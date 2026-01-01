Ανάπτυξη Visual Studio Code Server με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εκτελέστε το VS Code πλήρως στον browser σας από οπουδήποτε με επεκτάσεις, debugging, Git και ένα ενσωματωμένο terminal.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Visual Studio Code Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Visual Studio Code Server
Το Visual Studio Code Server φέρνει το πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης VS Code σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Αποκτήστε πρόσβαση στις επεκτάσεις σας, το IntelliSense, το ενσωματωμένο τερματικό, τα εργαλεία Git και τον debugger από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό τοπικά — το περιβάλλον ανάπτυξής σας βρίσκεται στο VPS σας και είναι πάντα έτοιμο.
Η αυτο-φιλοξενία του VS Code Server σε ένα VPS σημαίνει ότι τα έργα και οι διαμορφώσεις παραμένουν μεταξύ των περιόδων λειτουργίας και είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε μηχάνημα. Το περιβάλλον server που είναι πάντα ενεργό είναι ιδανικό για pair programming μέσω του web, για ροές εργασιών cloud development ή για κωδικοποίηση από συσκευές όπου η εγκατάσταση του VS Code δεν είναι πρακτική.
Βασικά χαρακτηριστικά του Visual Studio Code Server
Πλήρες VS Code στον browser
Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη εμπειρία του VS Code, συμπεριλαμβανομένων επεκτάσεων, θεμάτων, συντομεύσεων πληκτρολογίου και ρυθμίσεων, από οποιαδήποτε καρτέλα προγράμματος περιήγησης.
Υποστήριξη επεκτάσεων
Εγκατάσταση και εκτέλεση επεκτάσεων VS Code server-side, συμπεριλαμβανομένων language servers, linters, formatters και debuggers.
Ενσωματωμένο τερματικό
Εκτελέστε εντολές shell, εργαλεία build και scripts απευθείας στο browser terminal που είναι συνδεδεμένο με το περιβάλλον VPS σας.
Ενσωμάτωση Git
Διαχειριστείτε αποθετήρια, δημιουργήστε commits, ελέγξτε diffs και αντιμετωπίστε merge conflicts χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα Git tools του VS Code.
Μόνιμος χώρος εργασίας
Τα έργα, οι ρυθμίσεις και οι επεκτάσεις διατηρούνται μεταξύ των περιόδων λειτουργίας στον VPS σας, ώστε να συνεχίσετε ακριβώς από εκεί που σταματήσατε.
Γιατί να τρέξω Visual Studio Code Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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