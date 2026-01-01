Αναπτύξτε το AppFlowy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προσανατολισμένος στην ιδιωτικότητα χώρος εργασίας ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει σημειώσεις, wikis, βάσεις δεδομένων και διαχείριση έργων ως εναλλακτική λύση του Notion.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AppFlowy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AppFlowy
Το AppFlowy είναι μια πλατφόρμα παραγωγικότητας ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε ως μια εναλλακτική λύση του Notion που σέβεται την ιδιωτικότητα, συνδυάζοντας έναν ευέλικτο επεξεργαστή βασισμένο σε μπλοκ, προβολές βάσεων δεδομένων και υποβοήθηση γραφής με τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε έναν ενιαίο συνεργατικό χώρο εργασίας. Κατασκευασμένο με Flutter και Rust, προσφέρει εγγενή απόδοση σε desktop, mobile και web, διατηρώντας όλα τα δεδομένα υπό τον έλεγχό σας.
Η αυτο-φιλοξενία του AppFlowy εξαλείφει τις χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη, καταργεί την πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητα έγγραφα και παρέχει απεριόριστους χώρους εργασίας και χρήστες με σταθερό κόστος υποδομής. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει την πλήρη στοίβα AppFlowy Cloud — web client, API backend, authentication, object storage και database — έτοιμο για συνδέσεις από τις εγγενείς εφαρμογές desktop και mobile του AppFlowy.
Βασικά χαρακτηριστικά του AppFlowy
Επεξεργαστής βασισμένος σε μπλοκ
Δημιουργήστε πλούσια έγγραφα με κείμενο, εικόνες, ενσωματώσεις και πολυμέσα χρησιμοποιώντας έναν διαισθητικό επεξεργαστή μπλοκ που λειτουργεί με συνέπεια σε desktop, mobile και web χωρίς ελλείψεις λειτουργιών μεταξύ των πλατφορμών.
Ευέλικτες προβολές βάσεων δεδομένων
Προβάλετε και διαχειριστείτε τα ίδια δεδομένα ως πίνακα, πίνακα Kanban, ημερολόγιο ή gallery, παρέχοντας σε διαφορετικά μέλη της ομάδας τη διάταξη που ταιριάζει στη ροή εργασιών τους χωρίς να διπλασιάζονται οι πληροφορίες.
AI Βοήθεια συγγραφής
Δημιουργία, σύνοψη και βελτίωση περιεχομένου απευθείας μέσα σε έγγραφα χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες λειτουργίες AI που συνδέονται με έναν εξωτερικό πάροχο (όπως το OpenAI ή το Azure OpenAI) διαμορφωμένο μέσω API key - τα δεδομένα επεξεργάζονται από αυτόν τον πάροχο.
Συνεργασία πραγματικού χρόνου
Εργαστείτε ταυτόχρονα με τους συνεργάτες σας χρησιμοποιώντας συγχρονισμό χωρίς συγκρούσεις, ώστε πολλά άτομα να μπορούν να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο χωρίς να αντικαθιστούν τις αλλαγές του άλλου.
Πλήρης Ιδιοκτησία Δεδομένων
Όλα τα έγγραφα, οι βάσεις δεδομένων και τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται στη δική σας υποδομή χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς δεδομένων και τον πλήρη έλεγχο της διατήρησης.
Γιατί να τρέχω AppFlowy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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