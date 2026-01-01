Αναδείξτε την εργασία σας με μια ιστοσελίδα παρουσίασης ή εφαρμογή

Από ιστοσελίδες portfolio έως διαδραστικές πύλες πελατών - δημιουργήστε μια επαγγελματική online παρουσία που κάνει μια δυνατή πρώτη εντύπωση, αναδεικνύει τη δουλειά σας, και μετατρέπει τους επισκέπτες σε πελάτες.
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Προγράμματα επί πληρωμή μόνο από 2,99€/μήνα

Αναδείξτε την εργασία σας με μια ιστοσελίδα παρουσίασης ή εφαρμογή

Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση

Δημιουργήστε, εκκινήστε και αναπτύξτε την online παρουσία σας - όλα σε ένα μέρος, δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.

Βάλτε την εργασία σας online σε χρόνο μηδέν

Δημιουργήστε έναν ιστότοπο προβολής ή εφαρμογή web με επαγγελματική εμφάνιση που φαίνεται υπέροχη σε οποιαδήποτε συσκευή - απλά συνομιλήστε με το AI ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε σε λίγα λεπτά.

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Hosting, domain και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense και πολλά άλλα.

Γίνετε ορατοί από τους σωστούς πελάτες

Χρησιμοποιήστε ενσωματώσεις marketing για να προσεγγίσετε νέους πελάτες μέσω των καναλιών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Συλλέξτε leads και ερωτήματα πελατών

Προσθέστε μια προσαρμοσμένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα προβολής σας και μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πιθανούς πελάτες – κάθε ερώτηση φτάνει απευθείας στα εισερχόμενά σας, έτοιμη για παρακολούθηση.
Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση

Η online παρουσία, χτισμένη με τον δικό σας τρόπο

Εξερευνήστε μερικά δημοφιλή παραδείγματα ιστοσελίδων και εφαρμογών επίδειξης για να εμπνευστείτε, ή ξεκινήστε αμέσως με ένα έτοιμο prompt και ξεκινήστε να δημιουργείτε σε δευτερόλεπτα.
Η online παρουσία, χτισμένη με τον δικό σας τρόπο

Επαγγελματική ιστοσελίδα

Δημιουργήστε μια επαγγελματική online παρουσία που αναδεικνύει τις υπηρεσίες σας, αφηγείται την ιστορία σας και μετατρέπει τους επισκέπτες σε πελάτες.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δώστε στους πελάτες σας έναν επώνυμο χώρο για να βλέπουν τις ενημερώσεις έργου, να μοιράζονται αρχεία και να παραμένουν ενήμεροι – όλα σε ένα μέρος.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Προβάλετε όμορφα την εργασία σας και αφήστε τα έργα σας να μιλήσουν από μόνα τους – δεν χρειάζεται σχεδιαστής ή προγραμματιστής.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε μια online παρουσία για την τεχνογνωσία σας - μοιραστείτε την ιστορία σας, αναδείξτε τη δουλειά σας και αναπτύξτε το κοινό σας.Ξεκινήστε τη δημιουργία

Πώς να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή παρουσίασης με AI

01

Περιγράψτε την ιδέα σας

Περιγράψτε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή επίδειξης που έχετε στο μυαλό σας και δείτε την να ζωντανεύει - ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε ακόμα πιο γρήγορα.
02

Προσαρμογή και δοκιμή

Τελειοποιήστε τον σχεδιασμό σας συνομιλώντας με AI - προσθέστε την εργασία σας, προσαρμόστε κάθε λεπτομέρεια μέχρι να το νιώσετε απόλυτα σωστό, και κάντε προεπισκόπηση ζωντανά πριν δημοσιεύσετε.
03

Δημοσιεύστε με ένα κλικ

Ένα κλικ και η βιτρίνα σας είναι online - έτοιμη να εντυπωσιάσει πελάτες και να κερδίσει νέες δουλειές, χωρίς να απαιτείται τεχνική εγκατάσταση.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.

Προκατασκευασμένα πρότυπα

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο με AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Οδηγός
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Οδηγός
Βίντεο
Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Οδηγός
Βίντεο

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Εφαρμογές Ecommerce και καταστήματα

Ιστοσελίδες και εφαρμογές κράτησης

Εσωτερικά εργαλεία

Προσαρμοσμένο CRM

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Έτοιμοι να προβάλετε την επιχείρησή σας online;

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Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα

Συχνές ερωτήσεις για ιστοσελίδα και εφαρμογή επιχειρηματικής βιτρίνας

Μια ιστοσελίδα προβολής επιχείρησης είναι η επαγγελματική σας online παρουσία – ένα μέρος όπου οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να ανακαλύψουν ποιοι είστε, να εξερευνήσουν τη δουλειά σας και να αποφασίσουν να επικοινωνήσουν. Μια εξαιρετική προβολή συνήθως περιλαμβάνει μια γκαλερί χαρτοφυλακίου ή σελίδες έργων, σελίδες υπηρεσιών, μελέτες περιπτώσεων, μαρτυρίες πελατών και έναν σαφή τρόπο για να κλείσετε ένα ραντεβού ή να επικοινωνήσετε – η ακριβής σύνθεση εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησής σας. Σε αντίθεση με μια βασική ιστοσελίδα, έχει σχεδιαστεί για να κάνει μια ισχυρή πρώτη εντύπωση και να μετατρέψει τους επισκέπτες σε πελάτες. Με το Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα που περιλαμβάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεστε – απλώς περιγράψτε το και το AI αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Όποιος θέλει να δείχνει επαγγελματίας online και να κερδίσει περισσότερους πελάτες – ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες, σύμβουλοι, coaches, πρακτορεία, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, και όχι μόνο. Εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται μια επαγγελματική online παρουσία, το Horizons μπορεί να δημιουργήσει μια βιτρίνα που να ταιριάζει στον τρόπο που εργάζεστε.

Το Horizons χρησιμοποιεί μια συνομιλητική προσέγγιση για τη δημιουργία – συχνά αποκαλούμενη vibe coding. Απλώς περιγράφετε τι θέλετε σε απλή γλώσσα και το AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο.

Θέλετε να προσθέσετε μια γκαλερί χαρτοφυλακίου; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεστε μια φόρμα επικοινωνίας; Περιγράψτε την. Θέλετε να αλλάξετε το σχέδιο ώστε να ταιριάζει με τα χρώματα της επωνυμίας σας; Πείτε το στο Horizons και θα γίνει σε δευτερόλεπτα.

Λειτουργεί και σε 80+ γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια – χωρίς να χρειάζεστε τεχνικό λεξιλόγιο. Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός vibe coding μας σας καθοδηγεί σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε.

Ναι – και εδώ είναι που το Horizons πραγματικά ξεχωρίζει. Χάρη στο ενσωματωμένο backend του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πλήρως προσαρμοσμένη πύλη πελατών με συνδέσεις χρηστών, κοινή χρήση αρχείων, ενημερώσεις έργων και πολλά άλλα – όλα κάτω από τη δική σας επωνυμία. Οι πελάτες σας αποκτούν έναν επαγγελματικό, αποκλειστικό χώρο για να παραμένουν ενήμεροι, και εσείς αποκτάτε πλήρη έλεγχο πάνω σε ό,τι βλέπουν και κάνουν.

Ναι, η ιστοσελίδα βιτρίνας σας έρχεται με ενσωματωμένη βελτιστοποίηση SEO που χειρίζεται αυτόματα από την πρώτη μέρα. Βασικά τεχνικά αρχεία όπως τα sitemap.xml, robots.txt και llms.txt δημιουργούνται αυτόματα για εσάς, ώστε οι μηχανές αναζήτησης και τα εργαλεία AI όπως το ChatGPT και το Perplexity να μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενό σας – χωρίς καμία τεχνική ρύθμιση από την πλευρά σας.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ενσωματώσεις μάρκετινγκ για να προωθήσετε τη βιτρίνα σας και να προσεγγίσετε νέους πελάτες μέσω των καναλιών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Η ενημέρωση της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουργία της. Απλώς επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το Horizons – περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και αυτό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας vibe coding, δεν χρειάζεται developer.

Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να κλιμακώσετε περαιτέρω, το Horizons σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα – ώστε να το προχωρήσετε όσο χρειάζεστε.

Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν – δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις μπείτε, θα λάβετε 5 AI credits για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αμέσως. Κάθε credit ισούται με ένα prompt, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή επίδειξής σας, να την προσαρμόσετε και να τη δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.

Αξίζει να γνωρίζετε: τα AI credits χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI εντός της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας – όπως ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.

Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, τα πακέτα επί πληρωμή ξεκινούν από 2,99€/μήνα και περιλαμβάνουν hosting και domain – οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε. Απλώς πατήστε δημοσίευση και η επίδειξή σας θα είναι online.

Σας τελειώνουν τα credits; Μπορείτε να ανανεώσετε οποιαδήποτε στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.

Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα προβολής επιχείρησης - με την πλατφόρμα κωδικοποίησης vibe Horizons και τον website builder drag-and-drop της Hostinger - και η διαφορά είναι ήδη στο όνομα.

Ο Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα επιχείρησης από μία περιγραφή, και στη συνέχεια να την προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μία καθαρή, απλή ιστοσελίδα χαρτοφυλακίου επιχείρησης να λειτουργεί γρήγορα.

Το Horizons ακολουθεί μία συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως πύλες πελατών με συνδέσεις χρηστών και λειτουργικότητα συνδρομής, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, είναι διαθέσιμη και πλήρης πρόσβαση στον κώδικα.

Και τα δύο εργαλεία είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.

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