Chat και LLM συμπεράσματα
Ενισχύστε τα chatbots, τα copilots και τις API με χαμηλή απόδοση GPU καθυστέρησης, διαθέσιμα όλο το 24ωρο. Χρησιμοποιήστε Ollama και Open WebUI, ή φέρτε το δικό σας μοντέλο με vLLM ή LangChain.
Ιδιωτικό Blackwell B200, μη κοινή πρόσβαση για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μεγαλύτερων μοντέλων AI.
192GB VRAM
Συνιστάται για:
Εργατικά φορτία που απαιτούν ειδικούς πόρους
AI inference στην κλίμακα
Frontier LLM κατάρτιση
Επιστημονικές προσομοιώσεις και υπολογιστές υψηλών επιδόσεων
Τελευταία Blackwell σημαία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μεγαλύτερων μοντέλων AI.
192GB VRAM
Συνιστάται για:
Fine-tuning των μεγάλων μοντέλων
AI inference στην κλίμακα
Frontier LLM κατάρτιση
Επιστημονικές προσομοιώσεις και υπολογιστές υψηλών επιδόσεων
Αποδεδειγμένο data-center workhorse για σοβαρή εκπαίδευση AI και συμπεράσματα.
80GB VRAM
Συνιστάται για:
Εκπαίδευση LLM
Fine-tuning μεγάλα μοντέλα
Large-batch συμπεράσματα
Multi-GPU κλιμάκωση
Ευέλικτη Ada Lovelace GPU ισορροπία ισχυρή απόδοση συμπερασμάτων με μεγάλη αποδοτικότητα τιμών.
48GB VRAM
Συνιστάται για:
AI inference και γενετική AI
3D rendering και εικονικές θέσεις εργασίας
Fine-tuning των μοντέλων μεσαίου μεγέθους
Video transcoding και streaming
Το Enterprise Blackwell GPU έχει σχεδιαστεί για απαιτητικά επαγγελματικά φορτία AI και απεικόνισης.
96GB VRAM
Συνιστάται για:
Large-model inference και fine-tuning
Επεξεργασία βίντεο και streaming
Μηχανικές προσομοιώσεις και επιστημονικός υπολογισμός
Εντατική 3D αναπαραγωγή και οπτικοποίηση
Ασυναγώνιστη τιμή απόδοσης για πειραματισμό και μικρότερο φορτίο εργασίας - η ιδανική είσοδος στον υπολογισμό GPU.
24GB VRAM
Συνιστάται για:
Development and experimentation
AI δημιουργία εικόνας και βίντεο
3D αναπαραγωγή
Συμπέρασμα για μικρά και μεσαία μοντέλα
Από το πρώτο μοντέλο μέχρι την κατάληξη παραγωγής, εκτελέστε απαιτητικά φορτία εργασίας GPU χωρίς να αγοράζετε υλικό ή να δικαιολογείτε το CapEx.
Ενισχύστε τα chatbots, τα copilots και τις API με χαμηλή απόδοση GPU καθυστέρησης, διαθέσιμα όλο το 24ωρο. Χρησιμοποιήστε Ollama και Open WebUI, ή φέρτε το δικό σας μοντέλο με vLLM ή LangChain.
Εκπαιδεύστε τα προσαρμοσμένα μοντέλα και ρυθμίστε λεπτομερώς τα LLMs με ειδική VRAM. Τα σημεία ελέγχου επιμένουν σε όλες τις επανεκκινήσεις, έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορούν να σταματήσουν και να συνεχίσουν χωρίς να χάσουν πρόοδο.
Γυρίστε μια περίπτωση GPU και ρυθμίστε το δικό σας περιβάλλον μέσα σε λίγα λεπτά. Συνδεθείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης ή του τερματικού, και στη συνέχεια ξεκινήστε την επανάληψη αμέσως.
Εκτελέστε σταθερή διάδοση, ComfyUI και αναπαραγωγή εργασιών με επαρκή VRAM για εξαγωγές υψηλής ανάλυσης και επεξεργασία σε παρτίδες.
Κωδικοποιήστε, μετακωδικοποιήστε και αναπαράγετε βίντεο σε υψηλή ροπή με επιτάχυνση υλικού, χωρίς να δεσμεύετε τις δικές σας μηχανές.
Πληρώστε μόνο για ό,τι χρησιμοποιείτε
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