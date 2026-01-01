Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο CRM που λειτουργεί για την επιχείρησή σας

Δημιουργήστε εφαρμογές CRM προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, απλά συνομιλώντας με την AI. Παρακολουθήστε υποψήφιους πελάτες, διαχειριστείτε επαφές και κλείστε περισσότερες συμφωνίες - όλα σε ένα μέρος, χωρίς τεχνική εγκατάσταση.
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Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο CRM που λειτουργεί για την επιχείρησή σας

Ένα CRM σχεδιασμένο γύρω από τη ροή εργασιών σας, όχι το αντίστροφο

Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ξεκινήσετε και να διαχειριστείτε ένα προσαρμοσμένο CRM - όλα σε ένα μέρος.

Δημιουργήστε ένα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Περιγράψτε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και το AI Builder δημιουργεί ένα CRM που ταιριάζει με την ακριβή ροή εργασίας σας – τον αγωγό, τις ετικέτες, τον ρυθμό παρακολούθησης.

Επαγγελματική υποδομή

Επαγγελματικό hosting, προσαρμοσμένο domain και επαγγελματικό email σε ένα μέρος - όλα όσα χρειάζεστε για να χτίσετε την εμπιστοσύνη με το κοινό σας.

Ενσωματωμένο AI

Δημιουργήστε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα, αναπτύξτε ένα chatbot υποστήριξης πελατών 24/7 και διατηρήστε την επιχείρησή σας σε λειτουργία ακόμα και όταν κοιμάστε.

Τα δεδομένα σας είναι πλήρως δικά σας

Σε αντίθεση με τα off-the-shelf CRMs που σας κλειδώνουν στην πλατφόρμα τους, ένα CRM που έχει κατασκευαστεί από AI Builder σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία – σας προστατεύει από αυξήσεις τιμών, αλλαγές χαρακτηριστικών και κλειδαριά πλατφόρμας.
Ένα CRM σχεδιασμένο γύρω από τη ροή εργασιών σας, όχι το αντίστροφο

Προσαρμοσμένα CRMs που μπορείτε να δημιουργήσετε - χωρίς κώδικα, μόνο με ένα prompt

Από απλούς διαχειριστές επαφών έως πλήρως προσαρμοσμένα sales pipelines - εξερευνήστε μερικά δημοφιλή παραδείγματα CRM, ή ξεκινήστε αμέσως με ένα έτοιμο prompt και ξεκινήστε να δημιουργείτε σε δευτερόλεπτα.
Προσαρμοσμένα CRMs που μπορείτε να δημιουργήσετε - χωρίς κώδικα, μόνο με ένα prompt

Pipeline πωλήσεων CRM

Διαχειριστείτε τους υποψήφιους πελάτες και τις συμφωνίες σε ένα μέρος, βοηθώντας σας να αυξήσετε τα έσοδά σας χωρίς να απαιτείται άδεια CRM.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Διατηρήστε όλα τα στοιχεία των πελατών σας, το ιστορικό επικοινωνίας και τις σημαντικές ημερομηνίες σε ένα μέρος - έτσι ώστε κάθε αλληλεπίδραση να είναι προσωπική και τίποτα να μην παραλείπεται.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Βοηθήστε την ομάδα υποστήριξής σας να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα πελάτη - διαχειριστείτε τα αιτήματα, αναθέστε εκπροσώπους, παρακολουθήστε τους χρόνους απόκρισης και επιλύστε τα ζητήματα πιο γρήγορα.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο CRM για την επιχείρησή σας στο WhatsApp – διαχειριστείτε υποψήφιους πελάτες, παρακολουθήστε συνομιλίες, και κλείστε συμφωνίες πιο γρήγορα.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Βοηθά τους πράκτορες να διαχειρίζονται υποψήφιους πελάτες, να παρακολουθούν τις επισκέψεις σε ακίνητα και να κλείνουν συμφωνίες πιο γρήγορα.Ξεκινήστε τη δημιουργία

Πώς να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο CRM με AI;

01

Περιγράψτε την ιδέα σας

Περιγράψτε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και το AI θα δημιουργήσει ένα CRM γύρω από αυτήν, ή ξεκινήστε αμέσως με ένα από τα πρότυπά μας σχεδιασμένα από επαγγελματίες. Δεν απαιτείται coding.
02

Προσαρμογή και δοκιμή

Κάντε το CRM σας πραγματικά δικό σας. Απλώς συνομιλήστε με AI για να προσαρμόσετε workflows, business logic, user roles και permissions - και, στη συνέχεια, κάντε προεπισκόπηση ζωντανά πριν δημοσιεύσετε.
03

Δημοσιεύστε με ένα κλικ

Πατήστε δημοσίευση και το προσαρμοσμένο σας CRM είναι σε λειτουργία - η ομάδα σας μπορεί να ξεκινήσει να διαχειρίζεται δυνητικούς πελάτες και να κλείνει συμφωνίες αμέσως, χωρίς να απαιτείται τεχνική εγκατάσταση.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.

Προκατασκευασμένα πρότυπα

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

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Βελτιώστε τις προτροπές σας

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Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

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Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε το προσαρμοσμένο σας CRM;

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Συχνές ερωτήσεις για προσαρμοσμένο CRM

Ένα προσαρμοσμένο CRM (Διαχειριστής Σχέσεων Πελατών) είναι ένα εργαλείο φτιαγμένο ειδικά γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρησή σας – τα στάδια του pipeline σας, τα πεδία επαφών σας, τη διαδικασία follow-up σας. Σε αντίθεση με τα έτοιμα CRMs όπως το HubSpot ή το Salesforce που είναι γεμάτα με λειτουργίες που μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ, ένα προσαρμοσμένο CRM σας δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε και τίποτα παραπάνω. Με το Horizons, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα απλά περιγράφοντας πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας – χωρίς να απαιτείται coding ή τεχνικές γνώσεις.

Τα έτοιμα CRMs λειτουργούν καλά για πολλές επιχειρήσεις, αλλά συνοδεύονται από συμβιβασμούς – μηνιαίες χρεώσεις που αυξάνονται όσο μεγαλώνει η ομάδα σας, λειτουργίες κλειδωμένες σε υψηλότερα επίπεδα και ροές εργασίας που δεν ταιριάζουν ακριβώς με τον τρόπο που εργάζεστε. Η δημιουργία του δικού σας CRM με το Horizons σημαίνει ότι αποκτάτε ακριβώς το εργαλείο που χρειάζεται η επιχείρησή σας, χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας, χωρίς απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών και χωρίς να προσαρμόζετε τη διαδικασία σας για να ταιριάζει με το λογισμικό κάποιου άλλου.

Η Horizons μπορεί να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο CRM για σχεδόν κάθε επιχείρηση ή κλάδο - εδώ είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή:

  • CRM για ομάδες πωλήσεων - διαχειριστείτε leads, παρακολουθήστε συμφωνίες και διατηρήστε την pipeline σας σε κίνηση.
  • CRM για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς - παρακολουθήστε δωρητές, διαχειριστείτε σχέσεις και παρακολουθήστε την πρόοδο της συγκέντρωσης κεφαλαίων.
  • CRM για δικηγορικά γραφεία - διαχειριστείτε υποθέσεις πελατών, παρακολουθήστε επικοινωνίες και τηρήστε τις προθεσμίες.
  • CRM για προσλήψεις - παρακολουθήστε υποψηφίους, διαχειριστείτε pipelines και βελτιστοποιήστε τη διαδικασία πρόσληψής σας.
  • CRM για ασφαλιστικούς πράκτορες - διαχειριστείτε συμβόλαια, παρακολουθήστε ανανεώσεις και καλλιεργήστε τις σχέσεις με τους πελάτες.
  • CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους - παρακολουθήστε χαρτοφυλάκια πελατών, παρακολουθήστε αλληλεπιδράσεις και διαχειριστείτε τις ενέργειες παρακολούθησης.
  • CRM για συμβούλους - διαχειριστείτε έργα πελατών, παρακολουθήστε τον χρεώσιμο χρόνο και τηρήστε τα παραδοτέα.

Δεν βλέπετε τον κλάδο σας; Αν μπορείτε να περιγράψετε πώς η επιχείρησή σας διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες, η Horizons μπορεί να δημιουργήσει ένα CRM γύρω από αυτό. Για ένα πρακτικό παράδειγμα του τι είναι εφικτό, δείτε τον οδηγό μας για τη δημιουργία CRM για πωλήσεις - η ίδια προσέγγιση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο επιχείρησης.

Καθόλου. Το Horizons χρησιμοποιεί μια προσέγγιση μέσω συνομιλίας για τη δημιουργία – συχνά αναφέρεται ως vibe coding. Απλώς περιγράφετε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και το AI δημιουργεί ένα CRM γύρω από αυτήν σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσθέσετε ένα νέο pipeline stage; Απλώς ρωτήστε. Χρειάζεστε ένα προσαρμοσμένο contact field; Περιγράψτε το. Θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη; Πείτε στο Horizons και γίνεται σε δευτερόλεπτα.

Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός vibe coding μας σας καθοδηγεί σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε.

Ναι – Το Horizons διαθέτει ένα ενσωματωμένο backend που περιλαμβάνει λογαριασμούς χρηστών και έλεγχο πρόσβασης ενσωματωμένα. Μπορείτε να αποφασίσετε ακριβώς ποιος μπορεί να συνδεθεί, τι μπορεί να δει και τι μπορεί να κάνει – χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε εξωτερικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων.

Η ενημέρωση του CRM σας είναι τόσο εύκολη όσο και η κατασκευή του. Απλά επιστρέψτε στο έργο σας, ανοίξτε το και συνεχίστε να συνομιλείτε με το AI Builder – περιγράψτε τι θέλετε να αλλάξετε και θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Είναι όλα μέρος της εμπειρίας κώδικα vibe, χωρίς ανάγκη για προγραμματιστή.

Και αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο ή θέλετε να επεκτείνετε περαιτέρω την κλίμακα, το AI Builder σας δίνει πλήρη πρόσβαση στον κώδικα – έτσι μπορείτε να το πάτε όσο χρειαστείτε.

Ακριβώς εδώ – απλώς κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε δωρεάν." Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις μπείτε, θα λάβετε 5 μονάδες AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε μονάδα ισούται με μία παρότρυνση, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το CRM σας, να το προσαρμόσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.

Αξίζει να γνωρίζετε: Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται επίσης για την τροφοδοσία οποιωνδήποτε λειτουργιών AI μέσα στο CRM σας – όπως ένα chatbot ή έξυπνη αναζήτηση – αλλά μόνο όταν οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν πραγματικά με αυτές.

Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα πληρωμένα πλάνα μας. Το hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ρυθμίσετε – απλώς πατήστε δημοσίευση και το CRM σας τίθεται σε λειτουργία.

Σας τελειώνουν οι μονάδες; Μπορείτε να συμπληρώσετε μονάδες ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείτε τη χρήση σας από τον πίνακα ελέγχου.

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