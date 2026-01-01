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Πουλήστε ψηφιακά προϊόντα
Τα πάντα για την ανάπτυξη
Hosting, domain και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense και πολλά άλλα.
0% προμήθειες συναλλαγών
Κρατήστε ό,τι κερδίζετε. Δεχτείτε πάνω από 100 τρόπους πληρωμής χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Αυτόματη παράδοση email
Η ecommerce ιδέα σας, έτοιμη για κατασκευή
Προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κατάστημα
Ιστοσελίδα μελών
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Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος
Σύστημα παρακολούθησης παραγγελιών
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Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
AI Builder vibe code online κατάστημα FAQ
Τι είναι το Horizons ecommerce;
Το Horizons ηλεκτρονικό εμπόριο έχει σχεδιαστεί για να κάνει την online πώληση προσβάσιμη σε όλους. Το Horizons AI δημιουργεί το κατάστημά σας ή μια προσαρμοσμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω μιας απλής διεπαφής συνομιλίας, ενώ η εγγενής λύση ηλεκτρονικού εμπορίου της Hostinger αναλαμβάνει τα προϊόντα, τις πληρωμές, τις παραγγελίες και την αποστολή – όλα λειτουργούν αρμονικά από την αρχή.
Χωρίς κωδικοποίηση, χωρίς τεχνική ρύθμιση, χωρίς ξεχωριστά εργαλεία για να διαχειριστείτε. Όλα όσα χρειάζεστε για να πουλήσετε online, έτοιμα όταν είστε κι εσείς.
Τι μπορώ να πουλήσω;
Μπορείτε να πουλάτε φυσικά και ψηφιακά προϊόντα, δωροκάρτες και προϊόντα εκτύπωσης κατά παραγγελία.
Οι συνδρομές και τα ραντεβού δεν υποστηρίζονται ακόμη, αλλά μπορείτε να τα προσφέρετε χρησιμοποιώντας εργαλεία τρίτων κατασκευαστών:
- Για να ξεκινήσετε την πώληση συνδρομών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Stripe. Απλά ζητήστε από το Horizons να σας βοηθήσει να το συνδέσετε με το έργο σας.
- Για ραντεβού, εργαλεία όπως το Calendly λειτουργούν πολύ καλά. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε το Horizons πώς να το προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας.
Ποιες μέθοδοι πληρωμής υποστηρίζονται;
Επιλέξτε από 100+ μεθόδους πληρωμής, όπως κάρτες, PayPal, Google Pay, Apple Pay και άλλες. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής για το κατάστημά σας εξαρτώνται από το πού πουλάτε, την τοποθεσία σας, το νόμισμα και το σε ποιον πουλάτε.
Ποιες μέθοδοι αποστολής υποστηρίζονται;
Μόλις συνδέσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να ορίσετε τις ζώνες αποστολής σας με έως και 25 επιλογές παράδοσης και να ορίσετε προσαρμοσμένους κανόνες αποστολής με βάση το ποσό της παραγγελίας ή το βάρος του προϊόντος.
Πώς μπορώ να συνδέσω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το έργο μου;
Χρειάζονται μόνο δύο βήματα για να θέσετε σε λειτουργία το κατάστημά σας:
- Κάντε κλικ στο 'Integrations' στην επάνω δεξιά γωνία του έργου σας στο Horizons και, στη συνέχεια, επιλέξτε και συνδέστε το online store. Το Horizons το ρυθμίζει για εσάς σε ελάχιστο χρόνο.
- Μόλις συνδεθεί, μεταβείτε στο 'Integrations' → 'Online store' για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του καταστήματός σας.
Δείτε τον οδηγό βήμα προς βήμα για περισσότερες οδηγίες.
Πώς μπορώ να επεξεργαστώ το ηλεκτρονικό μου κατάστημα;
Μπορείτε να διαχειριστείτε το κατάστημά σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο 'Ενσωματώσεις' → 'Ηλεκτρονικό κατάστημα'.
Μόλις συνδεθεί, θα δείτε συνδέσμους που θα σας ανακατευθύνουν στον ενσωματωμένο διαχειριστή του καταστήματος. Από εκεί, μπορείτε να διαχειριστείτε προϊόντα, πληρωμές και πολλά άλλα - χωρίς να χρειάζεται καμία προτροπή.
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (όπως η διάταξη της λίστας προϊόντων), απλώς ζητήστε από το AI στη συνομιλία να κάνει αλλαγές.
Μπορώ να φτιάξω κάτι περισσότερο από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το Horizons;
Χρειάζομαι δεξιότητες προγραμματισμού για να δημιουργήσω μια ecommerce εφαρμογή ή κατάστημα;
Όχι καθόλου. Το AI Builder είναι κατασκευασμένο γύρω από το vibe coding – απλά περιγράψτε τι θέλετε να δημιουργήσετε και η AI φροντίζει για τα υπόλοιπα. Είτε ξεκινάτε ένα κατάστημα ή δημιουργείτε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο ηλεκτρονικού εμπορίου, το μόνο που χρειάζεται είναι μια ειδοποίηση.
Αν ο στόχος σας είναι να ξεκινήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αρχικό ιστότοπο από μια ενιαία ειδοποίηση, στη συνέχεια να συνδέσετε την ενσωματωμένη ενσωμάτωση ηλεκτρονικού καταστήματος και να προσθέσετε τα προϊόντα σας – όλα χωρίς να γράψετε μια μόνο γραμμή κώδικα.
Είναι το vibe coding για μένα;
Αν είχατε ποτέ μια ιδέα για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή ένα προσαρμοσμένο εργαλείο ecommerce, αλλά δεν ξέρατε από πού να ξεκινήσετε - το vibe coding είναι για εσάς. Αντί να γράφετε κώδικα, απλώς περιγράφετε τι θέλετε να δημιουργήσετε με απλή γλώσσα και η AI το ζωντανεύει, βήμα προς βήμα.
Ο καλύτερος τρόπος να το ανακαλύψετε είναι να το δοκιμάσετε μόνοι σας. Το Horizons συνοδεύεται από μια δωρεάν δοκιμή που περιλαμβάνει 5 prompts - αρκετά για να vibe code ένα αρχικό ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ecommerce και να δείτε ακριβώς τι μπορεί να κάνει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Horizons και Hostinger Website Builder για ecommerce;
Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε ένα ecommerce website - με την πλατφόρμα vibe coding Horizons και τον drag-and-drop website builder της Hostinger - και η διαφορά βρίσκεται ήδη στο όνομα.
Το Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε ένα ecommerce website από μια περιγραφή, και στη συνέχεια να το προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται ένα καθαρό, απλό online κατάστημα να λειτουργήσει γρήγορα.
Το Horizons ακολουθεί μια συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως marketplaces ή πιο σύνθετα online καταστήματα με user logins, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, είναι διαθέσιμη και πλήρης πρόσβαση στον κώδικα.
Και τα δύο εργαλεία τροφοδοτούνται από την εγγενή ecommerce λύση της Hostinger και είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.