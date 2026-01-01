Δημιουργήστε τα δικά σας προσαρμοσμένα εργαλεία AI - χωρίς εγκατάσταση, χωρίς ταλαιπωρία

Με το AI ήδη ενσωματωμένο στο Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας εργαλεία AI – για να τα χρησιμοποιήσετε, να τα πουλήσετε ή να τα μοιραστείτε.
Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Δημιουργήστε τα δικά σας προσαρμοσμένα εργαλεία AI - χωρίς εγκατάσταση, χωρίς ταλαιπωρία

Από διασκεδαστικά προσωπικά έργα σε χρήσιμα εργαλεία

Δημιουργήστε εργαλεία για τον εαυτό σας, εξοικονομήστε χρήματα από συνδρομές ή δημιουργήστε κάτι που θα λατρέψουν οι χρήστες σας – και θα πληρώσουν. Ακολουθούν μερικές ιδέες για να ξεκινήσετε.
Εργαλεία κειμένου

Εργαλεία κειμένου

Δημιουργήστε εφαρμογές που διαβάζουν, γράφουν και ανταποκρίνονται. Από chatbots που απαντούν σε ερωτήσεις πελατών όλο το 24ωρο, μέχρι βοηθούς που βοηθούν τους χρήστες να συντάξουν συνοδευτικές επιστολές, να οργανώσουν ταξίδια ή να βρουν την ιδανική συνταγή.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε εφαρμογές που μεταμορφώνουν και δημιουργούν γραφικά. Επιτρέψτε στους χρήστες να μετατρέπουν φωτογραφίες σε εικονογραφήσεις, να σχεδιάζουν προσαρμοσμένα avatars, να οπτικοποιούν αναδιαμορφώσεις δωματίων ή να παράγουν μακέτες προϊόντων – χωρίς να απαιτούνται δεξιότητες σχεδιασμού.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε έξυπνα εργαλεία που εξοικονομούν χρόνο στους χρήστες σας. Σκεφτείτε φόρμες δυνητικών πελατών με AI, εφαρμογές αξιολόγησης βιογραφικών, συμβούλους προϋπολογισμού ή προγράμματα προπόνησης - πρακτικές εφαρμογές που προσφέρουν πραγματική αξία, κάθε φορά.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε εργαλεία που ο κόσμος δεν θα σταματήσει να μοιράζεται. Τεστ προσωπικότητας, ταρώ με AI, εφαρμογές που βρίσκουν ομοιότητες με διασημότητες, γεννήτριες παραμυθιών για το βράδυ – διασκεδαστικά στη χρήση, ακόμα πιο διασκεδαστικά όταν τα μοιράζεσαι.Ξεκινήστε τη δημιουργία

Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε εργαλεία με AI

AI που υπάρχει ήδη

Κανένας λογαριασμός τρίτου μέρους ή ξεχωριστή χρέωση - το AI είναι ενσωματωμένο στο Horizons - απλά ανοίξτε το έργο σας και χρησιμοποιήστε το.

Δημιουργία με συνομιλία, χωρίς προγραμματισμό

Περιγράψτε τι θέλετε με απλά λόγια και το Horizons το κατασκευάζει για εσάς. Χωρίς κώδικα, χωρίς τεχνική ρύθμιση - απλά η ιδέα σας και μια συζήτηση.

Η ιδέα σας θέτει τα όρια, όχι η τεχνολογία.

Chatbots, προσωπικοί βοηθοί AI, γεννήτριες εικόνων, εργαλεία συγγραφής, μηχανές προτάσεων – ό,τι κι αν φανταστείτε, το Horizons διαθέτει το AI για να το υποστηρίξει.

Δημιουργήστε το μία φορά, κερδίστε από αυτό

Μοιραστείτε το έργο σας ως πρότυπο και κερδίστε προμήθεια 20% κάθε φορά που κάποιος το χρησιμοποιεί για να ξεκινήσει τη δική του εφαρμογή και αγοράζει το πρώτο του πακέτο Horizons.

Πώς λειτουργεί

01

Ανοίξτε το έργο Horizons

Συνδεθείτε στο Horizons και ξεκινήστε ένα νέο έργο - ή επιλέξτε ένα από τα έτοιμα για AI πρότυπά μας για να πάρετε ένα προβάδισμα.
02

Δημιουργήστε, προσαρμόστε και δοκιμάστε

Περιγράψτε τι θέλετε να κάνει η εφαρμογή σας, επεξεργαστείτε την μέχρι να είναι ακριβώς όπως πρέπει, και δοκιμάστε την ζωντανά – όλα αυτά χωρίς να φύγετε από το Horizons.
03

Δημοσίευση και κοινοποίηση

Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε δημοσίευση. Το εργαλείο σας με AI είναι ενεργό και έτοιμο για τους χρήστες - μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση πιστώσεων ανά πάσα στιγμή από τον πίνακα ελέγχου σας.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.
Όλα τα πρότυπα
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε το πρώτο σας εργαλείο με AI;

Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εργαλείων AI

Ακολουθούν οι απαντήσεις σε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τη δημιουργία εργαλείων με AI με το Horizons.

Απλώς ανοίξτε το έργο σας στο Horizons και ξεκινήστε τη συνομιλία – περιγράψτε με απλά λόγια αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε και το Horizons AI θα το κάνει πραγματικότητα. Μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση generative AI είναι ήδη ενσωματωμένη στο έργο σας, οπότε δεν χρειάζονται λογαριασμοί τρίτων, επιλογή μοντέλου ή ξεχωριστή χρέωση. Μπορείτε να ζητήσετε να προσαρμόσετε οτιδήποτε και να επεξεργαστείτε χειροκίνητα κείμενο ή να ενημερώσετε εικόνες όποτε θέλετε, χωρίς να ξοδέψετε πιστώσεις. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «δημοσίευση» – το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη στο πακέτο σας.

Μάθετε περισσότερα στην επισκόπηση του Horizons Integrated AI.

Οι λειτουργίες AI του Horizons έχουν σχεδιαστεί για όποιον έχει μια ιδέα – δεν απαιτείται εμπειρία στον προγραμματισμό. Είτε είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης που επιθυμεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα εργαλεία AI αντί να πληρώνει για λύσεις τρίτων, είτε δημιουργός που επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά το κοινό του με μια εφαρμογή που βασίζεται στο AI, είτε ειδικός – όπως γυμναστής ή διατροφολόγος – που θέλει να μετατρέψει τις γνώσεις του σε ένα εργαλείο που μπορεί να πουλήσει στους πελάτες του, το Horizons το καθιστά εφικτό.

Αν μπορείτε να περιγράψετε αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε, μπορείτε να το δημιουργήσετε. Και αν ψάχνετε έμπνευση ή απλά θέλετε ένα καλό ξεκίνημα, περιηγηθείτε στα προσχεδιασμένα πρότυπα μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στην ιδέα σας.

Το Horizons υποστηρίζει τη δημιουργία και ανάλυση κειμένου, καθώς και τη δημιουργία και ανάλυση εικόνων (PNG, WebP, JPEG). Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε τα δικά σας AI chatbots, προσωπικούς βοηθούς AI, εργαλεία συγγραφής, μετατροπείς εικόνων, μηχανές προτάσεων και πολλά άλλα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με το Horizons δωρεάν. Το πακέτο σας περιλαμβάνει credits AI για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε και να πειραματίζεστε αμέσως. Μόλις χρησιμοποιήσετε τα δωρεάν credits, μπορείτε να ανανεώσετε οποιαδήποτε στιγμή για να συνεχίσετε να δημιουργείτε και να τροφοδοτείτε τις λειτουργίες AI μέσα στην δημοσιευμένη web εφαρμογή ή ιστοσελίδα. Χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις, χωρίς κρυφές χρεώσεις – έχετε πάντα τον έλεγχο του τι ξοδεύετε.

Οι πιστώσεις AI τροφοδοτούν δύο πράγματα: τη δημιουργία του website ή μιας εφαρμογής σας (1 μήνυμα = 1 πίστωση) και τις λειτουργίες AI εντός του δημοσιευμένου web project σας. Για τη χρήση λειτουργιών AI εντός του website ή της web app σας, χρησιμοποιούμε κλασματικές πιστώσεις - που σημαίνει ότι οι πιστώσεις σας διαρκούν περισσότερο μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν με το AI tool σας.

Ναι. Ο πίνακας ελέγχου χρήσης πιστωτικών μονάδων AI δείχνει μια ανάλυση των μονάδων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την επεξεργασία, καθώς και των μονάδων που καταναλώνονται από τις λειτουργίες AI της εφαρμογής σας - έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ακριβώς πού πηγαίνουν οι μονάδες σας.

Όχι καθόλου. Το AI Builder έχει σχεδιαστεί για όλους – από μη τεχνικούς κατασκευαστές έως έμπειρους προγραμματιστές. Αν μπορείτε να περιγράψετε τι θέλετε να δημιουργήσετε, το AI Builder μπορεί να σας βοηθήσει να το δημιουργήσετε.

Ναι – εάν έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ένα έργο με AI App Builder ή έχετε κωδικοποιήσει έναν ιστότοπο με AI Builder, η ενσωματωμένη δυνατότητα AI περιλαμβάνεται ήδη στο πρόγραμμα σας χωρίς επιπλέον κόστος. Απλά ανοίξτε ένα υπάρχον έργο ή ξεκινήστε ένα νέο, συμπληρώστε τις πιστώσεις AI και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.