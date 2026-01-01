Ναι. Δεν χρειάζεστε εμπειρία στον προγραμματισμό για να δημιουργήσετε μια web εφαρμογή. Ενώ η παραδοσιακή ανάπτυξη απαιτεί την εκμάθηση γλωσσών όπως HTML, CSS ή JavaScript - και frameworks όπως το Node.js ή το Django - τα no-code και AI εργαλεία όπως το Hostinger Horizons σας επιτρέπουν να περιγράψετε την ιδέα σας με δικά σας λόγια και να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή άμεσα - χωρίς να γράψετε κώδικα.

Μάθετε περισσότερα στον οδηγό μας για το πώς να δημιουργήσετε μια web εφαρμογή.