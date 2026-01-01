Ένα εργαλείο AI ανταποκρίνεται σε μια ειδοποίηση και σταματά, οπότε ένα άτομο πρέπει να καθοδηγεί κάθε βήμα. Η Agentic AI παίρνει ένα στόχο και εκτελεί ολόκληρη την εργασία, αποφασίζοντας τα βήματα από μόνη της. Ένα εργαλείο AI μπορεί να συντάξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εσάς. Η Agentic AI ερευνά το θέμα, γράφει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το στέλνει, και στη συνέχεια προσαρμόζει εάν κάτι πάει στραβά κατά μήκος του δρόμου. Η διαφορά είναι η εμβέλεια και η ανεξαρτησία, με μεμονωμένες εργασίες με έναν άνθρωπο στον κύκλο έναντι πλήρων ροών εργασίας χωρίς μία.