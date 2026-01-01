Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με το AI

Όχι καθόλου. Το AI Builder χρησιμοποιεί μια συζητητική προσέγγιση για την κατασκευή - συχνά ονομάζεται κώδικας vibe. Απλά περιγράψτε τι θέλετε να κατασκευάσετε σε απλή γλώσσα και η AI το φέρνει σε πραγματικότητα σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε μια λειτουργία; Απλά ρωτήστε. Χρειάζεστε να αλλάξετε μια ροή χρηστών; Περιγράψτε την. Εάν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός κώδικα vibe σας καθοδηγεί σε όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε.