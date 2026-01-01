Αναδείξτε την εργασία σας με μια ιστοσελίδα παρουσίασης ή εφαρμογή

Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα προβολής επιχείρησης - με την πλατφόρμα κωδικοποίησης vibe Horizons και τον website builder drag-and-drop της Hostinger - και η διαφορά είναι ήδη στο όνομα.



Ο Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα επιχείρησης από μία περιγραφή, και στη συνέχεια να την προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μία καθαρή, απλή ιστοσελίδα χαρτοφυλακίου επιχείρησης να λειτουργεί γρήγορα.



Το Horizons ακολουθεί μία συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως πύλες πελατών με συνδέσεις χρηστών και λειτουργικότητα συνδρομής, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, είναι διαθέσιμη και πλήρης πρόσβαση στον κώδικα.



Και τα δύο εργαλεία είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.