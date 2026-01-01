Με το Horizons, μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας απευθείας στο παράθυρο προεπισκόπησης. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επεξεργασίας, κάντε κλικ σε ό,τι θέλετε να αλλάξετε και αρχίστε να πληκτρολογείτε – τόσο απλό.

Ανανεώστε τίτλους, παραγράφους ή κείμενο κουμπιών και δείτε τις αλλαγές σας live. Χωρίς πρόσθετα, χωρίς σπατάλη μονάδων AI, χωρίς αναμονές.