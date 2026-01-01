Οι δεξιότητες είναι προκατασκευασμένα πρότυπα εργασιών μέσα σε κάθε agent. Αντί να σκέφτεστε τι να ρωτήσετε, επιλέγετε μια δεξιότητα και ο agent σας καθοδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα - όπως η συγγραφή μιας ανάρτησης στο blog, η έρευνα λέξεων-κλειδιών ή η δημιουργία μιας πολιτικής απορρήτου. Οι δεξιότητες είναι ταχύτερες, πιο δομημένες και παράγουν καλύτερα αποτελέσματα από το να ξεκινήσετε από μια κενή συζήτηση.