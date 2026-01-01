Το Adminer είναι ένα εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων PHP ενός αρχείου που προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης σε 11+ συστήματα βάσεων δεδομένων—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, και άλλα—μέσω μιας ενιαίας web διεπαφής. Αρχικά δημιουργήθηκε ως μια πιο λιτή εναλλακτική λύση του phpMyAdmin, δεν απαιτεί πολύπλοκη εγκατάσταση και είναι έτοιμο προς χρήση αμέσως μετά την ανάπτυξή του.

Παρά το ελάχιστο αποτύπωμα, το Adminer καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών βάσης δεδομένων: περιήγηση και επεξεργασία εγγραφών, εκτέλεση SQL queries με επισήμανση σύνταξης, διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, και προβολή σχέσεων σχήματος. Ο καθαρός σχεδιασμός το καθιστά εξίσου χρήσιμο για γρήγορο debugging κατά την ανάπτυξη και για τη συνήθη διαχείριση σε περιβάλλοντα παραγωγής.