Η ανάπτυξη εφαρμογών SaaS γίνεται εύκολη

Μετατρέψτε την ιδέα της εφαρμογής μικρο SaaS σε ένα ζωντανό προϊόν με ευκολία χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα χωρίς κώδικα της Hostinger AI Builder.
Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Η ανάπτυξη εφαρμογών SaaS γίνεται εύκολη

Δημιουργήστε πιο γρήγορα και εύκολα με το εργαλείο δημιουργίας SaaS χωρίς κώδικα της Horizons

Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε, να ξεκινήσετε και να αναπτύξετε το SaaS σας.

All-in-one AI συνεργάτης

Απλώς περιγράψτε την ιδέα SaaS σας και η AI το δημιουργεί - από το backend logic μέχρι το design - ένα πλήρως λειτουργικό προϊόν έτοιμο να κυκλοφορήσει μέσα σε λίγα λεπτά. Χωρίς coding, χωρίς τεχνική ομάδα, χωρίς αναμονή.
All-in-one AI συνεργάτης

Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live

Hosting, domain, email και βελτιστοποίηση SEO - όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς ξεχωριστούς λογαριασμούς ή δύσκολη εγκατάσταση.

Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live

Ενσωματωμένο backend

Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων, λογαριασμοί χρηστών και χώρος αποθήκευσης αρχείων - δεν απαιτούνται εξωτερικά εργαλεία - έτσι το SaaS σας λειτουργεί σαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν αμέσως.

Ενσωματωμένο backend

Αποκτήστε έσοδα από την πρώτη μέρα

Παρέχονται πολλαπλά επίπεδα συνδρομής με απρόσκοπτες αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις πλάνων. Μηδενικές προμήθειες συναλλαγών και εγγενής ενσωμάτωση Stripe καθιστούν τα επαναλαμβανόμενα έσοδα αβίαστα.
Αποκτήστε έσοδα από την πρώτη μέρα

All-in-one AI συνεργάτης

Απλώς περιγράψτε την ιδέα SaaS σας και η AI το δημιουργεί - από το backend logic μέχρι το design - ένα πλήρως λειτουργικό προϊόν έτοιμο να κυκλοφορήσει μέσα σε λίγα λεπτά. Χωρίς coding, χωρίς τεχνική ομάδα, χωρίς αναμονή.
All-in-one AI συνεργάτης

Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live

Hosting, domain, email και βελτιστοποίηση SEO - όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς ξεχωριστούς λογαριασμούς ή δύσκολη εγκατάσταση.

Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live

Ενσωματωμένο backend

Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων, λογαριασμοί χρηστών και χώρος αποθήκευσης αρχείων - δεν απαιτούνται εξωτερικά εργαλεία - έτσι το SaaS σας λειτουργεί σαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν αμέσως.

Ενσωματωμένο backend

Αποκτήστε έσοδα από την πρώτη μέρα

Παρέχονται πολλαπλά επίπεδα συνδρομής με απρόσκοπτες αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις πλάνων. Μηδενικές προμήθειες συναλλαγών και εγγενής ενσωμάτωση Stripe καθιστούν τα επαναλαμβανόμενα έσοδα αβίαστα.
Αποκτήστε έσοδα από την πρώτη μέρα

Λύσεις SaaS που μπορείτε να δημιουργήσετε — χωρίς κώδικα, μόνο με την δημιουργικότητά σας

Ανακαλύψτε τους τύπους προϊόντων SaaS που μπορείτε να δημιουργήσετε με το Hostinger Horizons, από επιχειρηματικά εργαλεία έως ψηφιακές υπηρεσίες — όλα καθοδηγούμενα από απλές υποδείξεις.
Λύσεις SaaS που μπορείτε να δημιουργήσετε — χωρίς κώδικα, μόνο με την δημιουργικότητά σας

Εκπαιδευτικό micro SaaS

Δημιουργήστε εργαλεία μάθησης – μίνι-μαθήματα, εξάσκηση γλώσσας, πιστοποιητικά που βοηθούν εκπαιδευτές και μικρές ομάδες εκπαίδευσης να παραδίδουν δομημένα μαθήματα και να παρακολουθούν την πρόοδο χωρίς ένα πλήρες LMS.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Βοηθήστε τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται leads, να παρακολουθούν τις σχέσεις με τους πελάτες και να κλείνουν περισσότερες συμφωνίες - δημιουργήστε ένα πλήρως προσαρμοσμένο CRM και προσφέρετέ το ως συνδρομή σε ομάδες πωλήσεων και πρακτορεία.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Βοηθήστε τους χρήστες να δημιουργήσουν λεζάντες, ιδέες για αναρτήσεις, hashtags, hooks και περιεχόμενο έτοιμο για πλατφόρμες από απλές υποδείξεις.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Επιτρέψτε στα εστιατόρια να διαχειρίζονται κρατήσεις, να παρακολουθούν τη διαθεσιμότητα τραπεζιών και να στέλνουν email επιβεβαίωσης – δημιουργήστε ένα εξειδικευμένο εργαλείο κρατήσεων και προσφέρετέ το σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργία εφαρμογών για τον προγραμματισμό προπονήσεων, την παρακολούθηση προόδου, τον προγραμματισμό γευμάτων και προκλήσεις που διατηρούν τους χρήστες συνεπείς, ενώ παράλληλα δίνουν στους εκπαιδευτές και δημιουργούς έναν τρόπο να συσκευάζουν και να πωλούν προγράμματα.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε τη δική σας πλατφόρμα podcast - μοιραστείτε επεισόδια, αναπτύξτε το κοινό σας και χρεώστε για premium ή αποκλειστικό περιεχόμενο μέσω συνδρομών.Ξεκινήστε τη δημιουργία
Δημιουργήστε μια πλατφόρμα με περιορισμένη πρόσβαση όπου τα μέλη πληρώνουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, μαθήματα ή μια κοινότητα – ορίστε τη δική σας τιμολόγηση, διαχειριστείτε τις συνδρομές και αυξήστε τα επαναλαμβανόμενα έσοδά σας.Ξεκινήστε τη δημιουργία

Πώς να δημιουργήσετε μια εφαρμογή SaaS

01

Ορίστε την ιδέα και τα χαρακτηριστικά

Διευκρινίστε το πρόβλημα που θα λύσει η εφαρμογή SaaS σας και περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά για τους χρήστες σας.
02

Επιλέξτε πλατφόρμα και εργαλεία

Επιλέξτε μεταξύ χειροκίνητου προγραμματισμού SaaS ή Hostinger Horizons για έτοιμο προϊόν χωρίς κώδικα
03

Δημιουργία, δοκιμή και κυκλοφορία

Απλά περιγράψτε και το Horizons θα δημιουργήσει το προϊόν SaaS σας. Ξεκίνημα με ένα κλικ, μαζί με hosting, ενσωματώσεις και custom domain.

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.

Προκατασκευασμένα πρότυπα

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο με AI και πολλά άλλα.
Τι είναι το SaaS;

Τι είναι το SaaS;

Οδηγός
Πώς να δημιουργήσετε ένα προϊόν SaaS;

Πώς να δημιουργήσετε ένα προϊόν SaaS;

Οδηγός
Ιδέες για Micro SaaS

Ιδέες για Micro SaaS

Οδηγός
Βίντεο

Περισσότεροι τρόποι να δημιουργήσετε έσοδα με το Horizons

Πουλήστε online

Αποκτήστε κρατήσεις

Δημιουργήστε προσαρμοσμένα εργαλεία AI

Δημιουργήστε ένα πρότυπο, κερδίστε προμήθεια

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα σε πραγματικότητα;

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Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Συχνές ερωτήσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών SaaS

Η ανάπτυξη εφαρμογών SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία) περιλαμβάνει τη δημιουργία εργαλείων ή υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud, στα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, συνήθως με βάση μια συνδρομή. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό λογισμικό, οι εφαρμογές SaaS δεν απαιτούν λήψεις ή εγκαταστάσεις — όλα εκτελούνται online.

Θέλετε να εξερευνήσετε ευκαιρίες φιλικές προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις; Δείτε τη λίστα ιδεών SaaS μας για έμπνευση.

Όχι. Μπορείτε να μάθετε κώδικα με HTML, CSS, JavaScript και frameworks όπως Node.js ή Django — ή να αποφύγετε την πολυπλοκότητα χρησιμοποιώντας πλατφόρμες χωρίς κώδικα όπως το Hostinger Horizons, όπου περιγράφετε την ιδέα σας και αφήνετε το σύστημα να δημιουργήσει μια ζωντανή, λειτουργική εφαρμογή SaaS.

Για να εμπνευστείτε, εξερευνήστε μερικά από τα αγαπημένα μας παραδείγματα micro SaaS.

Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την προσέγγισή σας. Αν αναλάβετε εσείς τον προγραμματισμό, σας κοστίζει χρόνο αλλά λιγότερα χρήματα, ενώ η πρόσληψη προγραμματιστών μπορεί να είναι ακριβή. Η χρήση ενός no-code SaaS builder όπως το Hostinger Horizons είναι φιλική για το budget σας, με οικονομικά προσιτά πακέτα που ξεκινούν από 2,99€/μήνα/μήνα και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε, να δοκιμάσετε και να λανσάρετε προϊόντα SaaS χωρίς μεγάλες προκαταβολικές επενδύσεις.

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από εφαρμογές SaaS μέσω μηνιαίων συνδρομών, πακέτων premium, αγορών εντός εφαρμογών ή διαφημίσεων. Το Hostinger AI Builder ενσωματώνεται με συστήματα πληρωμών όπως το Stripe, καθιστώντας ευκολότερη τη ρύθμιση χρέωσης.

Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ SaaS περιλαμβάνει SEO, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληρωμένες διαφημίσεις, email marketing και συνεργασίες με influencers. Η αναγνώριση του κοινού-στόχου σας και η ανάδειξη της αξίας της εφαρμογής σας είναι το κλειδί.

Μάθετε περισσότερα στον οδηγό μάρκετινγκ SaaS μας.

Ένα micro SaaS είναι μια εξαιρετικά εξειδικευμένη εφαρμογή SaaS που εξυπηρετεί μια περιορισμένη αγορά, συχνά κατασκευασμένη και λειτουργούμενη από μια μικρή ομάδα ή ακόμα και από έναν μεμονωμένο ιδρυτή. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να είναι πιο γρήγορες στην εκκίνηση και πιο εύκολες στη διαχείριση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε τον οδηγό micro SaaS.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την τακτική ενημέρωση της εφαρμογής σας, την επιδιόρθωση σφαλμάτων, τη βελτίωση της ασφάλειας και την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.Το Hostinger AI Builder το απλοποιεί συνδυάζοντας ενημερώσεις, φιλοξενία και παρακολούθηση σε μία ομαλή πλατφόρμα.

Οι δοκιμές σάς βοηθούν να εντοπίσετε σφάλματα και να διασφαλίσετε ότι η εφαρμογή SaaS σας λειτουργεί σε όλες τις συσκευές. Μπορείτε να δοκιμάσετε χειροκίνητα τις λειτουργίες ή να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένα εργαλεία δοκιμών. Το Hostinger Horizons σάς επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση και να δοκιμάσετε σε ένα περιβάλλον sandbox πριν από τη δημοσίευση.

Η ασφάλεια SaaS περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων χρήστη, την επιβολή ισχυρού ελέγχου ταυτότητας, την εφαρμογή SSL και την τακτική παρακολούθηση για ευπάθειες. Το Hostinger Horizons φροντίζει για βασικές λειτουργίες ασφαλείας αμέσως, βοηθώντας σας να ξεκινήσετε με σιγουριά.

Συνήθως, η ανάπτυξη και η φιλοξενία απαιτούν τη ρύθμιση των διακομιστών, τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων και τη διαχείριση των τομέων. Με το Hostinger AI Builder, όλα είναι ενσωματωμένα - μπορείτε να δημιουργήσετε και να ξεκινήσετε σε ένα μέρος, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας, των προσαρμοσμένων τομέων και της SSL.

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