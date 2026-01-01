Πουλήστε online με ένα κατάστημα φτιαγμένο στα μέτρα σας

Δημιουργήστε το κατάστημά σας ή μια πλήρως προσαρμοσμένη εφαρμογή ecommerce απλά συνομιλώντας με το AI. Διαχειριστείτε προϊόντα, παραγγελίες, πληρωμές και πολλά άλλα - όλα σε ένα μέρος.
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Πλάνα επί πληρωμή μόνο από 2,99€/μήνα

Πουλήστε online με ένα κατάστημα φτιαγμένο στα μέτρα σας

Όλα όσα χρειάζεστε για να πουλάτε και να αναπτυχθείτε online

Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να πουλάτε φυσικά και ψηφιακά προϊόντα, δωροκάρτες, ή να λειτουργείτε επιχείρηση print on demand.
Πουλήστε ψηφιακά προϊόντα

Πουλήστε ψηφιακά προϊόντα

Δημιουργήστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και τις σελίδες προϊόντων απλώς συνομιλώντας με το AI ή χρησιμοποιώντας πρότυπα.
Πουλήστε ψηφιακά προϊόντα

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Hosting, domain και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense και πολλά άλλα.

Τα πάντα για την ανάπτυξη

0% προμήθειες συναλλαγών

Κρατήστε ό,τι κερδίζετε. Δεχτείτε πάνω από 100 τρόπους πληρωμής χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

0% προμήθειες συναλλαγών

Αυτόματη παράδοση email

Τα ψηφιακά σας προϊόντα (ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική, τέχνη) παραδίδονται άμεσα στους πελάτες χωρίς να χρειάζεται να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους.
Αυτόματη παράδοση email

Πουλήστε ψηφιακά προϊόντα

Δημιουργήστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και τις σελίδες προϊόντων απλώς συνομιλώντας με το AI ή χρησιμοποιώντας πρότυπα.
Πουλήστε ψηφιακά προϊόντα

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Hosting, domain και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense και πολλά άλλα.

Τα πάντα για την ανάπτυξη

0% προμήθειες συναλλαγών

Κρατήστε ό,τι κερδίζετε. Δεχτείτε πάνω από 100 τρόπους πληρωμής χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

0% προμήθειες συναλλαγών

Αυτόματη παράδοση email

Τα ψηφιακά σας προϊόντα (ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική, τέχνη) παραδίδονται άμεσα στους πελάτες χωρίς να χρειάζεται να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους.
Αυτόματη παράδοση email

Η ecommerce ιδέα σας, έτοιμη για κατασκευή

Από online stores έως sales dashboards και πέρα – εξερευνήστε μερικά δημοφιλή παραδείγματα για να πάρετε ιδέες, ή μπείτε κατευθείαν με ένα έτοιμο prompt και ξεκινήστε να δημιουργείτε σε δευτερόλεπτα.
Προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κατάστημα

Προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κατάστημα

Δημιουργήστε ένα κατάστημα που να φαίνεται και να λειτουργεί ακριβώς όπως εσείς θέλετε - προβάλετε τα προϊόντα σας, διαχειριστείτε τις παραγγελίες και ξεκινήστε να πουλάτε online χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε μια περιφραγμένη πλατφόρμα όπου τα μέλη πληρώνουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, μαθήματα ή μια κοινότητα – ορίστε τη δική σας τιμολόγηση, διαχειριστείτε τις συνδρομές και αυξήστε τα επαναλαμβανόμενα έσοδα.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε ένα έξυπνο chatbot που απαντά σε ερωτήσεις πελατών 24/7, καθοδηγεί τους χρήστες ή αυτοματοποιεί συνήθεις εργασίες.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Επιτρέψτε στους χρήστες να παρακολουθούν εύκολα τα επίπεδα αποθεμάτων, να παρακολουθούν τις προμήθειες και να αποφεύγουν τις ελλείψεις - όλα από έναν απλό, εύχρηστο πίνακα ελέγχου.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Ενημερώστε τους πελάτες με μια επώνυμη εμπειρία παρακολούθησης παραγγελιών που χτίζει εμπιστοσύνη από την αγορά έως την παράδοση.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Μετατρέψτε τα δεδομένα πωλήσεών σας σε σαφείς, εφαρμόσιμες πληροφορίες, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι λειτουργεί και πού να αναπτυχθείτε.Ξεκινήστε τη δημιουργία

Πώς να ξεκινήσετε να πουλάτε online με AI

01

Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο

Περιγράψτε το ηλεκτρονικό κατάστημα ή την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου που έχετε στο μυαλό σας και δείτε το να ζωντανεύει - ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε ακόμα πιο γρήγορα.
02

Προσαρμογή και δοκιμή

Τελειοποιείτε τον σχεδιασμό σας, δημιουργείτε σελίδες προϊόντων από μία μόνο εικόνα και συνδέετε πληρωμές και αποστολές – όλα από ένα μόνο dashboard. Κάντε προεπισκόπηση ζωντανά πριν δημοσιεύσετε.
03

Δημοσιεύστε με ένα μόνο κλικ

Ένα κλικ και το κατάστημά σας είναι online και έτοιμο να δεχτεί παραγγελίες – χωρίς τεχνική ρύθμιση, χωρίς συνδέσεις τρίτων ή αναμονή.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Από την ιδέα στο ταμείο μέσα σε λίγα λεπτά

Παρακολουθήστε πώς να δημιουργήσετε, να προσαρμόσετε και να ξεκινήσετε το κατάστημά σας μέσα σε λίγα λεπτά - από τα προϊόντα που δημιουργήθηκαν με ΑΙ μέχρι τη ρύθμιση των πληρωμών.

Πώς να αναπτύξετε ένα MVP

Σελίδες επιχειρηματικής βιτρίνας και εφαρμογές

Ιστοσελίδες και εφαρμογές κρατήσεων

Προσαρμοσμένα CRMs

Εσωτερικά επιχειρηματικά εργαλεία

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ή την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου;

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Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

AI Builder vibe code online κατάστημα FAQ

Το Horizons ηλεκτρονικό εμπόριο έχει σχεδιαστεί για να κάνει την online πώληση προσβάσιμη σε όλους. Το Horizons AI δημιουργεί το κατάστημά σας ή μια προσαρμοσμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω μιας απλής διεπαφής συνομιλίας, ενώ η εγγενής λύση ηλεκτρονικού εμπορίου της Hostinger αναλαμβάνει τα προϊόντα, τις πληρωμές, τις παραγγελίες και την αποστολή – όλα λειτουργούν αρμονικά από την αρχή.

Χωρίς κωδικοποίηση, χωρίς τεχνική ρύθμιση, χωρίς ξεχωριστά εργαλεία για να διαχειριστείτε. Όλα όσα χρειάζεστε για να πουλήσετε online, έτοιμα όταν είστε κι εσείς.

Μπορείτε να πουλάτε φυσικά και ψηφιακά προϊόντα, δωροκάρτες και προϊόντα εκτύπωσης κατά παραγγελία.

Οι συνδρομές και τα ραντεβού δεν υποστηρίζονται ακόμη, αλλά μπορείτε να τα προσφέρετε χρησιμοποιώντας εργαλεία τρίτων κατασκευαστών:

  • Για να ξεκινήσετε την πώληση συνδρομών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Stripe. Απλά ζητήστε από το Horizons να σας βοηθήσει να το συνδέσετε με το έργο σας.
  • Για ραντεβού, εργαλεία όπως το Calendly λειτουργούν πολύ καλά. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε το Horizons πώς να το προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας.

Επιλέξτε από 100+ μεθόδους πληρωμής, όπως κάρτες, PayPal, Google Pay, Apple Pay και άλλες. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής για το κατάστημά σας εξαρτώνται από το πού πουλάτε, την τοποθεσία σας, το νόμισμα και το σε ποιον πουλάτε.

Μόλις συνδέσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να ορίσετε τις ζώνες αποστολής σας με έως και 25 επιλογές παράδοσης και να ορίσετε προσαρμοσμένους κανόνες αποστολής με βάση το ποσό της παραγγελίας ή το βάρος του προϊόντος.

Χρειάζονται μόνο δύο βήματα για να θέσετε σε λειτουργία το κατάστημά σας:

  1. Κάντε κλικ στο 'Integrations' στην επάνω δεξιά γωνία του έργου σας στο Horizons και, στη συνέχεια, επιλέξτε και συνδέστε το online store. Το Horizons το ρυθμίζει για εσάς σε ελάχιστο χρόνο.
  2. Μόλις συνδεθεί, μεταβείτε στο 'Integrations' → 'Online store' για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του καταστήματός σας.

Δείτε τον οδηγό βήμα προς βήμα για περισσότερες οδηγίες.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το κατάστημά σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο 'Ενσωματώσεις' → 'Ηλεκτρονικό κατάστημα'.

Μόλις συνδεθεί, θα δείτε συνδέσμους που θα σας ανακατευθύνουν στον ενσωματωμένο διαχειριστή του καταστήματος. Από εκεί, μπορείτε να διαχειριστείτε προϊόντα, πληρωμές και πολλά άλλα - χωρίς να χρειάζεται καμία προτροπή.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (όπως η διάταξη της λίστας προϊόντων), απλώς ζητήστε από το AI στη συνομιλία να κάνει αλλαγές.

Από ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστημα έως μια πλήρως προσαρμοσμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου, το AI Builder σας επιτρέπει να δημιουργήσετε οποιαδήποτε εμπειρία ηλεκτρονικού εμπορίου που μπορείτε να φανταστείτε, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων εργαλείων που είναι προσαρμοσμένα στις ακριβείς επιχειρηματικές σας ανάγκες. Παρακολούθηση αποθεμάτων, συστήματα διαχείρισης παραγγελιών

Όχι καθόλου. Το AI Builder είναι κατασκευασμένο γύρω από το vibe coding – απλά περιγράψτε τι θέλετε να δημιουργήσετε και η AI φροντίζει για τα υπόλοιπα. Είτε ξεκινάτε ένα κατάστημα ή δημιουργείτε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο ηλεκτρονικού εμπορίου, το μόνο που χρειάζεται είναι μια ειδοποίηση.

Αν ο στόχος σας είναι να ξεκινήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αρχικό ιστότοπο από μια ενιαία ειδοποίηση, στη συνέχεια να συνδέσετε την ενσωματωμένη ενσωμάτωση ηλεκτρονικού καταστήματος και να προσθέσετε τα προϊόντα σας – όλα χωρίς να γράψετε μια μόνο γραμμή κώδικα.

Αν είχατε ποτέ μια ιδέα για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή ένα προσαρμοσμένο εργαλείο ecommerce, αλλά δεν ξέρατε από πού να ξεκινήσετε - το vibe coding είναι για εσάς. Αντί να γράφετε κώδικα, απλώς περιγράφετε τι θέλετε να δημιουργήσετε με απλή γλώσσα και η AI το ζωντανεύει, βήμα προς βήμα.

Ο καλύτερος τρόπος να το ανακαλύψετε είναι να το δοκιμάσετε μόνοι σας. Το Horizons συνοδεύεται από μια δωρεάν δοκιμή που περιλαμβάνει 5 prompts - αρκετά για να vibe code ένα αρχικό ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ecommerce και να δείτε ακριβώς τι μπορεί να κάνει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα.

Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε ένα ecommerce website - με την πλατφόρμα vibe coding Horizons και τον drag-and-drop website builder της Hostinger - και η διαφορά βρίσκεται ήδη στο όνομα.

Το Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε ένα ecommerce website από μια περιγραφή, και στη συνέχεια να το προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται ένα καθαρό, απλό online κατάστημα να λειτουργήσει γρήγορα.

Το Horizons ακολουθεί μια συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως marketplaces ή πιο σύνθετα online καταστήματα με user logins, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, είναι διαθέσιμη και πλήρης πρόσβαση στον κώδικα.

Και τα δύο εργαλεία τροφοδοτούνται από την εγγενή ecommerce λύση της Hostinger και είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.

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