Αναπτύξτε το BentoPDF με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλειοθήκη PDF που λειτουργεί στον browser, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, για συγχώνευση, διαχωρισμό, μετατροπή και ασφάλιση αρχείων PDF χωρίς να ανεβάζετε αρχεία πουθενά.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για BentoPDF
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με BentoPDF
Το BentoPDF είναι μια εργαλειοθήκη PDF προσανατολισμένη στην ιδιωτικότητα που επεξεργάζεται έγγραφα εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη - τα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από τον υπολογιστή του πελάτη ούτε αγγίζουν εξωτερικό διακομιστή. Αντικαθιστά πολλές online υπηρεσίες PDF με μια ενιαία, αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή που καλύπτει τη συγχώνευση, τον διαχωρισμό, την αναδιάταξη σελίδων, την περιστροφή, τη μετατροπή εικόνων, το OCR, τη συμπίεση, την προστασία με κωδικό πρόσβασης, τα υδατογραφήματα, τις κεφαλίδες και υποσέλιδα, και την επεξεργασία μεταδεδομένων.
Για ομάδες και οργανισμούς που χειρίζονται ευαίσθητα έγγραφα - συμβόλαια, οικονομικές καταστάσεις, νομικά έγγραφα - η αυτο-φιλοξενία του BentoPDF εξαλείφει τον κίνδυνο ιδιωτικότητας της μεταφόρτωσης εμπιστευτικών αρχείων σε εμπορικές υπηρεσίες PDF που ενδέχεται να διατηρούν αντίγραφα ή να καταγράφουν τη χρήση. Επειδή όλη η επεξεργασία γίνεται client-side, το VPS εξυπηρετεί μόνο τη διεπαφή web, διατηρώντας τις απαιτήσεις πόρων διακομιστή ελάχιστες, ενώ διασφαλίζει ότι τα έγγραφα παραμένουν πλήρως ιδιωτικά.
Βασικά χαρακτηριστικά του BentoPDF
Πελατειακή επεξεργασία
Όλη η επεξεργασία PDF γίνεται μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη — τα έγγραφα δεν ανεβαίνουν ποτέ στον server, οπότε ακόμα και το host machine δεν βλέπει ποτέ το περιεχόμενο του αρχείου.
Συγχώνευση, διαχωρισμός και αναδιάταξη
Συνδυάστε πολλά PDF, χωρίστε τα σε μεμονωμένες σελίδες ή ενότητες, και σύρετε και αποθέστε σελίδες στην ακριβή σειρά που χρειάζεστε σε δευτερόλεπτα.
Ενσωματωμένο OCR
Μετατρέψτε σαρωμένα PDF βασισμένα σε εικόνα σε πλήρως αναζητήσιμα, επιλέξιμα έγγραφα κειμένου χωρίς να στέλνετε αρχεία σε υπηρεσία αναγνώρισης τρίτου μέρους.
Ασφάλεια εγγράφων
Προσθέστε προστασία με κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση και υδατογραφήματα σε ευαίσθητα PDF πριν από τη διανομή τους, ή αφαιρέστε περιορισμούς από PDF που σας ανήκουν για να ανακτήσετε πρόσβαση επεξεργασίας.
Μετατροπή μορφής
Μετατροπή εικόνων σε PDF, εξαγωγή σελίδων ως εικόνες, και μετατροπή Markdown με διαγράμματα Mermaid σε μορφοποιημένα PDF — όλα από την ίδια διεπαφή.
Γιατί να τρέχω BentoPDF στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.