Share Hostinger AI Builder και κερδίστε μέχρι 150 USD

Κερδίστε το 20% του ποσού που πληρώνουν οι φίλοι σας για το πρώτο τους πακέτο Hostinger Horizons (έως και 150 USD). Επιπλέον, οι φίλοι σας λαμβάνουν μια επιπλέον έκπτωση 20%.
Παραπομπή τώρα

Πώς λειτουργεί

01

Κοινοποιήστε τον σύνδεσμο παραπομπής σας

Αντιγράψτε τον προσαρμοσμένο σύνδεσμό σας απευθείας από το Hostinger Horizons ή τον πίνακα ελέγχου παραπομπών και μοιραστείτε τον με τους φίλους σας.
02

Περιμένετε να κάνουν αναβάθμιση

Απολαύστε την ανταμοιβή όταν οι φίλοι σας αγοράσουν το πρώτο σχέδιο Hostinger AI Builder και χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες για 45+ ημέρες.
03

Λάβετε την πληρωμή σας

Τα κέρδη σας στέλνονται μέσω PayPal, τραπεζικού εμβάσματος ή υπολοίπου Hostinger.

Βοηθήστε άλλους να ξεκινήσουν να κατασκευάζουν με AI και ανταμειφθείτε

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο παραπομπής σας οπουδήποτε

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο παραπομπής σας οπουδήποτε

  • Αποστολή απευθείας σε έναν φίλο που ξεκινά ένα έργο
  • Προσθήκη στο περιεχόμενό σας ή στο bio σας στα social media
  • Δημοσίευση στις κοινότητές σας ή στις ομαδικές συνομιλίες
Η αμοιβή σας: 20% προμήθεια

Η αμοιβή σας: 20% προμήθεια

Κερδίστε ανταμοιβές όταν οι φίλοι σας αγοράσουν το πρώτο τους πακέτο Hostinger Horizons και το χρησιμοποιήσουν για 45+ ημέρες.

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα παραπομπών Hostinger Horizons

Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο παραπομπής σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορείτε να παραπέμψετε μέσω του προγράμματος παραπομπής της Hostinger. Μοιραστείτε τον σύνδεσμό σας και προωθήστε το Hostinger Horizons σε όσους περισσότερους φίλους θέλετε.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των παραπομπών είναι απεριόριστος, το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη σας. Θα κερδίζετε 20% από κάθε έγκυρη πώληση και εξαρτάται από εσάς πόσες πωλήσεις θα πραγματοποιήσετε.

Έχουν πρόσθετη έκπτωση 20% για το πρώτο τους πρόγραμμα Hostinger AI Builder.

Προσφέρουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι χρήστες έχουν έως και 30 ημέρες μετά την αγορά για να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Απαιτούνται επιπλέον 15 ημέρες για λογιστικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε PayPal είτε τραπεζικό έμβασμα από τον πίνακα ελέγχου παραπομπών σας.

Η PayPal στέλνει χρήματα καθημερινά σε χρήστες που έχουν φτάσει τα 50 $. Ωστόσο, λόγω αυτοματοποίησης, ενδέχεται να λάβετε την πληρωμή σας την επόμενη ημέρα.

Για ένα τραπεζικό έμβασμα, πρέπει να συγκεντρώσετε 200 $. Στη συνέχεια, πρέπει να περιμένετε μέχρι την τελευταία Πέμπτη του μήνα, οπότε και διεκπεραιώνονται όλα τα τραπεζικά εμβάσματα. Αν αποκτήσετε δικαίωμα για μια ανταμοιβή μετά από αυτήν την ημέρα, θα διεκπεραιωθεί τον επόμενο μήνα.

Ανάλογα με τις πολιτικές της τράπεζάς σας, τα τραπεζικά εμβάσματα ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις και διαφορές συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν το ποσό της ανταμοιβής. Για να αποφύγετε αυτές τις χρεώσεις, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το PayPal.

Στον πίνακα ελέγχου παραπομπών, θα βρείτε την ενότητα Οι ανταμοιβές μου. Εδώ, μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραπομπές σας και να δείτε τόσο τις πληρωμένες όσο και τις εκκρεμούσες προμήθειες.

Παραπέμψτε & κερδίστε έως και 150 USD

Κερδίστε 20% του ποσού που πληρώνει ο φίλος σας για το πρώτο σχέδιο Hostinger AI Builder (μέχρι 150 USD).

Παραπομπή τώρα

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