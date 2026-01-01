Όλα τα χαρακτηριστικά για να τροφοδοτήσετε την επόμενη ιδέα σας

Εξερευνήστε τι έχει να προσφέρει το Hostinger Horizons — ισχυρές λειτουργίες που σας βοηθούν να δημιουργείτε και να εκκινείτε ιστοσελίδες και web εφαρμογές πιο γρήγορα, πιο εύκολα και χωρίς κώδικα.
Ξεκινήστε τη δημιουργία σήμερα

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Σχεδιασμένο για να κάνει περισσότερα, από την αρχή

Πλατφόρμα χωρίς κώδικα
Πλατφόρμα χωρίς κώδικα

Ξεκινήστε το έργο σας χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Απλώς εξηγήστε τι θέλετε και το AI χειρίζεται τα υπόλοιπα — από το σχεδιασμό έως τις λειτουργίες.

Ενσωματώσεις
Ενσωματώσεις

Κάντε τις ιστοσελίδες σας ακόμα καλύτερες. Το Horizons υποστηρίζει Stripe, PayPal, Google AdSense και άλλα — το καθένα με έναν απλό οδηγό εγκατάστασης, ώστε να μην κολλάτε ποτέ.

Εκκίνηση με ένα κλικ
Εκκίνηση με ένα κλικ

Πηγαίνετε live άμεσα. Δοκιμάστε, τροποποιήστε και δημοσιεύστε την ιστοσελίδα ή την web εφαρμογή σας σε λίγα λεπτά.

Ενσωματωμένο AI
Ενσωματωμένο AI

Με το AI Builder, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ενσωματωμένη στην εφαρμογή σας. Προσθέστε chatbots, γεννήτριες εικόνων και έξυπνους βοηθούς - χωρίς λογαριασμούς, χωρίς ρυθμίσεις, χωρίς χρέωση έκπληξης.

Τελευταία LLMs
Τελευταία LLMs

Υποστηρίζεται από τα πιο προηγμένα μοντέλα μεγάλων γλωσσών για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η δημιουργικότητα.

Ενσωματωμένο Backend
Ενσωματωμένο Backend

Δημιουργήστε εφαρμογές με συνδέσεις χρηστών, αποθήκευση δεδομένων, αυτοματοποιημένα email και πολλά άλλα — χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις ή εξωτερικές υπηρεσίες.

Λειτουργία επεξεργασίας περιεχομένου
Λειτουργία επεξεργασίας περιεχομένου

Προσαρμόστε οπτικά τα στοιχεία κειμένου σε πραγματικό χρόνο.

Σχεδιασμός από μια εικόνα
Σχεδιασμός από μια εικόνα

Ανεβάστε μια εικόνα, αποκτήστε ένα σχέδιο. Μπορείτε να μετατρέψετε οπτικές αναφορές σε ολόκληρες ιστοσελίδες.

Ενσωματωμένη βελτιστοποίηση SEO
Ενσωματωμένη βελτιστοποίηση SEO

Με κάθε έργο που δημιουργείτε, το Hostinger AI Builder διασφαλίζει ότι είναι αναγνωρίσιμο. Από την Αναζήτηση Google έως το ChatGPT — είστε καλυμμένοι.

Επεξεργασία κώδικα
Επεξεργασία κώδικα

Με πλήρη πρόσβαση στον κώδικα του έργου σας, μπορείτε να διορθώνετε, να βελτιώνετε και να δημιουργείτε με τους δικούς σας όρους.

Κλωνοποιητής ιστοσελίδων
Κλωνοποιητής ιστοσελίδων

Επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναδημιουργήσει τον ιστότοπο ως ένα πλήρως επεξεργάσιμο έργο — ένα προβάδισμα για επανασχεδιασμό, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση σε λίγα λεπτά.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα σε πραγματικότητα;

Ξεκινήστε την δημιουργία σήμερα

Δεν απαιτείται τραπεζική κάρτα.

Ο συνεργάτης σας σε θέματα AI που τα καλύπτει όλα

Το Hostinger Horizons καλύπτει ολόκληρη τη δημιουργική σας ροή — από τη δημιουργία έως τη διαχείριση, τη δημοσίευση και την κλιμάκωση του έργου σας. Εξερευνήστε όλες τις λειτουργίες ανά κατηγορία.

Δημοσίευση και ενημέρωση

Πηγαίνετε live με ένα μόνο κλικ. Κάντε ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή — δεν απαιτείται εγκατάσταση ή αναδιάταξη.

Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων

Αν κάτι σπάσει, το AI Builder βοηθά στον εντοπισμό και την επιδιόρθωση προβλημάτων αυτόματα.

Επαναφορά έκδοσης

Επαναφορά σε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση με ένα κλικ. Δεν απαιτούνται εργαλεία ελέγχου έκδοσης.

Έτοιμο για SEO

Οι ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές SEO βοηθούν τις ιστοσελίδες σας να κατατάσσονται χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα ή επιπλέον ρυθμίσεις.

Συνομιλία με AI

Περιγράψτε τις αλλαγές ή ζητήστε νέες λειτουργίες με δικά σας λόγια. Το AI ενημερώνει το έργο σας άμεσα. Δεν υπάρχει καμπύλη εκμάθησης.

Ξεκλειδώστε την πλήρη εμπειρία Hostinger Horizons

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Υποστήριξη πελατών 24/7

75% έκπτωση
Premium
Δημιουργήστε τον πρώτο σας ιστότοπο — από χαρτοφυλάκια και βιογραφικά μέχρι ιστολόγια και σελίδες με σύνδεσμο στο βιογραφικό
11,99
2,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 143,52€ (κανονική τιμή 575,52€). Τιμή ανανέωσης 9,99€/μήνα.
Δημιουργήστε έως και 3 ιστοσελίδες
2 γραμματοκιβώτια ανά ιστότοπο - δωρεάν για 1 έτος
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
5 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Ειδική προσφορά • 79% έκπτωση
Απεριόριστο
Για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Απεριόριστοι ιστότοποι, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλήρης ευελιξία
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
500 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
Γιατί αυτό το πακέτο;
Μια ολοκληρωμένη λύση για μακροπρόθεσμα έργα. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
69% έκπτωση
Cloud Startup
Για επιχειρήσεις που χρειάζονται μέγιστη απόδοση και επεκτασιμότητα
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
1000 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
75% έκπτωση
Premium
Δημιουργήστε τον πρώτο σας ιστότοπο — από χαρτοφυλάκια και βιογραφικά μέχρι ιστολόγια και σελίδες με σύνδεσμο στο βιογραφικό
11,99
2,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 143,52€ (κανονική τιμή 575,52€). Τιμή ανανέωσης 9,99€/μήνα.
Δημιουργήστε έως και 3 ιστοσελίδες
2 γραμματοκιβώτια ανά ιστότοπο - δωρεάν για 1 έτος
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
5 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Λάβετε υποστήριξη chatbot από τον Kodee
Ειδική προσφορά • 79% έκπτωση
Απεριόριστο
Για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Απεριόριστοι ιστότοποι, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλήρης ευελιξία
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
500 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach
Γιατί αυτό το πακέτο;
Μια ολοκληρωμένη λύση για μακροπρόθεσμα έργα. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
69% έκπτωση
Cloud Startup
Για επιχειρήσεις που χρειάζονται μέγιστη απόδοση και επεκτασιμότητα
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
Unlimited websites
Απεριόριστα mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
Προσαρμοσμένο domain - δωρεάν για 1 έτος
15 Πιστώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για την κατασκευή ιστοσελίδων
400+ πρότυπα ιστοσελίδων
Γρήγορο και ασφαλές web hosting
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
1000 μονάδες για πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης
Πουλήστε online με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
Email Marketing με το Reach

Οι απεριόριστες λειτουργίες υπόκεινται στην Πολιτική δίκαιης χρήσης.

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι λένε οι χρήστες για το Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Η κωδικοποίηση Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger AI Builder να μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε πρωτότυπα που λειτουργούν μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου για την κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το AI Builder της Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Λατρεύω την πορεία των πραγμάτων με το @Hostinger AI Builder! Η νέα ενημέρωση AI ήταν πραγματικά διασκεδαστική για να αλληλεπιδράσετε. Έχει αλλάξει το παιχνίδι όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger απέσυρε το AI Builder... Είναι τρελό πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει μπροστά και πίσω.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό αυτό το έργο περίμενε στη λίστα μου κάποια μέρα μέχρι να κάνετε το AI Builder. Δεν ξέρω τίποτα για την κωδικοποίηση Web Apps. 0 και εκεί είναι. Το όνειρό μου έργο για να βοηθήσει τους συναδέλφους είναι LIVE.

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε εφαρμογές web απλά εισάγοντας μια προειδοποίηση στο Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Χρήσιμοι πόροι για να ξεκινήσετε

Οδηγοί

Βήμα προς βήμα οδηγίες για δημιουργία με το Hostinger Horizons.

Βάση γνώσεων

Απαντήσεις σε όλες τις τεχνικές και δημιουργικές σας ερωτήσεις.

Βίντεο

Οπτικές περιηγήσεις και έμπνευση.

Κοινότητα

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