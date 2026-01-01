Η Alexandrie είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη βάση γνώσεων και πλατφόρμα τεκμηρίωσης, χτισμένη με Go και Nuxt 4. Παρέχει έναν πλούσιο επεξεργαστή Markdown με μαθηματικές εκφράσεις KaTeX, χρωματιστά πλαίσια επισήμανσης (callout containers) και ένα κέντρο εντολών για αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα έγγραφά σας. Ένα σύστημα δικαιωμάτων πέντε επιπέδων ανά έγγραφο σάς επιτρέπει να διατηρείτε ορισμένες σημειώσεις ιδιωτικές, να μοιράζεστε άλλες με την ομάδα σας και να δημοσιεύετε επιλεγμένες σελίδες δημόσια — όλα από μία μόνο εγκατάσταση.

Η αυτο-φιλοξενία της Alexandrie διατηρεί τα έγγραφα, τις σημειώσεις και τα ανεβασμένα αρχεία σας σε υποδομή που ελέγχετε. Ο ενσωματωμένος S3-compatible object storage χειρίζεται τις μεταφορτώσεις αρχείων χωρίς εξωτερική υπηρεσία, και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά με ένα κλικ σάς επιτρέπει να προστατεύετε την πλήρη βάση γνώσεων χωρίς χειροκίνητες εξαγωγές βάσεων δεδομένων.