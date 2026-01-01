Μετατρέψτε το WhatsApp σας σε ένα CRM με AI
Πώς να δημιουργήσετε ένα WhatsApp CRM για την επιχείρησή σας
Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο
Συνδέστε το WhatsApp σας με το CRM σας
Προσαρμόστε το CRM σας
Δείτε το βήμα προς βήμα σεμινάριό μας
Επιλέξτε ένα πρότυπο. Κάντε το δικό σας.
Προκατασκευασμένα πρότυπα
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το CRM σας — σε ένα μέρος
Δημιουργήστε και αποκτήστε ένα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
Πλήρης κυριότητα δεδομένων
Ενσωματωμένο AI
Ξεκινήστε από ένα έτοιμο πρότυπο
Επαγγελματική υποδομή
WhatsApp CRM Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι ένα WhatsApp CRM;
Ένα CRM για το WhatsApp είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τους πελάτες απευθείας μέσω του WhatsApp. Αντί να χάνετε τον έλεγχο των συνομιλιών, μπορείτε να οργανώνετε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες μέσω μιας διαδικασίας πωλήσεων και να κλείνετε συμφωνίες – όλα σε ένα μέρος. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CRM, αυτό το εργαλείο συναντά τους πελάτες σας εκεί όπου ήδη βρίσκονται: στο WhatsApp.
Τι μπορώ να κάνω με το WhatsApp CRM μου;
Με ένα CRM για το WhatsApp μπορείτε να οργανώσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες μέσω ενός οπτικού διαγράμματος πωλήσεων, να αυτοματοποιήσετε τα μηνύματα και να δέχεστε πληρωμές – όλα συνδεδεμένα με το WhatsApp σας. Μπορείτε επίσης να το προσαρμόσετε ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας AI, χωρίς να χρειάζεστε γνώσεις προγραμματισμού.
Χρειάζομαι γνώσεις προγραμματισμού για να δημιουργήσω ένα WhatsApp CRM με AI;
Δεν απαιτούνται δεξιότητες προγραμματισμού. Με την πλατφόρμα προγραμματισμού vibe του Hostinger AI Builder, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας WhatsApp CRM απλά μιλώντας με AI, ή να ξεκινήσετε από ένα προκατασκευασμένο πρότυπο και να το προσαρμόσετε στη δική σας γλώσσα - χειρίζεται τον κώδικα, το σχέδιο και το περιεχόμενο για εσάς.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα WhatsApp CRM με το Hostinger Horizons;
Με το Hostinger Horizons, η δημιουργία μιας εφαρμογής CRM για το WhatsApp είναι εύκολη υπόθεση. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε σε λίγα βήματα:
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI ή ένα από τα έτοιμα πρότυπα μας για να ξεκινήσετε τη δημιουργία δωρεάν.
- Προσαρμόστε τα πάντα στις ανάγκες της επιχείρησής σας συνομιλώντας με το AI – αυτό είναι το λεγόμενο «vibe coding»: χωρίς τεχνικές δεξιότητες, μόνο οι ιδέες σας σε απλή γλώσσα.
- Επιλέξτε ένα πακέτο για να ξεκλειδώσετε περισσότερες προτροπές και να δημοσιεύσετε το CRM σας με ένα κλικ.
- Συνδέστε το WhatsApp σας με το CRM σας μέσω ενσωμάτωσης Twilio.
Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τον οδηγό μας με θέμα Πώς να δημιουργήσετε ένα CRM WhatsApp για μικρές επιχειρήσεις ή να περιηγηθείτε στα εκπαιδευτικά βίντεο μας.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ρυθμίσω ένα WhatsApp CRM;
Εξαρτάται από το πόσο θέλετε να προσαρμόσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε σε λίγα λεπτά με ένα προκατασκευασμένο πρότυπο, αλλά αν θέλετε να προσαρμόσετε κάθε λεπτομέρεια στην επιχείρησή σας, μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο. Όπως και να 'χει, το Hostinger AI Builder καθιστά τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και διαισθητική - απλά μιλήστε με την AI και θα χειριστεί τη βαριά ανύψωση.
Μπορώ να προσαρμόσω το CRM στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές μου ανάγκες;
Ναι – με το Hostinger AI Builder μπορείτε να προσαρμόσετε τα πάντα. Απλά περιγράψτε τι χρειάζεστε με τα δικά σας λόγια και η AI θα προσαρμόσει το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα για εσάς. Είτε χρειάζεστε μια συγκεκριμένη αγωγή πωλήσεων, εξατομικευμένα πεδία επαφών, είτε μια μοναδική διάταξη, μπορείτε να συνεχίσετε να την βελτιώνετε μέσω της συνομιλίας μέχρι να ταιριάζει τέλεια στην επιχείρησή σας.
Είναι δωρεάν η χρήση του Hostinger Horizons;
Το Hostinger Horizons δεν είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε πριν επιλέξετε κάποιο πακέτο. Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό μας για το πώς να ξεκινήσετε και να το αξιοποιήσετε στο έπακρο.