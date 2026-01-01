Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με το AI

Μετατρέψτε γρήγορα την ιδέα σας σε ένα λειτουργικό προϊόν. Δεν απαιτείται προγραμματισμός ή προγραμματιστές.
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Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με το AI

Χρειάζεστε ιδέες για MVP;

Ξεκινήστε το ταξίδι σας με έτοιμα προς δημιουργία παραδείγματα.

Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης

Βοηθήστε τους μαθητές ή τους μαθητές να οργανώσουν τα προγράμματά τους, να θέσουν στόχους μελέτης και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους.
Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης

Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος

Επιτρέψτε στους χρήστες να παρακολουθούν εύκολα τα επίπεδα αποθεμάτων, να παρακολουθούν τις προμήθειες και να αποφεύγουν τις ελλείψεις — όλα από έναν απλό, εύχρηστο πίνακα ελέγχου.

Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος

AI chatbot

Δημιουργήστε ένα έξυπνο chatbot που απαντά σε ερωτήσεις πελατών, καθοδηγεί τους χρήστες ή αυτοματοποιεί συνήθεις εργασίες — βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να εξοικονομήσουν χρόνο.

AI chatbot

Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών

Η παραδοσιακή ανάπτυξη MVP κοστίζει χιλιάδες. Με το AI Builder, μια απλή συνδρομή καλύπτει τα πάντα - έτσι μπορείτε να δοκιμάσετε την ιδέα σας χωρίς τον οικονομικό κίνδυνο.
Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών

Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης

Βοηθήστε τους μαθητές ή τους μαθητές να οργανώσουν τα προγράμματά τους, να θέσουν στόχους μελέτης και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους.
Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης

Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος

Επιτρέψτε στους χρήστες να παρακολουθούν εύκολα τα επίπεδα αποθεμάτων, να παρακολουθούν τις προμήθειες και να αποφεύγουν τις ελλείψεις — όλα από έναν απλό, εύχρηστο πίνακα ελέγχου.

Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος

AI chatbot

Δημιουργήστε ένα έξυπνο chatbot που απαντά σε ερωτήσεις πελατών, καθοδηγεί τους χρήστες ή αυτοματοποιεί συνήθεις εργασίες — βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να εξοικονομήσουν χρόνο.

AI chatbot

Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών

Η παραδοσιακή ανάπτυξη MVP κοστίζει χιλιάδες. Με το AI Builder, μια απλή συνδρομή καλύπτει τα πάντα - έτσι μπορείτε να δοκιμάσετε την ιδέα σας χωρίς τον οικονομικό κίνδυνο.
Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών

Η ιδέα σας απέχει μία εντολή.

Ανακαλύψτε μερικά από τα MVPs που μπορείτε να δημιουργήσετε με το Hostinger Horizons - επικυρώστε την ιδέα σας με πραγματικούς χρήστες πριν δεσμευτείτε σε πλήρη ανάπτυξη.
Χρειάζεστε ιδέες για MVP;

SaaS προϊόν MVP

Από invoice generators και project trackers έως booking platforms και niche CRMs - δημιουργήστε μια λειτουργική έκδοση με user logins και Stripe payments ήδη ενσωματωμένα. Κυκλοφορήστε σε ημέρες, όχι μήνες.
Φανταστείτε ένα Uber για X - μια εφαρμογή κρατήσεων για καθαριστές, μια αγορά freelancers, μια πλατφόρμα περιπάτου σκύλων. Δημιουργήστε μια λιτή έκδοση με πραγματικές ροές κρατήσεων και δοκιμάστε την με πραγματικούς χρήστες πριν την κλιμάκωση.
Ροές εργασιών έγκρισης, πίνακες ελέγχου αναφορών, προσαρμοσμένα εργαλεία παρακολούθησης, και πολλά άλλα - δημιουργήστε μια λιτή έκδοση με λογαριασμούς χρηστών και ενσωματωμένη βάση δεδομένων, και δοκιμάστε το με την ομάδα σας πριν επενδύσετε σε πλήρη ανάπτυξη.
Μια μάρκα συμπληρωμάτων, ένα κατάστημα ψηφιακών λήψεων, μια εξειδικευμένη σειρά ρούχων - ξεκινήστε ένα λιτό ηλεκτρονικό κατάστημα με την ενσωμάτωση Online Store και δοκιμάστε αν η αγορά σας αγοράζει πραγματικά πριν επενδύσετε σε απόθεμα.

Πώς να αναπτύξετε ένα MVP

01

Περιγράψτε την ιδέα σας

Πείτε στο AI τι πρέπει να κάνει το MVP - το βασικό πρόβλημα που επιλύει, τα βασικά χαρακτηριστικά και σε ποιους απευθύνεται. Δείτε το να υλοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά.
02

Εκκίνηση με ένα κλικ

Συνδέστε πληρωμές, συνδέσεις και άλλα - και μετά δημοσιεύστε με ένα κλικ. Hosting, domain, και SEO - όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς τεχνική εγκατάσταση, χωρίς καθυστερήσεις.
03

Δοκιμάστε και επαναλάβετε

Μοιραστείτε το MVP σας με πραγματικούς χρήστες, συλλέξτε σχόλια και βελτιώστε με βάση όσα μαθαίνετε. Συνεχίστε να επαναλαμβάνετε μέχρι να επικυρώσετε τις βασικές σας υποθέσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;

Εξερευνήστε αναλυτικά σεμινάρια, οδηγούς χρήσης και βήμα προς βήμα οδηγίες που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Οδηγός
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Οδηγός
Βίντεο
Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Οδηγός
Βίντεο

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας

Πρωτότυπα

εφαρμογές SaaS

Εσωτερικά επιχειρηματικά εργαλεία

Προσαρμοσμένα εργαλεία AI

Προσαρμοσμένα CRMs

Εφαρμογές κράτησης

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την ιδιαίτερη ιδέα σας σε πραγματικότητα;

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Συχνές ερωτήσεις για την ανάπτυξη MVP

Η ανάπτυξη MVP είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόν ελάχιστων πόρων – μιας απλοποιημένης έκδοσης της ιδέας σας με αρκετές λειτουργίες για να τη δοκιμάσετε με πραγματικούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε αν λύνει τα προβλήματα των χρηστών στον πραγματικό κόσμο πριν επενδύσετε πάρα πολλά χρήματα εκ των προτέρων. Μάθετε περισσότερα στον οδηγό MVP μας.

Όχι. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρως λειτουργικό MVP χρησιμοποιώντας απλές προτροπές – δεν απαιτείται προγραμματισμός ή τεχνικό υπόβαθρο. Εφόσον μπορείτε να εξηγήσετε το πρόβλημα που θέλετε να λύσει το προϊόν σας, μπορείτε να το δημιουργήσετε αμέσως με το Horizons.

Το Horizons χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα AI για να δημιουργήσει κώδικα, σχεδιασμό και περιεχόμενο βάσει των προτροπών σας. Τα συνδυάζει όλα αυτά σε μια λειτουργική εφαρμογή web, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε από την ιδέα στο MVP σε λίγα λεπτά.

Χρησιμοποιήστε ένα no-code MVP builder για να επικυρώσετε την ιδέα σας γρήγορα και οικονομικά. Μόλις αποδείξετε ότι υπάρχει ζήτηση και μπορείτε να δικαιολογήσετε την προηγμένη προσαρμογή σε κλίμακα, η πρόσληψη προγραμματιστών γίνεται μια επιλογή. Χρησιμοποιώντας το Horizons, μπορείτε γρήγορα να δοκιμάσετε και να αναπτύξετε την ιδέα σας χωρίς οικονομικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Η παραδοσιακή ανάπτυξη MVP μπορεί να κοστίσει χιλιάδες δολάρια και να απαιτήσει εβδομάδες εργασίας. Με το Horizons, πληρώνετε μια απλή συνδρομή που περιλαμβάνει μηνύματα AI με προτροπές, εργαλεία επεξεργασίας, hosting, ένα domain και άλλα, διατηρώντας το κόστος προβλέψιμο και χαμηλό.

Όχι καθόλου. Το AI Builder χρησιμοποιεί μια συζητητική προσέγγιση για την κατασκευή - συχνά ονομάζεται κώδικας vibe. Απλά περιγράψτε τι θέλετε να κατασκευάσετε σε απλή γλώσσα και η AI το φέρνει σε πραγματικότητα σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε μια λειτουργία; Απλά ρωτήστε. Χρειάζεστε να αλλάξετε μια ροή χρηστών; Περιγράψτε την. Εάν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός κώδικα vibe σας καθοδηγεί σε όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε.

Ναι. Μπορείτε να ενσωματώσετε εργαλεία πληρωμών όπως το Stripe για να πουλάτε συνδρομές, να χρεώνετε υπηρεσίες ή να προσφέρετε εφάπαξ αγορές απευθείας μέσα στο MVP σας.

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να μοιραστείτε το MVP σας με τους χρήστες πριν από την κυκλοφορία, να συλλέξετε σχόλια και να το βελτιώσετε. Η έγκαιρη δοκιμή σας βοηθά να επιβεβαιώσετε τη ζήτηση και να βελτιώσετε το προϊόν σας πριν από την κλιμάκωση.

Το Horizons περιλαμβάνει hosting. Μόλις το MVP σας είναι έτοιμο, μπορείτε να το δημοσιεύσετε με ένα κλικ, μαζί με μια γρήγορη, ασφαλή πλατφόρμα hosting και ένα προσαρμοσμένα όνομα domain.

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να μοιραστείτε το MVP σας με τους χρήστες πριν από την κυκλοφορία, να συλλέξετε σχόλια και να το βελτιώσετε. Η έγκαιρη δοκιμή σας βοηθά να επιβεβαιώσετε τη ζήτηση και να βελτιώσετε το προϊόν σας πριν από την κλιμάκωση.

Το Horizons περιλαμβάνει hosting. Μόλις το MVP σας είναι έτοιμο, μπορείτε να το δημοσιεύσετε με ένα κλικ, μαζί με μια γρήγορη, ασφαλή πλατφόρμα hosting και ένα προσαρμοσμένα όνομα domain.

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