Το Hostinger Horizons απαιτεί hosting για να διατηρήσετε την ιστοσελίδα ή την web εφαρμογή ζωντανά και προσβάσιμα online.

Αν δεν έχετε ήδη ενεργό πακέτο hosting, το hosting θα συμπεριληφθεί με την αγορά του Hostinger Horizons χωρίς επιπλέον κόστος.

Αν έχετε ήδη ενεργό πακέτο hosting, ένα πρόσθετο πακέτο hosting δεν θα περιλαμβάνεται με την αγορά του Horizons - μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το υπάρχον πακέτο hosting σας.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το hosting και το Hostinger Horizons ανανεώνονται ξεχωριστά και μπορείτε να διαχειρίζεστε, να αναβαθμίζετε ή να ανανεώνετε κάθε υπηρεσία ανεξάρτητα.