Το 1Backend είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παράδοση εφαρμογών AI ως συνθέσιμες microservices και microfrontends, όλα από ένα ενιαίο αυτο-φιλοξενούμενο control plane. Συγκεντρώνει τη διαχείριση χρηστών, δικαιώματα, μυστικά, διαμόρφωση, δρομολόγηση, αποθήκευση αρχείων και μια υπηρεσία μοντέλων AI ώστε οι ομάδες να μπορούν να επικεντρωθούν στην λογική της εφαρμογής αντί να συνδέουν την υποδομή μεταξύ τους.

Η αυτο-φιλοξενία του 1Backend στο δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τα βάρη μοντέλων, τα μυστικά και τα δεδομένα πελατών εντός της υποδομής που ελέγχετε. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες εκκινούν τοπικά LLMs και containers stable diffusion κατ' απαίτηση, παρέχοντάς σας ένα backend έτοιμο για παραγωγή για προϊόντα AI χωρίς per-token vendor lock-in.