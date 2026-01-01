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Αποκτήστε 48 μήνες με 143,52€ (κανονική τιμή 575,52€). Τιμή ανανέωσης 9,99€/μήνα.
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Για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Απεριόριστοι ιστότοποι, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλήρης ευελιξία
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Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
Unlimited websites
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Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
500 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
Γιατί αυτό το πακέτο;
Μια ολοκληρωμένη λύση για μακροπρόθεσμα έργα. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
69% έκπτωση
Cloud Startup
Για επιχειρήσεις που χρειάζονται μέγιστη απόδοση και επεκτασιμότητα
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
1000 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
75% έκπτωση
Premium
Δημιουργήστε τον πρώτο σας ιστότοπο — από χαρτοφυλάκια και βιογραφικά μέχρι ιστολόγια και σελίδες με σύνδεσμο στο βιογραφικό
11,99
2,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 143,52€ (κανονική τιμή 575,52€). Τιμή ανανέωσης 9,99€/μήνα.
Δημιουργήστε έως και 3 ιστοσελίδες
2 γραμματοκιβώτια ανά ιστότοπο - δωρεάν για 1 έτος
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
5 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Ειδική προσφορά • 79% έκπτωση
Απεριόριστο
Για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Απεριόριστοι ιστότοποι, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλήρης ευελιξία
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
500 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
Γιατί αυτό το πακέτο;
Μια ολοκληρωμένη λύση για μακροπρόθεσμα έργα. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
69% έκπτωση
Cloud Startup
Για επιχειρήσεις που χρειάζονται μέγιστη απόδοση και επεκτασιμότητα
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
1000 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach

Οι απεριόριστες λειτουργίες υπόκεινται στην Πολιτική δίκαιης χρήσης.

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Συχνές ερωτήσεις για το Hostinger Horizons

Τα πακέτα Horizons της Hostinger διαφέρουν τόσο σε χαρακτηριστικά όσο και σε μηνιαίες μονάδες AI. Το όριο μονάδων AI καθορίζει πόσα μηνύματα μπορείτε να στείλετε στον AI Agent μέσω συνομιλίας, ενώ τα πακέτα υψηλότερης βαθμίδας ξεκλειδώνουν πιο προηγμένες λειτουργίες και μεγαλύτερη ευελιξία καθώς οι ανάγκες σας αυξάνονται.

Οι πιστώσεις AI τροφοδοτούν δύο πράγματα: τη δημιουργία του έργου σας και την εκτέλεση λειτουργιών AI εντός του, μόλις τεθεί σε λειτουργία. Κατά τη δημιουργία, κάθε μήνυμα που στέλνετε στον AI agent του Horizons χρησιμοποιεί μία πίστωση. Όταν ο δημοσιευμένος website ή η εφαρμογή σας περιλαμβάνει λειτουργικότητα με AI, χρησιμοποιούνται πιστώσεις κάθε φορά που οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν με αυτήν - και επειδή χρησιμοποιούμε fractional credits για αυτό, σας επιτρέπει να πειραματιστείτε περισσότερο με ένα κλάσμα του κόστους.

Ναι. Ο πίνακας χρήσης μονάδων AI εμφανίζει μια ανάλυση των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία και την επεξεργασία, καθώς και των μονάδων που καταναλώθηκαν από τις λειτουργίες AI της εφαρμογής σας - έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα πού ακριβώς πηγαίνουν οι μονάδες σας.

Μόλις αποκτήσετε ένα πακέτο, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον μονάδες AI χωρίς να αναβαθμίσετε σε ένα ανώτερο πακέτο.

Το Hostinger Horizons απαιτεί hosting για να διατηρήσετε την ιστοσελίδα ή την web εφαρμογή ζωντανά και προσβάσιμα online.

Αν δεν έχετε ήδη ενεργό πακέτο hosting, το hosting θα συμπεριληφθεί με την αγορά του Hostinger Horizons χωρίς επιπλέον κόστος.

Αν έχετε ήδη ενεργό πακέτο hosting, ένα πρόσθετο πακέτο hosting δεν θα περιλαμβάνεται με την αγορά του Horizons - μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το υπάρχον πακέτο hosting σας.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το hosting και το Hostinger Horizons ανανεώνονται ξεχωριστά και μπορείτε να διαχειρίζεστε, να αναβαθμίζετε ή να ανανεώνετε κάθε υπηρεσία ανεξάρτητα.

Το Hostinger Horizons σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ιστοσελίδων χωρίς κώδικα - η φαντασία σας είναι το μόνο όριο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές παράδοσης φαγητού, Προϊόντα SaaS, Εφαρμογές φυσικής κατάστασης, λογισμικό για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πολλά άλλα.

Είτε θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λύση για τους πελάτες σας είτε μια εφαρμογή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, το Hostinger Horizons είναι ο τέλειος AI maker για να υλοποιήσετε τις ιδέες σας.

Το Hostinger Horizons μπορεί να δημιουργήσει web εφαρμογές και ιστοσελίδες που λειτουργούν άψογα σε κινητές συσκευές. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υποστηρίζει τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά σε App Store ή Google Play.

Έχετε πλήρη ιδιοκτησία του κώδικα της ιστοσελίδας ή της web εφαρμογής σας. Με οποιοδήποτε πακέτο επί πληρωμή του Hostinger Horizons, μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα όποτε χρειαστεί.

Ναι, μπορείτε να ενσωματώσετε API και υπηρεσίες τρίτων με το Hostinger Horizons. Λειτουργεί απροβλημάτιστα με εργαλεία όπως τα Stripe και Supabase, ενώ μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλα API για πληρωμές, επεξεργασία δεδομένων και άλλα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη σύνδεση υπηρεσιών τρίτων, απλώς ρωτήστε στη συνομιλία και το Hostinger Horizons θα σας καθοδηγήσει.

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