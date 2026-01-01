Η επιχείρησή σας, η προσαρμοσμένη κράτησή σας - δημιουργείται σε λίγα λεπτά

Από ιστοσελίδες κρατήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών έως εφαρμογές κρατήσεων εστιατορίων - περιγράψτε τι χρειάζεστε και η Horizons το κατασκευάζει. Κλείστε ραντεβού, στείλτε επιβεβαιώσεις και διαχειριστείτε τα ραντεβού, όλα σε ένα μέρος.
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Πλάνα επί πληρωμή μόνο από 2,99€/μήνα

Η επιχείρησή σας, η προσαρμοσμένη κράτησή σας - δημιουργείται σε λίγα λεπτά

Όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε να δέχεστε κρατήσεις online

Από τη δημιουργία της σελίδας κράτησης μέχρι την αποστολή επιβεβαιώσεων και το συγχρονισμό του ημερολογίου σας – το AI Builder τα χειρίζεται όλα.

Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα προγραμματισμού ή εφαρμογή

Ανοίξτε σελίδες έτοιμες για κρατήσεις σε λίγα λεπτά συνομιλώντας με το AI ή χρησιμοποιώντας πρότυπα.
Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα προγραμματισμού ή εφαρμογή

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Hosting, domain, και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, και πολλά άλλα.

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Αυτόματη αποστολή επιβεβαιώσεων

Κάθε κράτηση ενεργοποιεί ένα email άμεσης επιβεβαίωσης - χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση, χωρίς χαμένα ραντεβού, χωρίς να κυνηγάτε πελάτες.

Αυτόματη αποστολή επιβεβαιώσεων

Συγχρονιστείτε με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε

Συνδέστε το σύστημα κρατήσεών σας με το Google Calendar, το Calendly ή άλλα εργαλεία στα οποία βασίζεστε - απλώς δώστε εντολή στο Horizons και αυτό θα τα ρυθμίσει όλα για εσάς.
Συγχρονιστείτε με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε

Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα προγραμματισμού ή εφαρμογή

Ανοίξτε σελίδες έτοιμες για κρατήσεις σε λίγα λεπτά συνομιλώντας με το AI ή χρησιμοποιώντας πρότυπα.
Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα προγραμματισμού ή εφαρμογή

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Hosting, domain, και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, και πολλά άλλα.

Τα πάντα για την ανάπτυξη

Αυτόματη αποστολή επιβεβαιώσεων

Κάθε κράτηση ενεργοποιεί ένα email άμεσης επιβεβαίωσης - χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση, χωρίς χαμένα ραντεβού, χωρίς να κυνηγάτε πελάτες.

Αυτόματη αποστολή επιβεβαιώσεων

Συγχρονιστείτε με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε

Συνδέστε το σύστημα κρατήσεών σας με το Google Calendar, το Calendly ή άλλα εργαλεία στα οποία βασίζεστε - απλώς δώστε εντολή στο Horizons και αυτό θα τα ρυθμίσει όλα για εσάς.
Συγχρονιστείτε με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε

Η online κράτησή σας, φτιαγμένη με τον δικό σας τρόπο

Ανακαλύψτε μερικά από τα πιο δημοφιλή projects κρατήσεων που δημιουργούνται με το Horizons – όλα δημιουργημένα απλά περιγράφοντας τι χρειάζεστε.
Η online κράτησή σας, φτιαγμένη με τον δικό σας τρόπο

Κράτηση υπηρεσίας

Δημιουργήστε μια σελίδα κρατήσεων για το σαλόνι ομορφιάς σας, προσωπικές προπονήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ή επισκευής, βόλτα σκύλων και πολλά άλλα - οι πελάτες σας κάνουν κράτηση online, εσείς εστιάζετε στη δουλειά.
Από τραπέζια εστιατορίων και ενοικιαζόμενα για διακοπές έως χώρους co-working - αφήστε τους πελάτες να κάνουν κράτηση τη θέση τους online, οποιαδήποτε στιγμή.
Είτε είστε γιατρός, οδοντίατρος, θεραπευτής, life coach, σύμβουλος ή δάσκαλος - δώστε στους πελάτες σας έναν απλό, επαγγελματικό τρόπο να κλείνουν ραντεβού μαζί σας.
Πουλήστε εγγραφές για εργαστήρια, masterclasses, webinars με περιορισμένο αριθμό θέσεων, ή διαδικτυακά μαθήματα με λίστες αναμονής – όλα διαχειριζόμενα από ένα σημείο.

Πώς να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα κρατήσεων ή εφαρμογή με AI

01

Περιγράψτε την ιδέα σας

Περιγράψτε την ιστοσελίδα κρατήσεων ή την εφαρμογή που χρειάζεται η επιχείρησή σας και δείτε την να ζωντανεύει - ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε ακόμα πιο γρήγορα.
02

Προσαρμογή και δοκιμή

Βελτιστοποιήστε τη σελίδα κρατήσεων συνομιλώντας με την AI - προσθέστε τις υπηρεσίες σας, τη διαθεσιμότητα και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες χρειάζονται οι πελάτες σας. Προβάλετέ την ζωντανά πριν τη δημοσιεύσετε.
03

Δημοσιεύστε με ένα κλικ

Δημοσιεύστε, συνδέστε το domain σας, και είστε έτοιμοι για δουλειά - οι πελάτες σας μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν κρατήσεις αμέσως.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.

Προκατασκευασμένα πρότυπα

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο με AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Οδηγός
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Οδηγός
Βίντεο
Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Οδηγός
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Ecommerce εφαρμογές και καταστήματα

Επιχειρηματική βιτρίνα

Εσωτερικά εργαλεία

Προσαρμοσμένο CRM

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε το προσαρμοσμένο έργο κρατήσεων σας;

Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα

Προσαρμοσμένη σελίδα κρατήσεων και app FAQs

Με μια προσαρμοσμένη σελίδα κράτησης ή εφαρμογή, οι πελάτες σας μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού, να κρατήσουν τραπέζι ή να εγγραφούν για μια τάξη – απευθείας στο διαδίκτυο, ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθεση με το λογισμικό κράτησης που κλειδώνει χρήσιμα χαρακτηριστικά πίσω από ακριβά προγράμματα – ή χρεώνει για πράγματα που δεν θα χρησιμοποιήσετε ποτέ – μια προσαρμοσμένη λύση είναι χτισμένη γύρω από τις ακριβείς επιχειρηματικές σας ανάγκες. Οι υπηρεσίες, η μάρκα, η ροή εργασίας σας και μόνο τα χαρακτηριστικά που πραγματικά έχουν σημασία για εσάς.

Με το AI Builder, μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε – μια απλή σελίδα κράτησης ραντεβού για το σαλόνι σας, ένα σύστημα κράτησης για το εστιατόριό σας, μια ιστοσελίδα κράτησης τάξεων για το γυμναστήριο σας ή μια σελίδα εγγραφής για το επόμενο εργαστήριο.

Οποιαδήποτε επιχείρηση που λαμβάνει ραντεβού ή κρατήσεις – σαλόνια, θεραπευτές, προπονητές, σύμβουλοι, εστιατόρια, γυμναστήρια, διοργανωτές εκδηλώσεων, πράκτορες ακινήτων και άλλα. Εάν η επιχείρησή σας βασίζεται σε κρατήσεις, το AI Builder μπορεί να δημιουργήσει μια λύση προσαρμογής που ταιριάζει στον τρόπο εργασίας σας.

Καθόλου. Το Horizons χρησιμοποιεί μια συνομιλιακή προσέγγιση για τη δημιουργία – συχνά αποκαλούμενη vibe coding. Απλώς περιγράφετε τι θέλετε σε απλή γλώσσα και το AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο.

Θέλετε να προσθέσετε ένα email επιβεβαίωσης; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεστε συγχρονισμό με το Google Calendar; Περιγράψτε το. Θέλετε να αλλάξετε το χρώμα της φόρμας κράτησής σας; Πείτε στο Horizons και θα γίνει σε δευτερόλεπτα.

Λειτουργεί και σε 80+ γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια – χωρίς να χρειάζεται τεχνικό λεξιλόγιο. Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός vibe coding μας σας καθοδηγεί σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε.

Ναι – κάθε κράτηση μπορεί να ενεργοποιήσει ένα άμεσο email επιβεβαίωσης στον πελάτη σας, οπότε δεν χρειάζεται χειροκίνητη παρακολούθηση και δεν υπάρχει κίνδυνος χαμένων ραντεβού.

Ναι. Απλά ζητήστε από το AI Builder να συνδέσει τη σελίδα ή την εφαρμογή κράτησης στο Google Calendar, το Calendly ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που χρησιμοποιείτε ήδη – ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το AI Builder για να λάβετε το κλειδί API. Μόλις μοιραστείτε τις ζητούμενες λεπτομέρειες, το AI Builder θα χειριστεί τα υπόλοιπα.

Ναι, το Horizons διαθέτει ένα ενσωματωμένο backend που σας επιτρέπει να δημιουργείτε ιστοσελίδες κρατήσεων και εφαρμογές με ενσωματωμένη πιστοποίηση χρήστη και διαχείριση λογαριασμών. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν, να δουν τις επερχόμενες κρατήσεις και να διαχειριστούν τα ραντεβού τους – χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικά εργαλεία ή τεχνική ρύθμιση.

Η ενημέρωση της σελίδας ή της εφαρμογής κράτησης είναι τόσο εύκολη όσο και η κατασκευή της. Απλά επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το AI Builder – περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας κώδικα vibe, χωρίς να χρειάζεστε προγραμματιστή.

Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να επεκτείνετε περαιτέρω, το AI Builder σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα – ώστε να μπορείτε να το πάτε όσο χρειαστείτε.

Ακριβώς εδώ – απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε δωρεάν." Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αμέσως. Κάθε μονάδα ισοδυναμεί με μία προτροπή, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε τη σελίδα κρατήσεων ή την εφαρμογή σας, να την προσαρμόσετε και να τη δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.

Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI μέσα στη σελίδα ή την εφαρμογή σας – όπως ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.

Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα συνδρομητικά μας πλάνα. Το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε – απλώς πατήστε δημοσίευση και η σελίδα κρατήσεων ή η εφαρμογή σας θα είναι live.

Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να ανανεώσετε ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.

Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε μια σελίδα κρατήσεων - με την πλατφόρμα vibe coding Horizons και τον drag-and-drop website builder της Hostinger - και η διαφορά βρίσκεται ήδη στο όνομα.

Ο Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα κρατήσεων από μια περιγραφή, και στη συνέχεια να την προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μια καθαρή, απλή ιστοσελίδα κρατήσεων να λειτουργεί γρήγορα.

Το Horizons ακολουθεί μια συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως εφαρμογές κρατήσεων με συνδέσεις χρηστών και λειτουργικότητα συνδρομής, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, πλήρης πρόσβαση στον κώδικα είναι επίσης διαθέσιμη.

Και τα δύο εργαλεία είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.

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