Αναπτύξτε το BeaverHabits με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστικό, αυτο-φιλοξενούμενο tracker συνηθειών, εστιασμένο σε καθημερινά check-ins και streaks, χωρίς στόχους ή πολυπλοκότητα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για BeaverHabits
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με BeaverHabits
Το BeaverHabits είναι μια μινιμαλιστική self-hosted εφαρμογή παρακολούθησης συνηθειών, εμπνευσμένη από τη μεθοδολογία "μην σπάσεις την αλυσίδα". Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνηθειών που είναι προσανατολισμένες σε στόχους, το BeaverHabits εστιάζει αποκλειστικά στο καθημερινό τελετουργικό check-in — στο να σημειώνετε τις συνήθειες ως ολοκληρωμένες, να διατηρείτε σερί και να οπτικοποιείτε τη συνέπεια με την πάροδο του χρόνου χωρίς το γνωστικό φορτίο στόχων, ορόσημων ή βαθμολογιών.
Το self-hosting του BeaverHabits στο VPS σας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ρουτίνας ιδιωτικά, χωρίς συνδρομές και χωρίς υπηρεσίες συγχρονισμού τρίτων. Η εφαρμογή αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite και υποστηρίζει λογαριασμούς πολλών χρηστών, εγκατάσταση PWA για iOS, φιλτράρισμα ετικετών, καθημερινές σημειώσεις, ένα REST API και ενσωματώσεις με Home Assistant, Apple Shortcuts και Stream Deck.
Βασικά χαρακτηριστικά του BeaverHabits
Πλέγμα καθημερινού check-in
Ένα ημερολογιακό πλέγμα για κάθε συνήθεια δείχνει με μια ματιά τις σερί επιδόσεις και τα κενά, καθιστώντας την καθημερινή συνέπεια εύκολη στην παρακολούθηση και ενθαρρυντική στη διατήρηση.
Φιλτράρισμα ετικετών
Ομαδοποιήστε και φιλτράρετε συνήθειες με ετικέτες για εστιασμένες προβολές - δείτε μόνο πρωινές ρουτίνες, συνήθειες υγείας ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένη κατηγορία.
Καθημερινές σημειώσεις
Προσθέστε έως και 1024 χαρακτήρες σημειώσεων ανά συνήθεια ανά ημέρα για να καταγράψετε πλαίσιο, παρατηρήσεις ή λόγους παράλειψης.
Πρόσβαση σε REST API
Αναζήτηση και ενημέρωση δεδομένων συνηθειών προγραμματιστικά, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση με Apple Shortcuts, Home Assistant και Stream Deck μέσω του HabitDeck.
Υποστήριξη iOS PWA
Εγκαταστήστε το BeaverHabits ως εφαρμογή αρχικής οθόνης σε iPhone και iPad για μια εμπειρία check-in με φυσική αίσθηση, χωρίς λήψη από το App Store.
Γιατί να τρέχω BeaverHabits στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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