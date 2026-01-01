Αναπτύξτε την Alexandrie με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη βάση γνώσεων με εκτεταμένο Markdown, αναζήτηση πλήρους κειμένου και λεπτομερή δικαιώματα ανά έγγραφο.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Alexandrie
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Alexandrie
Η Alexandrie είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη βάση γνώσεων και πλατφόρμα τεκμηρίωσης, χτισμένη με Go και Nuxt 4. Παρέχει έναν πλούσιο επεξεργαστή Markdown με μαθηματικές εκφράσεις KaTeX, χρωματιστά πλαίσια επισήμανσης (callout containers) και ένα κέντρο εντολών για αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα έγγραφά σας. Ένα σύστημα δικαιωμάτων πέντε επιπέδων ανά έγγραφο σάς επιτρέπει να διατηρείτε ορισμένες σημειώσεις ιδιωτικές, να μοιράζεστε άλλες με την ομάδα σας και να δημοσιεύετε επιλεγμένες σελίδες δημόσια — όλα από μία μόνο εγκατάσταση.
Η αυτο-φιλοξενία της Alexandrie διατηρεί τα έγγραφα, τις σημειώσεις και τα ανεβασμένα αρχεία σας σε υποδομή που ελέγχετε. Ο ενσωματωμένος S3-compatible object storage χειρίζεται τις μεταφορτώσεις αρχείων χωρίς εξωτερική υπηρεσία, και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά με ένα κλικ σάς επιτρέπει να προστατεύετε την πλήρη βάση γνώσεων χωρίς χειροκίνητες εξαγωγές βάσεων δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Alexandrie
Εκτεταμένο πρόγραμμα επεξεργασίας Markdown
Γράψτε με μαθηματικές εκφράσεις KaTeX, χρωματιστά πλαίσια επισήμανσης και πλούσιες ενσωματώσεις χρησιμοποιώντας ένα CodeMirror 6 editor σχεδιασμένο για δομημένη τεκμηρίωση.
Δικαιώματα πέντε επιπέδων
Αντιστοιχίστε λεπτομερή επίπεδα πρόσβασης ανά έγγραφο — από πλήρως ιδιωτικό έως δημόσια αναγνώσιμο — ώστε η ίδια εγκατάσταση να εξυπηρετεί προσωπικές σημειώσεις, wiki ομάδας και δημόσια έγγραφα ταυτόχρονα.
Αναζήτηση εντολών πλήρους κειμένου
Ένα κέντρο εντολών με χρήση πληκτρολογίου πραγματοποιεί άμεση αναζήτηση σε όλα τα έγγραφά σας, καθιστώντας μεγάλες βάσεις γνώσεων πλοηγήσιμες χωρίς μη αυτόματη περιήγηση φακέλων.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αρχείων
Ένα ενσωματωμένο, συμβατό με S3 object store διαχειρίζεται τις μεταφορτώσεις αρχείων και τα συνημμένα πολυμέσων χωρίς να απαιτεί εξωτερική υπηρεσία αποθήκευσης ή λογαριασμό CDN.
SSO και OIDC σύνδεση
Πιστοποιηθείτε με Google, GitHub, Microsoft ή Discord μέσω OIDC, εξαλείφοντας την ανάγκη διαχείρισης ξεχωριστών λογαριασμών χρηστών για κάθε μέλος της ομάδας.
Γιατί να τρέχω Alexandrie στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.