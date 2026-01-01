Η επιχείρησή σας, η προσαρμοσμένη κράτησή σας - δημιουργείται σε λίγα λεπτά
Όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε να δέχεστε κρατήσεις online
Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα προγραμματισμού ή εφαρμογή
Τα πάντα για την ανάπτυξη
Hosting, domain, και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, και πολλά άλλα.
Αυτόματη αποστολή επιβεβαιώσεων
Κάθε κράτηση ενεργοποιεί ένα email άμεσης επιβεβαίωσης - χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση, χωρίς χαμένα ραντεβού, χωρίς να κυνηγάτε πελάτες.
Συγχρονιστείτε με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε
Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα προγραμματισμού ή εφαρμογή
Τα πάντα για την ανάπτυξη
Hosting, domain, και email - όλα περιλαμβάνονται. Εύκολη εγκατάσταση για εργαλεία μάρκετινγκ και πληρωμών: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, και πολλά άλλα.
Αυτόματη αποστολή επιβεβαιώσεων
Κάθε κράτηση ενεργοποιεί ένα email άμεσης επιβεβαίωσης - χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση, χωρίς χαμένα ραντεβού, χωρίς να κυνηγάτε πελάτες.
Συγχρονιστείτε με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε
Η online κράτησή σας, φτιαγμένη με τον δικό σας τρόπο
Κράτηση υπηρεσίας
Σύστημα κρατήσεων
Κράτηση ραντεβού
Έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις
Πώς να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα κρατήσεων ή εφαρμογή με AI
Περιγράψτε την ιδέα σας
Προσαρμογή και δοκιμή
Δημοσιεύστε με ένα κλικ
Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.
Προκατασκευασμένα πρότυπα
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;
Δείτε τι άλλο μπορεί να δημιουργήσει το Horizons για την επιχείρησή σας
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Προσαρμοσμένη σελίδα κρατήσεων και app FAQs
Τι είναι μια προσαρμοσμένη σελίδα κρατήσεων ή εφαρμογή;
Με μια προσαρμοσμένη σελίδα κράτησης ή εφαρμογή, οι πελάτες σας μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού, να κρατήσουν τραπέζι ή να εγγραφούν για μια τάξη – απευθείας στο διαδίκτυο, ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθεση με το λογισμικό κράτησης που κλειδώνει χρήσιμα χαρακτηριστικά πίσω από ακριβά προγράμματα – ή χρεώνει για πράγματα που δεν θα χρησιμοποιήσετε ποτέ – μια προσαρμοσμένη λύση είναι χτισμένη γύρω από τις ακριβείς επιχειρηματικές σας ανάγκες. Οι υπηρεσίες, η μάρκα, η ροή εργασίας σας και μόνο τα χαρακτηριστικά που πραγματικά έχουν σημασία για εσάς.
Με το AI Builder, μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε – μια απλή σελίδα κράτησης ραντεβού για το σαλόνι σας, ένα σύστημα κράτησης για το εστιατόριό σας, μια ιστοσελίδα κράτησης τάξεων για το γυμναστήριο σας ή μια σελίδα εγγραφής για το επόμενο εργαστήριο.
Ποιοι τύποι επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το AI Builder για να κάνουν κρατήσεις;
Οποιαδήποτε επιχείρηση που λαμβάνει ραντεβού ή κρατήσεις – σαλόνια, θεραπευτές, προπονητές, σύμβουλοι, εστιατόρια, γυμναστήρια, διοργανωτές εκδηλώσεων, πράκτορες ακινήτων και άλλα. Εάν η επιχείρησή σας βασίζεται σε κρατήσεις, το AI Builder μπορεί να δημιουργήσει μια λύση προσαρμογής που ταιριάζει στον τρόπο εργασίας σας.
Χρειάζομαι γνώσεις coding ή τεχνικές γνώσεις για να δημιουργήσω μια online σελίδα κρατήσεων ή app;
Καθόλου. Το Horizons χρησιμοποιεί μια συνομιλιακή προσέγγιση για τη δημιουργία – συχνά αποκαλούμενη vibe coding. Απλώς περιγράφετε τι θέλετε σε απλή γλώσσα και το AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο.
Θέλετε να προσθέσετε ένα email επιβεβαίωσης; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεστε συγχρονισμό με το Google Calendar; Περιγράψτε το. Θέλετε να αλλάξετε το χρώμα της φόρμας κράτησής σας; Πείτε στο Horizons και θα γίνει σε δευτερόλεπτα.
Λειτουργεί και σε 80+ γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια – χωρίς να χρειάζεται τεχνικό λεξιλόγιο. Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός vibe coding μας σας καθοδηγεί σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε.
Μπορώ να στείλω αυτόματες επιβεβαιώσεις κρατήσεων;
Ναι – κάθε κράτηση μπορεί να ενεργοποιήσει ένα άμεσο email επιβεβαίωσης στον πελάτη σας, οπότε δεν χρειάζεται χειροκίνητη παρακολούθηση και δεν υπάρχει κίνδυνος χαμένων ραντεβού.
Μπορώ να συγχρονίσω τη σελίδα κρατήσεών μου ή την εφαρμογή μου με το Google Calendar ή το Calendly;
Ναι. Απλά ζητήστε από το AI Builder να συνδέσει τη σελίδα ή την εφαρμογή κράτησης στο Google Calendar, το Calendly ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που χρησιμοποιείτε ήδη – ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το AI Builder για να λάβετε το κλειδί API. Μόλις μοιραστείτε τις ζητούμενες λεπτομέρειες, το AI Builder θα χειριστεί τα υπόλοιπα.
Μπορούν οι πελάτες μου να δημιουργήσουν λογαριασμούς και να διαχειρίζονται τις κρατήσεις τους;
Ναι, το Horizons διαθέτει ένα ενσωματωμένο backend που σας επιτρέπει να δημιουργείτε ιστοσελίδες κρατήσεων και εφαρμογές με ενσωματωμένη πιστοποίηση χρήστη και διαχείριση λογαριασμών. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν, να δουν τις επερχόμενες κρατήσεις και να διαχειριστούν τα ραντεβού τους – χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικά εργαλεία ή τεχνική ρύθμιση.
Τι γίνεται αν χρειαστείτε να κάνετε αλλαγές όταν η επιχείρησή σας μεγαλώσει;
Η ενημέρωση της σελίδας ή της εφαρμογής κράτησης είναι τόσο εύκολη όσο και η κατασκευή της. Απλά επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το AI Builder – περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας κώδικα vibe, χωρίς να χρειάζεστε προγραμματιστή.
Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να επεκτείνετε περαιτέρω, το AI Builder σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα – ώστε να μπορείτε να το πάτε όσο χρειαστείτε.
Από πού να ξεκινήσω με την προσαρμοσμένη Horizons booking page και app builder;
Ακριβώς εδώ – απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε δωρεάν." Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αμέσως. Κάθε μονάδα ισοδυναμεί με μία προτροπή, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε τη σελίδα κρατήσεων ή την εφαρμογή σας, να την προσαρμόσετε και να τη δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.
Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI μέσα στη σελίδα ή την εφαρμογή σας – όπως ένα chatbot ή μια έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.
Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα συνδρομητικά μας πλάνα. Το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε – απλώς πατήστε δημοσίευση και η σελίδα κρατήσεων ή η εφαρμογή σας θα είναι live.
Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να ανανεώσετε ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από το dashboard.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Horizons και Hostinger Website Builder για booking pages;
Η Hostinger προσφέρει δύο τρόπους για να δημιουργήσετε μια σελίδα κρατήσεων - με την πλατφόρμα vibe coding Horizons και τον drag-and-drop website builder της Hostinger - και η διαφορά βρίσκεται ήδη στο όνομα.
Ο Hostinger Website Builder σας επιτρέπει να ξεκινήσετε από ένα πρότυπο ή να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα κρατήσεων από μια περιγραφή, και στη συνέχεια να την προσαρμόσετε με drag-and-drop προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μια καθαρή, απλή ιστοσελίδα κρατήσεων να λειτουργεί γρήγορα.
Το Horizons ακολουθεί μια συνομιλητική προσέγγιση - συνομιλείτε με το AI και αυτό εφαρμόζει αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς σας πολύ μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε πιο προηγμένα έργα, όπως εφαρμογές κρατήσεων με συνδέσεις χρηστών και λειτουργικότητα συνδρομής, χάρη στο ενσωματωμένο backend του. Και για όσους το επιθυμούν, πλήρης πρόσβαση στον κώδικα είναι επίσης διαθέσιμη.
Και τα δύο εργαλεία είναι κατασκευασμένα για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις - η διαφορά έγκειται στον τρόπο που σας αρέσει να δημιουργείτε και πόση ευελιξία χρειάζεστε.