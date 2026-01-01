Κάντε τις web εφαρμογές και τις ιστοσελίδες σας πιο έξυπνες με ενσωματωμένο AI

Προσθέστε διαδραστικές λειτουργίες AI – chatbot, γεννήτριες εικόνων, έξυπνους βοηθούς – απευθείας στην web εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα σας. Δεν απαιτείται λογαριασμός ChatGPT, δεν απαιτείται επιπλέον χρέωση, δεν απαιτείται τεχνική ρύθμιση. Απλώς περιγράψτε τι θέλετε και είναι διαθέσιμο μέσα σε λίγα λεπτά.
Ξεκινήστε δωρεάν
Δείτε τις τιμές

Ενσωματωμένο AI για τις web εφαρμογές και τις ιστοσελίδες σας — πλήρως ενσωματωμένο, έτοιμο για χρήση

Με το AI Builder, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που προσθέτετε στην εφαρμογή ή στον ιστότοπό σας – είναι ήδη ενσωματωμένη στο έργο σας. Είναι πάντα ενεργοποιημένη, πάντα έτοιμη – χωρίς εγγραφές, χωρίς εργαλεία για εγκατάσταση, χωρίς πρόσθετη ρύθμιση.
Ξεκινήστε δωρεάν
Ενσωματωμένο AI για τις web εφαρμογές και τις ιστοσελίδες σας — πλήρως ενσωματωμένο, έτοιμο για χρήση
Ενσωματωμένο AI

AI για τις web εφαρμογές και τις ιστοσελίδες σας, χωρίς την πολυπλοκότητα

Ρύθμιση σε δευτερόλεπτα

Περιγράψτε το χαρακτηριστικό AI που θέλετε σε απλή γλώσσα — το AI Builder το δημιουργεί και συνδέει αμέσως την AI. Χωρίς ενσωμάτωση από τρίτους, χωρίς χειροκίνητη ρύθμιση.
Οι πιστώσεις AI είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα AI Builder σας. Δεν υπάρχει ξεχωριστή χρέωση, δεν υπάρχουν εκπληκτικές χρεώσεις. Όλα όσα χρειάζεστε καλύπτονται ήδη.
Πάντα να γνωρίζετε πού βρίσκεστε – παρακολουθείτε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις AI από τον πίνακα ελέγχου του AI Builder. Όλα σε ένα μέρος, χωρίς εξωτερικές πλατφόρμες για έλεγχο.
Από bots υποστήριξης πελατών και γεννήτριες εικόνων έως εξατομικευμένους βοηθούς και εργαλεία τεστ – αν μπορείτε να το περιγράψετε, το AI Builder μπορεί να το ενσωματώσει στην εφαρμογή ή στον ιστότοπό σας.

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο @Hostinger AI Builder και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger AI Builder μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα vibe για την κατασκευή εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger AI Builder είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για να δημιουργήσετε MVPs και να δοκιμάσετε ιδέες πριν ξεκινήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger AI Builder είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιδέα που είχατε – απλά πρέπει να την εξηγήσετε και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Hostinger AI Builder είναι πραγματικά ένα παιχνίδι-αλλαγή σε σύγκριση με τα άλλα. Ήταν τόσο εύκολο να ρυθμίσετε ένα υποτομέα για το blog μου στην εφαρμογή web μου – πήρα, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger AI Builder και είναι ένα game-changer! Αυτό το χωρίς κώδικα AI app builder δημιουργεί κομψές ιστοσελίδες & εφαρμογές σε λίγα λεπτά - σχεδιάζει, κώδικες & γράφει για εσάς. Αξίζει μια προσπάθεια.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετά ωραία πράγματα με το Hostinger AI Builder. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό οικοδόμο ιστοσελίδων - είναι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα σε πραγματικότητα;

Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Δείτε τις τιμές

Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία πάνω στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο με AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Οδηγός
Βίντεο
Συνήθη λάθη που να αποφεύγετε

Συνήθη λάθη που να αποφεύγετε

Οδηγός
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Οδηγός
Βίντεο

Το ChatGPT® είναι σήμα κατατεθέν της OpenAI OpCo, LLC. Η Hostinger δεν συνδέεται, δεν υποστηρίζεται και δεν χρηματοδοτείται από την OpenAI.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.