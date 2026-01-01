Όλα τα χαρακτηριστικά για να τροφοδοτήσετε την επόμενη ιδέα σας
Σχεδιασμένο για να κάνει περισσότερα, από την αρχή
Ξεκινήστε το έργο σας χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Απλώς εξηγήστε τι θέλετε και το AI χειρίζεται τα υπόλοιπα — από το σχεδιασμό έως τις λειτουργίες.
Κάντε τις ιστοσελίδες σας ακόμα καλύτερες. Το Horizons υποστηρίζει Stripe, PayPal, Google AdSense και άλλα — το καθένα με έναν απλό οδηγό εγκατάστασης, ώστε να μην κολλάτε ποτέ.
Πηγαίνετε live άμεσα. Δοκιμάστε, τροποποιήστε και δημοσιεύστε την ιστοσελίδα ή την web εφαρμογή σας σε λίγα λεπτά.
Με το AI Builder, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ενσωματωμένη στην εφαρμογή σας. Προσθέστε chatbots, γεννήτριες εικόνων και έξυπνους βοηθούς - χωρίς λογαριασμούς, χωρίς ρυθμίσεις, χωρίς χρέωση έκπληξης.
Υποστηρίζεται από τα πιο προηγμένα μοντέλα μεγάλων γλωσσών για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η δημιουργικότητα.
Δημιουργήστε εφαρμογές με συνδέσεις χρηστών, αποθήκευση δεδομένων, αυτοματοποιημένα email και πολλά άλλα — χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις ή εξωτερικές υπηρεσίες.
Προσαρμόστε οπτικά τα στοιχεία κειμένου σε πραγματικό χρόνο.
Ανεβάστε μια εικόνα, αποκτήστε ένα σχέδιο. Μπορείτε να μετατρέψετε οπτικές αναφορές σε ολόκληρες ιστοσελίδες.
Με κάθε έργο που δημιουργείτε, το Hostinger AI Builder διασφαλίζει ότι είναι αναγνωρίσιμο. Από την Αναζήτηση Google έως το ChatGPT — είστε καλυμμένοι.
Με πλήρη πρόσβαση στον κώδικα του έργου σας, μπορείτε να διορθώνετε, να βελτιώνετε και να δημιουργείτε με τους δικούς σας όρους.
Επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναδημιουργήσει τον ιστότοπο ως ένα πλήρως επεξεργάσιμο έργο — ένα προβάδισμα για επανασχεδιασμό, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση σε λίγα λεπτά.
Ο συνεργάτης σας σε θέματα AI που τα καλύπτει όλα
Δημοσίευση και ενημέρωση
Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων
Επαναφορά έκδοσης
Έτοιμο για SEO
Συνομιλία με AI
Ξεκλειδώστε την πλήρη εμπειρία Hostinger Horizons
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών
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Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons
Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.
Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.