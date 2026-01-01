Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο CRM που λειτουργεί για την επιχείρησή σας
Ένα CRM σχεδιασμένο γύρω από τη ροή εργασιών σας, όχι το αντίστροφο
Δημιουργήστε ένα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
Επαγγελματική υποδομή
Ενσωματωμένο AI
Τα δεδομένα σας είναι πλήρως δικά σας
Προσαρμοσμένα CRMs που μπορείτε να δημιουργήσετε - χωρίς κώδικα, μόνο με ένα prompt
Pipeline πωλήσεων CRM
Υπεύθυνος σχέσεων πελατών
Helpdesk CRM
WhatsApp CRM
CRM για ακίνητα
Πώς να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο CRM με AI;
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Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.
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Real estate CRM
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Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για προσαρμοσμένο CRM
Τι είναι ένα προσαρμοσμένο CRM;
Ένα προσαρμοσμένο CRM (Διαχειριστής Σχέσεων Πελατών) είναι ένα εργαλείο φτιαγμένο ειδικά γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρησή σας – τα στάδια του pipeline σας, τα πεδία επαφών σας, τη διαδικασία follow-up σας. Σε αντίθεση με τα έτοιμα CRMs όπως το HubSpot ή το Salesforce που είναι γεμάτα με λειτουργίες που μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ, ένα προσαρμοσμένο CRM σας δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε και τίποτα παραπάνω. Με το Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα απλά περιγράφοντας πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας – χωρίς να απαιτείται coding ή τεχνικές γνώσεις.
Γιατί να φτιάξω το δικό μου CRM αντί να χρησιμοποιήσω ένα υπάρχον;
Τα έτοιμα CRMs λειτουργούν καλά για πολλές επιχειρήσεις, αλλά συνοδεύονται από συμβιβασμούς – μηνιαίες χρεώσεις που αυξάνονται όσο μεγαλώνει η ομάδα σας, λειτουργίες κλειδωμένες σε υψηλότερα επίπεδα και ροές εργασίας που δεν ταιριάζουν ακριβώς με τον τρόπο που εργάζεστε. Η δημιουργία του δικού σας CRM με το Horizons σημαίνει ότι αποκτάτε ακριβώς το εργαλείο που χρειάζεται η επιχείρησή σας, χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας, χωρίς απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών και χωρίς να προσαρμόζετε τη διαδικασία σας για να ταιριάζει με το λογισμικό κάποιου άλλου.
Τι είδους CRMs μπορώ να δημιουργήσω με το Horizons;
Η Horizons μπορεί να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο CRM για σχεδόν κάθε επιχείρηση ή κλάδο - εδώ είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή:
- CRM για ομάδες πωλήσεων - διαχειριστείτε leads, παρακολουθήστε συμφωνίες και διατηρήστε την pipeline σας σε κίνηση.
- CRM για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς - παρακολουθήστε δωρητές, διαχειριστείτε σχέσεις και παρακολουθήστε την πρόοδο της συγκέντρωσης κεφαλαίων.
- CRM για δικηγορικά γραφεία - διαχειριστείτε υποθέσεις πελατών, παρακολουθήστε επικοινωνίες και τηρήστε τις προθεσμίες.
- CRM για προσλήψεις - παρακολουθήστε υποψηφίους, διαχειριστείτε pipelines και βελτιστοποιήστε τη διαδικασία πρόσληψής σας.
- CRM για ασφαλιστικούς πράκτορες - διαχειριστείτε συμβόλαια, παρακολουθήστε ανανεώσεις και καλλιεργήστε τις σχέσεις με τους πελάτες.
- CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους - παρακολουθήστε χαρτοφυλάκια πελατών, παρακολουθήστε αλληλεπιδράσεις και διαχειριστείτε τις ενέργειες παρακολούθησης.
- CRM για συμβούλους - διαχειριστείτε έργα πελατών, παρακολουθήστε τον χρεώσιμο χρόνο και τηρήστε τα παραδοτέα.
Δεν βλέπετε τον κλάδο σας; Αν μπορείτε να περιγράψετε πώς η επιχείρησή σας διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες, η Horizons μπορεί να δημιουργήσει ένα CRM γύρω από αυτό. Για ένα πρακτικό παράδειγμα του τι είναι εφικτό, δείτε τον οδηγό μας για τη δημιουργία CRM για πωλήσεις - η ίδια προσέγγιση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο επιχείρησης.
Χρειάζομαι γνώσεις προγραμματισμού ή τεχνικές γνώσεις για να δημιουργήσω ένα προσαρμοσμένο CRM;
Καθόλου. Το Horizons χρησιμοποιεί μια προσέγγιση μέσω συνομιλίας για τη δημιουργία – συχνά αναφέρεται ως vibe coding. Απλώς περιγράφετε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και το AI δημιουργεί ένα CRM γύρω από αυτήν σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε ένα νέο pipeline stage; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεστε ένα προσαρμοσμένο contact field; Περιγράψτε το. Θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη; Πείτε στο Horizons και γίνεται σε δευτερόλεπτα.
Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός vibe coding μας σας καθοδηγεί σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε.
Μπορεί η ομάδα μου να χρησιμοποιήσει το CRM μαζί;
Ναι – Το Horizons διαθέτει ένα ενσωματωμένο backend που περιλαμβάνει λογαριασμούς χρηστών και έλεγχο πρόσβασης ενσωματωμένα. Μπορείτε να αποφασίσετε ακριβώς ποιος μπορεί να συνδεθεί, τι μπορεί να δει και τι μπορεί να κάνει – χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε εξωτερικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων.
Τι γίνεται αν χρειαστεί να κάνω αλλαγές καθώς η επιχείρησή μου αναπτύσσεται;
Η ενημέρωση του CRM σας είναι τόσο εύκολη όσο και η κατασκευή του. Απλά επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το AI Builder – περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Είναι όλα μέρος της εμπειρίας κώδικα vibe, χωρίς ανάγκη για προγραμματιστή.
Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να επεκτείνετε περαιτέρω την κλίμακα, το AI Builder σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα – έτσι μπορείτε να το πάτε όσο χρειαστείτε.
Από πού να ξεκινήσω με το προσαρμοσμένο CRM builder της Horizons;
Ακριβώς εδώ – απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε δωρεάν." Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις μπείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε μονάδα ισούται με μία παρότρυνση, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το CRM σας, να το προσαρμόσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.
Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI μέσα στο CRM σας – όπως ένα chatbot ή έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.
Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα πληρωμένα πλάνα μας. Το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε – απλώς πατήστε δημοσίευση και το CRM σας τίθεται σε λειτουργία.
Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να συμπληρώσετε μονάδες ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από τον πίνακα ελέγχου.