιτρέπει στους διαχειριστές site να ελέγχουν, να εγκρίνουν, να καρφιτσώνουν και να διαγράφουν σχόλια, να διαχειρίζονται χρήστες και να βλέπουν στατιστικά σελίδας χωρίς να εγκαταλείπουν τη διεπαφή σχολίων.
Γιατί να τρέχω Artalk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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