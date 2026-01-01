Το BeaverHabits είναι μια μινιμαλιστική self-hosted εφαρμογή παρακολούθησης συνηθειών, εμπνευσμένη από τη μεθοδολογία "μην σπάσεις την αλυσίδα". Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνηθειών που είναι προσανατολισμένες σε στόχους, το BeaverHabits εστιάζει αποκλειστικά στο καθημερινό τελετουργικό check-in — στο να σημειώνετε τις συνήθειες ως ολοκληρωμένες, να διατηρείτε σερί και να οπτικοποιείτε τη συνέπεια με την πάροδο του χρόνου χωρίς το γνωστικό φορτίο στόχων, ορόσημων ή βαθμολογιών.

Το self-hosting του BeaverHabits στο VPS σας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ρουτίνας ιδιωτικά, χωρίς συνδρομές και χωρίς υπηρεσίες συγχρονισμού τρίτων. Η εφαρμογή αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite και υποστηρίζει λογαριασμούς πολλών χρηστών, εγκατάσταση PWA για iOS, φιλτράρισμα ετικετών, καθημερινές σημειώσεις, ένα REST API και ενσωματώσεις με Home Assistant, Apple Shortcuts και Stream Deck.