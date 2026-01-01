Hostinger Agents

Επιλέξτε μια εργασία. Οι πράκτορες το κάνουν.

Ειδικευμένοι ειδικοί σε AI για SEO, μάρκετινγκ, περιεχόμενο, πωλήσεις, επικοινωνία με τους πελάτες και επιχειρηματικό σχεδιασμό.
Ξεκινήστε τώρα
<b>30 ημέρες</b> εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
Works with:
Επιλέξτε μια εργασία. Οι πράκτορες το κάνουν.

Τι μπορούν να κάνουν οι εκπρόσωποι της Hostinger

Επιχειρήσεις και στρατηγική

Επικυρώστε την ιδέα σας, διαμορφώστε την προσφορά σας και δημιουργήστε ένα σαφές σχέδιο.

Επιχειρήσεις και στρατηγική

ταυτότητα μάρκας

Δημιουργήστε λογότυπα και εικόνες που κάνουν την επιχείρησή σας να φαίνεται συνεπής και επαγγελματική.

ταυτότητα μάρκας

Μάρκετινγκ και SEO

Βρείτε σχετικές λέξεις-κλειδιά, ελέγξτε τις σελίδες σας και εντοπίστε τρόπους για να καταταχθείτε υψηλότερα.

Μάρκετινγκ και SEO

Προγραμματισμός εργασιών

Λάβετε υποστήριξη από την Τεχνητή Νοημοσύνη με επαναλαμβανόμενες εργασίες, αποφάσεις και επόμενα βήματα.

Προγραμματισμός εργασιών

Γενική AI έναντι Hostinger Agents

Η γενική AI περιμένει οδηγίες. Οι πράκτορες Hostinger σας καθοδηγούν σε κάθε βήμα του δρόμου.

Ένα γενικό chatbot

  • Περιμένει την τέλεια προειδοποίηση.
  • Πρέπει να ξέρεις τι να ρωτήσεις.
  • Δίνει γενικές απαντήσεις.
  • Ατελείωτη πίσω-και-πάνω.

Hostinger Agents

  • Ξεκινά με έτοιμες για χρήση δεξιότητες.
  • Σας καθοδηγεί κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις.
  • Λειτουργεί με το λογαριασμό σας Hostinger.
  • Παρέχει πλήρη αποτελέσματα.

Παράλειψη της προτροπής. Ξεκινήστε με μια εργασία.

Επιλέξτε τι χρειάζεται να κάνετε, ακολουθήστε μια έτοιμη προς χρήση δεξιότητα και αποκτήστε ένα πρακτικό αποτέλεσμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Επιλέξτε μια εργασία
Ακολουθήστε τα καθοδηγούμενα βήματα
Αποκτήστε ένα αποτέλεσμα έτοιμο προς χρήση
Get started
Παράλειψη της προτροπής. Ξεκινήστε με μια εργασία.

Δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε; Πάρτε έναν ειδικό

Σύμβουλος επιχειρήσεων

Θα επικυρώσω τις ιδέες σας, θα αποκαλύψω ευκαιρίες ανάπτυξης και θα σας βοηθήσω να αποφασίσετε τι να κάνετε στη συνέχεια.
Θα γράψω αντίγραφα ιστοσελίδων, δημοσιεύσεις στο blog και περιγραφές προϊόντων που συνδέονται με το κοινό σας.
Θα ανακαλύψω τις λέξεις-κλειδιά που αναζητούν, θα προσδιορίσω τι κρατάει πίσω τον ιστότοπό σας και θα σας δείξω πού προχωρούν οι ανταγωνιστές.
Θα χαρτογραφήσω την κυκλοφορία σας, θα προγραμματίσω ένα μήνα περιεχομένου και θα σας δείξω ποια κανάλια αξίζουν τον χρόνο σας.
Θα συντάξω τα απαραίτητα νομικά έγγραφα, θα εξηγήσω τις συμβάσεις πριν υπογράψετε και θα σας βοηθήσω να αποφύγετε δαπανηρά λάθη.
Get started
Περιστάσεις χρήσης

Τι θέλεις να γίνει;

Επιλέξτε τι χρειάζεται να κάνετε, ακολουθήστε μια έτοιμη προς χρήση δεξιότητα και αποκτήστε ένα πρακτικό αποτέλεσμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Προγραμματισμός κοινωνικών θέσεων

Προγραμματισμός κοινωνικών θέσεων

Προγραμματίστε και δημοσιεύστε δημοσιεύσεις αυτόματα.
Δημιουργία περιεχομένου μάρκετινγκ

Δημιουργία περιεχομένου μάρκετινγκ

Δημιουργήστε διαφημίσεις και αντίγραφα μάρκετινγκ από τον ιστότοπό σας.
Γράψτε SEO blog posts

Γράψτε SEO blog posts

Δημιουργήστε blog posts με ενσωματωμένη έρευνα λέξεων-κλειδιών.
Δημιουργία αντιγράφου ιστοσελίδας

Δημιουργία αντιγράφου ιστοσελίδας

Δημιουργήστε αντίγραφο για τις σελίδες σας σε λίγα λεπτά.
Βρείτε leads και φτάστε έξω

Βρείτε leads και φτάστε έξω

Ανακαλύψτε πιθανούς πελάτες και στείλτε outreach αυτόματα.
Γράψτε επαγγελματικά emails

Γράψτε επαγγελματικά emails

Περιγράψτε την κατάσταση και λάβετε ένα γυαλισμένο σχέδιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

Δημιουργήστε μια σαφή πολιτική απορρήτου προσαρμοσμένη στην επιχείρησή σας.
Ελέγξτε τις τιμές σας

Ελέγξτε τις τιμές σας

Αποκτήστε ανατροφοδότηση σχετικά με τις τιμές, το κόστος, τα περιθώρια και το μοντέλο τιμολόγησης.
Έτοιμος να βοηθήσει με τις καθημερινές εργασίες.
150+
Skills
Συνδέστε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε ήδη.
1,000
Εφαρμογές
Πιστεύεται από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
50+
Η χώρα εξυπηρετεί

Επιλέξτε πώς θα ξεκινήσετε με τους πράκτορες AI

1.000 μονάδες κάθε μήνα
Ανανεώνεται αυτόματα, δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
150+ έτοιμες προς χρήση δεξιότητες
Οργανωμένο ανά εργασία, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων blog, ελέγχων SEO και κειμένων διαφημίσεων.
Συνδέστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
Χρησιμοποιήστε Gmail, Notion, Slack, WhatsApp, και 1.000+ εργαλεία στη ροή εργασιών σας.
Δημιουργήστε εικόνες, λογότυπα και οπτικό υλικό με το brand σας
Δημιουργήστε οπτικά στοιχεία πιο γρήγορα με AI.
Αξιολογήστε επιχειρηματικές ιδέες και τιμολόγηση
Λάβετε ανατροφοδότηση πριν επενδύσετε χρόνο και χρήματα.
Ανεβάστε αρχεία και παρακολουθήστε τις εκδόσεις
Προεπισκοπήστε την εργασία και κρατήστε κάθε έκδοση.
Αυτοματοποιήστε τη λίστα εργασιών σας
Προγραμματίστε επαναλαμβανόμενες εργασίες και αφήστε τον πράκτορά σας να τις φροντίσει.

24 μήνες

50% έκπτωση
9,99
4,99/μήνα
Πιο δημοφιλή

12 μήνες

6,99/μήνα

3 μήνες

7,99/μήνα

1 μήνας

9,99/μήνα

Ανανεώνεται με 6,99€/μήνα. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους.

Ανανεώνεται με 6,99€/μήνα. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους.

Μην πάρετε απλώς τη λέξη μας γι 'αυτό

Δείτε τι λένε οι πελάτες σε όλο τον κόσμο για την εμπειρία τους με την Hostinger.
Τσάρλι Λο & Ντέιλ Κόμλεϊ
Τσάρλι Λο & Ντέιλ Κόμλεϊ
Συνιδρυτές της Nohma

«Ειλικρινά, αναφέρουμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς μας όταν παρέχουμε υποστήριξη.»

Οουάν Φίλιπς
Οουάν Φίλιπς
Σιδηρουργός

«Μπορούσα να διαχειρίζομαι τη φιλοξενία, το όνομα τομέα και το πιστοποιητικό SSL από ένα μέρος, κάτι που ήταν πραγματικά αναζωογονητικό.»

Τζόρτζ Ρόμπερτ
Τζόρτζ Ρόμπερτ
Ειδικός μάρκετινγκ

"Η Hostinger είναι ο καλύτερος πάροχος hosting που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η υποστήριξη είναι καταπληκτική και οι τιμές ασυναγώνιστες."

Άννα Φρανκς
Άννα Φρανκς
Ψηφιακή σχεδιάστρια & προγραμματιστής

«Συνιστώ στους πελάτες μου να μεταβούν στο Hostinger. Όλα είναι εύκολα και νέες λειτουργίες εμφανίζονται συνεχώς.»

Ελίζ Χέρνεζ
Ελίζ Χέρνεζ
Ιδιοκτήτης επιχείρησης

«Χάρη στον απλό πίνακα ελέγχου της Hostinger, μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας τον ιστότοπό μας στο WordPress.»

Φέρτε τα εργαλεία
Συνδέσεις

Φέρτε τα εργαλεία

Συνδέστε υπηρεσίες τρίτων ώστε οι agents σας να μπορούν να τις χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
Ξεκινήστε δωρεάν
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Ημερολόγιο Google

Ημερολόγιο Google

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Δείτε όλες τις συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

Το Hostinger Agents είναι μια εφαρμογή με AI που σας παρέχει μια ομάδα εξειδικευμένων agents - ο καθένας από τους οποίους έχει δημιουργηθεί για έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, όπως στρατηγική, συγγραφή, SEO, μάρκετινγκ, νομικά, επικοινωνία με τους πελάτες και πωλήσεις. Αντί για ένα γενικό chatbot, έχετε εστιασμένους ειδικούς με τους οποίους μπορείτε να μιλήσετε ανά πάσα στιγμή, σε απλή γλώσσα. Δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες.
Είναι φτιαγμένο για solopreneurs, side-hustlers και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα πάντα μόνοι τους. Αν έχετε ευχηθεί ποτέ να είχατε έναν στρατηγικό σύμβουλο, συγγραφέα, ειδικό μάρκετινγκ ή νομικό σύμβουλο σε ετοιμότητα - αυτό ακριβώς είναι αυτό που σας προσφέρει το Hostinger Agents.
Σε αντίθεση με τα AI chatbots γενικής χρήσης, κάθε Hostinger Agent είναι προ-εκπαιδευμένος με βαθιά εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε το τέλειο prompt - απλά επιλέξτε έναν agent και μια δεξιότητα, και αυτός σας καθοδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα από εκεί.
Οι δεξιότητες είναι προκατασκευασμένα πρότυπα εργασιών μέσα σε κάθε agent. Αντί να σκέφτεστε τι να ρωτήσετε, επιλέγετε μια δεξιότητα και ο agent σας καθοδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα - όπως η συγγραφή μιας ανάρτησης στο blog, η έρευνα λέξεων-κλειδιών ή η δημιουργία μιας πολιτικής απορρήτου. Οι δεξιότητες είναι ταχύτερες, πιο δομημένες και παράγουν καλύτερα αποτελέσματα από το να ξεκινήσετε από μια κενή συζήτηση.
Όχι, μπορείτε να συνεχίσετε μια υπάρχουσα συζήτηση ή να ξεκινήσετε μια νέα - εξαρτάται από εσάς. Όπως και να έχει, ο agent σας θυμάται το επιχειρηματικό σας πλαίσιο, τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες αποφάσεις σας σε όλες τις συνομιλίες. Μια νέα συνομιλία δεν είναι ποτέ κενό χαρτί.

Επιλέξτε μια εργασία. Οι πράκτορες το κάνουν.

Ειδικοί σε AI για σχεδιασμό, περιεχόμενο, SEO και πωλήσεις, έτοιμοι όταν είστε.

Get started

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.