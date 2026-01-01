Η ανάπτυξη εφαρμογών SaaS γίνεται εύκολη
Δημιουργήστε πιο γρήγορα και εύκολα με το εργαλείο δημιουργίας SaaS χωρίς κώδικα της Horizons
All-in-one AI συνεργάτης
Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live
Hosting, domain, email και βελτιστοποίηση SEO - όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς ξεχωριστούς λογαριασμούς ή δύσκολη εγκατάσταση.
Ενσωματωμένο backend
Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων, λογαριασμοί χρηστών και χώρος αποθήκευσης αρχείων - δεν απαιτούνται εξωτερικά εργαλεία - έτσι το SaaS σας λειτουργεί σαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν αμέσως.
Αποκτήστε έσοδα από την πρώτη μέρα
All-in-one AI συνεργάτης
Όλα όσα χρειάζεστε για να πάτε live
Hosting, domain, email και βελτιστοποίηση SEO - όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς ξεχωριστούς λογαριασμούς ή δύσκολη εγκατάσταση.
Ενσωματωμένο backend
Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων, λογαριασμοί χρηστών και χώρος αποθήκευσης αρχείων - δεν απαιτούνται εξωτερικά εργαλεία - έτσι το SaaS σας λειτουργεί σαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν αμέσως.
Αποκτήστε έσοδα από την πρώτη μέρα
Λύσεις SaaS που μπορείτε να δημιουργήσετε — χωρίς κώδικα, μόνο με την δημιουργικότητά σας
Εκπαιδευτικό micro SaaS
Web εφαρμογή CRM
Δημιουργός αναρτήσεων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Web εφαρμογή για κρατήσεις εστιατορίων
Micro SaaS για γυμναστική
Web εφαρμογή για podcast
Ιστοσελίδα μελών
Πώς να δημιουργήσετε μια εφαρμογή SaaS
Ορίστε την ιδέα και τα χαρακτηριστικά
Επιλέξτε πλατφόρμα και εργαλεία
Δημιουργία, δοκιμή και κυκλοφορία
Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.
Προκατασκευασμένα πρότυπα
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο;
Περισσότεροι τρόποι να δημιουργήσετε έσοδα με το Horizons
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons;
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών SaaS
Τι είναι η ανάπτυξη εφαρμογών SaaS;
Η ανάπτυξη εφαρμογών SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία) περιλαμβάνει τη δημιουργία εργαλείων ή υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud, στα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, συνήθως με βάση μια συνδρομή. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό λογισμικό, οι εφαρμογές SaaS δεν απαιτούν λήψεις ή εγκαταστάσεις — όλα εκτελούνται online.
Θέλετε να εξερευνήσετε ευκαιρίες φιλικές προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις; Δείτε τη λίστα ιδεών SaaS μας για έμπνευση.
Χρειάζεται να ξέρω πώς να γράφω κώδικα για να δημιουργήσω μια εφαρμογή SaaS;
Όχι. Μπορείτε να μάθετε κώδικα με HTML, CSS, JavaScript και frameworks όπως Node.js ή Django — ή να αποφύγετε την πολυπλοκότητα χρησιμοποιώντας πλατφόρμες χωρίς κώδικα όπως το Hostinger Horizons, όπου περιγράφετε την ιδέα σας και αφήνετε το σύστημα να δημιουργήσει μια ζωντανή, λειτουργική εφαρμογή SaaS.
Για να εμπνευστείτε, εξερευνήστε μερικά από τα αγαπημένα μας παραδείγματα micro SaaS.
Πόσο κοστίζει η κατασκευή μιας εφαρμογής SaaS;
Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την προσέγγισή σας. Αν αναλάβετε εσείς τον προγραμματισμό, σας κοστίζει χρόνο αλλά λιγότερα χρήματα, ενώ η πρόσληψη προγραμματιστών μπορεί να είναι ακριβή. Η χρήση ενός no-code SaaS builder όπως το Hostinger Horizons είναι φιλική για το budget σας, με οικονομικά προσιτά πακέτα που ξεκινούν από 2,99€/μήνα/μήνα και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε, να δοκιμάσετε και να λανσάρετε προϊόντα SaaS χωρίς μεγάλες προκαταβολικές επενδύσεις.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω έσοδα από την εφαρμογή SaaS μου;
Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από εφαρμογές SaaS μέσω μηνιαίων συνδρομών, πακέτων premium, αγορών εντός εφαρμογών ή διαφημίσεων. Το Hostinger AI Builder ενσωματώνεται με συστήματα πληρωμών όπως το Stripe, καθιστώντας ευκολότερη τη ρύθμιση χρέωσης.
Πώς μπορώ να προωθήσω την εφαρμογή SaaS μου;
Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ SaaS περιλαμβάνει SEO, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληρωμένες διαφημίσεις, email marketing και συνεργασίες με influencers. Η αναγνώριση του κοινού-στόχου σας και η ανάδειξη της αξίας της εφαρμογής σας είναι το κλειδί.
Μάθετε περισσότερα στον οδηγό μάρκετινγκ SaaS μας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός SaaS και ενός micro SaaS;
Ένα micro SaaS είναι μια εξαιρετικά εξειδικευμένη εφαρμογή SaaS που εξυπηρετεί μια περιορισμένη αγορά, συχνά κατασκευασμένη και λειτουργούμενη από μια μικρή ομάδα ή ακόμα και από έναν μεμονωμένο ιδρυτή. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να είναι πιο γρήγορες στην εκκίνηση και πιο εύκολες στη διαχείριση.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε τον οδηγό micro SaaS.
Πώς μπορώ να συντηρήσω μια εφαρμογή SaaS;
Η συντήρηση περιλαμβάνει την τακτική ενημέρωση της εφαρμογής σας, την επιδιόρθωση σφαλμάτων, τη βελτίωση της ασφάλειας και την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.Το Hostinger AI Builder το απλοποιεί συνδυάζοντας ενημερώσεις, φιλοξενία και παρακολούθηση σε μία ομαλή πλατφόρμα.
Πώς μπορώ να δοκιμάσω μια εφαρμογή SaaS;
Οι δοκιμές σάς βοηθούν να εντοπίσετε σφάλματα και να διασφαλίσετε ότι η εφαρμογή SaaS σας λειτουργεί σε όλες τις συσκευές. Μπορείτε να δοκιμάσετε χειροκίνητα τις λειτουργίες ή να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένα εργαλεία δοκιμών. Το Hostinger Horizons σάς επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση και να δοκιμάσετε σε ένα περιβάλλον sandbox πριν από τη δημοσίευση.
Πώς μπορώ να ασφαλίσω μια εφαρμογή SaaS;
Η ασφάλεια SaaS περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων χρήστη, την επιβολή ισχυρού ελέγχου ταυτότητας, την εφαρμογή SSL και την τακτική παρακολούθηση για ευπάθειες. Το Hostinger Horizons φροντίζει για βασικές λειτουργίες ασφαλείας αμέσως, βοηθώντας σας να ξεκινήσετε με σιγουριά.
Πώς μπορώ να αναπτύξω και να κάνω hosting μιας εφαρμογής SaaS;
Συνήθως, η ανάπτυξη και η φιλοξενία απαιτούν τη ρύθμιση των διακομιστών, τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων και τη διαχείριση των τομέων. Με το Hostinger AI Builder, όλα είναι ενσωματωμένα - μπορείτε να δημιουργήσετε και να ξεκινήσετε σε ένα μέρος, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας, των προσαρμοσμένων τομέων και της SSL.