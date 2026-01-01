Δημιουργήστε εσωτερικά εργαλεία που η ομάδα σας θα χρησιμοποιήσει πραγματικά
Η ομάδα σας αξίζει κάτι καλύτερο από υπολογιστικά φύλλα
Κινηθείτε πιο γρήγορα με τα σωστά εργαλεία
Τα πάντα για την ανάπτυξη
Κάντε τα εργαλεία σας πιο έξυπνα με AI
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε τα δεδομένα σας με ευκολία
Μερικά προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία που μπορείτε να δημιουργήσετε με το AI Builder
Πίνακας ελέγχου πωλήσεων
Παρακολούθηση έργων
Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών
Δημιουργός πρότασης πωλήσεων
chatbot τεχνητής νοημοσύνης
Πύλη onboarding εργαζομένων
Πώς να δημιουργήσετε ένα εσωτερικό εργαλείο με AI Builder
Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο
Προσαρμογή και δοκιμή
Δημοσιεύστε με ένα κλικ
Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.
Προκατασκευασμένα πρότυπα
Task planner
Content calendar
Social media post generator
Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;
Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για το Internal tool builder
Τι είναι ένα εσωτερικό εργαλείο;
Ένα εσωτερικό εργαλείο είναι οποιαδήποτε εφαρμογή, dashboard ή σύστημα κατασκευασμένο ειδικά για χρήση από την ομάδα σας. Σκεφτείτε εργαλεία παρακολούθησης έργων, ροές εργασιών έγκρισης, πύλες HR ή sales dashboards. Αντί να πληρώνετε για έτοιμο λογισμικό που δεν ταιριάζει απόλυτα, μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς αυτό που χρειάζεται η ομάδα σας με το Horizons.
Ποιος μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικά εργαλεία με το Horizons;
Οποιοσδήποτε με μια ιδέα και ένα επιχειρηματικό πρόβλημα να λύσει - δεν απαιτείται τεχνικό υπόβαθρο. Είτε είστε ιδρυτής κουρασμένος να διαχειρίζεστε πολλά υπολογιστικά φύλλα, ένας διευθυντής που θέλει να βελτιστοποιήσει τη ροή εργασίας της ομάδας σας, ή ένας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης που χρειάζεται ένα προσαρμοσμένο εργαλείο αλλά δεν έχει ομάδα ανάπτυξης για να το δημιουργήσει, το Horizons είναι φτιαγμένο για εσάς. Αν μπορείτε να περιγράψετε τι χρειάζεστε, το Horizons μπορεί να το δημιουργήσει.
Χρειάζομαι δεξιότητες σχεδιασμού ή προγραμματισμού για να δημιουργήσω το δικό μου εργαλείο;
Καθόλου. Το Horizons χρησιμοποιεί μια συνομιλιακή προσέγγιση για τη δημιουργία — συχνά αποκαλούμενη vibe coding. Απλώς περιγράφετε τι θέλετε σε απλή γλώσσα και το AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε ένα νέο data field; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεται να αλλάξετε ένα workflow; Περιγράψτε το.
Αν χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση, ο οδηγός μας σχετικά με το πώς να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία θα σας καθοδηγήσει σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.
Πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός εργαλείου με τον εσωτερικό δημιουργό εργαλείων AI Builder;
Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν – δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε μονάδα ισοδυναμεί με μία προτροπή, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το εργαλείο σας, να το τροποποιήσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.
Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI εντός του εργαλείου σας – όπως ένα chatbot ή έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.
Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, τα πληρωμένα πλάνα ξεκινούν από 2,99€/μήνα και περιλαμβάνουν hosting και domain – οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε. Απλώς πατήστε δημοσίευση και η βιτρίνα σας θα τεθεί σε λειτουργία.
Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να ανανεώσετε ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.
Μπορώ να ελέγχω ποιος έχει πρόσβαση στο εσωτερικό μου εργαλείο;
Ναι. Το Horizons διαθέτει ένα ενσωματωμένο backend, που σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε web εφαρμογές με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη, αποθήκευση δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης - έτσι εσείς αποφασίζετε ακριβώς ποιος μπορεί να συνδεθεί, τι μπορεί να δει και τι μπορεί να κάνει, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε εξωτερικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων.
Μπορεί η ομάδα μου να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σε οποιαδήποτε συσκευή;
Ναι. Κάθε εργαλείο που έχει δημιουργηθεί με το AI Builder είναι πλήρως ανταποκρινόμενο, οπότε λειτουργεί σε επιτραπέζια, tablet και κινητά – όπου και αν εργάζεται η ομάδα σας.
Τι γίνεται αν χρειαστείτε να κάνετε αλλαγές όταν η επιχείρησή σας μεγαλώσει;
Κανένα πρόβλημα. Η ενημέρωση του εσωτερικού σας εργαλείου είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουργία του. Απλώς επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το Horizons - περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και αυτό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας vibe coding, χωρίς να χρειάζεται developer.
Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να επεκτείνετε το εργαλείο σας περαιτέρω στο μέλλον, το Horizons σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα - ώστε να μπορείτε να το προχωρήσετε όσο χρειάζεται.