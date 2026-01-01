Website Builder and Horizons are now AI Builder

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή των ονείρων σας, που χτίστηκε από την AI σε λίγα λεπτά

Περιγράψτε τι θέλετε και το Horizons το χτίζει για εσάς. Χωρίς κώδικα, χωρίς τεχνικές δεξιότητες - ξεκινήστε με 1 κλικ.

Δημιουργήστε οποιοδήποτε είδος ιστοσελίδας

Από ιστοσελίδες επιχειρήσεων και portfolios μέχρι blogs και landing pages - το Horizons τα δημιουργεί άμεσα.

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Δημιουργήστε οποιοδήποτε είδος ιστοσελίδας

Η έναρξη είναι εύκολη

01

Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο

Απλώς πείτε στην AI την ιδέα σας και δείτε την να ζωντανεύει, ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε πιο γρήγορα.
02

Κάντε εύκολα αλλαγές

Ζητήστε από το AI να επεξεργαστεί οτιδήποτε, από κείμενο και σχεδιασμό έως λειτουργικότητες. Βελτιστοποιήστε τα κείμενα και τις εικόνες μόνοι σας στον επεξεργαστή περιεχομένου.
03

Live με 1 κλικ

Ξεκινήστε την ιστοσελίδα σας με ένα κλικ σε ένα προσαρμοσμένο domain — όποτε είστε έτοιμοι.

Ξεκλειδώστε την πλήρη εμπειρία Hostinger Horizons

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Υποστήριξη πελατών 24/7

75% έκπτωση
Premium
Δημιουργήστε τον πρώτο σας ιστότοπο — από χαρτοφυλάκια και βιογραφικά μέχρι ιστολόγια και σελίδες με σύνδεσμο στο βιογραφικό
11,99
2,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 143,52€ (κανονική τιμή 575,52€). Τιμή ανανέωσης 9,99€/μήνα.
Δημιουργήστε έως και 3 ιστοσελίδες
2 γραμματοκιβώτια ανά ιστότοπο - δωρεάν για 1 έτος
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
5 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Ειδική προσφορά • 79% έκπτωση
Απεριόριστο
Για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Απεριόριστοι ιστότοποι, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλήρης ευελιξία
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
500 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
Γιατί αυτό το πακέτο;
Μια ολοκληρωμένη λύση για μακροπρόθεσμα έργα. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
69% έκπτωση
Cloud Startup
Για επιχειρήσεις που χρειάζονται μέγιστη απόδοση και επεκτασιμότητα
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
1000 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
75% έκπτωση
Premium
Δημιουργήστε τον πρώτο σας ιστότοπο — από χαρτοφυλάκια και βιογραφικά μέχρι ιστολόγια και σελίδες με σύνδεσμο στο βιογραφικό
11,99
2,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 143,52€ (κανονική τιμή 575,52€). Τιμή ανανέωσης 9,99€/μήνα.
Δημιουργήστε έως και 3 ιστοσελίδες
2 γραμματοκιβώτια ανά ιστότοπο - δωρεάν για 1 έτος
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
5 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Ειδική προσφορά • 79% έκπτωση
Απεριόριστο
Για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Απεριόριστοι ιστότοποι, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλήρης ευελιξία
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
500 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
Γιατί αυτό το πακέτο;
Μια ολοκληρωμένη λύση για μακροπρόθεσμα έργα. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
69% έκπτωση
Cloud Startup
Για επιχειρήσεις που χρειάζονται μέγιστη απόδοση και επεκτασιμότητα
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
1000 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach

Οι απεριόριστες λειτουργίες υπόκεινται στην Πολιτική δίκαιης χρήσης.

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Μετατρέψτε τις λέξεις σας σε πραγματικές ιστοσελίδες και εφαρμογές

Περιγράψτε τι θέλετε - μια σελίδα κρατήσεων, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μια πύλη πελατών, οτιδήποτε. Το Horizons το σχεδιάζει, το κατασκευάζει και το θέτει σε λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά.
Δείτε τα χαρακτηριστικά

Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live

Hosting, domain, email και βελτιστοποίηση SEO - όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς ξεχωριστούς λογαριασμούς ή δύσκολη εγκατάσταση.

Ενσωματωμένο backend

Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων, λογαριασμοί χρηστών και χώρος αποθήκευσης αρχείων - δεν απαιτούνται εξωτερικά εργαλεία.

Ενσωματωμένο AI

Προσθέστε ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση στην ιστοσελίδα ή την web εφαρμογή σας - χωρίς λογαριασμό τρίτου μέρους ή ξεχωριστή χρέωση.

Ισχυρές ενσωματώσεις, απλή εγκατάσταση

Το Stripe είναι ενσωματωμένο και έτοιμο για χρήση. PayPal, Google AdSense και άλλα — όλα υποστηρίζονται με απλή ρύθμιση, ώστε να μην αντιμετωπίζετε ποτέ προβλήματα.

Δημιουργήστε το μία φορά, κερδίστε από αυτό

Δημοσιεύστε το έργο σας ως remixable πρότυπο και κερδίστε προμήθεια κάθε φορά που κάποιος αγοράζει Horizons μέσω αυτού.

Με την υποστήριξη της Hostinger

Το Horizons δημιουργήθηκε από την Hostinger – μια εταιρεία με 4+ εκατομμύρια ικανοποιημένους πελάτες παγκοσμίως.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.
Όλα τα πρότυπα
Alpaca (online boutique)

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Home decor store

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Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Δεν μπορείτε να βρείτε το πρότυπο που χρειάζεστε; Απλώς περιγράψτε το και το AI θα το δημιουργήσει για εσάς.

Δημιουργήστε με AI

Μην πιστεύετε μόνο τα λόγια μας

Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε δημιουργούς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ακολουθούν τα λόγια μερικών εξ αυτών.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα;

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