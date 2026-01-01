Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε ένα ecommerce website - με την πλατφόρμα vibe coding Horizons και τον drag-and-drop website builder της Hostinger - και η διαφορά βρίσκεται ήδη στο όνομα.

Το Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε ένα ecommerce website από μια περιγραφή, και στη συνέχεια να το προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται ένα καθαρό, απλό online κατάστημα να λειτουργήσει γρήγορα.

Το Horizons ακολουθεί μια συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως marketplaces ή πιο σύνθετα online καταστήματα με user logins, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, είναι διαθέσιμη και πλήρης πρόσβαση στον κώδικα.

Και τα δύο εργαλεία τροφοδοτούνται από την εγγενή ecommerce λύση της Hostinger και είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.