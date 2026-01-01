Το Convoy είναι μια πύλη webhooks ανοιχτού κώδικα, cloud-native, κατασκευασμένη για την ασφαλή λήψη, διατήρηση, εντοπισμό σφαλμάτων, παράδοση και διαχείριση εκατομμυρίων συμβάντων webhook σε κλίμακα. Σχεδιασμένο για ομάδες μηχανικών που στέλνουν συμβάντα σε πελάτες ή λαμβάνουν συμβάντα από τρίτους, επιλύει τον λειτουργικό πόνο της δημιουργίας αξιόπιστης υποδομής webhook — αυτόματες επαναλήψεις, επαλήθευση υπογραφής, dead-letter handling και ένα πλήρες admin dashboard για την επιθεώρηση κάθε παράδοσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Convoy διατηρεί τα event payloads, τα customer endpoints και τα delivery logs εντός του VPS σας, χωρίς τιμολόγηση ανά συμβάν και χωρίς ορατότητα τρίτων στην κίνησή σας. Τα PostgreSQL και Redis παρέχονται προ-διαμορφωμένα, ώστε η πύλη να είναι έτοιμη για production webhook workloads από την πρώτη ανάπτυξη.