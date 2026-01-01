Το ConvertX είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διαδικτυακός μετατροπέας αρχείων που διαχειρίζεται πάνω από χίλιες διαφορετικές μορφές αρχείων — έγγραφα, εικόνες, ήχο, βίντεο και άλλα — μέσω μιας απλής διαδικτυακής διεπαφής. Επειδή η μετατροπή γίνεται εξ ολοκλήρου στον δικό σας server, τα ευαίσθητα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας και δεν υπάρχουν όρια μεγέθους μεταφόρτωσης, ούτε υδατογραφήματα, ούτε χρεώσεις ανά μετατροπή που επιβάλλονται από υπηρεσία τρίτου μέρους.

Η αυτο-φιλοξενία του ConvertX είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για επιχειρήσεις και οργανισμούς με απαιτήσεις χειρισμού δεδομένων που αποτρέπουν τη μεταφόρτωση ιδιόκτητων εγγράφων σε εξωτερικές υπηρεσίες cloud. Ο αυτόματος καθαρισμός αρχείων με διαμορφώσιμες περιόδους διατήρησης διατηρεί τη χρήση αποθηκευτικού χώρου διαχειρίσιμη, ενώ η προαιρετική πιστοποίηση χρήστη σάς επιτρέπει να ελέγχετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Αυτή η υλοποίηση παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία μετατροπής με μόνιμη αποθήκευση, έτοιμη να χειριστεί οποιαδήποτε ροή εργασιών.