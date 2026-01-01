Δώστε στην Τεχνητή Νοημοσύνη μια δουλειά, όχι απλώς μια προτροπή στην AI.
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Ο κώδικας Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger Horizons να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε λειτουργικά πρωτότυπα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Τα εμπόδια στην κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερα.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία MVPs και τη δοκιμή ιδεών προτού προχωρήσετε.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για την ιστοσελίδα σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας το HORIZONS AI της Hostinger! Απλά καταπληκτικό - δείτε το μόνοι σας!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να χτίσετε μια ιδέα που είχατε - αρκεί να την εξηγήσετε, και απλά λειτουργεί.
Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα με το @Hostinger Horizons! Η νέα ενημέρωση AI ήταν φοβερή. Άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για εμένα, αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.
Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε το AI του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό web εφαρμογών. Πλέον, το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι live. Φοβερό!
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην web εφαρμογή μου – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε web εφαρμογές απλώς πληκτρολογώντας μια προτροπή στο Hostinger Horizons. Πολύ καλό!
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνες ιστοσελίδες και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικα και κείμενα για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχετε έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/προγραμματιστή λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν μοιάζει με έναν τυπικό website builder - είναι κάτι περισσότερο.
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Τι είναι η πρακτική τεχνητή νοημοσύνη; Ορισμός, παραδείγματα και πώς λειτουργεί
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να θέσει ανεξάρτητα στόχους, να σχεδιάσει, να λογοδοτήσει και να αναλάβει δράση για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία.
Τι είναι οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς λειτουργούν; Με παραδείγματα
Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοί και ως αυτόνομα συστήματα λογισμικού ή έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί, είναι προγράμματα σχεδιασμένα να εκτελούν ανεξάρτητα εργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Πώς να ρυθμίσετε τον Hermes Agent (διαχειριζόμενο ή αυτοδιαχειριζόμενο)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Hermes Agent με δύο τρόπους: χρησιμοποιήστε ένα διαχειριζόμενο πρόγραμμα που χειρίζεται τον διακομιστή και τη συντήρηση για εσάς, ή να το φιλοξενήσετε με το Docker σε έναν εικονικό ιδιωτικό διακομιστή (VPS).