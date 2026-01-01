Ακριβώς εδώ – απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε δωρεάν." Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις μπείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε μονάδα ισούται με μία παρότρυνση, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το CRM σας, να το προσαρμόσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.



Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI μέσα στο CRM σας – όπως ένα chatbot ή έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.



Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα πληρωμένα πλάνα μας. Το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε – απλώς πατήστε δημοσίευση και το CRM σας τίθεται σε λειτουργία.



Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να συμπληρώσετε μονάδες ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από τον πίνακα ελέγχου.