Αναπτύξτε το ConvertX με ένα κλικ.
Self-hosted υπηρεσία μετατροπής αρχείων που υποστηρίζει πάνω από 1000 μορφές για έγγραφα, εικόνες, ήχο και βίντεο, με πλήρη ιδιωτικότητα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ConvertX
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ConvertX
Το ConvertX είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διαδικτυακός μετατροπέας αρχείων που διαχειρίζεται πάνω από χίλιες διαφορετικές μορφές αρχείων — έγγραφα, εικόνες, ήχο, βίντεο και άλλα — μέσω μιας απλής διαδικτυακής διεπαφής. Επειδή η μετατροπή γίνεται εξ ολοκλήρου στον δικό σας server, τα ευαίσθητα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας και δεν υπάρχουν όρια μεγέθους μεταφόρτωσης, ούτε υδατογραφήματα, ούτε χρεώσεις ανά μετατροπή που επιβάλλονται από υπηρεσία τρίτου μέρους.
Η αυτο-φιλοξενία του ConvertX είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για επιχειρήσεις και οργανισμούς με απαιτήσεις χειρισμού δεδομένων που αποτρέπουν τη μεταφόρτωση ιδιόκτητων εγγράφων σε εξωτερικές υπηρεσίες cloud. Ο αυτόματος καθαρισμός αρχείων με διαμορφώσιμες περιόδους διατήρησης διατηρεί τη χρήση αποθηκευτικού χώρου διαχειρίσιμη, ενώ η προαιρετική πιστοποίηση χρήστη σάς επιτρέπει να ελέγχετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Αυτή η υλοποίηση παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία μετατροπής με μόνιμη αποθήκευση, έτοιμη να χειριστεί οποιαδήποτε ροή εργασιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του ConvertX
Υποστήριξη 1000+ format
Μετατρέψτε μεταξύ σχεδόν οποιουδήποτε συνδυασμού μορφών εγγράφων, εικόνων, ήχου και βίντεο χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό επιφάνειας εργασίας.
Πλήρης ιδιωτικότητα αρχείων
Τα αρχεία επεξεργάζονται εξ ολοκλήρου στο VPS σας — τίποτα δεν ανεβαίνει σε εξωτερικές υπηρεσίες ή δεν είναι ορατό σε τρίτους.
Αυτόματος καθαρισμός
Οι διαμορφώσιμες περίοδοι διατήρησης διαγράφουν αυτόματα τα μετατρεπέντα αρχεία μετά από καθορισμένο αριθμό ωρών για τη διαχείριση της χρήσης αποθηκευτικού χώρου.
Έλεγχος ταυτότητας χρήστη
Περιορίστε την πρόσβαση με έλεγχο ταυτότητας βάσει λογαριασμού ή επιτρέψτε μετατροπές σε μη πιστοποιημένους χρήστες για αναπτύξεις εσωτερικής ομάδας.
Χωρίς όρια μεγέθους
Μετατρέψτε μεγάλα αρχεία πολυμέσων και μαζικές παρτίδες χωρίς τους περιορισμούς μεταφόρτωσης που επιβάλλονται από υπηρεσίες online μετατροπής.
Γιατί να τρέχω ConvertX στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.