Αναπτύξτε το AFFiNE με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ολοκληρωμένος χώρος εργασίας ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει έγγραφα, λευκούς πίνακες και βάσεις δεδομένων με υποβοήθηση με AI.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AFFiNE
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AFFiNE
Το AFFiNE είναι ένα open-source "KnowledgeOS" που καταργεί τα εμπόδια μεταξύ τεκμηρίωσης, οπτικής συνεργασίας και οργάνωσης δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να γράφουν δομημένα έγγραφα, να σχεδιάζουν σε άπειρους πίνακες και να διατηρούν οργανωμένες βάσεις δεδομένων — όλα στον ίδιο χώρο εργασίας — χωρίς να εναλλάσσονται μεταξύ ξεχωριστών εργαλείων για κάθε εργασία.
Κατασκευασμένο με αρχιτεκτονική "local-first" και εστιασμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας, το AFFiNE διατηρεί τις γνώσεις σας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Η βοήθεια AI είναι ενσωματωμένη παντού, βοηθώντας στη συγγραφή, το σχέδιο και τον προγραμματισμό σε κάθε τύπο περιεχομένου. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL με την επέκταση pgvector για προηγμένη αναζήτηση, Redis για λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένη μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων για αξιόπιστες ενημερώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του AFFiNE
Ενιαίος χώρος εργασίας
Συνδυάζει έγγραφα, λευκούς πίνακες και βάσεις δεδομένων σε μία πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ της συγγραφής, της σκιαγράφησης και της οργάνωσης δεδομένων χωρίς εναλλαγή πλαισίου μεταξύ ξεχωριστών εφαρμογών.
Λευκοπίνακες άπειρου καμβά
Οι ελεύθεροι πίνακες με εργαλεία σχεδίασης, διαγραμμάτων και αυτοκόλλητων σημειώσεων προσφέρουν στις ομάδες έναν οπτικό χώρο για καταιγισμό ιδεών και εργασίες σχεδιασμού παράλληλα με δομημένα έγγραφα.
Υποστήριξη με AI
Η AI είναι ενσωματωμένη σε όλους τους τύπους περιεχομένου για να βοηθήσει στη συγγραφή, την περίληψη και τη δημιουργία περιεχομένου, μειώνοντας το κόστος παραγωγής τεχνουργημάτων γνώσης υψηλής ποιότητας.
Δομημένες βάσεις δεδομένων
Οργανώστε πληροφορίες σε προσαρμόσιμες προβολές βάσης δεδομένων με δυνατότητες φιλτραρίσματος και αναζήτησης, αντικαθιστώντας την ανάγκη για ξεχωριστά εργαλεία υπολογιστικών φύλλων εντός του ίδιου χώρου εργασίας.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Ο συγχρονισμός χωρίς διενέξεις επιτρέπει σε πολλά μέλη της ομάδας να επεξεργάζονται έγγραφα και πίνακες ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να αντικατοπτρίζονται άμεσα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
Γιατί να τρέχω AFFiNE στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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