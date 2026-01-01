Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με προτυποποίηση AI
Χρειάζεστε μερικές ιδέες για δημιουργία πρωτοτύπων AI;
Web εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων
Παρακολούθηση πωλήσεων
Ιστοσελίδα μελών
Επαγγελματική ιστοσελίδα
Επικυρωτής επιχειρηματικής ιδέας
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Πώς να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό πρωτότυπο με AI
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Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας
Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία πρωτοτύπων σχεδίασης
Τι είναι η δημιουργία πρωτοτύπων;
Η δημιουργία πρωτοτύπων είναι η διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε μια λειτουργική προεπισκόπηση της εφαρμογής, του σχεδίου ή της ιστοσελίδας σας. Σας επιτρέπει να εξερευνήσετε τη διάταξη, τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα πριν από τη δημοσίευση ή τη σύνταξη οποιουδήποτε κώδικα.
Για ποιον είναι το AI Builder AI prototyping;
Καθόλου. Με το Horizons, απλώς περιγράφετε τι θέλετε με απλή γλώσσα. Το AI χειρίζεται τη διάταξη, το στυλ και τις αλληλεπιδράσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να φέρετε τις καλύτερες ιδέες σας.
Πώς μπορεί ένα πρωτότυπο να με βοηθήσει να λάβω χρηματοδότηση ή έγκριση από τον πελάτη;
Ένα wireframe είναι ένα βασικό οπτικό σχέδιο – δείχνει τη δομή και τη διάταξη μιας σελίδας χωρίς κανένα στυλ ή διαδραστικότητα. Ένα πρωτότυπο πηγαίνει πιο πέρα – φαίνεται και αισθάνεται σαν το πραγματικό πράγμα, με λειτουργικές αλληλεπιδράσεις, πραγματικό περιεχόμενο και ένα λειτουργικό σχέδιο. Με το AI Builder, μπορείτε να παρακάμψετε εντελώς το στάδιο wireframe και να πάτε απευθείας σε ένα πλήρως διαδραστικό πρωτότυπο, απλά περιγράφοντας τι χρειάζεστε.
Είναι μοναδικός ο σχεδιασμός που δημιουργήθηκε;
Ναι. Κάθε πρωτότυπο δημιουργείται με βάση τις συγκεκριμένες εισροές σας. Το Horizons προσαρμόζει τη δομή, το στυλ και τη ροή του ώστε να ταιριάζει με την ιδέα σας, χωρίς να βασίζεται σε ανακυκλωμένα πρότυπα ή γενικές διατάξεις.
Πώς μπορώ να δοκιμάσω ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας και να λάβω σχόλια;
Όχι καθόλου. Το AI Builder χρησιμοποιεί μια συζητητική προσέγγιση για την κατασκευή - συχνά ονομάζεται κώδικας vibe. Απλά περιγράψτε ό, τι θέλετε σε απλή γλώσσα και η AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσαρμόσετε τη διάταξη; Απλά ρωτήστε. Χρειάζεστε να αλλάξετε μια ροή χρηστών; Περιγράψτε την. Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός κώδικα vibe σας καθοδηγεί σε όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μίας δοκιμαστικής και μίας ζωντανής ιστοσελίδας
Ένα πρωτότυπο είναι σαν ένα προσχέδιο. Δείχνει και είναι σαν αληθινό, αλλά μπορεί να μην περιλαμβάνει πλήρη λειτουργικότητα. Μία ζωντανή ιστοσελίδα είναι πλήρης, λειτουργικός και προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες online.
Μπορώ να μετατρέψω το πρωτότυπό μου σε μία πραγματική, ενεργή ιστοσελίδα στην Hostinger;
Φυσικά. Με ένα κλικ, μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρωτότυπό σας ως ζωντανή ιστοσελίδα, μαζί με hosting, domain, email και ενσωματωμένα εργαλεία για SEO, ασφάλεια και άλλα.
Πόσο κοστίζει να κατασκευάσετε ένα πρωτότυπο με τον κατασκευαστή πρωτότυπων AI Builder;
Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν – δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 πιστώσεις AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε πίστωση αντιστοιχεί σε ένα prompt, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το πρωτότυπό σας, να το τροποποιήσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε. Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα πληρωμένα μας πλάνα. Το Hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη – απλώς πατήστε δημοσίευση και το πρωτότυπό σας θα τεθεί σε λειτουργία.