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Adam
Ένας ειδικός AI Builder και go-to πηγή για συμβουλές, κόλπα και γνώσεις που ενδυναμώνουν την κοινότητα.
Guilherme
Δημιουργεί εύχρηστα εκπαιδευτικά βίντεο, ειδικά στα πορτογαλικά, κάνοντας το Horizons απλό και προσιτό.
AschiLaci
Συνδυάζει την πρακτική εμπειρία κατασκευής με την προληπτική αναφορά προβλημάτων σε όλα τα Horizons και Hostinger, συμβάλλοντας στη βελτίωση των προϊόντων καθημερινά μέσω της χρήσης σε πραγματικό κόσμο και της λεπτομερούς ανατροφοδότησης.
Luis De Jesus Figueroa
Γνωστό για τις σαφείς, βήμα προς βήμα απαντήσεις του στα Αγγλικά και τα Ισπανικά — καθιστώντας τη βοήθεια προσβάσιμη σε όλους.