AI app builder που μετατρέπει τις ιδέες σε εφαρμογές

Κατασκευάστε και ξεκινήστε διαδραστικές web εφαρμογές χρησιμοποιώντας μόνο τα λόγια σας με έναν AI app builder χωρίς κώδικα.
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AI app builder που μετατρέπει τις ιδέες σε εφαρμογές

Πώς να δημιουργήσετε μια εφαρμογή με AI

01

Ορισμός ιδέας και χαρακτηριστικών

Ξεκινήστε εντοπίζοντας το βασικό πρόβλημα που θα λύσει η web εφαρμογή και περιγράφοντας τις λειτουργίες που χρειάζεται.
02

Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο

Απλώς πείτε στo AI την ιδέα σας και δείτε την να ζωντανεύει, ή επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε πιο γρήγορα.
03

Επεξεργασία, δοκιμή και έναρξη

Ρυθμίστε την εφαρμογή σας, εκτελέστε δοκιμές και, όταν είναι έτοιμη, δημοσιεύστε την online - με το AI Builder, μπορείτε να το κάνετε με ένα κλικ.
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Χρειάζεστε μερικές ιδέες για web εφαρμογές χωρίς κώδικα;

Εξερευνήστε πραγματικά παραδείγματα web εφαρμογών που μπορείτε να αναπτύξετε με το Hostinger Horizons, από προσωπικές ιστοσελίδες έως επιχειρηματικά εργαλεία — όλα τροφοδοτούμενα από AI και υλοποιημένα με απλές οδηγίες.
Χρειάζεστε μερικές ιδέες για web εφαρμογές χωρίς κώδικα;

Web εφαρμογή CRM

Οργανώστε και διαχειριστείτε επαφές χωρίς κόπο. Ενισχύστε τις σχέσεις κρατώντας αρχεία συναντήσεων και λεπτομερειών.Έναρξη κατασκευής
Παρακολουθήστε εύκολα τις διαφημιστικές δαπάνες και την απόδοση των καμπανιών σε όλες τις πλατφόρμες, διατηρώντας το συνολικό σας κόστος υπό έλεγχο.Έναρξη κατασκευής
Δώστε στους πελάτες τη δυνατότητα να περιηγούνται σε μενού, να κάνουν κρατήσεις και να καθορίζουν τις διατροφικές τους προτιμήσεις από ένα μέρος.Έναρξη κατασκευής
Συγκεντρώστε γρήγορα πληροφορίες και απόψεις χρηστών για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.Έναρξη κατασκευής
Δημιουργήστε και στείλτε επαγγελματικά, προσαρμόσιμα τιμολόγια σε χρόνο μηδέν, δίνοντας στην επιχείρησή σας μια κομψή εμφάνιση.Έναρξη κατασκευής
Βοηθήστε τους χρήστες να δημιουργήσουν ξεχωριστά βιογραφικά με οδηγίες βήμα προς βήμα και προτάσεις περιεχομένου με AI.Έναρξη κατασκευής
Μοιραστείτε, οργανώστε και μεταδώστε επεισόδια podcast σε μια κομψή, φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα.Έναρξη κατασκευής

Κατασκευάστε γρηγορότερα, πιο έξυπνα και πιο εύκολα με τον κατασκευαστή εφαρμογών AI χωρίς κώδικα της Hostinger

All-in-one εργαλείο δημιουργίας web εφαρμογών με AI

Από τον κώδικα και το σχεδιασμό μέχρι το περιεχόμενο και το SEO – αφήστε το Hostinger AI Builder να τα χειριστεί όλα. Συνδέστε το Stripe και το ολοκληρωμένο backend για να ξεκινήσετε πραγματικές, λειτουργικές εφαρμογές ιστού – χωρίς τεχνικές δεξιότητες.

Φτιαγμένο για ταχύτητα, όχι για δυσκολία

Απλώς περιγράψτε την ιδέα σας και αφήστε το AI να την υλοποιήσει – γρήγορα και έτοιμη για κυκλοφορία. Λειτουργεί σε περισσότερες από 80 γλώσσες, ώστε να μπορείτε να την δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια.

Γρήγορη εκκίνηση, ακόμη πιο γρήγορη ανάπτυξη

Ξεκινήστε ζωντανά με ένα κλικ με ασφαλές και γρήγορο hosting, προσαρμοσμένο domain, επαγγελματικό email και πολλά άλλα – όλα σε ένα μέρος. Δεν χρειάζονται λύσεις τρίτων.

Με την υποστήριξη της κορυφαίας τεχνολογίας

Η Horizons βασίζεται σε αξιόπιστα LLM και εργαλεία αιχμής για να παρέχει κώδικα, κείμενο και σχεδιασμό υψηλής ποιότητας για τις πιο τολμηρές ιδέες σας για web εφαρμογές.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα σε πραγματικότητα;

Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο με AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Σεμινάριο
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Σεμινάριο
Βίντεο
Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Σεμινάριο
Βίντεο

Συχνές ερωτήσεις του AI app builder

Ακολουθούν οι απαντήσεις σε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τη δημιουργία web εφαρμογών.

Ένας AI app builder είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογές ή ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας AI αντί για παραδοσιακό coding. Περιγράφετε τι θέλετε να δημιουργήσετε, και το AI δημιουργεί τη δομή της εφαρμογής, τη λογική και τη διεπαφή για εσάς — καθιστώντας τη δημιουργία εφαρμογών προσβάσιμη σε μη τεχνικούς χρήστες.

Ναι. Δεν χρειάζεστε εμπειρία στον προγραμματισμό για να δημιουργήσετε μια web εφαρμογή. Ενώ η παραδοσιακή ανάπτυξη απαιτεί την εκμάθηση γλωσσών όπως HTML, CSS ή JavaScript - και frameworks όπως το Node.js ή το Django - τα no-code και AI εργαλεία όπως το Hostinger Horizons σας επιτρέπουν να περιγράψετε την ιδέα σας με δικά σας λόγια και να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή άμεσα - χωρίς να γράψετε κώδικα.

Μάθετε περισσότερα στον οδηγό μας για το πώς να δημιουργήσετε μια web εφαρμογή.

Ναι. Είναι ιδανικό για νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδρυτές και ομάδες που θέλουν να επικυρώσουν ιδέες γρήγορα. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επαναλάβετε μια web εφαρμογή χωρίς να προσλάβετε προγραμματιστές, διευκολύνοντας τη δοκιμή MVPs και τη συλλογή σχολίων νωρίς.

Το κόστος ανάπτυξης web εφαρμογών μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Η δημιουργία μιας εφαρμογής από εσάς μπορεί να είναι προσιτή, αλλά απαιτεί χρόνο και τεχνικές δεξιότητες, ενώ η πρόσληψη μιας ομάδας ανάπτυξης μπορεί να κοστίσει χιλιάδες σε χρήματα.

Η χρήση μιας no-code πλατφόρμας όπως το Hostinger Horizons είναι μια προσβάσιμη, οικονομικά φιλική επιλογή. Τα πλάνα είναι οικονομικά προσιτά, ξεκινώντας από 2,99€/μήνα. Σας επιτρέπουν να αναπτύσσετε και να λανσάρετε εφαρμογές χωρίς μεγάλη αρχική επένδυση.

Για μια λεπτομερή ανάλυση, δείτε πόσο κοστίζει μια web εφαρμογή.

Μπορείτε να περάσετε από την ιδέα στην εφαρμογή μέσα σε λίγα λεπτά. Μόλις περιγράψετε την ιδέα της εφαρμογής σας, το AI δημιουργεί μια πλήρως λειτουργική web εφαρμογή σχεδόν αμέσως. Από εκεί, μπορείτε να βελτιώσετε λειτουργίες, να προσαρμόσετε διατάξεις και να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας πριν την κυκλοφορία.

Για την κωδικοποίηση, θα χρειαστείτε έναν επεξεργαστή κώδικα (όπως ο Visual Studio Code), τον έλεγχο εκδόσεων (όπως το GitHub) και εργαλεία ανάπτυξης. Με έναν κατασκευαστή εφαρμογών χωρίς κώδικα, όπως το Hostinger AI Builder, χρειάζεστε μόνο μία πλατφόρμα - χειρίζεται τη δημιουργία εφαρμογών, τη φιλοξενία και την ανάπτυξη σε μία ομαλή ροή.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών web, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών εργαλείων, πινάκων ελέγχου, MVPs, εφαρμογών επιχειρήσεων, συστημάτων κρατήσεων, SaaS και διαδραστικών εφαρμογών web.

Το Hostinger Horizons AI app creator έχει σχεδιαστεί για ανάπτυξη εφαρμογών web, όχι για εγγενείς εφαρμογές κινητών.

Πριν τη δημοσίευση, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση και να δοκιμάσετε την web εφαρμογή σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν όπως αναμένεται. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας σε ένα περιβάλλον sandbox και να διορθώσετε γρήγορα προβλήματα ζητώντας από την AI να κάνει προσαρμογές — δεν απαιτείται coding ή χειροκίνητο debugging.

Μόλις όλα φαίνονται σωστά, δημοσιεύστε την web εφαρμογή σας online άμεσα με ένα κλικ. Το hosting είναι ενσωματωμένο, οπότε δεν υπάρχει ρύθμιση deployment για διαχείριση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, εξερευνήστε τον οδηγό δοκιμών εφαρμογών web.

Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε την εφαρμογή ή τον ιστότοπό σας μετά την δημιουργία του. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε μόνο κείμενο και κώδικα, δεν απαιτούνται πιστώσεις μηνυμάτων και μπορείτε να το κάνετε αυτό άμεσα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Hostinger AI Builder για να κάνετε αλλαγές και να δημιουργήσετε εντελώς νέες εκδόσεις της εφαρμογής ή του ιστότοπού σας, εφόσον έχετε αρκετές πιστώσεις μηνυμάτων. Απλά περιγράψτε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε σε ένα μήνυμα προς τον κατασκευαστή εφαρμογών web AI.

Η ασφάλεια web εφαρμογών περιλαμβάνει τη ρύθμιση ενός πιστοποιητικού SSL, τη διαχείριση δικαιωμάτων, την προστασία των δεδομένων χρήστη και την παρακολούθηση για απειλές. Το Hostinger Horizons χειρίζεται πολλά βασικά στοιχεία ασφαλείας από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας web εφαρμογών.

Η διατήρηση μιας εφαρμογής ιστού σημαίνει να διατηρείται ενημερωμένη, ασφαλής και να λειτουργεί ομαλά. Αυτό περιλαμβάνει την επιδιόρθωση σφαλμάτων, την ενημέρωση των στοιχείων λογισμικού και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών με την πάροδο του χρόνου. Εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder απλοποιούν τη συντήρηση συνδυάζοντας ενημερώσεις και φιλοξενία σε μια πλατφόρμα..

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κερδίσετε χρήματα από μια web εφαρμογή. Μπορείτε να χρεώνετε τους χρήστες απευθείας μέσω συνδρομών ή εφάπαξ αγορών, να προβάλλετε διαφημίσεις, να προσφέρετε premium λειτουργίες (freemium μοντέλο) ή να πουλάτε πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία ή περιεχόμενο. Το Hostinger Horizons ενσωματώνεται με συστήματα πληρωμών, διευκολύνοντας τη ρύθμιση των επί πληρωμή λειτουργιών ή υπηρεσιών.

Για περισσότερη έμπνευση, ανατρέξτε στις συμβουλές σχετικά με τοπώς να δημιουργήσετε έσοδα από μια web εφαρμογή.

Οι ιστοσελίδες εμφανίζουν στατικό ή ημι-δυναμικό περιεχόμενο· οι web εφαρμογές προσφέρουν διαδραστικές λειτουργίες, όπως λογαριασμούς χρηστών ή ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. Το ποιο είναι καλύτερο εξαρτάται από τους στόχους σας.

Διαβάστε περισσότερα στη σύγκριση web εφαρμογής έναντι ιστοσελίδας.

Οι web εφαρμογές λειτουργούν σε προγράμματα περιήγησης. Οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα μεταφορτώνονται στις συσκευές. Οι web εφαρμογές είναι πιο εύκολες στην ενημέρωση και την ανάπτυξη, ενώ οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα μπορούν να προσφέρουν καλύτερη ενσωμάτωση συσκευών.

Δείτε την πλήρη ανάλυση των web εφαρμογών έναντι των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

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