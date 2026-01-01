Το AFFiNE είναι ένα open-source "KnowledgeOS" που καταργεί τα εμπόδια μεταξύ τεκμηρίωσης, οπτικής συνεργασίας και οργάνωσης δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να γράφουν δομημένα έγγραφα, να σχεδιάζουν σε άπειρους πίνακες και να διατηρούν οργανωμένες βάσεις δεδομένων — όλα στον ίδιο χώρο εργασίας — χωρίς να εναλλάσσονται μεταξύ ξεχωριστών εργαλείων για κάθε εργασία.

Κατασκευασμένο με αρχιτεκτονική "local-first" και εστιασμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας, το AFFiNE διατηρεί τις γνώσεις σας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Η βοήθεια AI είναι ενσωματωμένη παντού, βοηθώντας στη συγγραφή, το σχέδιο και τον προγραμματισμό σε κάθε τύπο περιεχομένου. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL με την επέκταση pgvector για προηγμένη αναζήτηση, Redis για λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένη μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων για αξιόπιστες ενημερώσεις.