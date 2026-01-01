Πώς λειτουργεί
Κοινοποιήστε τον σύνδεσμο παραπομπής σας
Περιμένετε να κάνουν αναβάθμιση
Λάβετε την πληρωμή σας
Βοηθήστε άλλους να ξεκινήσουν να κατασκευάζουν με AI και ανταμειφθείτε
Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο παραπομπής σας οπουδήποτε
- Αποστολή απευθείας σε έναν φίλο που ξεκινά ένα έργο
- Προσθήκη στο περιεχόμενό σας ή στο bio σας στα social media
- Δημοσίευση στις κοινότητές σας ή στις ομαδικές συνομιλίες
Η αμοιβή σας: 20% προμήθεια
Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα παραπομπών Hostinger Horizons
Πού μπορώ να βρω τον σύνδεσμο παραπομπής μου;
Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο παραπομπής σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- Από τον πίνακα ελέγχου παραπομπών
- Από την πλατφόρμα Hostinger Horizons — απλώς κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε “Παραπομπή”
Σε πόσους ανθρώπους μπορώ να κάνω παραπομπή;
Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορείτε να παραπέμψετε μέσω του προγράμματος παραπομπής της Hostinger. Μοιραστείτε τον σύνδεσμό σας και προωθήστε το Hostinger Horizons σε όσους περισσότερους φίλους θέλετε.
Πόσα χρήματα μπορώ να κερδίσω;
Δεδομένου ότι ο αριθμός των παραπομπών είναι απεριόριστος, το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη σας. Θα κερδίζετε 20% από κάθε έγκυρη πώληση και εξαρτάται από εσάς πόσες πωλήσεις θα πραγματοποιήσετε.
Τι κερδίζουν οι φίλοι μου;
Έχουν πρόσθετη έκπτωση 20% για το πρώτο τους πρόγραμμα Hostinger AI Builder.
Γιατί χρειάζονται 45 ημέρες για να λάβω την ανταμοιβή μου;
Προσφέρουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι χρήστες έχουν έως και 30 ημέρες μετά την αγορά για να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Απαιτούνται επιπλέον 15 ημέρες για λογιστικούς και διοικητικούς σκοπούς.
Πώς θα λάβω τα κέρδη μου;
Μπορείτε να επιλέξετε είτε PayPal είτε τραπεζικό έμβασμα από τον πίνακα ελέγχου παραπομπών σας.Η PayPal στέλνει χρήματα καθημερινά σε χρήστες που έχουν φτάσει τα 50 $. Ωστόσο, λόγω αυτοματοποίησης, ενδέχεται να λάβετε την πληρωμή σας την επόμενη ημέρα.Για ένα τραπεζικό έμβασμα, πρέπει να συγκεντρώσετε 200 $. Στη συνέχεια, πρέπει να περιμένετε μέχρι την τελευταία Πέμπτη του μήνα, οπότε και διεκπεραιώνονται όλα τα τραπεζικά εμβάσματα. Αν αποκτήσετε δικαίωμα για μια ανταμοιβή μετά από αυτήν την ημέρα, θα διεκπεραιωθεί τον επόμενο μήνα.Ανάλογα με τις πολιτικές της τράπεζάς σας, τα τραπεζικά εμβάσματα ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις και διαφορές συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν το ποσό της ανταμοιβής. Για να αποφύγετε αυτές τις χρεώσεις, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το PayPal.
Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση των παραπομπών μου;
Στον πίνακα ελέγχου παραπομπών, θα βρείτε την ενότητα Οι ανταμοιβές μου. Εδώ, μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραπομπές σας και να δείτε τόσο τις πληρωμένες όσο και τις εκκρεμούσες προμήθειες.