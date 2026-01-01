Αναπτύξτε το Adminer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ, πλήρως λειτουργικό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων που υποστηρίζει MySQL, PostgreSQL, SQLite και 8 επιπλέον συστήματα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Adminer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Adminer
Το Adminer είναι ένα εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων PHP ενός αρχείου που προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης σε 11+ συστήματα βάσεων δεδομένων—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, και άλλα—μέσω μιας ενιαίας web διεπαφής. Αρχικά δημιουργήθηκε ως μια πιο λιτή εναλλακτική λύση του phpMyAdmin, δεν απαιτεί πολύπλοκη εγκατάσταση και είναι έτοιμο προς χρήση αμέσως μετά την ανάπτυξή του.
Παρά το ελάχιστο αποτύπωμα, το Adminer καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών βάσης δεδομένων: περιήγηση και επεξεργασία εγγραφών, εκτέλεση SQL queries με επισήμανση σύνταξης, διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, και προβολή σχέσεων σχήματος. Ο καθαρός σχεδιασμός το καθιστά εξίσου χρήσιμο για γρήγορο debugging κατά την ανάπτυξη και για τη συνήθη διαχείριση σε περιβάλλοντα παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Adminer
11+ συστήματα βάσεων δεδομένων
Διαχειριστείτε MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB και άλλα από ένα ενιαίο περιβάλλον, εξαλείφοντας την ανάγκη διατήρησης ξεχωριστών εργαλείων για κάθε τύπο βάσης δεδομένων.
Άμεση ανάπτυξη
Συσκευασμένο ως ένα ενιαίο αρχείο PHP χωρίς εξαρτήσεις πέρα από έναν web server, το Adminer είναι προσβάσιμο αμέσως μετά την εκκίνηση με μηδενικό κόστος διαμόρφωσης.
Επεξεργαστής ερωτημάτων SQL
Εκτελείτε προσαρμοσμένα ερωτήματα SQL με επισήμανση σύνταξης και δομημένα αποτελέσματα, διευκολύνοντας την επιθεώρηση δεδομένων, την αποσφαλμάτωση ερωτημάτων ή την εκτέλεση εφάπαξ μεταβάσεων.
Εισαγωγή και εξαγωγή
Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφές SQL και CSV για εφεδρικά αντίγραφα, μεταφορές και κοινή χρήση δεδομένων με εξωτερικά εργαλεία ή μέλη της ομάδας.
Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων
Δημιουργία, τροποποίηση και κατάργηση χρηστών βάσεων δεδομένων και των δικαιωμάτων τους απευθείας από το web UI, καταργώντας την ανάγκη για πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών κατά τις συνήθεις αλλαγές ελέγχου πρόσβασης.
Γιατί να τρέχω Adminer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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