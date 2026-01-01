Εγκατάσταση Convoy με ένα κλικ.
Cloud-native open-source webhooks gateway για τη λήψη, διατήρηση, αποσφαλμάτωση και αξιόπιστη παράδοση εκατομμυρίων webhook γεγονότων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Convoy
Το Convoy είναι μια πύλη webhooks ανοιχτού κώδικα, cloud-native, κατασκευασμένη για την ασφαλή λήψη, διατήρηση, εντοπισμό σφαλμάτων, παράδοση και διαχείριση εκατομμυρίων συμβάντων webhook σε κλίμακα. Σχεδιασμένο για ομάδες μηχανικών που στέλνουν συμβάντα σε πελάτες ή λαμβάνουν συμβάντα από τρίτους, επιλύει τον λειτουργικό πόνο της δημιουργίας αξιόπιστης υποδομής webhook — αυτόματες επαναλήψεις, επαλήθευση υπογραφής, dead-letter handling και ένα πλήρες admin dashboard για την επιθεώρηση κάθε παράδοσης.
Η αυτο-φιλοξενία του Convoy διατηρεί τα event payloads, τα customer endpoints και τα delivery logs εντός του VPS σας, χωρίς τιμολόγηση ανά συμβάν και χωρίς ορατότητα τρίτων στην κίνησή σας. Τα PostgreSQL και Redis παρέχονται προ-διαμορφωμένα, ώστε η πύλη να είναι έτοιμη για production webhook workloads από την πρώτη ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Convoy
Αξιόπιστη παράδοση
Αυτόματες εκθετικές και γραμμικές στρατηγικές επανάληψης αποτρέπουν τις παροδικές αποτυχίες στα customer endpoints από την απώλεια webhook events.
Επαλήθευση υπογραφής
Υπογράψτε τα εξερχόμενα αιτήματα με HMAC και επαληθεύστε τα εισερχόμενα webhooks ώστε κάθε συμβάν να είναι αξιόπιστο για τον αποστολέα και τον παραλήπτη.
Πίνακας διαχείρισης
Επιθεωρήστε, φιλτράρετε και αναπαράγετε κάθε παράδοση webhook από ένα ενσωματωμένο UI χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένα εργαλεία debugging.
Αμφίδρομη πύλη
Λειτουργεί τόσο ως εξερχόμενος εκδότης προς τους πελάτες όσο και ως εισερχόμενη πύλη για την ασφαλή λήψη webhooks τρίτων.
Κλιμακούμενοι εργάτες
Οι ξεχωριστές διεργασίες web και agent σάς επιτρέπουν να κλιμακώνετε ανεξάρτητα την απόδοση λήψης και παράδοσης καθώς αυξάνεται ο όγκος των συμβάντων.
Self-hosted δεδομένα
Τα δεδομένα Webhook, τα μυστικά endpoint και το ιστορικό παράδοσης παραμένουν στην υποδομή σας χωρίς χρεώσεις SaaS ανά συμβάν.
Γιατί να τρέξω Convoy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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