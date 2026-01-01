Μετατρέψτε το WhatsApp σας σε ένα CRM με AI

Αντιμετωπίστε τους επαφές σας επαγγελματικά. Συνδέστε το WhatsApp σας. Διαχειριστείτε τους υποψήφιους πελάτες. Ολοκληρώστε τις πωλήσεις.
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Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Μετατρέψτε το WhatsApp σας σε ένα CRM με AI

Πώς να δημιουργήσετε ένα WhatsApp CRM για την επιχείρησή σας

01

Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο

Περιγράψτε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και το AI θα δημιουργήσει ένα CRM γύρω από αυτό ή ξεκινήστε αμέσως με ένα από τα σχεδιασμένα πρότυπά μας. Δεν απαιτείται προγραμματισμός.
02

Συνδέστε το WhatsApp σας με το CRM σας

Με λίγα μόνο κλικ, το WhatsApp σας θα συνδεθεί με το CRM σας μέσω της ενσωμάτωσης του Twilio.
03

Προσαρμόστε το CRM σας

Κάντε το CRM σας μοναδικό για την επιχείρησή σας. Απλώς συνομιλήστε με το AI για να επεξεργαστείτε το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και να εξατομικεύσετε τις σελίδες.

Δείτε το βήμα προς βήμα σεμινάριό μας

Ακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο ή τον οδηγό μας, με αναλυτικές οδηγίες για το πώς να μετατρέψετε την ιδέα σε έργο σε πραγματικό χρόνο μέσα σε λίγα λεπτά:
Πώς να δημιουργήσετε ένα WhatsApp CRM με AI

Πώς να δημιουργήσετε ένα WhatsApp CRM με AI

Οδηγός
Βίντεο

Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.

Επιλέξτε ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρότυπο, προσαρμόστε το με AI ή οπτικές επεξεργασίες και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας online πιο γρήγορα.

Προκατασκευασμένα πρότυπα

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το CRM σας — σε ένα μέρος

Δημιουργήστε και αποκτήστε ένα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Δημιουργήστε και αποκτήστε ένα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Περιγράψτε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και το AI Builder δημιουργεί ένα CRM που ταιριάζει με την ακριβή ροή εργασίας σας - τον αγωγό, τις ετικέτες, τον ρυθμό παρακολούθησης.
Σε αντίθεση με το WhatsApp ή τα καταστήματα κοινωνικών μέσων, ένας ιστότοπος που υποστηρίζεται από AI Builder σας δίνει πλήρη έλεγχο των δεδομένων των πελατών σας, προστατεύοντας σας από αλλαγές πολιτικής πλατφόρμας ή απαγορεύσεις λογαριασμού.
Δημιουργήστε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα, αναπτύξτε ένα chatbot υποστήριξης πελατών 24/7 και διατηρήστε την επιχείρησή σας σε κίνηση ακόμα και όταν κοιμάστε.
Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε το CRM σας από την αρχή. Τα πρότυπα σας δίνουν ένα προβάδισμα με πολύπλοκες ρυθμίσεις, δομή εφαρμογών και προκατασκευασμένες ροές εργασίας.
Επαγγελματικό hosting, προσαρμοσμένο domain και επαγγελματικό email σε ένα μέρος — όλα όσα χρειάζεστε για να χτίσετε εμπιστοσύνη με το κοινό σας.

Περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες. Περισσότερες πωλήσεις. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος στην καθημερινότητά σας.

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Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

WhatsApp CRM Συχνές ερωτήσεις

Ακολουθούν οι απαντήσεις σε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τη δημιουργία ενός CRM για το WhatsApp.

Ένα CRM για το WhatsApp είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τους πελάτες απευθείας μέσω του WhatsApp. Αντί να χάνετε τον έλεγχο των συνομιλιών, μπορείτε να οργανώνετε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες μέσω μιας διαδικασίας πωλήσεων και να κλείνετε συμφωνίες – όλα σε ένα μέρος. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CRM, αυτό το εργαλείο συναντά τους πελάτες σας εκεί όπου ήδη βρίσκονται: στο WhatsApp.

Με ένα CRM για το WhatsApp μπορείτε να οργανώσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες μέσω ενός οπτικού διαγράμματος πωλήσεων, να αυτοματοποιήσετε τα μηνύματα και να δέχεστε πληρωμές – όλα συνδεδεμένα με το WhatsApp σας. Μπορείτε επίσης να το προσαρμόσετε ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας AI, χωρίς να χρειάζεστε γνώσεις προγραμματισμού.

Δεν απαιτούνται δεξιότητες προγραμματισμού. Με την πλατφόρμα προγραμματισμού vibe του Hostinger AI Builder, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας WhatsApp CRM απλά μιλώντας με AI, ή να ξεκινήσετε από ένα προκατασκευασμένο πρότυπο και να το προσαρμόσετε στη δική σας γλώσσα - χειρίζεται τον κώδικα, το σχέδιο και το περιεχόμενο για εσάς.

Με το Hostinger Horizons, η δημιουργία μιας εφαρμογής CRM για το WhatsApp είναι εύκολη υπόθεση. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε σε λίγα βήματα:

  • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI ή ένα από τα έτοιμα πρότυπα μας για να ξεκινήσετε τη δημιουργία δωρεάν.
  • Προσαρμόστε τα πάντα στις ανάγκες της επιχείρησής σας συνομιλώντας με το AI – αυτό είναι το λεγόμενο «vibe coding»: χωρίς τεχνικές δεξιότητες, μόνο οι ιδέες σας σε απλή γλώσσα.
  • Επιλέξτε ένα πακέτο για να ξεκλειδώσετε περισσότερες προτροπές και να δημοσιεύσετε το CRM σας με ένα κλικ.
  • Συνδέστε το WhatsApp σας με το CRM σας μέσω ενσωμάτωσης Twilio.

Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τον οδηγό μας με θέμα Πώς να δημιουργήσετε ένα CRM WhatsApp για μικρές επιχειρήσεις ή να περιηγηθείτε στα εκπαιδευτικά βίντεο μας.

Εξαρτάται από το πόσο θέλετε να προσαρμόσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε σε λίγα λεπτά με ένα προκατασκευασμένο πρότυπο, αλλά αν θέλετε να προσαρμόσετε κάθε λεπτομέρεια στην επιχείρησή σας, μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο. Όπως και να 'χει, το Hostinger AI Builder καθιστά τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και διαισθητική - απλά μιλήστε με την AI και θα χειριστεί τη βαριά ανύψωση.

Ναι – με το Hostinger AI Builder μπορείτε να προσαρμόσετε τα πάντα. Απλά περιγράψτε τι χρειάζεστε με τα δικά σας λόγια και η AI θα προσαρμόσει το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα για εσάς. Είτε χρειάζεστε μια συγκεκριμένη αγωγή πωλήσεων, εξατομικευμένα πεδία επαφών, είτε μια μοναδική διάταξη, μπορείτε να συνεχίσετε να την βελτιώνετε μέσω της συνομιλίας μέχρι να ταιριάζει τέλεια στην επιχείρησή σας.

Το Hostinger Horizons δεν είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε πριν επιλέξετε κάποιο πακέτο. Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό μας για το πώς να ξεκινήσετε και να το αξιοποιήσετε στο έπακρο.

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