Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την προσέγγισή σας. Αν αναλάβετε εσείς τον προγραμματισμό, σας κοστίζει χρόνο αλλά λιγότερα χρήματα, ενώ η πρόσληψη προγραμματιστών μπορεί να είναι ακριβή. Η χρήση ενός no-code SaaS builder όπως το Hostinger Horizons είναι φιλική για το budget σας, με οικονομικά προσιτά πακέτα που ξεκινούν από 2,99€/μήνα/μήνα και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε, να δοκιμάσετε και να λανσάρετε προϊόντα SaaS χωρίς μεγάλες προκαταβολικές επενδύσεις.