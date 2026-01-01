Το Visual Studio Code Server φέρνει το πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης VS Code σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Αποκτήστε πρόσβαση στις επεκτάσεις σας, το IntelliSense, το ενσωματωμένο τερματικό, τα εργαλεία Git και τον debugger από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό τοπικά — το περιβάλλον ανάπτυξής σας βρίσκεται στο VPS σας και είναι πάντα έτοιμο.

Η αυτο-φιλοξενία του VS Code Server σε ένα VPS σημαίνει ότι τα έργα και οι διαμορφώσεις παραμένουν μεταξύ των περιόδων λειτουργίας και είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε μηχάνημα. Το περιβάλλον server που είναι πάντα ενεργό είναι ιδανικό για pair programming μέσω του web, για ροές εργασιών cloud development ή για κωδικοποίηση από συσκευές όπου η εγκατάσταση του VS Code δεν είναι πρακτική.