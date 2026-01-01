Πρότυπα με δυνατότητα επεξεργασίας

Επιλέξτε ένα πρότυπο για να ξεκινήσετε και κάντε το δικό σας συνομιλώντας με το AI ή κάνοντας οπτικές αλλαγές.
Όλα τα πρότυπα
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Δημιουργήστε ένα πρότυπο και κερδίστε από παραπομπές

Εγγραφείτε στο πρόγραμμα Remixable Templates και αφήστε το πρότυπό σας να σας αποφέρει χρήματα. Μοιραστείτε το πρότυπό σας με άλλους και λάβετε προμήθεια για κάθε νέο πελάτη που φέρνετε.

Δημιουργία προτύπου

Χρησιμοποιήστε το Hostinger Horizons για να δημιουργήσετε ένα έργο που θα επιτρέψετε σε άλλους να κάνουν remix.

Προσθέστε ένα κουμπί «Remix» στο έργο σας

Κάντε το έργο σας remixable - κάθε φορά που κάποιος κάνει κλικ στο κουμπί, θα αναφερθεί να εγγραφεί στο Hostinger AI Builder και να remix το πρότυπο σας.

Κερδίστε έως και $150 ανά παραπομπή

Μοιραστείτε το έργο σας και κερδίστε προμήθεια 20% όταν κάποιος το διασκευάσει και αγοράσει το πρώτο του πακέτο Horizons. Ο πελάτης που παραπέμφθηκε πρέπει να παραμείνει ενεργός για 45 ημέρες.
Δημιουργία προτύπου
Δημιουργήστε ένα πρότυπο και κερδίστε από παραπομπές

Πληρωθείτε με τον τρόπο σας

PayPal ή τραπεζικό έμβασμα

Λάβετε χρήματα αυτόματα μέσω PayPal (συνήθως την ίδια ημέρα) ή τραπεζικού εμβάσματος.

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Κρατήστε τα χρήματα στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας στην Hostinger για να αγοράσετε, να ανανεώσετε ή να αναβαθμίσετε τις συνδρομές σας.

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την ιδέα σας σε πραγματικότητα;

Ξεκινήστε να δημιουργείτε σήμερα

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

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