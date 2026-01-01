Δώστε στην Τεχνητή Νοημοσύνη μια δουλειά, όχι απλώς μια προτροπή στην AI.

Με την Hostinger, μπορείτε να τοποθετήσετε την πρακτική τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την επιχείρησή σας, να εκτελέσετε τον δικό σας ιδιωτικό πράκτορα ή να συνδέσετε την τεχνητή νοημοσύνη με την υπάρχουσα στοίβα σας.

Ένας εκπρόσωπος για καθημερινές επιχειρηματικές εργασίες

Ο Hostinger Agent απαντά στους πελάτες, παρακολουθεί τους πιθανούς πελάτες, δημιουργεί περιεχόμενο και βοηθά στη βελτίωση του SEO σας, όλα από μια συνομιλία χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα.

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Ο δικός σας πράκτορας, με τους δικούς σας όρους

Το OpenClaw και το Hermes Agent είναι ιδιωτικοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζεστε οι ίδιοι. Και τα δύο περιλαμβάνονται σε ένα διαχειριζόμενο πρόγραμμα, έτοιμο σε περίπου 60 δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτείται διαχείριση διακομιστή.

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Βοηθήστε. Η υποδομή σας ενεργεί.

Το Hostinger Connector είναι μια επέκταση MCP που επιτρέπει στα εργαλεία κωδικοποίησης AI να διαβάζουν και να ενημερώνουν τις ρυθμίσεις Hostinger.

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Δωρεάν για εγκατάσταση. Λειτουργεί με το ενεργό πρόγραμμα σας.

Εργαλεία και πόροι για την Τεχνητή Νοημοσύνη των πρακτόρων

Πρακτορείο αλληλογραφίας

Ένα αυτοματοποιημένο inbox σχεδιασμένο για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα email της Hostinger.

Τεκμηρίωση προγραμματιστή

Οδηγοί εγκατάστασης, αναφορές εργαλείων και τεκμηρίωση ελέγχου ταυτότητας για το Hostinger Connector.

Οι πράκτορες ενεργούν. Εσείς διατηρείτε τον έλεγχο.

Η ασφάλεια έρχεται πρώτη με κάθε πράκτορα. Επιλέγετε τι μπορεί να έχει πρόσβαση, εγκρίνετε σημαντικές ενέργειες και ανακαλείτε την πρόσβαση όποτε χρειάζεται.

Εγκρίνετε σημαντικές ενέργειες

Οι πράκτορες ζητούν την έγκρισή σας πριν προβούν σε μη αναστρέψιμες ενέργειες.

Η εγκατάστασή σας είναι απομονωμένη

Το instance σας είναι κλειστό και τα credentials παραμένουν κρυμμένα από προεπιλογή.

Ελέγχετε την πρόσβαση

Παραχωρήστε πρόσβαση μόνο όπου χρειάζεται και ανακαλέστε την ανά πάσα στιγμή.
Οι πράκτορες ενεργούν. Εσείς διατηρείτε τον έλεγχο.
Εμπιστεύονται από εκατομμύρια για να κάνουν τη δουλειά.
4+ εκατομμύρια
Πελάτες
Δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία από άτομα σαν εσάς.
10εκ.+
Ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν
Υπηρετούν επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
150+
Χώρες
Εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την πρώτη μέρα.
20+
χρόνια

Αξιόπιστο από πελάτες παγκοσμίως

Δείτε τι λένε οι άνθρωποι για την εμπειρία τους με το Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Ο κώδικας Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger Horizons να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε λειτουργικά πρωτότυπα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Τα εμπόδια στην κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερα.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για την ιστοσελίδα σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το HORIZONS AI της Hostinger! Απλά καταπληκτικό - δείτε το μόνοι σας!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα με το @Hostinger Horizons! Η νέα ενημέρωση AI ήταν φοβερή. Άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για εμένα, αλλά και για πολλούς άλλους.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε το AI του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό web εφαρμογών. Πλέον, το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι live. Φοβερό!

Jordi Robert
Jordi Robert
Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε web εφαρμογές απλώς πληκτρολογώντας μια προτροπή στο Hostinger Horizons. Πολύ καλό!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.

Μάθετε περισσότερα για τον Agentic AI

Οδηγοί, σεμινάρια και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την Τεχνητή Νοημοσύνη των πρακτόρων.
Τι είναι η πρακτική τεχνητή νοημοσύνη; Ορισμός, παραδείγματα και πώς λειτουργεί

Τι είναι η πρακτική τεχνητή νοημοσύνη; Ορισμός, παραδείγματα και πώς λειτουργεί

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να θέσει ανεξάρτητα στόχους, να σχεδιάσει, να λογοδοτήσει και να αναλάβει δράση για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία.

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Τι είναι οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς λειτουργούν; Με παραδείγματα

Τι είναι οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς λειτουργούν; Με παραδείγματα

Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοί και ως αυτόνομα συστήματα λογισμικού ή έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί, είναι προγράμματα σχεδιασμένα να εκτελούν ανεξάρτητα εργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

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Πώς να ρυθμίσετε τον Hermes Agent (διαχειριζόμενο ή αυτοδιαχειριζόμενο)

Πώς να ρυθμίσετε τον Hermes Agent (διαχειριζόμενο ή αυτοδιαχειριζόμενο)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Hermes Agent με δύο τρόπους: χρησιμοποιήστε ένα διαχειριζόμενο πρόγραμμα που χειρίζεται τον διακομιστή και τη συντήρηση για εσάς, ή να το φιλοξενήσετε με το Docker σε έναν εικονικό ιδιωτικό διακομιστή (VPS).

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Agentic AI FAQs

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης πρακτόρων της Hostinger
Η Agenttic AI περιγράφει συστήματα AI που ενεργούν ανεξάρτητα για να ολοκληρώσουν εργασίες πολλαπλών βημάτων, αντί να απαντούν σε μία προτροπή κάθε φορά. Αντί να περιμένουν οδηγίες σε κάθε στάδιο, παίρνει ένα στόχο, το χωρίζει σε βήματα και λειτουργεί μέσω αυτών. Μπορεί να καλέσει API, να αναζητήσει το διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει άλλο λογισμικό από μόνη της, και ελέγχει τα δικά της αποτελέσματα και αλλάζει πορεία όταν κάτι δεν λειτουργεί. Αυτή η αυτονομία είναι αυτό που το διαχωρίζει από ένα chatbot.
Ένα εργαλείο AI ανταποκρίνεται σε μια ειδοποίηση και σταματά, οπότε ένα άτομο πρέπει να καθοδηγεί κάθε βήμα. Η Agentic AI παίρνει ένα στόχο και εκτελεί ολόκληρη την εργασία, αποφασίζοντας τα βήματα από μόνη της. Ένα εργαλείο AI μπορεί να συντάξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εσάς. Η Agentic AI ερευνά το θέμα, γράφει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το στέλνει, και στη συνέχεια προσαρμόζει εάν κάτι πάει στραβά κατά μήκος του δρόμου. Η διαφορά είναι η εμβέλεια και η ανεξαρτησία, με μεμονωμένες εργασίες με έναν άνθρωπο στον κύκλο έναντι πλήρων ροών εργασίας χωρίς μία.
Ο Hostinger Agent χειρίζεται τις επιχειρηματικές εργασίες από μια συνομιλία, με δεξιότητες για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, SEO, μάρκετινγκ, HR και οικονομικά. Το OpenClaw και ο Hermes Agent είναι ιδιωτικοί πράκτορες που τρέχετε μόνοι σας, σε ένα διαχειριζόμενο πρόγραμμα ή το δικό σας VPS, με τα δύο να περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα. Για τους προγραμματιστές, το Hostinger Connector φέρνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην φιλοξενία σας μέσω MCP, το Agentic Mail παρέχει στους πράκτορες προγραμματιζόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Agentic Commerce προετοιμάζει το κατάστημά σας για τους αγοραστές που στέλνουν έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για να τους αγοράσουν.
Το Hostinger Agent λειτουργεί από μία μόνο συνομιλία και συνδέεται με πάνω από 1.000 εργαλεία, όπως το Gmail, το Slack και το Notion. Χρησιμοποιήστε το ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης για προσέγγιση και προτάσεις, ως πωλητή εξυπηρέτησης πελατών τεχνητής νοημοσύνης για απαντήσεις και κριτικές, ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης SEO για έρευνα λέξεων-κλειδιών και ελέγχους εντός σελίδας, ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης για καμπάνιες και κυκλοφορίες, ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης μάρκετινγκ περιεχομένου για ιστολόγια και ενημερωτικά δελτία, ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης κοινωνικών μέσων για αναρτήσεις και λεζάντες, ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης ανθρώπινου δυναμικού για αγγελίες εργασίας και πολιτικές, ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης οικονομικών για αναφορές και προβλέψεις ή ως πωλητή τεχνητής νοημοσύνης προμηθειών για έρευνα προμηθευτών.
Ναι. Ένας πράκτορας έχει πρόσβαση μόνο στους λογαριασμούς και τα εργαλεία με τα οποία συνδέεστε, και μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε από αυτά ανά πάσα στιγμή. Οι συνομιλίες σας συνδέονται με το λογαριασμό σας, δεν είναι ορατές σε άλλους χρήστες και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI ή κοινή χρήση για διαφήμιση. Πριν ένας πράκτορας κάνει κάτι μη αναστρέψιμο, παύει και σας ζητά να το εγκρίνετε.
Ναι. Το OpenClaw και ο Hermes Agent είναι και οι δύο ιδιωτικοί πράκτορες που εκτελείτε μόνοι σας. Ένα διαχειριζόμενο πρόγραμμα είναι η απλούστερη διαδρομή, δεδομένου ότι η Hostinger χειρίζεται την εγκατάσταση, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια, και ένα πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις δύο εφαρμογές. Αν θέλετε πρόσβαση root και τις δικές σας προδιαγραφές διακομιστή, μπορείτε να φιλοξενήσετε το ένα από αυτά σε ένα VPS.
Ναι, με ένα κλικ από το hPanel. Είναι ξεχωριστές εφαρμογές, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις και το ιστορικό των συνομιλιών σας να μην μεταφέρονται, και ξεκινάτε από την νέα εφαρμογή. Αξίζει να σημειώσετε οτιδήποτε σημαντικό πριν αλλάξετε.
Ναι. Το Hostinger Connector επιτρέπει στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν άμεσα με τη ρύθμιση φιλοξενίας και το Agentic Mail δίνει στους πράκτορες τους δικούς τους φακέλους για αυτοματοποιημένη εργασία.
Ο Hostinger Agent ξεκινά από 4,99€/μήνα και περιλαμβάνει 1.000 μονάδες που ανανεώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Το Managed OpenClaw και ο Hermes Agent είναι 5,49€/μήνα, ανανεώνονται σε 10,99€/μήνα, με τις δύο εφαρμογές που περιλαμβάνονται.
Όχι. Ο Hostinger Agent είναι κατασκευασμένος για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, και οι διαχειριζόμενες εφαρμογές χειρίζονται την εγκατάσταση του διακομιστή για εσάς, οπότε δεν υπάρχει τίποτα τεχνικό να ρυθμίσετε. Το Hostinger Connector είναι αυτό που έχει κατασκευαστεί για προγραμματιστές, και εγκαθιστάται στον επεξεργαστή που χρησιμοποιείτε ήδη.

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