Κλωνοποιήστε οποιονδήποτε ιστότοπο. Αλλάξτε τον με τεχνητή νοημοσύνη.

Επικολλήστε μια διεύθυνση URL για να αναδημιουργήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ως πλήρως επεξεργάσιμο και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τον με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν απαιτείται κωδικοποίηση ή εταιρεία.

Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα

Ένα πρόγραμμα κλωνοποίησης ιστοσελίδων που σας δίνει χώρο για βελτίωση

Κρατήστε τη δομή που σας αρέσει και μετά αλλάξτε τα μέρη που δεν σας αρέσουν.
Ένα πρόγραμμα κλωνοποίησης ιστοσελίδων που σας δίνει χώρο για βελτίωση

Δημιουργία από URL

Επικολλήστε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε υπάρχοντα ιστότοπο και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδημιουργεί το περιεχόμενο, τη δομή και τον σχεδιασμό του ως έναν επεξεργάσιμο ιστότοπο στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε.
Ξαναγράψτε περιεχόμενο, προσθέστε ενότητες ή αλλάξτε την εμφάνιση με συνομιλία με τεχνητή νοημοσύνη ή επεξεργασία με μεταφορά και απόθεση. Κρατήστε ό,τι λειτουργεί και ενημερώστε ό,τι δεν λειτουργεί.
Επεξεργαστείτε, φιλοξενήστε και δημοσιεύστε τον αναδημιουργημένο ιστότοπό σας σε ένα μέρος, χωρίς να βασίζεστε σε προγραμματιστές ή στη σύνταξη κώδικα.

Όποια και αν είναι η δουλειά, φτάστε πιο γρήγορα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μετεγκαταστάσεις, επανασχεδιασμοί, έργα πελατών και πολλά άλλα. Παραλείψτε την επαναλαμβανόμενη εγκατάσταση και προχωρήστε κατευθείαν στην εργασία που έχει σημασία.
Όποια και αν είναι η δουλειά, φτάστε πιο γρήγορα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μετεγκατάσταση χωρίς επανεκκίνηση

Μετακινήστε τον ιστότοπό σας από το WordPress, άλλον δημιουργό ιστοσελίδων ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα χωρίς να χρειαστεί να ανακατασκευάσετε χειροκίνητα κάθε σελίδα.
Αναβαθμίστε έναν παλαιότερο ιστότοπο με λειτουργίες που δεν υποστήριζε ποτέ, από κρατήσεις και πίνακες ελέγχου πελατών έως ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ξεκινήστε από έναν υπάρχοντα ιστότοπο και, στη συνέχεια, αλλάξτε το περιεχόμενο, τη δομή και τις λειτουργίες ώστε να ταιριάζουν σε μια νέα επωνυμία, προσφορά ή κοινό.
Εισαγάγετε τον υπάρχοντα ιστότοπο ενός πελάτη ως σημείο εκκίνησης και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τον στις προδιαγραφές χωρίς να τον ανακατασκευάσετε χειροκίνητα.
Αναδημιουργήστε τον ιστότοπό σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσαρμόσετε το περιεχόμενο σε νέες γλώσσες και αγορές.
Μετατρέψτε έναν υπάρχοντα ιστότοπο σε ένα επεξεργάσιμο sandbox για δοκιμή νέων διατάξεων, επωνυμίας ή μηνυμάτων πριν από τη δημοσίευση.

Πώς να κλωνοποιήσετε έναν ιστότοπο με τεχνητή νοημοσύνη

01

Επικολλήστε τη διεύθυνση URL

Εισαγάγετε τον σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο και ζητήστε από την Τεχνητή Νοημοσύνη να τον κλωνοποιήσει. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλύει το περιεχόμενο, τη διάταξη και τη δομή του για να τον αναδημιουργήσει ως έναν επεξεργάσιμο ιστότοπο.
02

Έλεγχος και προσαρμογή

Ο αναδημιουργημένος ιστότοπός σας είναι έτοιμος για επεξεργασία. Συνομιλήστε με την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ξαναγράψετε περιεχόμενο, να ενημερώσετε το σχέδιο ή να προσθέσετε νέες ενότητες μέχρι όλα να φαίνονται σωστά.
03

Δημοσιεύστε με ένα μόνο κλικ

Μόλις είστε ικανοποιημένοι με τον ιστότοπό σας, δημοσιεύστε τον με ένα κλικ. Η φιλοξενία, ο τομέας σας και όλα όσα χρειάζεστε για να δημοσιευτείτε περιλαμβάνονται ήδη.

Δείτε τι άλλο μπορείτε να δημιουργήσετε με το Hostinger AI Builder

Πρωτότυπα

MVP

Εφαρμογές SaaS

Προσαρμοσμένα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη

Εφαρμογές και καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Εφαρμογές κράτησης

Ξεκινήστε με τον ιστότοπο που έχετε. Μεταβείτε στην επόμενη έκδοση πιο γρήγορα.

Ξεκινήστε δωρεάν

Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα κλωνοποίησης ιστοσελίδων τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Ένας κλωνοποιητής ιστοσελίδων είναι μια λειτουργία Hostinger AI Builder που αναδημιουργεί έναν υπάρχοντα ιστότοπο από μια διεύθυνση URL, καταγράφοντας τη δομή, τα στυλ και το περιεχόμενό του ως ένα επεξεργάσιμο, διαδραστικό έργο. Απλώς επικολλήστε έναν σύνδεσμο και η AI δημιουργεί ένα σημείο εκκίνησης που μπορείτε να προσαρμόσετε ελεύθερα.

Η κλωνοποίηση ιστοσελίδων έχει σχεδιαστεί για όποιον έχει ήδη έναν ιστότοπο στο μυαλό του, είτε είναι δικός του, πελάτη του είτε από τον οποίο πρόκειται να μεταβεί. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που ανανεώνουν έναν παλιό ιστότοπο χωρίς να προσλαμβάνουν πρακτορείο, για ελεύθερους επαγγελματίες και πρακτορεία που ανακατασκευάζουν ιστότοπους πελατών πιο γρήγορα, καθώς και για όποιον μεταβαίνει από άλλο πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων, WordPress ή παρόμοια πλατφόρμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα έκδοση οποιουδήποτε ιστότοπου του οποίου τη διεύθυνση URL παρέχετε, εφόσον είστε ο κάτοχος ή έχετε άδεια χρήσης του. Το AI Builder αναλύει το ορατό περιεχόμενο και τη δομή του ιστότοπου για να δημιουργήσει την έκδοσή σας. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αρχικού ιστότοπου.

Ναι, η επεξεργασία είναι το ζητούμενο. Μόλις δημιουργηθεί ο ιστότοπός σας, μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, τα χρώματα, τις εικόνες, τη διάταξη και τα στοιχεία, είτε επιλέγοντας στοιχεία απευθείας είτε περιγράφοντας την αλλαγή στη συνομιλία με τεχνητή νοημοσύνη.

Ναι. Αν θέλετε περισσότερο έλεγχο, διατίθεται πλήρης επεξεργασία κώδικα, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε πέρα από τον οπτικό επεξεργαστή και να κλιμακώσετε το έργο όπως θέλετε.

Το αποτέλεσμα που δημιουργείται είναι ένα κοντινό σημείο εκκίνησης, όχι ένα τέλειο αντίγραφο pixel. Ορισμένες διατάξεις, κινούμενα σχέδια ή στοιχεία με υψηλή προσαρμογή ενδέχεται να μην μεταφέρονται ακριβώς. Από εκεί, μπορείτε να προσαρμόσετε οτιδήποτε, από τη διάταξη έως το περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας υποδείξεις τεχνητής νοημοσύνης ή μη αυτόματες επεξεργασίες με μεταφορά και απόθεση.

Καμία. Απλώς επικολλήστε μια διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, περιγράψτε τυχόν αλλαγές που θέλετε σε απλή γλώσσα. Το AI Builder αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, χωρίς να απαιτούνται σχεδιαστικές ή τεχνικές δεξιότητες.

Μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν, χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα. Θα λάβετε πιστώσεις AI για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον πρώτο σας αναδημιουργημένο ιστότοπο. Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε, επιλέξτε ένα πληρωμένο πρόγραμμα, η φιλοξενία και ο τομέας περιλαμβάνονται ήδη.

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