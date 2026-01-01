Αναδείξτε την εργασία σας με μια ιστοσελίδα παρουσίασης ή εφαρμογή

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Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για ιστοσελίδα και εφαρμογή επιχειρηματικής βιτρίνας
Τι είναι ένα website προβολής επιχείρησης;
Μια ιστοσελίδα προβολής επιχείρησης είναι η επαγγελματική σας online παρουσία – ένα μέρος όπου οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να ανακαλύψουν ποιοι είστε, να εξερευνήσουν τη δουλειά σας και να αποφασίσουν να επικοινωνήσουν. Μια εξαιρετική προβολή συνήθως περιλαμβάνει μια γκαλερί χαρτοφυλακίου ή σελίδες έργων, σελίδες υπηρεσιών, μελέτες περιπτώσεων, μαρτυρίες πελατών και έναν σαφή τρόπο για να κλείσετε ένα ραντεβού ή να επικοινωνήσετε – η ακριβής σύνθεση εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησής σας. Σε αντίθεση με μια βασική ιστοσελίδα, έχει σχεδιαστεί για να κάνει μια ισχυρή πρώτη εντύπωση και να μετατρέψει τους επισκέπτες σε πελάτες. Με το Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα που περιλαμβάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεστε – απλώς περιγράψτε το και το AI αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.
Ποιος μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή με AI Builder;
Όποιος θέλει να δείχνει επαγγελματίας online και να κερδίσει περισσότερους πελάτες – ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες, σύμβουλοι, coaches, πρακτορεία, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, και όχι μόνο. Εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται μια επαγγελματική online παρουσία, το Horizons μπορεί να δημιουργήσει μια βιτρίνα που να ταιριάζει στον τρόπο που εργάζεστε.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ιστοσελίδα παρουσίασης χωρίς τεχνικές γνώσεις;
Το Horizons χρησιμοποιεί μια συνομιλητική προσέγγιση για τη δημιουργία – συχνά αποκαλούμενη vibe coding. Απλώς περιγράφετε τι θέλετε σε απλή γλώσσα και το AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο.
Θέλετε να προσθέσετε μια γκαλερί χαρτοφυλακίου; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεστε μια φόρμα επικοινωνίας; Περιγράψτε την. Θέλετε να αλλάξετε το σχέδιο ώστε να ταιριάζει με τα χρώματα της επωνυμίας σας; Πείτε το στο Horizons και θα γίνει σε δευτερόλεπτα.
Λειτουργεί και σε 80+ γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια – χωρίς να χρειάζεστε τεχνικό λεξιλόγιο. Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός vibe coding μας σας καθοδηγεί σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε.
Μπορώ να δημιουργήσω μια πύλη πελατών με το AI Builder;
Ναι – και εδώ είναι που το Horizons πραγματικά ξεχωρίζει. Χάρη στο ενσωματωμένο backend του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πλήρως προσαρμοσμένη πύλη πελατών με συνδέσεις χρηστών, κοινή χρήση αρχείων, ενημερώσεις έργων και πολλά άλλα – όλα κάτω από τη δική σας επωνυμία. Οι πελάτες σας αποκτούν έναν επαγγελματικό, αποκλειστικό χώρο για να παραμένουν ενήμεροι, και εσείς αποκτάτε πλήρη έλεγχο πάνω σε ό,τι βλέπουν και κάνουν.
Θα εμφανιστεί ο ιστότοπος βιτρίνας μου στην Google;
Ναι, η ιστοσελίδα βιτρίνας σας έρχεται με ενσωματωμένη βελτιστοποίηση SEO που χειρίζεται αυτόματα από την πρώτη μέρα. Βασικά τεχνικά αρχεία όπως τα sitemap.xml, robots.txt και llms.txt δημιουργούνται αυτόματα για εσάς, ώστε οι μηχανές αναζήτησης και τα εργαλεία AI όπως το ChatGPT και το Perplexity να μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενό σας – χωρίς καμία τεχνική ρύθμιση από την πλευρά σας.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ενσωματώσεις μάρκετινγκ για να προωθήσετε τη βιτρίνα σας και να προσεγγίσετε νέους πελάτες μέσω των καναλιών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.
Τι γίνεται αν χρειαστείτε να κάνετε αλλαγές όταν η επιχείρησή σας μεγαλώσει;
Η ενημέρωση της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουργία της. Απλώς επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το Horizons – περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και αυτό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας vibe coding, δεν χρειάζεται developer.
Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να κλιμακώσετε περαιτέρω, το Horizons σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα – ώστε να το προχωρήσετε όσο χρειάζεστε.
Πόσο κοστίζει η κατασκευή μιας ιστοσελίδας προβολής ή εφαρμογής με το Horizons;
Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν – δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις μπείτε, θα λάβετε 5 AI credits για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αμέσως. Κάθε credit ισούται με ένα prompt, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή επίδειξής σας, να την προσαρμόσετε και να τη δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.
Αξίζει να γνωρίζετε: τα AI credits χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI εντός της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας – όπως ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.
Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, τα πακέτα επί πληρωμή ξεκινούν από 2,99€/μήνα και περιλαμβάνουν hosting και domain – οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε. Απλώς πατήστε δημοσίευση και η επίδειξή σας θα είναι online.
Σας τελειώνουν τα credits; Μπορείτε να ανανεώσετε οποιαδήποτε στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Horizons και Hostinger Website Builder για την προβολή μιας επιχείρησης;
Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα προβολής επιχείρησης - με την πλατφόρμα κωδικοποίησης vibe Horizons και τον website builder drag-and-drop της Hostinger - και η διαφορά είναι ήδη στο όνομα.
Ο Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα επιχείρησης από μία περιγραφή, και στη συνέχεια να την προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μία καθαρή, απλή ιστοσελίδα χαρτοφυλακίου επιχείρησης να λειτουργεί γρήγορα.
Το Horizons ακολουθεί μία συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως πύλες πελατών με συνδέσεις χρηστών και λειτουργικότητα συνδρομής, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, είναι διαθέσιμη και πλήρης πρόσβαση στον κώδικα.
Και τα δύο εργαλεία είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.