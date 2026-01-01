Το BentoPDF είναι μια εργαλειοθήκη PDF προσανατολισμένη στην ιδιωτικότητα που επεξεργάζεται έγγραφα εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη - τα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από τον υπολογιστή του πελάτη ούτε αγγίζουν εξωτερικό διακομιστή. Αντικαθιστά πολλές online υπηρεσίες PDF με μια ενιαία, αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή που καλύπτει τη συγχώνευση, τον διαχωρισμό, την αναδιάταξη σελίδων, την περιστροφή, τη μετατροπή εικόνων, το OCR, τη συμπίεση, την προστασία με κωδικό πρόσβασης, τα υδατογραφήματα, τις κεφαλίδες και υποσέλιδα, και την επεξεργασία μεταδεδομένων.

Για ομάδες και οργανισμούς που χειρίζονται ευαίσθητα έγγραφα - συμβόλαια, οικονομικές καταστάσεις, νομικά έγγραφα - η αυτο-φιλοξενία του BentoPDF εξαλείφει τον κίνδυνο ιδιωτικότητας της μεταφόρτωσης εμπιστευτικών αρχείων σε εμπορικές υπηρεσίες PDF που ενδέχεται να διατηρούν αντίγραφα ή να καταγράφουν τη χρήση. Επειδή όλη η επεξεργασία γίνεται client-side, το VPS εξυπηρετεί μόνο τη διεπαφή web, διατηρώντας τις απαιτήσεις πόρων διακομιστή ελάχιστες, ενώ διασφαλίζει ότι τα έγγραφα παραμένουν πλήρως ιδιωτικά.