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Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για το Hostinger Horizons
Πώς διαφέρουν τα πακέτα του Hostinger Horizons;
Τα πακέτα Horizons της Hostinger διαφέρουν τόσο σε χαρακτηριστικά όσο και σε μηνιαίες μονάδες AI. Το όριο μονάδων AI καθορίζει πόσα μηνύματα μπορείτε να στείλετε στον AI Agent μέσω συνομιλίας, ενώ τα πακέτα υψηλότερης βαθμίδας ξεκλειδώνουν πιο προηγμένες λειτουργίες και μεγαλύτερη ευελιξία καθώς οι ανάγκες σας αυξάνονται.
Πώς λειτουργούν οι μονάδες AI;
Οι πιστώσεις AI τροφοδοτούν δύο πράγματα: τη δημιουργία του έργου σας και την εκτέλεση λειτουργιών AI εντός του, μόλις τεθεί σε λειτουργία. Κατά τη δημιουργία, κάθε μήνυμα που στέλνετε στον AI agent του Horizons χρησιμοποιεί μία πίστωση. Όταν ο δημοσιευμένος website ή η εφαρμογή σας περιλαμβάνει λειτουργικότητα με AI, χρησιμοποιούνται πιστώσεις κάθε φορά που οι χρήστες σας αλληλεπιδρούν με αυτήν - και επειδή χρησιμοποιούμε fractional credits για αυτό, σας επιτρέπει να πειραματιστείτε περισσότερο με ένα κλάσμα του κόστους.
Μπορώ να δω πόσες πιστώσεις AI έχει χρησιμοποιήσει η εφαρμογή μου;
Ναι. Ο πίνακας χρήσης μονάδων AI εμφανίζει μια ανάλυση των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία και την επεξεργασία, καθώς και των μονάδων που καταναλώθηκαν από τις λειτουργίες AI της εφαρμογής σας - έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα πού ακριβώς πηγαίνουν οι μονάδες σας.
Μπορώ να αγοράσω επιπλέον μονάδες AI χωρίς να αναβαθμίσω σε ακριβότερο πακέτο;
Μόλις αποκτήσετε ένα πακέτο, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον μονάδες AI χωρίς να αναβαθμίσετε σε ένα ανώτερο πακέτο.
Μπορώ να αγοράσω το Hostinger Horizons χωρίς hosting;
Το Hostinger Horizons απαιτεί hosting για να διατηρήσετε την ιστοσελίδα ή την web εφαρμογή ζωντανά και προσβάσιμα online.
Αν δεν έχετε ήδη ενεργό πακέτο hosting, το hosting θα συμπεριληφθεί με την αγορά του Hostinger Horizons χωρίς επιπλέον κόστος.
Αν έχετε ήδη ενεργό πακέτο hosting, ένα πρόσθετο πακέτο hosting δεν θα περιλαμβάνεται με την αγορά του Horizons - μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το υπάρχον πακέτο hosting σας.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το hosting και το Hostinger Horizons ανανεώνονται ξεχωριστά και μπορείτε να διαχειρίζεστε, να αναβαθμίζετε ή να ανανεώνετε κάθε υπηρεσία ανεξάρτητα.
Τι είδους ιστοσελίδες μπορώ να δημοσιεύσω με το Hostinger Horizons;
Το Hostinger Horizons σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ιστοσελίδων χωρίς κώδικα - η φαντασία σας είναι το μόνο όριο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές παράδοσης φαγητού, Προϊόντα SaaS, Εφαρμογές φυσικής κατάστασης, λογισμικό για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πολλά άλλα.
Είτε θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λύση για τους πελάτες σας είτε μια εφαρμογή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, το Hostinger Horizons είναι ο τέλειος AI maker για να υλοποιήσετε τις ιδέες σας.
Μπορώ να δημιουργήσω μια εφαρμογή για κινητά με το Hostinger Horizons;
Το Hostinger Horizons μπορεί να δημιουργήσει web εφαρμογές και ιστοσελίδες που λειτουργούν άψογα σε κινητές συσκευές. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υποστηρίζει τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά σε App Store ή Google Play.
Σε ποιον ανήκει ο κώδικας που δημιουργήθηκε με το Hostinger Horizons;
Έχετε πλήρη ιδιοκτησία του κώδικα της ιστοσελίδας ή της web εφαρμογής σας. Με οποιοδήποτε πακέτο επί πληρωμή του Hostinger Horizons, μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα όποτε χρειαστεί.
Είναι δυνατή η ενσωμάτωση API ή υπηρεσιών τρίτων με το Hostinger Horizons;
Ναι, μπορείτε να ενσωματώσετε API και υπηρεσίες τρίτων με το Hostinger Horizons. Λειτουργεί απροβλημάτιστα με εργαλεία όπως τα Stripe και Supabase, ενώ μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλα API για πληρωμές, επεξεργασία δεδομένων και άλλα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη σύνδεση υπηρεσιών τρίτων, απλώς ρωτήστε στη συνομιλία και το Hostinger Horizons θα σας καθοδηγήσει.