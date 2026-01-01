Αναπτύξτε το 1Backend με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών AI με επεκτάσιμα microservices και microfrontends.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για 1Backend
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με 1Backend
Το 1Backend είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παράδοση εφαρμογών AI ως συνθέσιμες microservices και microfrontends, όλα από ένα ενιαίο αυτο-φιλοξενούμενο control plane. Συγκεντρώνει τη διαχείριση χρηστών, δικαιώματα, μυστικά, διαμόρφωση, δρομολόγηση, αποθήκευση αρχείων και μια υπηρεσία μοντέλων AI ώστε οι ομάδες να μπορούν να επικεντρωθούν στην λογική της εφαρμογής αντί να συνδέουν την υποδομή μεταξύ τους.
Η αυτο-φιλοξενία του 1Backend στο δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τα βάρη μοντέλων, τα μυστικά και τα δεδομένα πελατών εντός της υποδομής που ελέγχετε. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες εκκινούν τοπικά LLMs και containers stable diffusion κατ' απαίτηση, παρέχοντάς σας ένα backend έτοιμο για παραγωγή για προϊόντα AI χωρίς per-token vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του 1Backend
AI microservices runtime
Εκκινήστε και ενορχηστρώστε AI containers — συμπεριλαμβανομένων τοπικών LLM και μοντέλων εικόνας — απευθείας από το backend χωρίς να απαιτείται εξωτερικός orchestrator.
Ενσωματωμένη ταυτότητα
Λογαριασμοί χρηστών, ρόλοι, δικαιώματα, οργανισμοί και API keys παρέχονται έτοιμα προς χρήση, έτσι κάθε νέα υπηρεσία κληρονομεί την authentication αυτόματα.
Μυστικά και διαμόρφωση
Η κρυπτογραφημένη αποθήκευση μυστικών και οι υπηρεσίες διαμόρφωσης ανά εφαρμογή κρατούν τα κλειδιά API και τις ρυθμίσεις εκτός κώδικα και ελέγχου εκδόσεων.
Μικρομέτωπο hosting
Εξυπηρέτηση πολλαπλών frontends μέσω ενός ενιαίου επιπέδου δρομολόγησης, επιτρέποντας σε ανεξάρτητες ομάδες να αναπτύσσουν UI modules χωρίς να ανακατασκευάζουν ολόκληρη την εφαρμογή.
Bootstrap μανιφέστα
Καθορίστε διαδρομές, άδειες, configs και secrets σε YAML manifests για επαναλαμβανόμενα infrastructure-as-code deployments σε όλα τα environments.
Γιατί να τρέχω 1Backend στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.