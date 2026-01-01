Ακριβώς εδώ – απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε δωρεάν." Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αμέσως. Κάθε μονάδα ισοδυναμεί με μία προτροπή, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε τη σελίδα κρατήσεων ή την εφαρμογή σας, να την προσαρμόσετε και να τη δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.



Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI μέσα στη σελίδα ή την εφαρμογή σας – όπως ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.



Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα συνδρομητικά μας πλάνα. Το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε – απλώς πατήστε δημοσίευση και η σελίδα κρατήσεων ή η εφαρμογή σας θα είναι live.



Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να ανανεώσετε ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.