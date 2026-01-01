Νοικιάστε μια GPU. Επαγγελματικός υπολογιστής, προσβάσιμο.

Εκτελέστε τεχνητή νοημοσύνη, αναπαραγωγή και υπολογισμό φορτίων εργασίας σε αποκλειστικές GPU NVIDIA με απλή τιμολόγηση ανά ώρα και χωρίς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.
Ξεκινήστε

Βρείτε την GPU που ταιριάζει στο φορτίο εργασίας σας

Συγκρίνετε το VRAM, τις επιδόσεις και τις τιμές ανά ώρα για να βρείτε το σωστό. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή χρεώσεις εξόδου.

B200 (Dedicated)

Ιδιωτικό Blackwell B200, μη κοινή πρόσβαση για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μεγαλύτερων μοντέλων AI.

από6,08/ ώρα
Πάρτε GPU

608 credits/hour (1 credit = 0,01€).

192GB VRAM

Συνιστάται για:

Εργατικά φορτία που απαιτούν ειδικούς πόρους

AI inference στην κλίμακα

Frontier LLM κατάρτιση

Επιστημονικές προσομοιώσεις και υπολογιστές υψηλών επιδόσεων

B200

Τελευταία Blackwell σημαία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μεγαλύτερων μοντέλων AI.

από3,86/ ώρα
Πάρτε GPU

386 credits/hour (1 credit = 0,01€).

192GB VRAM

Συνιστάται για:

Fine-tuning των μεγάλων μοντέλων

AI inference στην κλίμακα

Frontier LLM κατάρτιση

Επιστημονικές προσομοιώσεις και υπολογιστές υψηλών επιδόσεων

A100 80GB PCIe

Αποδεδειγμένο data-center workhorse για σοβαρή εκπαίδευση AI και συμπεράσματα.

από1,23/ ώρα
Πάρτε GPU

123 credits/hour (1 credit = 0,01€).

80GB VRAM

Συνιστάται για:

Εκπαίδευση LLM

Fine-tuning μεγάλα μοντέλα

Large-batch συμπεράσματα

Multi-GPU κλιμάκωση

L40S

Ευέλικτη Ada Lovelace GPU ισορροπία ισχυρή απόδοση συμπερασμάτων με μεγάλη αποδοτικότητα τιμών.

από0,79/ ώρα
Πάρτε GPU

79 credits/hour (1 credit = 0,01€).

48GB VRAM

Συνιστάται για:

AI inference και γενετική AI

3D rendering και εικονικές θέσεις εργασίας

Fine-tuning των μοντέλων μεσαίου μεγέθους

Video transcoding και streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Το Enterprise Blackwell GPU έχει σχεδιαστεί για απαιτητικά επαγγελματικά φορτία AI και απεικόνισης.

από0,51/ ώρα
Πάρτε GPU

51 credits/hour (1 credit = 0,01€).

96GB VRAM

Συνιστάται για:

Large-model inference και fine-tuning

Επεξεργασία βίντεο και streaming

Μηχανικές προσομοιώσεις και επιστημονικός υπολογισμός

Εντατική 3D αναπαραγωγή και οπτικοποίηση

RTX 4090

Ασυναγώνιστη τιμή απόδοσης για πειραματισμό και μικρότερο φορτίο εργασίας - η ιδανική είσοδος στον υπολογισμό GPU.

από0,33/ ώρα
Πάρτε GPU

33 credits/hour (1 credit = 0,01€).

24GB VRAM

Συνιστάται για:

Development and experimentation

AI δημιουργία εικόνας και βίντεο

3D αναπαραγωγή

Συμπέρασμα για μικρά και μεσαία μοντέλα

Δεν είστε σίγουροι τι να επιλέξετε;
Περιηγηθείτε στις περιπτώσεις χρήσης για να βρείτε την προτεινόμενη GPU.
Βλέπε περιπτώσεις χρήσης

Εξερευνήστε τι μπορείτε να κάνετε με τη δύναμη GPU

Από το πρώτο μοντέλο μέχρι την κατάληξη παραγωγής, εκτελέστε απαιτητικά φορτία εργασίας GPU χωρίς να αγοράζετε υλικό ή να δικαιολογείτε το CapEx.

Chat και LLM συμπεράσματα

Ενισχύστε τα chatbots, τα copilots και τις API με χαμηλή απόδοση GPU καθυστέρησης, διαθέσιμα όλο το 24ωρο. Χρησιμοποιήστε Ollama και Open WebUI, ή φέρτε το δικό σας μοντέλο με vLLM ή LangChain.

Συνιστώμενη GPU: L40S
Εξυπηρετούν μοντέλα μέχρι 30B παραμέτρουςΞεκινήστε Ollama με ένα κλικΑπλή ωριαία τιμολόγηση
Deploy για συμπεράσματα

Τρένο & μοντέλα fine-tune

Εκπαιδεύστε τα προσαρμοσμένα μοντέλα και ρυθμίστε λεπτομερώς τα LLMs με ειδική VRAM. Τα σημεία ελέγχου επιμένουν σε όλες τις επανεκκινήσεις, έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορούν να σταματήσουν και να συνεχίσουν χωρίς να χάσουν πρόοδο.

Συνιστώμενη GPU: A100 80GB
96GB VRAMΕπίμονα σημεία ελέγχουΚατασκευασμένο για μεγάλη εκπαίδευση μοντέλων
Εισαγωγή για την εκπαίδευση AI

Κατασκευή & εξερεύνηση με AI

Γυρίστε μια περίπτωση GPU και ρυθμίστε το δικό σας περιβάλλον μέσα σε λίγα λεπτά. Συνδεθείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης ή του τερματικού, και στη συνέχεια ξεκινήστε την επανάληψη αμέσως.

Συνιστώμενη GPU: RTX 4090
Πλήρης πρόσβαση root για να εγκαταστήσετε τη δική σας στοίβαΠρόσβαση τερματικού προγράμματος περιήγησης ή SSHΦθηνά αρκετά για να τρέχει όλη την ημέρα
Ξεκινήστε την δημιουργία

Δημιουργία εικόνων & βίντεο

Εκτελέστε σταθερή διάδοση, ComfyUI και αναπαραγωγή εργασιών με επαρκή VRAM για εξαγωγές υψηλής ανάλυσης και επεξεργασία σε παρτίδες.

Συνιστώμενη GPU: RTX 4090
Αρκετά VRAM για εργασίες παρτίδας εικόναςΓρήγορη, προσιτή renderingΕνσωματωμένη σταθερή υποστήριξη διάχυσης
Εισαγωγή για γενιά

Επεξεργασία & κωδικοποίηση βίντεο

Κωδικοποιήστε, μετακωδικοποιήστε και αναπαράγετε βίντεο σε υψηλή ροπή με επιτάχυνση υλικού, χωρίς να δεσμεύετε τις δικές σας μηχανές.

Συνιστώμενη GPU: RTX PRO 6000 (Σερβίρ)
9η γενιά NVENC για γρήγορη και υψηλής ποιότητας κωδικοποίησηΠλήρης ταχύτητα 8K κωδικοποίησηςΚωδικοποίηση που τρέχει ανεξάρτητα από την CPU σας
Εισαγωγή για κωδικοποίηση

Ξεκινήστε γρηγορότερα με έτοιμες εφαρμογές

Ξεκινήστε προ-συγκροτημένες εφαρμογές με ένα κλικ, παραλείψτε την εγκατάσταση με το χέρι και ξεκινήστε άμεσα.
Ξεκινήστε τώρα
Ξεκινήστε γρηγορότερα με έτοιμες εφαρμογές
Πληρώστε μόνο όσο τρέχει η GPU σας

Πληρώστε μόνο όσο τρέχει η GPU σας

Οι GPUs χρεώνονται ανά ώρα χρησιμοποιώντας μονάδες από ένα κοινό υπόλοιπο. Προσθέστε μονάδες ανάλογα με τις ανάγκες, καταστρέψτε την εμφάνιση σας όταν τελειώσετε και διατηρήστε τυχόν μη χρησιμοποιημένες μονάδες για αργότερα.

Γιατί να επιλέξετε το Hostinger GPU για φορτία εργασίας AI

Πληρώστε μόνο για ό,τι χρησιμοποιείτε

Τιμολόγηση ανά λεπτό σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο για τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Έτοιμος σε περίπου 30 δευτερόλεπτα

Ξεκινήστε προεπιλεγμένες εφαρμογές χωρίς να εγκαταστήσετε οδηγούς, δοχεία ή εξαρτήσεις.

Διαχείριση από ένα dashboard

Παρακολουθήστε τη χρήση και διαχειριστείτε τις εκτελέσεις σας όποτε χρειαστείτε.

Το φορτίο εργασίας σας είναι έτοιμο. Το ίδιο και οι GPU.

Ξεκινήστε σε αφιερωμένες GPU σε δευτερόλεπτα. Πληρώστε ανά ώρα, χωρίς μακροπρόθεσμο συμβόλαιο ή υλικό για να αγοράσετε.
Ξεκινήστε τώρα
Το φορτίο εργασίας σας είναι έτοιμο. Το ίδιο και οι GPU.

Hostinger GPU συχνές ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με το Hostinger GPU.
Ναι. Οι εκτελέσεις GPU χρεώνονται ανά ώρα σε μονάδες, και χρεώνεστε μόνο όταν μια εκτελέσιμη εκτέλεση εκτελείται. Σταματήστε το κάθε φορά που τελειώσετε, δεν υπάρχει ελάχιστη δέσμευση ή μακροπρόθεσμη σύμβαση.
Η καταστροφή μιας εμφάνισης είναι μόνιμη και δεν μπορεί να ανακληθεί. Ότι δεν έχει αποθηκευτεί σε μόνιμη αποθήκευση χάνεται. Αντίθετα, η επανεκκίνηση της εμφάνισης, χωρίς να την διαγράψετε, τα αρχεία και η ρύθμιση παραμένουν άθικτα.
Εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του μοντέλου. Τα μικρότερα μοντέλα και η δημιουργία εικόνας λειτουργούν καλά σε RTX 4090 ή L40S, τα μεγαλύτερα μοντέλα και η σοβαρή εκπαίδευση επωφελούνται από την επιπλέον VRAM του A100 ή του B200. Εάν δεν είστε σίγουροι, ο επιλογέας GPU μας ταιριάζει με το φορτίο εργασίας σας στη σωστή επιλογή.
Και τα δύο. Κάθε περίπτωση έρχεται με πλήρες τερματικό και πρόσβαση SSH, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε ό, τι χρειάζεστε. Αν προτιμάτε να παραλείψετε την εγκατάσταση, οι εφαρμογές με ένα κλικ όπως το Ollama είναι έτοιμες να αναπτυχθούν από την αρχή.
Η διαθεσιμότητα αλλάζει σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τη ζήτηση και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Εμφανίζουμε την άμεση διαθεσιμότητα πριν την ανάπτυξη, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα τι είναι πραγματικά στο απόθεμα και όχι να το ανακαλύπτετε μετά τη δέσμευση.
Η ενοικίαση μιας GPU σημαίνει πρόσβαση σε ισχύ επεξεργασίας γραφικών υψηλών επιδόσεων μέσω του νέφους αντί να αγοράζετε το φυσικό υλικό. Πληρώνετε μόνο για τον χρόνο υπολογισμού που χρησιμοποιείτε, ανά ώρα ή ακόμη και ανά δευτερόλεπτο, και ο πάροχος χειρίζεται τη συντήρηση, την ψύξη και τις ενημερώσεις οδηγών. Είναι μια κοινή επιλογή για εκπαίδευση AI, συμπερίληψη μηχανικής μάθησης, 3D αναπαραγωγή και άλλες εργασίες που απαιτούν ισχυρή ισχύ επεξεργασίας χωρίς το αρχικό κόστος της ιδιοκτησίας μιας GPU.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.