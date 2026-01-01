Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με προτυποποίηση AI

Το σχέδιο, η ιστοσελίδα ή η web εφαρμογή των ονείρων σας είναι εφικτά με το Hostinger Horizons.
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Πλάνα επί πληρωμή μόνο από 2,99€/μήνα

Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με προτυποποίηση AI

Χρειάζεστε μερικές ιδέες για δημιουργία πρωτοτύπων AI;

Από απλές έννοιες έως πλήρως λειτουργικές εφαρμογές - όλα δημιουργούνται απλά περιγράφοντας τι χρειάζεστε.
Χρειάζεστε μερικές ιδέες για δημιουργία πρωτοτύπων AI;

Web εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων

Απλά περιγράψτε τι θέλετε να δημιουργήσετε και το AI Builder θα το φέρει στη ζωή – πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να το μοιραστείτε. Χωρίς εργαλεία σχεδιασμού, χωρίς κωδικοποίηση, χωρίς αναμονή – ο καθένας στην ομάδα μπορεί να δημιουργήσει και να επαναλάβει.
Διαχειριστείτε τους υποψήφιους πελάτες και τις συμφωνίες οπτικά, βοηθώντας σας να αυξήσετε τα έσοδά σας χωρίς να απαιτείται άδεια CRM.
Δημιούργησε έναν χώρο μόνο για μέλη για να προσελκύσετε το κοινό σας και να αναπτύξετε την κοινότητά σας.
Θέλετε να αλλάξετε μια διάταξη, να προσθέσετε μια οθόνη ή να προσαρμόσετε μια ροή χρηστών; Απλά περιγράψτε την και το AI Builder την ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο – χωρίς να ξεκινά από το μηδέν.
Επιτρέψτε στους ανθρώπους να δοκιμάσουν τις ιδέες τους για νεοσύστατες επιχειρήσεις και να λάβουν πραγματικά σχόλια για να τις επικυρώσουν.
Συγκεντρώστε γρήγορα πληροφορίες και απόψεις χρηστών για να βελτιώσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό πρωτότυπο με AI

01

Περιγράψτε την ιδέα σας

Πείτε στην AI τι θέλετε να φτιάξετε ως πρωτότυπο - την ιστοσελίδα, τη web εφαρμογή, το προϊόν - και δείτε το να ζωντανεύει μέσα σε λίγα λεπτά.
02

Βελτιώστε συνομιλώντας

Βελτιστοποιήστε το πρωτότυπό σας συνομιλώντας με την AI - προσαρμόστε τις διατάξεις, τις ροές και το περιεχόμενο μέχρι να είναι ακριβώς όπως το θέλετε.
03

Μοιραστείτε και συγκεντρώστε σχόλια

Μοιραστείτε το πρωτότυπό σας με τους ενδιαφερόμενους, τους επενδυτές ή τους πελάτες και συλλέξτε πραγματική ανατροφοδότηση - και συνεχίστε να το βελτιώνετε μέχρι να είναι έτοιμο για κατασκευή ή κυκλοφορία.

Χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση;

Εξερευνήστε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγούς και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας μεταφέρουν από αρχάριο σε επαγγελματία στο AI σε χρόνο μηδέν. Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πρώτο σας έργο με AI και πολλά άλλα.
Οδηγός έναρξης

Οδηγός έναρξης

Οδηγός
Βίντεο
Βελτιώστε τις προτροπές σας

Βελτιώστε τις προτροπές σας

Οδηγός
Βίντεο
Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Οδηγός
Βίντεο

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας

WhatsApp CRM

Εσωτερικά εργαλεία

Επιχειρηματική βιτρίνα

Ecommerce εφαρμογές και καταστήματα

Προσαρμοσμένη σελίδα κράτησης και app

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την ιδιαίτερη ιστοσελίδα σας σε πραγματικότητα;

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Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία πρωτοτύπων σχεδίασης

Η δημιουργία πρωτοτύπων είναι η διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε μια λειτουργική προεπισκόπηση της εφαρμογής, του σχεδίου ή της ιστοσελίδας σας. Σας επιτρέπει να εξερευνήσετε τη διάταξη, τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα πριν από τη δημοσίευση ή τη σύνταξη οποιουδήποτε κώδικα.

Καθόλου. Με το Horizons, απλώς περιγράφετε τι θέλετε με απλή γλώσσα. Το AI χειρίζεται τη διάταξη, το στυλ και τις αλληλεπιδράσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να φέρετε τις καλύτερες ιδέες σας.

Ένα wireframe είναι ένα βασικό οπτικό σχέδιο – δείχνει τη δομή και τη διάταξη μιας σελίδας χωρίς κανένα στυλ ή διαδραστικότητα. Ένα πρωτότυπο πηγαίνει πιο πέρα – φαίνεται και αισθάνεται σαν το πραγματικό πράγμα, με λειτουργικές αλληλεπιδράσεις, πραγματικό περιεχόμενο και ένα λειτουργικό σχέδιο. Με το AI Builder, μπορείτε να παρακάμψετε εντελώς το στάδιο wireframe και να πάτε απευθείας σε ένα πλήρως διαδραστικό πρωτότυπο, απλά περιγράφοντας τι χρειάζεστε.

Ναι. Κάθε πρωτότυπο δημιουργείται με βάση τις συγκεκριμένες εισροές σας. Το Horizons προσαρμόζει τη δομή, το στυλ και τη ροή του ώστε να ταιριάζει με την ιδέα σας, χωρίς να βασίζεται σε ανακυκλωμένα πρότυπα ή γενικές διατάξεις.

Όχι καθόλου. Το AI Builder χρησιμοποιεί μια συζητητική προσέγγιση για την κατασκευή - συχνά ονομάζεται κώδικας vibe. Απλά περιγράψτε ό, τι θέλετε σε απλή γλώσσα και η AI το δημιουργεί για εσάς σε πραγματικό χρόνο. Θέλετε να προσαρμόσετε τη διάταξη; Απλά ρωτήστε. Χρειάζεστε να αλλάξετε μια ροή χρηστών; Περιγράψτε την. Αν είστε νέοι στην ιδέα, ο οδηγός κώδικα vibe σας καθοδηγεί σε όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε.

Ένα πρωτότυπο είναι σαν ένα προσχέδιο. Δείχνει και είναι σαν αληθινό, αλλά μπορεί να μην περιλαμβάνει πλήρη λειτουργικότητα. Μία ζωντανή ιστοσελίδα είναι πλήρης, λειτουργικός και προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες online.

Φυσικά. Με ένα κλικ, μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρωτότυπό σας ως ζωντανή ιστοσελίδα, μαζί με hosting, domain, email και ενσωματωμένα εργαλεία για SEO, ασφάλεια και άλλα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν – δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Μόλις συνδεθείτε, θα λάβετε 5 πιστώσεις AI για να ξεκινήσετε αμέσως την κατασκευή. Κάθε πίστωση αντιστοιχεί σε ένα prompt, ώστε να μπορείτε να περιγράψετε το πρωτότυπό σας, να το τροποποιήσετε και να το δείτε να ζωντανεύει πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε. Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, απλώς μεταβείτε σε ένα από τα πληρωμένα μας πλάνα. Το Hosting και το domain περιλαμβάνονται ήδη – απλώς πατήστε δημοσίευση και το πρωτότυπό σας θα τεθεί σε λειτουργία.

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