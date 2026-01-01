Δημιουργήστε τα δικά σας προσαρμοσμένα εργαλεία AI - χωρίς εγκατάσταση, χωρίς ταλαιπωρία
Από διασκεδαστικά προσωπικά έργα σε χρήσιμα εργαλεία
Εργαλεία κειμένου
Εργαλεία εικόνας
Βοηθητικά εργαλεία
Διασκεδαστικά & viral εργαλεία
Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε εργαλεία με AI
AI που υπάρχει ήδη
Δημιουργία με συνομιλία, χωρίς προγραμματισμό
Η ιδέα σας θέτει τα όρια, όχι η τεχνολογία.
Δημιουργήστε το μία φορά, κερδίστε από αυτό
Πώς λειτουργεί
Ανοίξτε το έργο Horizons
Δημιουργήστε, προσαρμόστε και δοκιμάστε
Δημοσίευση και κοινοποίηση
Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εργαλείων AI
Πώς μπορώ να δημιουργήσω τα δικά μου εργαλεία AI;
Απλώς ανοίξτε το έργο σας στο Horizons και ξεκινήστε τη συνομιλία – περιγράψτε με απλά λόγια αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε και το Horizons AI θα το κάνει πραγματικότητα. Μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση generative AI είναι ήδη ενσωματωμένη στο έργο σας, οπότε δεν χρειάζονται λογαριασμοί τρίτων, επιλογή μοντέλου ή ξεχωριστή χρέωση. Μπορείτε να ζητήσετε να προσαρμόσετε οτιδήποτε και να επεξεργαστείτε χειροκίνητα κείμενο ή να ενημερώσετε εικόνες όποτε θέλετε, χωρίς να ξοδέψετε πιστώσεις. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «δημοσίευση» – το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη στο πακέτο σας.
Μάθετε περισσότερα στην επισκόπηση του Horizons Integrated AI.
Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το AI Builder για να δημιουργήσει προσαρμοσμένα εργαλεία AI;
Οι λειτουργίες AI του Horizons έχουν σχεδιαστεί για όποιον έχει μια ιδέα – δεν απαιτείται εμπειρία στον προγραμματισμό. Είτε είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης που επιθυμεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα εργαλεία AI αντί να πληρώνει για λύσεις τρίτων, είτε δημιουργός που επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά το κοινό του με μια εφαρμογή που βασίζεται στο AI, είτε ειδικός – όπως γυμναστής ή διατροφολόγος – που θέλει να μετατρέψει τις γνώσεις του σε ένα εργαλείο που μπορεί να πουλήσει στους πελάτες του, το Horizons το καθιστά εφικτό.
Αν μπορείτε να περιγράψετε αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε, μπορείτε να το δημιουργήσετε. Και αν ψάχνετε έμπνευση ή απλά θέλετε ένα καλό ξεκίνημα, περιηγηθείτε στα προσχεδιασμένα πρότυπα μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στην ιδέα σας.
Τι είδους λειτουργίες AI μπορώ να προσθέσω στην εφαρμογή μου;
Το Horizons υποστηρίζει τη δημιουργία και ανάλυση κειμένου, καθώς και τη δημιουργία και ανάλυση εικόνων (PNG, WebP, JPEG). Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε τα δικά σας AI chatbots, προσωπικούς βοηθούς AI, εργαλεία συγγραφής, μετατροπείς εικόνων, μηχανές προτάσεων και πολλά άλλα.
Είναι δωρεάν η χρήση του Horizons;
Μπορείτε να ξεκινήσετε με το Horizons δωρεάν. Το πακέτο σας περιλαμβάνει credits AI για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε και να πειραματίζεστε αμέσως. Μόλις χρησιμοποιήσετε τα δωρεάν credits, μπορείτε να ανανεώσετε οποιαδήποτε στιγμή για να συνεχίσετε να δημιουργείτε και να τροφοδοτείτε τις λειτουργίες AI μέσα στην δημοσιευμένη web εφαρμογή ή ιστοσελίδα. Χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις, χωρίς κρυφές χρεώσεις – έχετε πάντα τον έλεγχο του τι ξοδεύετε.
Πώς λειτουργούν οι μονάδες AI;
Οι πιστώσεις AI τροφοδοτούν δύο πράγματα: τη δημιουργία του website ή μιας εφαρμογής σας (1 μήνυμα = 1 πίστωση) και τις λειτουργίες AI εντός του δημοσιευμένου web project σας. Για τη χρήση λειτουργιών AI εντός του website ή της web app σας, χρησιμοποιούμε κλασματικές πιστώσεις - που σημαίνει ότι οι πιστώσεις σας διαρκούν περισσότερο μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν με το AI tool σας.
Μπορώ να δω πόσες μονάδες AI έχει χρησιμοποιήσει η εφαρμογή μου;
Ναι. Ο πίνακας ελέγχου χρήσης πιστωτικών μονάδων AI δείχνει μια ανάλυση των μονάδων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την επεξεργασία, καθώς και των μονάδων που καταναλώνονται από τις λειτουργίες AI της εφαρμογής σας - έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ακριβώς πού πηγαίνουν οι μονάδες σας.
Χρειάζεται να έχω γνώσεις προγραμματισμού για να χρησιμοποιήσω το Horizons AI Tools Builder;
Όχι καθόλου. Το AI Builder έχει σχεδιαστεί για όλους – από μη τεχνικούς κατασκευαστές έως έμπειρους προγραμματιστές. Αν μπορείτε να περιγράψετε τι θέλετε να δημιουργήσετε, το AI Builder μπορεί να σας βοηθήσει να το δημιουργήσετε.
Μπορώ να ξεκινήσω να δημιουργώ εργαλεία AI αν έχω ήδη ένα πακέτο που αγόρασα νωρίτερα;
Ναι – εάν έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ένα έργο με AI App Builder ή έχετε κωδικοποιήσει έναν ιστότοπο με AI Builder, η ενσωματωμένη δυνατότητα AI περιλαμβάνεται ήδη στο πρόγραμμα σας χωρίς επιπλέον κόστος. Απλά ανοίξτε ένα υπάρχον έργο ή ξεκινήστε ένα νέο, συμπληρώστε τις πιστώσεις AI και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.