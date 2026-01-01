Το έργο σας, βελτιστοποιημένο για μηχανές αναζήτησης και AI

Το Hostinger AI Builder παράγει αυτόματα όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τους ιστότοπούς σας ευρετηριασμένους από τις μηχανές αναζήτησης και καλύτερα κατανοητούς από εργαλεία AI όπως ChatGPT, Gemini και Meta AI.
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Αυτόματα βελτιστοποιημένο για ορατότητα

Μόλις η ιστοσελίδα σας χωρίς κώδικα τεθεί σε λειτουργία σε ένα προσαρμοσμένο domain, δημιουργούνται αυτόματα βασικά αρχεία ορατότητας SEO και AI, όπως sitemap.xml, robots.txt και llms.txt. Αυτό βοηθά τις μηχανές αναζήτησης και τα εργαλεία AI να κατανοήσουν το περιεχόμενό σας — δεν απαιτείται ρύθμιση.
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Αυτόματα βελτιστοποιημένο για ορατότητα
Συμπεριλαμβάνεται πάντα

Έξυπνη δημοσίευση για SEO και AI ανακάλυψη

Πλατφόρμα αναζήτησης AI

Βοηθήστε εργαλεία όπως τα ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity και Meta AI να κατανοήσουν την ιστοσελίδα σας. Με το αρχείο LLMs.txt που δημιουργείται αυτόματα, τα συστήματα AI γνωρίζουν ακριβώς πού να ψάξουν, βελτιώνοντας τις πιθανότητες να σας προτείνουν σε απαντήσεις και περιλήψεις.
Το AI Builder δημιουργεί αρχεία sitemap.xml και robots.txt για κάθε έργο που δημοσιεύεται – διατηρώντας το περιεχόμενό σας δομημένο, εύρεστο και συμβατό με τις βέλτιστες πρακτικές SEO.
Το Hostinger AI Builder φροντίζει αυτόματα τα βασικά στοιχεία SEO, όπως μεταδεδομένα, sitemap.xml, llms.txt και robots.txt, χωρίς να χρειάζεστε plugins ή πρόσθετα εργαλεία. Απλά δημοσιεύστε τον ιστότοπό σας, τη σελίδα προορισμού ή το ψηφιακό έργο, και είναι έτοιμο να ευρετηριαστεί από μηχανές αναζήτησης που υποστηρίζουν περιεχόμενο που παρουσιάζεται με JavaScript.

Νέοι στο AI SEO; Παρακολουθήστε και μάθετε σε λίγα λεπτά

Αυτά τα σύντομα βίντεο αναλύουν τι σημαίνει η Γενετική Βελτιστοποίηση Μηχανών (GEO) και πώς να διατηρήσετε το περιεχόμενό σας ορατό.

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο @Hostinger AI Builder και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger AI Builder μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα vibe για την κατασκευή εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger AI Builder είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για να δημιουργήσετε MVPs και να δοκιμάσετε ιδέες πριν ξεκινήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger AI Builder είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιδέα που είχατε – απλά πρέπει να την εξηγήσετε και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Hostinger AI Builder είναι πραγματικά ένα παιχνίδι-αλλαγή σε σύγκριση με τα άλλα. Ήταν τόσο εύκολο να ρυθμίσετε ένα υποτομέα για το blog μου στην εφαρμογή web μου – πήρα, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger AI Builder και είναι ένα game-changer! Αυτό το χωρίς κώδικα AI app builder δημιουργεί κομψές ιστοσελίδες & εφαρμογές σε λίγα λεπτά - σχεδιάζει, κώδικες & γράφει για εσάς. Αξίζει μια προσπάθεια.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετά ωραία πράγματα με το Hostinger AI Builder. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό οικοδόμο ιστοσελίδων - είναι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα σε πραγματικότητα;

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