Ένα CRM για το WhatsApp είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τους πελάτες απευθείας μέσω του WhatsApp. Αντί να χάνετε τον έλεγχο των συνομιλιών, μπορείτε να οργανώνετε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες μέσω μιας διαδικασίας πωλήσεων και να κλείνετε συμφωνίες – όλα σε ένα μέρος. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CRM, αυτό το εργαλείο συναντά τους πελάτες σας εκεί όπου ήδη βρίσκονται: στο WhatsApp.