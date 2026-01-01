Είδατε μία ιστοσελίδα ή web εφαρμογή που σας αρέσει; Ή μήπως έχετε σχεδιάσει τη δική σας διάταξη; Ανεβάστε οποιονδήποτε οπτικό μέσο στα Horizons και το AI θα το μετατρέψει σε μία λειτουργική ιστοσελίδα ή web εφαρμογή σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μόλις δημιουργηθεί, μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε κείμενο, χρώματα και λειτουργίες χρησιμοποιώντας απλές εντολές – δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες.