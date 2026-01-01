Δημιουργήστε εσωτερικά εργαλεία που η ομάδα σας θα χρησιμοποιήσει πραγματικά

Από dashboards έως employee portals - δημιουργήστε προσαρμοσμένα εργαλεία που μειώνουν τη χειρωνακτική εργασία, αυξάνουν την παραγωγικότητα της ομάδας και σας δίνουν περισσότερο χρόνο να εστιάσετε σε ό,τι πραγματικά αναπτύσσει την επιχείρησή σας. Απλώς περιγράψτε τι χρειάζεστε, δεν απαιτείται coding.
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Πλάνα επί πληρωμή μόνο από 2,99€/μήνα

Δημιουργήστε εσωτερικά εργαλεία που η ομάδα σας θα χρησιμοποιήσει πραγματικά

Η ομάδα σας αξίζει κάτι καλύτερο από υπολογιστικά φύλλα

Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ξεκινήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένα εργαλεία για την ομάδα σας - όλα σε ένα μέρος.

Κινηθείτε πιο γρήγορα με τα σωστά εργαλεία

Απλώς περιγράψτε τι χρειάζεται η ομάδα σας και η AI το δημιουργεί – χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός. Δώστε στην ομάδα σας καλύτερα εργαλεία, μειώστε τη χειρωνακτική εργασία και αναπτυχθείτε πιο γρήγορα με τους ίδιους πόρους.

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Hosting, domain, και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, και πολλά άλλα.

Κάντε τα εργαλεία σας πιο έξυπνα με AI

Προσθέστε ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό εργαλείο - χωρίς να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία τρίτου μέρους ή να πληρώσετε ξεχωριστό λογαριασμό.

Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε τα δεδομένα σας με ευκολία

Ενσωματωμένοι λογαριασμοί χρηστών, βάσεις δεδομένων και χώρος αποθήκευσης αρχείων - έτσι τα εργαλεία σας λειτουργούν σαν μια κανονική εφαρμογή από την πρώτη μέρα, χωρίς να απαιτείται τεχνική ρύθμιση.
Η ομάδα σας αξίζει κάτι καλύτερο από υπολογιστικά φύλλα

Μερικά προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία που μπορείτε να δημιουργήσετε με το AI Builder

Από απλά trackers έως πλήρως προσαρμοσμένα dashboards - εξερευνήστε μερικά δημοφιλή παραδείγματα, ή ξεκινήστε αμέσως με ένα έτοιμο prompt και ξεκινήστε να δημιουργείτε σε δευτερόλεπτα.
Μερικά προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία που μπορείτε να δημιουργήσετε με το AI Builder

Πίνακας ελέγχου πωλήσεων

Δείτε ακριβώς πώς αποδίδει η επιχείρησή σας – παρακολουθήστε έσοδα, συμφωνίες και στόχους σε μία σαφή εικόνα, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Διατηρήστε κάθε έργο εντός χρονοδιαγράμματος - αναθέστε εργασίες, ορίστε προθεσμίες και παρακολουθήστε την πρόοδο χωρίς να κυνηγάτε ενημερώσεις μέσω email.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Βοηθήστε την ομάδα σας να οργανώνει εργασίες, να θέτει προτεραιότητες και να παραμένει συγκεντρωμένη σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Βοηθήστε την ομάδα πωλήσεών σας να δημιουργεί και να στέλνει επαγγελματικές προσφορές γρηγορότερα - προσαρμόστε υπηρεσίες, τιμολόγηση και χρονοδιαγράμματα, υπολογίστε αυτόματα τα σύνολα και εξάγετε σε PDF με ένα κλικ.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε ένα έξυπνο chatbot που απαντά σε ερωτήσεις πελατών 24/7, καθοδηγεί τους πελάτες ή αυτοματοποιεί συνήθεις εργασίες.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Επιταχύνετε την προσαρμογή των νέων προσλήψεων - συγκεντρώστε έγγραφα, λίστες ελέγχου και εκπαιδευτικό υλικό σε ένα μέρος.Ξεκινήστε τη δημιουργία

Πώς να δημιουργήσετε ένα εσωτερικό εργαλείο με AI Builder

01

Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο

Πείτε στο AI τι πρέπει να κάνει το εσωτερικό σας εργαλείο και δείτε το να ζωντανεύει - ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε ακόμα πιο γρήγορα.
02

Προσαρμογή και δοκιμή

Βελτιστοποιήστε το εργαλείο σας συνομιλώντας με την AI - προσαρμόστε τις ροές εργασίας, προσθέστε πεδία δεδομένων και τροποποιήστε τον σχεδιασμό μέχρι να λειτουργεί ακριβώς όπως το χρειάζεται η ομάδα σας. Κάντε προεπισκόπηση ζωντανά πριν το δημοσιεύσετε.
03

Δημοσιεύστε με ένα κλικ

Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε δημοσίευση. Το εργαλείο σας είναι ενεργό και έτοιμο να λειτουργήσει - χωρίς τεχνική εγκατάσταση, χωρίς αναμονή.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.

Προκατασκευασμένα πρότυπα

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Οδηγός
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Οδηγός
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Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Οδηγός
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Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας

Ecommerce εφαρμογές και καταστήματα

Προσαρμοσμένο CRM

Προγραμματισμός και κρατήσεις

Προσαρμοσμένα εργαλεία AI

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε το πρώτο σας εσωτερικό εργαλείο;

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Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Συχνές ερωτήσεις για το Internal tool builder

Ένα εσωτερικό εργαλείο είναι οποιαδήποτε εφαρμογή, dashboard ή σύστημα κατασκευασμένο ειδικά για χρήση από την ομάδα σας. Σκεφτείτε εργαλεία παρακολούθησης έργων, ροές εργασιών έγκρισης, πύλες HR ή sales dashboards. Αντί να πληρώνετε για έτοιμο λογισμικό που δεν ταιριάζει απόλυτα, μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς αυτό που χρειάζεται η ομάδα σας με το Horizons.

Οποιοσδήποτε με μια ιδέα και ένα επιχειρηματικό πρόβλημα να λύσει - δεν απαιτείται τεχνικό υπόβαθρο. Είτε είστε ιδρυτής κουρασμένος να διαχειρίζεστε πολλά υπολογιστικά φύλλα, ένας διευθυντής που θέλει να βελτιστοποιήσει τη ροή εργασίας της ομάδας σας, ή ένας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης που χρειάζεται ένα προσαρμοσμένο εργαλείο αλλά δεν έχει ομάδα ανάπτυξης για να το δημιουργήσει, το Horizons είναι φτιαγμένο για εσάς. Αν μπορείτε να περιγράψετε τι χρειάζεστε, το Horizons μπορεί να το δημιουργήσει.

Καθόλου. Το Horizons χρησιμοποιεί μια συνομιλιακή προσέγγιση για τη δημιουργία — συχνά αποκαλούμενη vibe coding. Απλώς περιγράφετε τι θέλετε σε απλή γλώσσα και το AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε ένα νέο data field; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεται να αλλάξετε ένα workflow; Περιγράψτε το.

Αν χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση, ο οδηγός μας σχετικά με το πώς να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία θα σας καθοδηγήσει σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν – δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε μονάδα ισοδυναμεί με μία προτροπή, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το εργαλείο σας, να το τροποποιήσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.

Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI εντός του εργαλείου σας – όπως ένα chatbot ή έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.

Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, τα πληρωμένα πλάνα ξεκινούν από 2,99€/μήνα και περιλαμβάνουν hosting και domain – οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε. Απλώς πατήστε δημοσίευση και η βιτρίνα σας θα τεθεί σε λειτουργία.

Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να ανανεώσετε ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.

Ναι. Το Horizons διαθέτει ένα ενσωματωμένο backend, που σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε web εφαρμογές με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη, αποθήκευση δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης - έτσι εσείς αποφασίζετε ακριβώς ποιος μπορεί να συνδεθεί, τι μπορεί να δει και τι μπορεί να κάνει, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε εξωτερικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων.

Ναι. Κάθε εργαλείο που έχει δημιουργηθεί με το AI Builder είναι πλήρως ανταποκρινόμενο, οπότε λειτουργεί σε επιτραπέζια, tablet και κινητά – όπου και αν εργάζεται η ομάδα σας.

Κανένα πρόβλημα. Η ενημέρωση του εσωτερικού σας εργαλείου είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουργία του. Απλώς επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το Horizons - περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και αυτό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας vibe coding, χωρίς να χρειάζεται developer.

Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να επεκτείνετε το εργαλείο σας περαιτέρω στο μέλλον, το Horizons σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα - ώστε να μπορείτε να το προχωρήσετε όσο χρειάζεται.

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