Το AppFlowy είναι μια πλατφόρμα παραγωγικότητας ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε ως μια εναλλακτική λύση του Notion που σέβεται την ιδιωτικότητα, συνδυάζοντας έναν ευέλικτο επεξεργαστή βασισμένο σε μπλοκ, προβολές βάσεων δεδομένων και υποβοήθηση γραφής με τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε έναν ενιαίο συνεργατικό χώρο εργασίας. Κατασκευασμένο με Flutter και Rust, προσφέρει εγγενή απόδοση σε desktop, mobile και web, διατηρώντας όλα τα δεδομένα υπό τον έλεγχό σας.

Η αυτο-φιλοξενία του AppFlowy εξαλείφει τις χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη, καταργεί την πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητα έγγραφα και παρέχει απεριόριστους χώρους εργασίας και χρήστες με σταθερό κόστος υποδομής. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει την πλήρη στοίβα AppFlowy Cloud — web client, API backend, authentication, object storage και database — έτοιμο για συνδέσεις από τις εγγενείς εφαρμογές desktop και mobile του AppFlowy.