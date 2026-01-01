Chat και LLM συμπεράσματα

Ενισχύστε τα chatbots, τα copilots και τις API με χαμηλή απόδοση GPU καθυστέρησης, διαθέσιμα όλο το 24ωρο. Χρησιμοποιήστε Ollama και Open WebUI, ή φέρτε το δικό σας μοντέλο με vLLM ή LangChain.

Συνιστώμενη GPU: L40S