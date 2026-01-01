Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με το AI
Χρειάζεστε ιδέες για MVP;
Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης
Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος
Επιτρέψτε στους χρήστες να παρακολουθούν εύκολα τα επίπεδα αποθεμάτων, να παρακολουθούν τις προμήθειες και να αποφεύγουν τις ελλείψεις — όλα από έναν απλό, εύχρηστο πίνακα ελέγχου.
AI chatbot
Δημιουργήστε ένα έξυπνο chatbot που απαντά σε ερωτήσεις πελατών, καθοδηγεί τους χρήστες ή αυτοματοποιεί συνήθεις εργασίες — βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να εξοικονομήσουν χρόνο.
Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών
Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης
Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος
Επιτρέψτε στους χρήστες να παρακολουθούν εύκολα τα επίπεδα αποθεμάτων, να παρακολουθούν τις προμήθειες και να αποφεύγουν τις ελλείψεις — όλα από έναν απλό, εύχρηστο πίνακα ελέγχου.
AI chatbot
Δημιουργήστε ένα έξυπνο chatbot που απαντά σε ερωτήσεις πελατών, καθοδηγεί τους χρήστες ή αυτοματοποιεί συνήθεις εργασίες — βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να εξοικονομήσουν χρόνο.
Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών
Η ιδέα σας απέχει μία εντολή.
SaaS προϊόν MVP
Υπηρεσία κατ' απαίτηση MVP
Εσωτερικό εργαλείο MVP
Εξειδικευμένο ecommerce MVP
Πώς να αναπτύξετε ένα MVP
Περιγράψτε την ιδέα σας
Εκκίνηση με ένα κλικ
Δοκιμάστε και επαναλάβετε
Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;
Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για την ανάπτυξη MVP
Τι είναι η ανάπτυξη MVP;
Η ανάπτυξη MVP είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόν ελάχιστων πόρων – μιας απλοποιημένης έκδοσης της ιδέας σας με αρκετές λειτουργίες για να τη δοκιμάσετε με πραγματικούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε αν λύνει τα προβλήματα των χρηστών στον πραγματικό κόσμο πριν επενδύσετε πάρα πολλά χρήματα εκ των προτέρων. Μάθετε περισσότερα στον οδηγό MVP μας.
Χρειάζεται να ξέρω πώς να γράφω κώδικα για να δημιουργήσω ένα MVP;
Όχι. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρως λειτουργικό MVP χρησιμοποιώντας απλές προτροπές – δεν απαιτείται προγραμματισμός ή τεχνικό υπόβαθρο. Εφόσον μπορείτε να εξηγήσετε το πρόβλημα που θέλετε να λύσει το προϊόν σας, μπορείτε να το δημιουργήσετε αμέσως με το Horizons.
Πώς ακριβώς το AI του Hostinger Horizons δημιουργεί ένα MVP;
Το Horizons χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα AI για να δημιουργήσει κώδικα, σχεδιασμό και περιεχόμενο βάσει των προτροπών σας. Τα συνδυάζει όλα αυτά σε μια λειτουργική εφαρμογή web, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε από την ιδέα στο MVP σε λίγα λεπτά.
Πότε πρέπει να επιλέξω έναν MVP builder χωρίς κώδικα έναντι της πρόσληψης ενός προγραμματιστή;
Χρησιμοποιήστε ένα no-code MVP builder για να επικυρώσετε την ιδέα σας γρήγορα και οικονομικά. Μόλις αποδείξετε ότι υπάρχει ζήτηση και μπορείτε να δικαιολογήσετε την προηγμένη προσαρμογή σε κλίμακα, η πρόσληψη προγραμματιστών γίνεται μια επιλογή. Χρησιμοποιώντας το Horizons, μπορείτε γρήγορα να δοκιμάσετε και να αναπτύξετε την ιδέα σας χωρίς οικονομικούς ή χρονικούς περιορισμούς.
Ποιο είναι το κόστος ανάπτυξης MVP;
Η παραδοσιακή ανάπτυξη MVP μπορεί να κοστίσει χιλιάδες δολάρια και να απαιτήσει εβδομάδες εργασίας. Με το Horizons, πληρώνετε μια απλή συνδρομή που περιλαμβάνει μηνύματα AI με προτροπές, εργαλεία επεξεργασίας, hosting, ένα domain και άλλα, διατηρώντας το κόστος προβλέψιμο και χαμηλό.
Ποια εργαλεία χρειάζομαι για να δημιουργήσω ένα MVP;
Όχι καθόλου. Το AI Builder χρησιμοποιεί μια συζητητική προσέγγιση για την κατασκευή - συχνά ονομάζεται κώδικας vibe. Απλά περιγράψτε τι θέλετε να κατασκευάσετε σε απλή γλώσσα και η AI το φέρνει σε πραγματικότητα σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε μια λειτουργία; Απλά ρωτήστε. Χρειάζεστε να αλλάξετε μια ροή χρηστών; Περιγράψτε την. Εάν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός κώδικα vibe σας καθοδηγεί σε όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε.
Μπορώ να δημιουργήσω έσοδα από ένα MVP;
Ναι. Μπορείτε να ενσωματώσετε εργαλεία πληρωμών όπως το Stripe για να πουλάτε συνδρομές, να χρεώνετε υπηρεσίες ή να προσφέρετε εφάπαξ αγορές απευθείας μέσα στο MVP σας.
Πώς μπορώ να δοκιμάσω ένα MVP;
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να μοιραστείτε το MVP σας με τους χρήστες πριν από την κυκλοφορία, να συλλέξετε σχόλια και να το βελτιώσετε. Η έγκαιρη δοκιμή σας βοηθά να επιβεβαιώσετε τη ζήτηση και να βελτιώσετε το προϊόν σας πριν από την κλιμάκωση.
Πώς μπορώ να κάνω hosting μια web εφαρμογή;
Το Horizons περιλαμβάνει hosting. Μόλις το MVP σας είναι έτοιμο, μπορείτε να το δημοσιεύσετε με ένα κλικ, μαζί με μια γρήγορη, ασφαλή πλατφόρμα hosting και ένα προσαρμοσμένα όνομα domain.
Πώς μπορώ να δοκιμάσω ένα MVP;
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να μοιραστείτε το MVP σας με τους χρήστες πριν από την κυκλοφορία, να συλλέξετε σχόλια και να το βελτιώσετε. Η έγκαιρη δοκιμή σας βοηθά να επιβεβαιώσετε τη ζήτηση και να βελτιώσετε το προϊόν σας πριν από την κλιμάκωση.
Πώς μπορώ να κάνω hosting μια web εφαρμογή;
Το Horizons περιλαμβάνει hosting. Μόλις το MVP σας είναι έτοιμο, μπορείτε να το δημοσιεύσετε με ένα κλικ, μαζί με μια γρήγορη, ασφαλή πλατφόρμα hosting και ένα προσαρμοσμένα όνομα domain.