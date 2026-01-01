Το Horizons χρησιμοποιεί τα πιο ισχυρά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που είναι διαθέσιμα, εκπαιδευμένα σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Είτε γράφετε περιεχόμενο, είτε σχεδιάζετε διατάξεις, είτε δημιουργείτε online εργαλεία, το AI μας κατανοεί τις αιτήσεις σας και προσφέρει αποτελέσματα που ταιριάζουν στο όραμά σας.

Και επειδή η ιδιωτικότητά σας έχει σημασία, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τις προτροπές ή τα δεδομένα του έργου σας για να εκπαιδεύσουμε τα μοντέλα.